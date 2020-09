Napi horoszkóp szeptember 24.: az Ikrekre nehéz döntés vár, a Skorpiókra nagy kihívások várnak

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 24.

KOS (március 21-április 20)

Nagy várakozással tekintesz azokra a dolgokra, amelyeken régóta dolgozol. A sok befektetett energiával és idővel szerencsére egyenesen arányos lesz az eredmény is. Ezúttal bőven megtérül minden, amit rááldoztál és ez motiválhat a jövőre nézve is. Bár megpróbálnak majd befolyásolni, ne hagyd magad kizökkenteni, ha eltántoríthatatlanul mész az úton, nyugodt szívvel fogsz a végére jutni és méltán lehetsz majd büszke magadra, hisz önerőből értél el mindent!

BIKA (április 21-május 20)

Kissé nyomasztónak érzed a sok feladatot, úgy tűnik, nem fogsz ebből a helyzetből jól kijönni. Amennyiben ennyire reménytelennek érzed a helyzetet, kérj segítséget, adj le a rád bízott felelősségből, mert össze fogsz rogyni a súly alatt. Lehet, hogy a babérokat nem egyedül fogod learatni, de nyugodtabb lesz a lelkiismereted, mert olyan produktumot hoztok létre, ami elismerésre méltó – és te sem rokkansz bele. Tanulj meg osztozni a sikerekben!

IKREK (május 21-június 21)

Nehéz és felelősségteljes döntést kellett meghoznod, mert egy probléma kezdett már a fejedre nőni. Első pillanatban megrémít a dolog, hiszen nem vagy hozzászokva ilyen súlyú ügyekhez, félsz, hogy ne okozz csalódást senkinek, ám ahogyan telik az idő, rá kell jönnöd, hogy akárki akármit mond, érdemes volt erre az elhatározásra jutnod. Nagy tehertől szabadultál meg ugyanis, amely nem nyomaszt, sőt az új helyzet határozottan boldoggá tesz. Ne táncolj vissza tehát csak azért, mert egyeseknek ez nem tetszik, s ha már elindultál, menj is végig az úton! Ez csak rád tartozik!

RÁK (június 22-július 22)

Olyan helyzetbe kerülsz, amely ugyan elsőre kellemetlennek tűnik, emiatt meghátrálsz és próbálsz menekülni, ám ha egy pillanatra megállsz, észre fogod venni, hogy akár még úgy is alakíthatod az egészet, hogy az neked legyen a legkedvezőbb, ezáltal nem kell majd szégyenkezned. Mielőtt tehát felhúzod a nyúlcipőt, érdemes kicsit elveszni a részletekben, hisz csak úgy fogod tudni számodra is kedvezően alakítani a szituációt, ha a a lehető legalaposabban felkészülsz a váratlan fordulatokra is. Menni fog, ne aggódj, nem lesz baj!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Egészen idáig minden porcikáddal azon görcsöltél, hogy másoknak megfelelj, hogy mindenki arcára elégedett mosolyt varázsolj. Ez azonban roppant fárasztó, s időnként komoly megpróbáltatások árán sikerül csak, és ez rengeteg energiát kivesz belőled. Épp ezért ez az a pont, amikor mérlegelned kell, mi a prioritási sorrend: végkimerülésig küzdj azért, hogy mindenkinek megfelelj, vagy ehelyett magadra is koncentrálsz egy kicsit. Mindenki a saját sorsának kovácsa, ezért megéri a magad életével is törődni, hogy végül ne csak másokat láss mosolyogni, hanem te is boldog lehess!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Nagy lelkesedéssel dolgozol valamin, aminek rendkívül nagy jelentősége van számodra. Emiatt semmi másra nem tudsz figyelni, így azt sem látod, ha valami új lehetőség jön szembe veled, vagy ha valaki segítő szándékkal nyújtja a kezét feléd. Te ugyanis most csak egyetlen dolgot látsz magad előtt, nem biztos azonban, hogy a megfelelő utat és taktikát választottad. Emeld fel a fejed, s ne csak nézz, hanem láss is meg bizonyos dolgokat. Például vedd észre végre, hogy valaki melletted áll, ezért ne makacskodj, hanem hallgasd meg a véleményét, fogadd el az építő jellegű kritikát, ettől még senki nem veszi el tőled a győzelmet!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Próbálsz elfojtani magadban egy érzést, ami hosszú ideje nem hagy nyugodni, bárhogyan is igyekszel azt elnyomni. Időről időre felbugyog benned és nem tudsz mit tenni ellene. Mivel emiatt egyetlen nyugodt perced sincs, érdemes tisztáznod magadban, hogy mi is pontosan az a dolog, ami ennyi álmatlan éjszakát okoz, és hogyan tudnád megoldani a helyzetet. Ha elég mélyre ásol és bátran szembe mersz nézni magaddal, nagy kő eshet le a szívedről, s ez nagyban megkönnyíti majd a helyzetedet. Épp ezért légy okos és bátor, s meglátod, sokkal jobban tudsz majd aludni!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Eredendően semmiféle kihívást nem terveztél a mai napra, mégis annyi minden szakad a nyakadba, hogy azt sem tudod majd, mit kezdj a hirtelen jött feladatokkal. Sajnos a semmittevés – a mellékelt ábra szerint – még várat magára egy keveset, megszabott határidőre kell ugyanis elvégezned a rád bízott munkát. Noha elég nagy rajtad a nyomás, mégse ess kétségbe, nem tudod ugyanis egyetlen nap alatt megváltani a világot. Egyszerűen csak annyit vállalj magadra, amennyi egy napba beleférhet. Ha a mára kitűzött feladatoknak sikerül pontot tenni a végére, egy pohár bor társaságában, a kanapén hátradőlve a szerelmeddel nyugodtan meg is vitathatod az élet nagy dolgait! Addig is azonban jobb, ha nekilátsz a tennivalóknak!

