Napi horoszkóp szeptember 26.: a Skorpióknak érdemes kizárólag önmaguknak megfelelniük, a Nyilasok fontos elhatározásra jutnak

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 26.

KOS (március 21-április 20)

Félreértesz egy bizonyos helyzetet a hét második napján, méghozzá azért, mert csupá. felületesen tájékozódtál, a részletekben már nem annyira merültél el. Ennek okán bizony kellemetlen helyzetbe kerülhetsz, amelyben magyarázkodhatsz azért, mert kissé elhamarkodottan húztad a szituációra a vizes lepedőt. Legközelebb igyekezz körültekintőbben elmerülni a helyzetben, mielőtt véleményt nyilvánítasz, amennyiben pedig nincs közöd egy adott ügyhöz, abban az esetben jobban teszed, ha távolmaradsz!

BIKA (április 21-május 20)

A hét második napja abszolút alkalmasnak tűnik arra, hogy előrelépj a folyamatban lévő ügyek tekintetében, melyet nem győztél kivárni, ma azonban végre tehetsz egy óriási lépést. A vége még messze van persze, de már ez is hatalmas lendületet ad, az egyhelyben toporgás ugyanis kezdett az agyadra menni. Ne bízd el magad egyelőre, szerényen tedd a dolgodat, ne arra összpontosíts, hogy mekkora távot tettél már meg, sokkal inkább arra, hogy mi van még előtted. Tarts ki, hisz a végén borzasztóan büszke leszel magadra!

IKREK (május 21-június 21)

Olyasmiről szerzel tudomást a hét második napján, ami kedvező irányban befolyásolhatja a folyamatban lévő ügyeidet. Ám mivel a siker ebben a pillanatban még a legkevésbé sem garantált, így nem is érdemes beleélned magad abba, hogy a végén valóban a győzelmet ünnepelheted. Légy inkább résen, állj készenlétben, hogy bármilyen váratlan helyzetben is adekvát módon tudj cselekedni, ugyanakkor érdemes nyitottnak lenned arra is, hogy felismerd, ha valamilyen kedvező alkalom kínálkozik. Amennyiben ilyen lehetőség jön szembe veled, ne habozz, azonnal ragadd meg!

RÁK (június 22-július 22)

