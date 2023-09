Napi horoszkóp szeptember 22.: az Ikrek másokhoz képest kissé bizarr álláspontot képviselnek, az Oroszlánoknak fontos döntést kell meghozniuk

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 22.

KOS (március 21-április 20)

Egészen a hét utolsó munkanapjáig azon görcsöltél, hogy minden feladatban tökéletes teljesítményt nyújts, ennek megfelelően mind lelkileg, mind pedig fizikailag teljesen kimerültél. Elérkezett azonban a hétvége, mely jobbkor nem is jöhetett volna, mostantól ugyanis végre magadra is koncentrálsz egy kicsit. Ne szervezz világmegváltó programot, ejtőzz a kanapén, egyél finomakat vagy használd ki az indián nyár utolsó napjait és utazz el a pároddal kettesben egy, a világ elől eldugott házikóba, ahol végre romantikázhattok egy kicsit. Nincs is ennél jobb program, nem igaz?

BIKA (április 21-május 20)

Úgy érzed, a hét utolsó munkanapján eljött a megfelelő alkalom arra, hogy mindenkinek bebizonyítsd, miféle tehetséggel áldott meg az élet, hiszen ma teret adhatsz annak a kreativitásnak, ami benned van. A környezeted meglehetős elismeréssel fog ezután rád tekinteni, hisz a legmerészebb álmaikban sem merték volna gondolni, hogy mire is vagy képes. Most, hogy mindenkinek bizonyítottál, joggal zsebelheted be az összes dicséretet, hisz megdolgoztál a sikerért. Ma még ünnepeld magad, de holnap térj vissza a Föld nevű bolygóra, hisz újabb kihívásoknak kell eleget tenned!

IKREK (május 21-június 21)

Olyan álláspontot képviselsz egy bizonyos ügyben, amely az első pillanatban többeket felháboríthat. Téged azonban ez teljesen hidegen hagy, nem feltétlenül vagy ugyanis az a személy, aki görcsösen ragaszkodik a szabályokhoz, minden körülmények között. Tudd azonban meghúzni azt a bizonyos határvonalat és még időben parancsolj megálljt magadnak adott szituációban, hisz az, hogy ennyire „rugalmasan” kezeled a szabályokat, még akár bajba is sodorhat, épp ezért időnként a saját magad védelme érdekében érdemes beállni a sorba. Nincs azzal semmi probléma, ha különbözik a véleményed másoktól, az nem mindegy azonban, hogy milyen keretek között és mit képviselsz. Ne akard mindenáron a szabályokon felülírni saját magad!

RÁK (június 22-július 22)

A hét utolsó munkanapján konfliktusba kerülsz valakivel, aki egyszerűen nem látja a fától az erdőt, téged pedig rendkívüli módon feldühít az a hozzáállás, amelyet képvisel. Mielőtt azonban a kelleténél jobban feldühíted magad, érdemes mérlegelned, hogy mennyire fontos számodra ez a bizonyos személy, látod-e tehát valójában értelmét annak, hogy ráülj a lóra és meglovagold azt. Amennyiben úgy találod, hogy nem olyan nagyon mérvadó számodra az illető, abban az esetben ne szállj vele vitába, hisz nincs értelme hasznos energiákat elégetni azért, hogy mindenképp rábeszélj valakit valamire, ami ügy tűnik, csupán számodra egyértelmű!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét utolsó munkanapján fontos döntés előtt állsz, amely nem kis kockázatokkal jár és a jövőre nézve is elég komoly következményei lehetnek. Épp ezért ezt a napot arra szánd, hogy mindent helyre teszel magadban, hogy számot vetsz az eddigi dolgaiddal és mérlegeled azt, ami rád vár. Ne hallgass senkire ez ügyben, hisz a saját életedben csakis te vagy a kompetens személy, senki nem mondhatja meg neked, melyik úton indulj el. Ne is akard másra testálni a döntés terhét, fogadd el, hogy vannak az életben olyan helyzetek amikor a lábadon magabiztosan állva, felelősségteljesen kell szerepelned, ez a felnőtt lét lényege!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Valaki a környezetedben olyasféle kalandra készül, mely kockázatokban bővelkedik, ennek megfelelően egy olyan orosz rulett, amelyből jó eséllyel nem a legszerencsésebben fog kijönni. Pontosan emiatt érzed szükségét annak, hogy még azelőtt szólj neki, mielőtt bajba sodorná magát, melyet, meg is teszel, az illető azonban abszolút rossz néven veszi a jótékony intelmeidet. Ne akarj mindenáron a lelkére hatni, egyszerűen és tárgyilagosan hívd fel a figyelmét az általad veszélyesnek tartott manőverre, majd lépj tovább attól függetlenül, hogy megharagszik vagy sem. Részedről megtetted, amit lehetett, amennyiben pedig ezután is úgy dönt, hogy elindul, az már nem a te ügyed lesz!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét utolsó munkanapján a terveidnek megfelelően kezd minden puzzle-darab a helyére kerülni, úgy érzed, végre sínen vannak a folyamatban lévő dolgaid. Épp ezért megengedhetsz magadnak egy kis pihenést, nyugodt szívvel add át magad a hétvégének, keress olyan elfoglaltságot, amelyhez nem kell túl nagy energiákat megmozgatnod, hisz nem az a cél, hogy leadd azokat, sokkal inkább az, hogy feltöltődj. Vonatkoztass el a munkától, kicsit foglalkozz más dolgokkal is, mert ezek adnak lendületet ahhoz, hogy később legyen benned kitartás egy-egy nehezebb akadálynál!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Úgy érzed, a hét utolsó munkanapján nem tudsz továbblépni egy bizonyos ügyben, nem igazán látod ugyanis a kiutat, de arról sincs jelen pillanatban fogalmad, hogy hol van a kutya elásva. Mivel azonban cseppet sem szeretnéd, hogy a hétvégéd azzal teljen, hogy a megoldást keresed, épp ezért érdemes egy olyan személy segítségét kérni, aki volt már ehhez hasonló szituációban, így tehát rendelkezik némi tapasztalattal. Nem vagy attól másodhegedűs, mert jelenleg nem igazán boldogulsz, egyszerűen te sem érthetsz mindenhez, ettől függetlenül azonban értékes, okos ember vagy, aki szembe mer nézni a gyengeségeivel és ez roppant elismerésreméltó!

