Napi horoszkóp szeptember 25.: a Szüzeknek érdemes kevesebbet hezitálniuk, a Bakok kissé lehetetlen helyzetbe kerülnek

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 25.

KOS (március 21-április 20)

Egy bizonyos szituációban másokhoz képes teljesen ellentétes álláspontot képviselsz a hét első napján, mely miatt igencsak ferde szemmel tekintenek rád. Attól azonban, mert nem értesz velük egyet, még korántsem biztos, hogy nincs igazad, épp ezért előzetes gondolkodás nélkül ne add fel a saját elveidet csak azért, hogy be tudj illeszkedni a sorba. Merj másmilyen lenni, merj különbözni másoktól, mert ha soha nem mered kimondani hangosan a véleményed, csak azért, mert esetleg nem egyezik a tömegével, akkor soha nem tudod majd az egyéniségedet felvállalni. Mindenáron azonban ne menj szembe a szabályokkal, csak azért, hogy mindenki megjegyezze a nevedet, ésszel képviseld önmagad!

BIKA (április 21-május 20)

Úgy érzed, a hét első napján energiáktól duzzadva futsz neki a feladataidnak, olyannyira magabiztos vagy, hogy érzésed szerint bármilyen kimagasló teljesítményre is képes lennél. Ügyelj azonban arra, hogy ne kapkodj el semmit, szerényen tedd a dolgodat, próbálj globálisan tekinteni minden helyzetre, merülj el a részletekben és igyekezz kis lépésekben haladni. Hidd el, senkinek nem sikerült eddig még egy egyetlen, nagyobb ugrással felérni a hegy csúcsára. Légy tehát türelmes, ne akarj mindent azonnal megoldani, vannak olyan bonyolultabb ügyek, amikhez a tudásodon kívül a józan eszedre is szükséged van. Jó munkához idő kell!

IKREK (május 21-június 21)

Hosszú gondolkodás és mérlegelés után komoly elhatározásra juthatsz a hét első napján, melyet a környezeteddel is azonnal megosztasz. Noha nem mindenki fog örülni annak, amely döntésre jutsz, mégis próbáld megértetni velük, hogy ez esetben elsősorban önmagad kellett előtérbe helyezned, nem mások véleményét, esetleges ellenérzéseit figyelembe véve megfutamodni az elől, amely előbb-utóbb úgyis bekövetkezett volna. Ha már eldöntötted, abban az esetben nincs értelme halogatnod a dolgot.Mindig az első lépés a legnehezebb, utána már minden megy magától!

RÁK (június 22-július 22)

Akad valaki a környezetedben, aki mindenáron maga mellé szeretne állítani a hét első napján egy bizonyos helyzetben, ennek érdekében mindent elkövetve és semmit nem szégyellve. Csak azért azonban, mert erőszakkal nyomul, neked még nem kell kötélnek állnod, te ugyanis önálló gondolkodással bíró emberként el tudod dönteni, kit és miért támogatsz. Ne engedj a nyomásnak, inkább határozottad hozd a tudtára, hogy ezzel a fene nagy taktikázással csak maga ellen fog fordítani. Légy kemény és talpraesett!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Úgy érzed, kezdesz belefáradni abba, hogy mindig ugyanazt csinálod, hogy mindig minden ugyanolyan, semmi nem változik, hogy ennél egyhangúbb már nem is lehetne az életed. Épp ezért lassan érik benned az elhatározás, hogy valami nagy változás kellene ahhoz, hogy új lendületet kapj, amelynek segítségével végre el mersz indulni egy teljesen másfajta, színesebb, általad minőségibbnek tartott élet felé. Amennyiben lehetőséget kapsz erre és valóban változtatni szeretnél, ragadd meg az alkalmat, mindemellett ügyelj arra, hogy gondolkodás nélkül nem mondj igent semmire, hisz annak csúnya bukás lehet a vége!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Hosszasan gondolkodtál azon, hogy meg merj-e tenni egy bizonyos lépést, hezitálásodnak pedig sajnálatos módon meg is lett az eredménye, hiszen a végén elúszott a kínálkozó lehetőség. Nem érdemes azonban emiatt hosszasan keseregned, bizonyára jön majd egy olyan alkalom, amelyet érdemes megragadnod, a fenti ábra pedig legyen egyfajta tanulság számodra. Legközelebb ugyanis nem érdemes hosszasan lamentálnod, szedd össze minden bátorságodat és mondd ki, amit ki kell, indulj el azon az úton, amelyiken el kell, ragadd meg a kínálkozó lehetőséget. Higgy magadban, hisz ha te, akkor ki más?

