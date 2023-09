Napi horoszkóp szeptember 23.: a Bakoknak érdemes elérhetőbb célokat kitűzniük, a Halak végre a pihenésre koncentrálhatnak

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 23.

KOS (március 21-április 20)

A hétvége első napján neked kell a végszót kimondani egy igen fajsúlyos dologgal kapcsolatban, amely mindenkit menekülésre késztet. Nyilván ahogy a környezetedet, úvy téged is nyomaszt a nyakadba szakadó felelősség terhe, ám mivel pontosan tudod, hogy nem mutathatod magad gyengének egy olyan helyzetben, amikor rajtad a világ szeme, ezért gyorsan szedd össze a gondolataidat és azt mondd ki, amit az első megérzésed diktál. Higgy magadban és tedd bátran hallasd a hangodat, hidd el, nagy büszkeséggel tölt majd el!

BIKA (április 21-május 20)

Mindenáron szeretnél valakinek a segítségére lenni a hétvége első napján, valahogy ugyanis meg vagy győződve arról, hogy az illetőnek szüksége van rád, nélküled abszolút nem boldogul. Ő azonban számodra megdöbbentő módon nem ragadja meg a kezed, ezáltal nem a könnyebb utat választja. Semmi gond nincs ezzel, ez az ő döntése, neked pedig hátrébb kell most állnod, hiszen nyilvánvalóan megvan az oka annak, hogy elutasított. Te minden tőled telhetőt megtettél, ne bántson tehát ennyire az, hogy nem mindenki nem él az általad kínált lehetőséggel!

IKREK (május 21-június 21)

Túl sok impulzus ért az elmúlt napokban, melyeket egészen idáig nem volt időd feldolgozni, mivel azonban a hétvégére semmiféle extra programot nem szerveztél, épp ezért egy kiváló alkalom lehet ez arra, hogy visszavonulj, mindent végiggondolj és a megfelelő helyére illessz minden darabot. Hidd el, a nagy zaj után jót fog majd tenni egy kis csend, fordulj magadba és morfondírozz el, mi és miért történt, illetve hogy rád nézve milyen hatással volt. Nem kell mindig előrerohanni, az életed ugyanis nem egy versenyfutás, így nem az a legfőbb cél, hogy mindenkit legyőzve te szakíthasd át elsőként a célszalagot, sokkal inkább az, hogy lelkileg egyensúlyban legyél!

RÁK (június 22-július 22)

A hétvége első napja vissza nem térő lehetőséget tartogat számodra, amelyet mindenképp érdemes kihasználnod, hisz emlékezetes élményt és hatalmas lendületet kaphatsz az előtted álló kihívásokhoz. Amennyiben okosan bánsz azzal a kártyával, amit most a pakliból húztál, abban az esetben csak jól jöhetsz ki a helyzetből, épp ezért mostminden idegszáladdal koncentrálj, amíg azt az eredményt el nem éred, amivel te is elégedett vagy már. Ne hagyd, hogy mások kizökkentsenek, hisz ez most egy nem mindennapi alkalom arra, hogy magadnak is bizonyítsd, mire is vagy képes valójában! Hajrá

