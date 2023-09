Napi horoszkóp szeptember 24.: a Bikák megoldást találhatnak bizonytalan helyzetükre, a Mérlegek kivételes ajánlatot kapnak

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 24.

KOS (március 21-április 20)

Olyasfajta botlás zavarja meg a hét utolsó napját, melyről azt gondolod, lehetetlen helyrehozni, első látásra ugyanis hatalmas hibának tűnik. Kétségbeesésedben gyakorlatilag bármire képes lennél annak érdekében, hogy eltűntesd a dolgot, mielőtt mások számára is nyilvánvalóvá válik. Ne hagyd azonban, hogy ez az érzés eluralkodjon rajtad, hiszen az, ha hirtelen felindulásból, meggondolatlanul cselekszel, az semmi jót nem terem. Legyél inkább talpraesett, használd a benned rejlő tudást, most a magabiztosságodra van a legnagyobb szükséged, remegő lábakkal ugyanis képtelenség futóversenyt nyerni!

BIKA (április 21-május 20)

Bizonytalan helyzetedben a hét utolsó napján olyan szituációt hoz az sors, amely megoldást nyújthat és kisegíthet belőle. Ragadd tehát meg a lehetőséget, hiszen nem minden pillanatban adódik ilyesmi. Ezzel kiváltságos helyzetbe kerülsz, amit persze a szerencsének is köszönhetsz. Amennyiben sikerült pontot tenned az ügy végére, abban az esetben ha nem muszáj, akkor ne vállalj mára nagyobb feladatot, hisz ez már eleve rengeteg energiát kivett belőled. Pihend ki magad és gyűjts erőt a következő hétre!

IKREK (május 21-június 21)

Úgy érzed, a hét utolsó napjára elérted azt, amit szerettél volna és ugyan nagyon sok időt és energiát kellett feláldoznod érte, de megérte, hisz ma abszolút elsöprő győzelmet arattál. Nem volt hiába a fáradozásod, hisz most eljött a te időd, harapj egy nagyot a sikerbe, ezt ugyanis egyedül magadnak köszönheted. Hogy kitartottál minden nehézség ellenére és nem adtad fel akkor sem, amikor mások már régen nem hittek sem benned, sem az egész dologban. Méltán lehetsz most büszke magadra!

RÁK (június 22-július 22)

Számodra fontos célkitűzés az, ami motivál jelen pillanatban, a dolog szépséghibája azonban az, hogy olyasvalakivel kell osztoznod a feladaton, akivel nem nagyon szívlelitek egymást, a siker érdekében azonban nincs nagyon más választásod, mint együtt teljesíteni a küldetést. Ennek érdekében igyekezz félretenni a benned lévő ellenszenvet és csak a feladatra koncentrálj. Hidd el, sokkal könnyebben és gyorsabban fogtok tudni haladni, ha találtok egy közös utat, amelynek egyszer úgyis vége szakad, nem kell tehát örök hűséget fogadnotok egymásnak. Ki tudja, még a végén kiderül, hogy nem is vagytok egymásnak akkora ellenségei?

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét utolsó napján valaki olyasmivel próbál befolyásolni, ami borzasztóan távol áll tőled, épp ezért, bár nem a temperamentumodról vagy híres, a helyzet kikényszeríti belőled, hogy a sarkadra állj és szembemenj az illető elvárásaival és azzal a nyomással, amit gyakorolni próbál rád. Most elsősorban a te érdekeid számítanak, hisz ez az a szituáció, amikor ki kell állnod magadért. Legyél erős és vedd át az irányítást, máskor ugyanis nem biztos, hogy lesz rá lehetőséged. Mutasd meg, milyen fából faragtak!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Úgy érzed, valaki a közvetlen környezetedben megpróbál fogást találni rajtad, annak ellenére, hogy azt gondolod, nincs hiba abban, amit csinálsz. Épp ezért is frusztrál annyira a a kialakult helyzet, nem is érted, mi az illető oka a kötekedésre. Ne rágódj rajta hosszasan, kérdezz rá, hogy mégis miféle kivetnivalót talál abban, amit csinál. Ha olyasféle pontot mond, amelynek valóban lehet alapja, akkor érdemes mérlegelned azt, hogy változtatsz, de ha csak sületlenségeket hord össze, akkor hagyd, ne foglalkozz vele. Ez a te utad, járd tehát úgy és olyan tempóban, ahogy te gondolod!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Olyan ajánlatot kapsz a hét utolsó napján, amelyből egy kis befektetéssel jókora hasznot húzhatsz, ám a dolog szépséghibája mégis az, hogy minden jelenleg végzett tevékenységedet fel kell függesztened ahhoz, hogy csak erre az egyetlen egy dologra összpontosíthass. Épp ezért most mérlegelned kell, hogy megér-e mindent a háttérbe szorítanod és ezerrel belevetned magad az új bizniszbe, avagy inkább szeretnél biztonsági játékot játszva az aktuális feladatokra koncentrálni. Mérlegelés közben figyelembe kell azonban azt is venned, hogy ez a lehetőség nem lesz mindig egy karnyújtásnyira és az ajánlatnak is van szavatossági ideje!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Egészen új oldaladról mutatkozhatsz be a hét utolsó napján, melyet a környezeted nem is feltételezett volna rólad. Így most mindenkit lenyűgözve olyasfajta élménnyel gazdagíthatod a körülötted élőket, hogy mindenki a csodájára jár majd a tehetségednek. Használd ki, hogy ámulnak rajtad és igyekezz minden tudásod bevetve olyasmivel előrukkolni, amelyhez foghatót még senki nem látott. Vigyázz azonban, nem kell a csillárról fejjel lefelé lógva tojással zsonglőrködnöd, ennél sokkal kisebb, egyszerűbb és kézzel foghatóbb dolgokkal is lehet maradandót alkotni! Ne kockáztasd a testi épségedet csak azért, hogy három napig mindenki rólad beszéljen, inkább olyasfajta dolgot produkálj, ami a biztonsági zónán belül esik, mégis extrémnek mondható!