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét első napján végre learathatod a babérokat, amelyekre vártál, embertelen mennyiségű energiád fekszik ugyanis abban, hogy most felmutatható és elismerésreméltó eredményt érj el. Büszkeséggel és megnyugvással tölt el a tudat, hogy megérte annyi időt rááldozni, hisz a befektetett munka ezúttal produktív és nem is akármilyen eredményt hozott. A környezeted is meglehetős elismeréssel tekint rád emiatt, te pedig büszkeségtől dülledő mellkassa vállalod fel azt, hogy bizony saját erődből értél el valamit, amiért az elején egy lyukas garast sem adtál volna. Látod a hit és az akarat együtt milyen magasságokig képes eljuttatni?

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Mivel a hét első napjára még nem nagyon terveztél világmegváltó dolgokat véghezvinni, épp ezért csak olyasmit tervezel munka után csinálni, ami kikapcsol és csak rólad szól. Menj el egy masszázsszalonba, vegyél egy új őszi kabátot magadnak, igyál egy finom kávét vagy próbálj ki egy új szépségápolási tippet, a lényeg, hogy ne járjon az általad végzett tevékenység nagyobb energialeadással. Ilyen délutánok is kellenek, amikor félreteszed azokat a gondolatokat, amelyek a munkával és a befoltozandó lukakkal kapcsolatosak és csak magadra figyelsz. Meglátod, akkora lendületet kapsz majd a hét további részére, hogy nem győznek majd utolérni!

NYILAS (november 23-december 21)

Úgy érzed, valaki ostorral hajt, olyasféle teljesítményt várva el tőled, amelyet te nem tudsz és nem is akarsz teljesíteni. A hét első napján állj azonban a sarkadra, parancsolj megálljt az illetőnek, mielőtt olyasmit erőltet rád, ami alatt összeroskadsz. Végsősoron ugyani te nem az az idomított állat vagy, akit a ketrecből kiengedve mutogatnak a nagy közönségnek. Jó dolog a cirkusz, sőt, még látványelemekkel is dúsított, te mégis jobban szereted a közönség soraiból élvezni az előadást, semmint az idomár téged terelgessen körbe, miközben mások tapsolnak. Nem kell kötélnek állnod, ha nem akarsz!

BAK (december 22-január 20)

Maximalizmusod okán kissé lehetetlen helyzetbe kerülsz a hét első napján, valami ugyanis nem a várakozásaidnak megfelelően sül el, mely roppant módon feldühít, ennek nyomán olyan embereket bánthatsz meg akaratlanul is, akik soha, semmilyen formában nem ártottak neked. Ne légy dühös azonban a kialakult végeredményre, te mindent megtettél azért, hogy a lehető legtökéletesebb legyen majd az, amit felmutatsz, az élet azonban másként rendelt el mindent. Fogadd el, ha időnként nincsen befolyásod a történésekre vagy egy-egy végeredményre, engedd el azt, ami nem sikerült, a legfontosabb ugyanis mégiscsak az, hogy részedről mindent megtettél, amit a helyzet megkívánt. Azoktól az emberektől pedig kérj elnézést, akiket esetleg magadra haragítottál, hiszen ők végképp nem tehetnek semmiről!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Komoly lépésre szánod el magad a hét első napján, melynek nem mindenki örül a környezetedben. Nyugtasd azonban meg a körülötted élőket, hogy nem hűbele Balázs módjára döntöttél, pontosan tisztában vagy minden veszéllyel, mindazonáltal kénytelen vagy megtenni ezt a lépést ahhoz, hogy az előtted álló, rögös út végére érve majd egy sokkal zökkenőmentesebb, nyugodtabb életet élhess. Ne hagyd, hogy a kételkedők megingassanak elhatározásodban, hisz nem véletlenül szántad rá magad erre a nagy lépésre! Ha döntöttél, indulj, mielőtt késő lesz!

HALAK (február 20-március 20)

Olyasféle dologban kérnek tőled állásfoglalást a munktársaid a hét első napján, mely eoppant nagy felelősséggel jár, ennek okán elég nagy terhet jelent számodra. Sajnos azonban kihátrálni nem tudsz, így kénytelen vagy beleállni a helyzetbe, alaposan gondold tehát át, hogy mit mondasz ki, hisz a szavaidak és állásfoglalásodnak hosszú távú következménye lehet. Épp ezért csínján bánj a mondanivalódsal, csak olyasmit mondj, ami ugyan véleménynek számít, de mégsem kell akkora mértékű felelősséget magadra vállalnod, amelyet később esetleg számon kérhetnek rajtad! Ne aggódj, ez nem számít megfutamodásnak, csupán önmagadra is gondolsz!