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hétvége első napján rá kell jönnöd, hogy a saját érdekedben változtatnod kell bizonyos dolgokon ahhoz, hogy előre tudj lépni. Ne ragaszkodj tehát görcsösen mindahhoz, ami eddig csupán hátráltatott, merj inkább ehelyett új kalandokba belevágni, s meglátod, hogy rengeteg új élmény vár majd. Zárd le azt, ami visszahúz, ami semmi jót nem tartogat számodra, s ezzel együtt légy nyitott arra, amit az élet soha vissza nem térő alkalomként kínál. Meglátod, a végén majd nem is érted, miért vártál eddig azzal, hogy a saját boldogságodat megtaláld!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hétvége első napján igyekszel valakit figyelmeztetni a rá váró veszélyre, amely meglátásod szerint várhatja, amennyiben a megkezdett úton halad tovább. Az illető azonban nemhogy nem veszi komolyan a mondanivalódat, még igen-igen felháborodottan is reagál, nem nagyon érti, hogy mi közöd neked az ő ügyeihez. Amennyiben tehát kidobnak az ajtón, ne akarj visszamászni az ablakon, vedd ezt egy jelnek és lépj tovább, az érintett személy pedig majd akkor gondol rád, ha már belelépett a gödörbe. Te csak a saját dolgaiddal foglalkozz, ő pedig majd úgy kezeli a helyzetet, ahogy akarja, emiatt ne a te fejed fájjon!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Ezen a hétvégén olyasmi miatt bosszankodsz majd, amely egy általad elkövetett apró botlás hatásaként határoz meg egy bizonyos folyamatot. Joggal lehetsz frusztrált, fontosnak tartottad ugyanis azt, hogy minden simán menjen, most azonban mégis porszem került a gépezetbe. Amennyiben kidühöngted magad, akkor viszont nyugodtan emeld fel ismét a fejed, hiszen amennyiben megoldás centrikusan tekintesz a helyzetre és olyan megoldó kulcsot keresel, amellyel legalább esélyes marad, hogy kiköszörüld a csorbát, akkor egész másképp is tekinthetsz majd a hibádra. Ne feledd, semmi nincs veszve, az a bizonyos pohár ugyanjs félig tele van!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Tonnás teherrel küzdesz a hétvége első napján, mely olyannyira kezdi felemészteni az erődet, hogy nem igazán tudsz már önmagad lenni. Mielőtt azonban teljesen összeomlanál lelkileg, előtte érdemes mérlegelned, hogy ki lehet az a környezetedben, akit kellőképpen megbízhatónak tartasz ahhoz, hogy megoszd vele azt, ami keresztülmész. Gyakorlatilag nincs más választásod, egyszerűen muszáj lesz könnyítened a lelkeden és tanácsot kérned, hisz így az egész teljesen rátelepszik a hangulatodra. Önmagadat megkímélendő tehát, igyekezz mihamarabb pontot tenni az ügy végére ahhot, hogy nyugodtan tovább tudj lépni!

NYILAS (november 23-december 21)

Ugyan a hétvégét szeretted volna pihenéssel tölteni, mégis annyi lezáratlan tennivalód van, hogy nem is igen tudod, mikor érsz a sor végére. Mielőtt azonban meggondolatlanul ugranál fejest a sekély vízbe és jó eséllyel kitörnéd a nyakad, előtte igyekezz a kétségbesés helyett logikusan felállítani egy fontossági sorrendet annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabban és leggyorsabban lehess úrrá a helyzeten, s akkor marad időd egy kis pihenésre is, persze csak miután mindennek pontot tettél a végére. Nem ez az első eset, tapasztalataidból adódóan tehát pontosan tudod, hogy mit kell tenned, ne késlekedj tehát!

BAK (december 22-január 20)

Kissé elérhetetlen álmokat kergetsz jelen pillanatban, melyek olyannyira távolinak tűnnek, hogy felesleges is időt pazarolnod arra, hogy mégis rohansz utánuk. Mivel csalódni senki sem szeret, épp ezért jobban teszed, ha inkább olyan célokat keresel, amelyek elérésére valódi esély mutatkozik, s akkor sikerélményt szerezhetsz és méltán lehetsz büszke magadra. Szerencsére nem hajt a tatár, időd annyi, mint a tenger, alaposan nézz tehát körül, inspirálódj, kóstolj bele mindenbe és higgy abban, hogy megtalálod azt a tevékenységet, amely valós boldogságot tartogat számodra!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Mivel az elmúlt időszakban hatalmas lelki fejlődésen mentél végig azoknak a csalódásoknak köszönhetően, amelyeket az élet egyfajta tanítási célzattal az utadba küldött, épp ezért ma már pontosan tudod, kivel és hol húzd meg a határvonalat ahhoz, hogy ne sérülj egy kapcsolat során. Ne hamarkodj el azonban semmilyen döntést, de azt se várd meg, amíg a tanítás fog ismét arcon csapni. Amennyiben valakiben érzed az álságosságot, a taktikát, a képmutatást, abban az esetben inkább még az előtt ints búcsút az illetőnek, mielőtt ismét a saját, vérző sebeid által kell tanulnod valamit. Neked is jár a boldogság, erre törekedj mindenáron!

HALAK (február 20-március 20)

A hétvége első napját egészen nyugodtan töltheted azzal, amivel szeretnéd, hiszen semmifajta olyan határidő nem liheg a nyakadban, amelyet mindenképp tartanod kellene. Érdemes tehát ma olyan személyekkel töltened az idődet, akikre az elmúlt időszak elfoglaltságainak okán nem volt lehetőséged találkozni, ma mégis felkeresheted őket. Igyekezz olyan programot szervezni, amely nem tartogat semmiféle különleges kihívást, de mégis minőségi időtöltésnek számít. Olyan emberekkel vedd körbe magad, akik közel állnak a lelkedhez!