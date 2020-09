Napi horoszkóp szeptember 25.: a Mérlegek várakozásainak megfelelően alakulnak az ügyeik, a Skorpiók több fronton igyekeznek helyt állni

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 25.

KOS (március 21-április 20)

Teljesen biztos vagy a dolgodban, magabiztosan és öntudatosan menetelsz az úton, amin elindultál. Ne hagyd magad eltéríteni, mert ez most a te utad, neked kell végigjárnod. Ha elhasalsz rajta, neked fog fájni, neked kell okulni belőle, senki nem fogja helyetted vállalni a felelősséget. Bár körülötted mindenki meg akarja mondani a „tutit”, mindenki befolyásolni próbál, te viszont pontosan tudod, mit és miért csinálsz. Csak légy önmagad!

BIKA (április 21-május 20)

Az a személy vagy, aki nagyon nehezen tűri a változást, aki a végsőkig ragaszkodik bizonyos dolgokhoz, bizonyos szokásokhoz. Annak ellenére sem tudsz kilépni egy-egy helyzetből, hogy már magad is látod, nem lehet többet kihozni belőle. Egészen az utolsó pillanatig kitartasz, hátha jön egy isteni szikra, amely meghozza a megvilágosodást. Ne akarj azonban ennyire görcsösen kapaszkodni valamibe, mert az csak hátráltat abban, hogy továbblépj és nyithass az új dolgok felé. Jönnek majd az új kihívások, ezzel együtt új lehetőségek kínálkoznak arra, hogy sikeres és boldog lehess. Hidd el, vannak bizonyos dolgok, amelyeket célszerű mielőbb elengedni.

IKREK (május 21-június 21)

Magukkal ragadnak az emlékek, szívesen gondolsz vissza „a régi szép időkre”. Egy bizonyos idő után azonban vissza kell térned a jelenbe, mert mialatt te azon álmodozol, hogy „milyen jó is volt, ’tán igaz se volt”, nem tudsz arra figyelni, ami most körülvesz, nem reagálsz jól, és egyszerűen le fogsz csúszni az eseményekről. Igyekezz tehát időben felocsúdni, mert az álmokból maximum csak légvárat tudsz építeni!

RÁK (június 22-július 22)

Vízválasztóhoz érkeztél, olyasmivel kapcsolatosan kell fontos döntést meghoznod, amely hatással lehet a hosszú távú jövődre nézve. Ahhoz azonban, hogy nyugodtan végiggondolhass mindent, el kell vonulnod a világ elől, hogy semmiféle zavaró tényező ne terelhesse el a figyelmed és ne zökkenthessen ki az alfa-állapotból. Szánd erre a mai napot, mindent alaposan gondolj végig, vedd számításba a legapróbb részleteket és úgy hozd meg ezt a bizonyos döntést, hogy teljesen biztos vagy a dolgodban. Egészen addig ne oldd fel a zárlatot magad körül, amíg ki nem mondtad a végső szót! Hidd el, nagy megkönnyebbülés lesz számodra is pontot tenni valaminek a végére!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Komoly vitába keveredsz egy olyan személlyel, aki közel áll ugyan hozzád, de időnként az agyadra tud menni a konokságával. Mielőtt azonban elítéled bármiért is, gondolj bele, mit érezhet ő és hol van az az arany középút, amit meg kell találnotok ahhoz, hogy sikerüljön felülkerekednetek az aktuális problémán. Ehhez viszont neked is engedned kell kicsit az elveidből, legyél megoldáscentrikus, ne akard mindenáron kötni az ebet a karóhoz. Olyan közös nevezőre törekedj, amely még neked is elfogadható és nem sérti az illető személyt sem.