NYILAS (november 23-december 21)

Amikor már mindenki feladja a küzdelmet egy bizonyos dologgal kapcsolatban, te még mindig komolyan harcolsz, nem szeretnéd ugyanis feladni, szilárd meggyőződésed ugyanis, hogy a dolog sikerülhet. A hozzáállásod példamutató mások számára is, komoly elismeréssel figyelik azt, ahogyan küzdesz. Nagyon nemesen cselekszel, arra azonban érdemes odafigyelned, hogy a realitások talaján maradj, s ha esély sincs a sikerre, tudd azt is elfogadni. Lásd be, hogy vannak dolgok, amelyekért a saját lelkiismereted magnyugtatása érdekében harcolhatsz ugyan, de nem biztos, hogy megéri az időt és az energiát vesztegetni rá. Ha látsz még benne perspektívát, menj előre, ha viszont úgy érzed, hogy ez veszett fejsze nyele, inkább nyiss új dolgok felé!

BAK (december 22-január 20)

Közeleg a hétvége, amikor számot kellhet adnod az addig elvégzett munkáról, te pedig még sehol sem tartasz, így félő, hogy semmiféle eredményt nem tudsz produkálni. Mivel ezt a kellemetlen szituációt mindenképp szeretnéd elkerülni, így mostantól minden erőddel koncentrálnod kell. Ahelyett azonban, hogy eszeveszett kapkodásba kezdenél -ami csak oda vezethet, hogy akkorát hasalsz, amit sokáig fogsz emlegetni-, zárj ki minden zavaró tényezőt és ne erővel, hanem ésszel törd az utat. Gondold végig, mi az a taktika, amit követned kell ahhoz, hogy végül eredményes lehess. Menni fog, csak akaraterő kérdése!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Kénytelen vagy stratégiai játékot játszani valamivel kapcsolatban, az az érzésed ugyanis, hogy mások ugyanarra hajtanak, mint amire te is. Ha nem csalnak a megérzéseid, vedd fel a kesztyűt, melegíts be és szállj ringbe, hiszen téged legalább annyira megillet az, amire vágysz, mint bárki mást. Ne ijedj meg a kihívásoktól, de tudd, hogy ez nem lesz egy sétagalopp, ám ha sikerül elérni a célt, annál boldogabb leszel! Arra azonban érdemes ügyelned, hogy – a saját lelkiismereted megnyugtatása érdekében is – csak tiszta eszközökkel harcolj!

HALAK (február 20-március 20)

Az utóbbi időben azt vetted észre, hogy valaki folyton befolyásolni próbál és te túl gyenge vagy ahhoz, hogy nemet mondj bármire. Noha roppant módon idegesít a dolog, mégsem érzed magad elég bátornak ahhoz, hogy tiltakozz és a saját értékrended szerint hozz döntéseket. Ne hagyd magad befolyásolni, s ne mindig az legyen a meghatározó szempont, hogy miként tudsz mások kedvére tenni. Ne feledd: csak egy életed van, s a te kezedben a döntés, hogy rálépsz-e a saját utadra, vagy inkább mások árnyékában kullogsz. Egy próbát megér, hogy kitörj és végre megmutasd magad!