Nagyobb volumenű változást szeretnél az életedben, azt látod azonban, hogy erre a környezetedben élők egyelőre nincsenek felkészülve. Ennek okán jelen pillanatban okosabban teszed, ha az elképzeléseidbe nem avatsz be senkit, hanem gondosan megtervezed minden lépésedet és csak akkor beszélsz a szándékaidról, ha már magadban mindent tisztáztál, ezáltal jó esélyt látsz arra, hogy a kitűzött célt el is tudod érni. Arra később sem árt ügyelned, hogy kivel osztod meg a gondolataidat, hiszen lehetséges, hogy akit a barátodnak vélsz, arról kiderülhet, hogy titkon a legnagyobb ellensége vagy!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Szarvashibát követsz el egy fontos ügyben, melyről azt gondolod az első pillanatban, hogy bizony korrigálhatatlan botlás. Mielőtt azonban kétségbeesésedben nyúlcipőt húznál, előtte igyekezz mindenképp tájékozódni a lehetséges megoldásokról, hiszen a semmibe mégse rohanhatsz el. Ne hagyd, hogy kárba vesszen az összes eddig befektetett energia, hiszen annyi tudás és tapasztalat birtokában vagy, amit kevesen mondhatnak el magukról, s ha megoldáscentrikusan gondolkodsz, akkor jó eséllyel ebből a helyzetből is jól keveredhetsz ki! Fel ne add!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Sikerülhet ma pontot tenned egy bizonyos ügy végére, ami hosszú ideje foglalkoztat. Rajtad múlik, hogy a helyzetet miként oldod meg, de ha elég ügyes vagy, viszonylag jól kerülhetsz ki belőle, emellett jócskán meg is könnyebbülhetsz, hisz az egész dolog nem nyomaszt majd tovább. Tanulságképpen pedig vond le a következtetést: nem érdemes semmit túl sokáig halogatni, mert attól csak te éjszakáid lesznek álmatlanok. Legközelebb legyél tehát célratörőbb, most pedig örülj neki, hogy megszabadultál egy olyan lánctól, ami teljesen gúzsba kötött!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét második napján azt veszed észre, hogy kezdesz a saját határaidon túllépni annak érdekében, hogy valakinek megfelelj, az illető ugyanis olyan magasra helyezte a mércét, hogy folyamatosan azt próbálod megugrani. Mielőtt azonban olyasmi történne, amelyet megbánnál, inkább igyekezz magad is elfogadni, valamint az érintett személlyel megértetni, hogy a Világ attól szép, hogy nincs benne két egyforma ember. Lehetséges, hogy más abban nem tud jeleskedni, amit te kisujjból kirázol, neked pedig az megy nyögvenyelősen, ami másnak könnyedén. Így van ez jól kitalálva!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét második napján valaki olyan feladatot próbál ráderőltetni, ami abszolút mértékben távol áll tőled, emiatt nem is tudsz azonosulni a helyzettel, azt azonban nem tudod, miképp utasítsd vissza. Amennyiben azonban belegondolsz, akárhogy pakolod a sakktáblán a figurákat, te leszel az, aki a végén mattot kaphat, épp ezért érdemes már rögtön az elején a sarkdra állnod és nemet mondanod mégis a feladatra, hiszen tisztában vagy vele, hogy ennek kudarc lesz a vége. Bátran mondd ki, hogy nem akarsz semmi olyasmibe belefogni, amiből rosszul jöhetsz ki, vállalva azt, hogy nem leszel épp a legnépszerűbb emiatt. Nem tehetsz mindig mindenki boldoggá, olyan áron pedig főképp nem, hogy magad válsz mártírrá!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét második napján elhatározásra jutsz azzal kapcsolatban, hogy nem húzod tovább az időt és szép sorjában elkezded lezárni a folyamatban lévő ügyeidet annak érdekében, hogy végre más kihívásoknak is eleget tehess. Roppant céltudatosan tehát ennek rendelsz alá mindent, pontosan tudván, hogy korántsem biztos az, hogy ez egyetlen nap alatt sikerülhet, ám az már félsiker, ha megszületett az elhatározás. Egy ilyen döntés ugyanis önmagában elég lehet ahhoz, hogy megszabadulj ennyi tehertől, de tarts ki mindenképp, hisz ha látod magad előtt az elérhető célt, akkor nincs más hátra, mint előre!

BAK (december 22-január 20)

Borzasztóan embertpróbáló módon igyekszel azt alátszatot kelteni, hogy minden sínen van körülötted, mely roppant fárasztó szerep, amit olyannyira hitelesen hozol, hogy vannak, akik irigykedve néznek rád. Amennyiben azonban kettesben maradsz a lelkiismereteddel, abban az esetben bevallhatod magadnak, hogy ez bizony egyáltalán nem igaz. A saját érdekedben nem érdemes tehát folyamatosan álarcot viselned, fogadd el, hogy nem vagy tökéletes, mindemellett pedig törekedj a boldogságra. Hidd el, nincs olyan ember, akinek nincsen egyetlen titka, nyomasztó szakasza az életének vagy éppen takargatnivalója. Próbáld elfogadni azt, hogy te is ember vagy, akinek vannak hibái, ettől azonban ugyanolyan értékekkel bírsz, mint mások a Világban!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Érdemes hallgatnod a női megérzéseidre a hét második napján valaki ugyanis olyan kecsegető ajánlattal keres meg, ami gyanúsan nagy hasznot ígér, mely önmagában gyanút ébreszt benned. Amennyiben tehát a hetedik érzéked azt sugallja, hogy nem érdemes élni a felkínált lehetőséggel, abban az esetben ne habozz, nyugodt lelkiismerettel mondj rá nemet. Hidd el, így sokkal jobban jössz ki a dologból, még annak ellenére is, hogy első pillantásra úgy fest, érdemes lenne engedni a kísértésnek!

HALAK (február 20-március 20)

Az utóbbi időben valamilyen módon mindig úgy hozta az élet, hogy háttérbe szorultak a saját céljaid és sok esetben akaratodon kívül az értékrendeddel és elveiddel ellentétes ügyekbe keveredtél. Ezt azonban valamilyen okból elfogadtad, s hajlandó voltál mások szempontjait a saját érdekeid elé helyezni. Tedd fel azonban magadnak a kérdést: ez így vajon tényleg rendjén van? Valóban ez a helyes megoldás? Gondold végig, mi a fontosabb, a saját életed vagy mások soraának egyengetése? Csakis rajtad múlik!