NYILAS (november 23-december 21)

Ugyan te sem hitted volna, hogy a hét utolsó munkanapjára rendeződhet a nagy káosz körülötted, mégis úgy tűnik, hogy megfelelő taktikát választottál, hiszen végre pont kerülhet a folyamatban lévő ügyek végére. Nem merted elhinni, hogy van benned annyi kitartás, amely hozzásegít ahhoz, hogy megtaláld a sikerhez szükséges kapaszkodót. Itt a hétvége, mely kiváló alkalom arra, hogy egy kicsit végre szusszanj, szervezz kerti sütögetést, menj el vásárolni, szerezd be a legújabb őszi szetteket, aztán jöhet a barátnőiddel az esti parti!

BAK (december 22-január 20)

Bár a hét utolsó napján nem nagyon szeretnél már nagyobb kihívásokba kezdeni, mégis olyan lehetőség akad, amelyet mindenképp érdemes megragadnod. Nincs is min hezitálnod, egyszerűen csak ugorj fejest a dologba, hisz minden nap nem botlasz bele a soha vissza nem térő alkalomba, amely ezúttal a jelek szerint tálcán kínálja magát. Ne gondolj a körülményekre, add át magad az élvezeteknek és a kihívásnak, hiszen csak így tudsz majd új élményeket szerezni. Majd később ráérsz pihenni, tekints most inkább úgy a helyzetre, hogy ez is a kikapcsolódásnak egy fajtája!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét utolsó napján olyannyira biztos vagy abban, hogy időben célba érsz, hogy szinte már csukott szemmel mész előre, abszolút figyelmen kívül hagyva azokat az akadályokat, amelyek az utadba kerülnek. Ennek köszönhetően lépsz bele abba a gödörbe, amelyben megbicsaklik a lábad, ez azonban oda vezet, hogy nemhogy a feladataidat nem tudod lezárni, de legalább annyi időbe telik a hibát javítani, mint amennyibe telt idáig eljutnod. Semmi nincs veszve, szedd össze magad és igyekezz a csorbát kiköszörülni, mielőtt még nagyobb bajba kerülsz!

HALAK (február 20-március 20)

Általában véve borzasztóan segítőkész vagy mindenkivel a környezetedben, pontosan tudják rólad, hogy bárki bármikor, bármiben számíthat rád, minden tőled telhetőt megteszel egy-egy elakadt bajtársadért. Mindez roppant elismerésreméltó, mégsem árt óvatosnak lenned, hiszem akadnak szép számmal olyanok is, akik valójában nem szorulnak segítségre, csupán lustaságuk okán próbálják rád testálni az elvégzendő feladatot. Tudj szelektálni, hogy ki az, aki ténylegesen bajban van és ki az, aki csak kihasználni szeretne. Próbálj résen lenni, ne engedd, hogy mások eszközükként használjanak valamire!