NYILAS (november 23-december 21)

Régi vágyad válhat valóra a hét utolsó napján, visszautasíthatatlannak tűnő ajánlatot kapsz ugyanis. Noha mára nem így tervezted a programot, mégsem kérdés számodra, hogy azonnal belevágj. Élvezd ki minden pillanatát, hisz régóta vágytál rá, érezd jól magad, szórakozz felhőtlenül, engedd, hogy az adrenalin átjárjon, ám arra azért vigyázz, hogy ne kockáztasd a testi épségedet, hisz nem az a cél, hogy utána a sérüléseidet borogasd. Ez ma a te napod, ne engedd, hogy bárki felülírja vagy elrontsa!

BAK (december 22-január 20)

A hét utolsó napján végre elkészülsz egy hosszabb ideje húzódó munkáddal, melyre ugyan rendkívül büszke vagy, ennek ellenére a környezeted mégis fenntartásokkal fogadja. Emiatt persze az első pillanatban borzasztóan feldühíted magad, legszívesebben kimondanád, ami a nyelved hegyén van, érdemes azonban egy mély levegőt venned és belegondolnod abba, hogy vajon lehet-e igazuk abban, amit mondanak, avagy ez csupán irigység, semmi több. Amennyiben arra jutsz, hogy nem alaptalanul csóválják a fejüket, abban az esetben fusd át mégegyszer az egész folyamaton ahol lehet, vess be minden tudást, ami benned van, ha pedig ez nem lesz elég, abban az eseteben valóban érdemes elgondolkodnod azon, hogy valóban a megfelelő helyen vagy-e, illetve hogy ez az az út, ami a tied!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Akad valaki, akivel kapcsolatban úgy érzed, nem kell feszélyezned magad a társaságában, nyugodtan lehetsz gond nélkül az, aki vagy, abszolút élvezed a vele töltött időt. Hogy ő egy jó barát-e vagy az igaz szerelem, arról azonban neked kell döntened. Amennyiben úgy gondolod, hogy hosszútávon párkapcsolatban is együtt tudnátok működni, abban az esetben érdemes lehetőséget adnod a dolognak. Vigyázz azonban, ne ronts ajtóstól a házba, hisz korántsem biztos, hogy a fizikai vonzalom az illető részéről is megvan, könnyen lehet, hogy csupán te misztifikálod túl a közöttetek lévő kémiát. Óvatosan térképezd tehát fel, hogy vajon ő mit érez és csak akkor lépj a gázra, ha szabad jelzést kapsz!

HALAK (február 20-március 20)

Olyasvalakivel kell együttműködnöd a hét utolsó napján, aki inkább akadályokat hárít eléd, csak hogy ne kelljen egyetlen lépést se megtennie feleslegesen. Mivel azonban neked önmagában már az is elég sok energiádat felemészt, hogy valamiképp előrehaladj, épp ezért inkább hagyd, ne győzködd, engedd el, koncentrálj arra, hogy a hasznos energiáidat erre a bizonyos ügyre használd fel. Ne akarj másokra időt pazarolni, ha ők nem lépik át érted a pocsolyát sem!