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Egy hozzád közelálló személy a számára eget rengető problémával keres fel, a tanácsodat, illetve a segítségedet kérve. Te nagyon szívesen segítesz neki, ám biztosítsd róla, hogy a helyzetet helyette megoldani nem tudod. Igyekezz meghúzni egy határvonalat, ne vállalj olyasmit, amiből rosszul jöhetsz ki vagy ami mások kárára válhat, téged kellemetlen helyzetbe sodorva ezzel. Segítőszándékod nagyon nemes dolog, hálás is érte a környezeted, de ne mindenáron, gondolkodás és a kockázatok figyelembe vétele nélkül cselekedj!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A várakozásaidnak megfelelően alakul minden körülötted, bármelyik eldobott labdádból gól lesz, rendkívüli módon megnyugtat tehát a tudat, hogy fut a szekér és neked nem kell különösebben rágörcsölnöd semmire. Figyelj azonban arra, hogy ne lazulj el teljesen, próbálj azért figyelni mindenre, ne hajtsd a lovat, de tartsd a kezedben a gyeplőt és okosan menj előre. Jóllehet, most nincs semmiféle zavaró tényező, de bármikor hozhatja úgy is a helyzet, hogy hirtelen kell észnél lenned és hatékonyan cselekedned! A legmagabiztosabb úgy tudsz lenni, ha nem lankad a figyelmed, miközben hátradőlve gyönyörködsz a kilátásban! Légy résen – és akkor semmi baj nem történhet!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Túl sok szálat mozgatsz egyszerre, próbálsz több fronton is helyt állni, ennek következtében azonban egy idő után azt veszed észre, hogy kezded elveszíteni a fonalat. Képtelenség ugyanis ennyi mindennel foglalkozni egyszerre, bármennyire is talpraesett vagy, még te sem tudsz mindenhol ott lenni és top formát nyújtani, épp ezért estél bele abba a hibába, hogy a mennyiség a minőség rovására ment. Próbálj kicsit lejjebb adni a felvállalt terhekből, igyekezz megtalálni az egyensúlyt, amellyel még nem okoz gondot az, hogy jól teljesíts! Te is emberből vagy, ezt mindig tartsd szem előtt!

NYILAS (november 23-december 21)

A környezeted elismeréssel tekint rád, mert olyasmit tettél a szűkebb közösséged érdekében, amit mások nem mertek – talán nem is tudtak – volna ilyen bátran megtenni. Ezért most sokan a világ megmentőjét látják benned, maradj azonban két lábbal a földön, kezeld helyén az elismeréseket, mert a nagyképűsködés nem igazán vonzó emberi tulajdonság. Élvezd természetesen a sikert, hisz az a te nevedhez fűződik, ne időzz azonban túl sokat a reflektorfényben, mert el fog vakítani!

BAK (december 22-január 20)

Bármiféle projektbe kezdesz, mindenképp ragaszkodsz azokhoz a bevált útvonalakhoz, amelyeket már jól ismersz és csukott szemmel is végig tudsz rajtuk menni. Ez azonban időnként megakadályoz bizonyos célok elérésében, vannak ugyanis olyan szituációk, amikor kénytelen vagy letérni az útról és más ösvényen elindulni annak érdekében, hogy végül sikeres lehess. Nem érdemes mindig mindenáron kötni az ebet a karóhoz, legyél rugalmasabb és ne görcsölj rá semmire, amiben nincs perspektíva, a szemed előtt lévő lehetőséget viszont igyekezz megragadni. Időnként, ha bizonytalan vagy, mérlegeld, hogy miféle áldozatot kell meghoznod a saját boldogságodért!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Nagyon vékony jégen próbálsz ellavírozni, folyamatosan az lebeg a szemed előtt, hogy mi lesz, ha beszakad a jég és te a hideg vízbe esel. Mi lenne?! Maximum vizes leszel és fázni fogsz egy kicsit! Nem a világ vége, de nyilvánvalóan érdemesebb biztonságos zónát keresned ahhoz, hogy ezt a kockázatot elkerülve élvezhesd azt, amit csinálsz. Ha ugyanis folyton az lebeg a szemed előtt, hogy mi lesz, ha beleesel a vízbe, hidd el, előbb vagy utóbb, de az biztosan meg is fog történni! Ha szeretnél szárazon maradni, olyan utat válassz magadnak, amit a legbiztonságosabbnak gondolsz. Ne félj azonban, hisz ezúttal nincsenek olyan kockázatok, amelyek különösebben nagy veszéllyel járnának!

HALAK (február 20-március 20)

Megtaláltad a helyed, jól érzed magad a bőrödben, minden a terveid szerint alakul. Mindeközben elégedettségedet meglehetősen beárnyékolja a tudat, hogy vannak a környezetedben olyan személyek, akik megpróbálnak beleszólni az életedbe, unos-untalan jó tanácsokkal látnak el, kéretlenül folyamatosan ott lihegnek a sarkadban. Mivel nálad is van egy pont, amin a békesség érdekében nem tanácsos túlmenni, legyél határozott, állj a sarkadra és hozd a tudtukra, hogy köszönöd, de abszolút nincs szükséged semmiféle életvezetési tanácsra, azt ugyanis, ahol most tartasz, csakis a saját erődből érted el. Ne engedd, hogy nyomulásukkal a fejedre nőjjenek, te csak menj tovább az utadon és ne foglalkozz ezekkel az emberekkel!