Napi horoszkóp szeptember 26.: a Nyilasok az árral sodródnak, a Bakoknak éberségre van szükségük

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 26.

KOS (március 21-április 20)

Nagyon intenzíven dolgozol valamin, semmi nem hagy kizökkenteni, hiszen minél előbb végezni szeretnél a rád bízott feladattal. A nagy kapkodásban azonban egyre nagyobb az esélye annak, hogy hibázol, s akkor félő, hogy kezdheted majd az egészet elölről. Érdemesebb ezért jobban figyelned a részletekre is, mert ugyan lehet, hogy így tovább tart majd munka, de biztosan jobb eredményt produkálsz és nagyobb elismerést vívhatsz ki a feletteseidtől.

BIKA (április 21-május 20)

A megfelelő pillanatra vársz, hogy egy számodra fontos személynek elmondj egy nagy hírt, amelyet még senki nem tud, te viszont úgy döntesz, ő lesz az első, akit beavatsz. Olyannyira megbízol benne és adsz a véleményére, hogy el sem tudnád képzelni, hogy mással beszélj erről. Ha hasznos és építő jellegű tanácsot ad, igyekezz megfogadni, mert nem akar rosszat neked, sőt! Csak a javadat akarja, te pedig nem is gondolnád, hogy mennyien örülnének egy ilyen megbízható személynek!

IKREK (május 21-június 21)

Noha nagyon szeretnél elérni valamit, úgy tűnik, egyelőre az utad sokkal kacskaringósabb, mint amilyennek az elején gondoltad. Nem érdemes azonban feladnod csak azért, mert egy kicsivel több akadályt kell megugranod, vedd elő azt a tudást, akaraterőt és tapasztalatot, ami ott rejlik benned, csupán csak egy fontos ügy kell ahhoz, hogy felszínre hozd őket. Állj biztonsággal a két lábadon és ne hagyd, hogy némi hepe-hupa megingasson abban, hogy elérd a célod. Csak előre nézz és használd a szuper erőd!

RÁK (június 22-július 22)

A hétvégédet olyan váratlan esemény töri meg, amire nem is mertél számítani, ráadásul a számodra sokat jelentő gesztus egy olyan személytől származik, akiről nem is feltételeztél volna ilyesmit. A mai napon már semmi nem szegheti a kedved, s akkora lendületet kaptál, hogy egy levegővel le tudnád úszni az ötven méteres távot. Jó érzés tudni, hogy ebben a rohanó világban vannak még emberek, akik akkor segítenek a másikon, amikor arra a legnagyobb szükség van. Értékeld az ilyen nemes gesztust és igyekezz viszonozni valamivel a dolgot, hogy a másik is hasonlóképpen érezhessen!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Olyasfajta problémán lovagolsz, amely már régen nem foglalkoztat senkit, ám te mindenáron választ szeretnél találni a kérdéseidre, ennek érdekében helyenként olyasmibe is beleártod magad, amelyhez semmi közöd. Mielőtt azonban kivívod emiatt a környezeted ellenszenvét, mérlegeld, hogy megéri-e konfliktushelyzetet generálni és szembemenni a szabályokkal, csak azért, hogy olyasmi után kutass, aminek már régen nincs jelentősége, vagy jobb lesz inkább előretekinteni, hátrahagyni a múltat és a jövőre fókuszálni! Csak rajtad múlik, merre indulsz!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Túl régóta harcolsz reménytelenül egy számodra nagyon fontos ügyért, amely most mégis megoldódni látszik. Rendkívül boldoggá tesz a tudat, hogy megérte a sok fáradtságot, a belé vetett időt és energiát, hisz ezek most mind megfizetődnek. Büszkeséggel tölt el, hogy kitartottál, te magad sem gondoltad volna, hogy valaha sikerült elérni azt, amit szerettél volna és a hosszú út után végre lazíthatsz egy kicsit. Gyűjts energiát a következő kihívásra, mostantól pedig csak az lebegjen a szemed előtt, hogy kellő mennyiségű önbizalommal és akaraterővel bármi sikerülhet!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Valaki feltételek nélkül a te érdekeidnek rendeli alá magát csak azért, hogy segíthessen. Ez kissé meglep, mert a kapcsolatotok viszonylag új keletű, s még a régi barátoktól sem mindig remélheti az ember, hogy a bajban mellette fognak állni. Egyébként éppen ezért is esik különösen jól neked, hogy az illető ennyire kész támogatni téged. Becsüld meg ezt az embert, légy hálás neki és igyekezz viszonozni mindazt, amit kaptál tőle!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Úgy érzed, túl sok időt vesztegettél egy bizonyos dologra, ami nem hozott akkora hasznot, mint amekkorát a befektetett munkával arányosan reméltél. Ez kissé frusztrál, úgy érzed ugyanis, hogy ehelyett sokkal inkább foglalkozhattál volna olyasmivel is, ami jobban megérte volna. Nem érdemes azonban sokáig ezen rágódnod, hisz ez már megtörtént, hamarabb kellett volna feleszmélned és észrevenned a dolog haszontalanságát. Legközelebb majd jobban odafigyelsz, ám azért, mert most idegesíted magad miatta, vissza már nem tudsz csinálni semmit! Engedd el és koncentrálj más feladatokra!

NYILAS (november 23-december 21)

Mostanában egyre több furcsaság történik körülötted, amivel egyszerűen nem tudsz mit kezdeni, azt gondolod, hogy feje tetejére állt a világ. Ha feleszméltél azonban, érdemes kihasználod az alkalmat és úgy beépíteni ezeket a dolgokat az életedbe, hogy abszolút hasznosak lehessenek számodra. Rendelkezel már ugyanis annyi kreativitással, hogy ne jelenthessen gondot az, hogy mindezt okosan kezeld fel és a magad malmára hajtsd a vizet. Ki tudja, meddig lesz még alkalmad erre, épp ezért ne késlekedj, cselekedj és hozz létre valamit, ami egyedülálló és páratlan! A többieknek az álluk is le fog esni tőled!

BAK (december 22-január 20)

Olyan szituáció adódik, amelyben nagyon ébernek kell lenned, úgy érzed, ha csak egy pillanatra lankad a figyelmed, azonnal kicsúszik a kezed közül az irányítás – és minden eddig befektetett energiád és időd elúszik az árral, te pedig kezdhetsz mindent elölről. A sikereket azonban úgy is könnyedén elérheted, ha nem görcsölsz ennyire, engedd el magad, hozd azt a szintet, amit mindig is szoktál és nem lehet baj! Tanulj meg lazábban tekinteni bizonyos dolgokra, mert mire egy útszakasz végére érsz, éveket öregszel a sok stressztől!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

HALAK (február 20-március 20)

Igazi csapatjátékos lévén borzasztóan zavar az, hogy valaki folyton megpróbál beleköpni a levesedbe, amikor egy pillanatra elfordulsz. Mivel ezt tökéletesen érzékeled és egyfajta akadályt képez abból a szempontból, hogy előrébb juss a célod felé, így jobb, ha leülsz és rákérdezel, pontosan mi a probléma, amely miatt egy kicsit sem kívánja az illető a javadat szolgálni. Értesd meg vele, hogy nem szeretnél senkinek ártani, ám amennyiben nem hagy érvényesülni, gondoskodni tudsz róla, hogy már csak az eredményről értesüljön. Nem kell eltűrnöd, hogy valaki így viselkedjen veled szemben!