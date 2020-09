Napi horoszkóp szeptember 22.: a Kosokban lángol a szerelem, a Bikákat kellemes meglepetés éri

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 22.

KOS (március 21-április 20)

Az elmúlt néhány napban megismerkedtél valakivel, akiről már első pillanatban is tudtad, hogy több lehet közöttetek szimpla barátságnál. Olyannyira lángolnak az érzelmeid, hogy egyszerűen sehogy nem tudod kiverni az illetőt a fejedből. Mivel ez is azt mutatja, hogy valószínűleg van a dologban fantázia, épp ezért ne engedd el ezt az érzést, igyekezz feltérképezni, ő hogyan viszonyul hozzád, mik a szándékai és hogy vajon lehet-e ebből hosszútávú kapcsolat. Próbálj uralkodni magadon, ne nyomulj ezres fordulatszámon, mert amennyiben az illető nem érez hasonlóképp, nagyot csalódhatsz és sokkal rosszabbá válhat minden, mint ahogyan indult. Haladj lépésről lépésre, a fokozatosság elve szerint.

BIKA (április 21-május 20)

A mai nap rendkívül kellemes meglepetés ér, olyan váratlan fordulat következtében vesznek ugyanis a körülötted zajló események kedvező irányt, hogy végül sikerrel tudod kipipálni a feladatot. A környezeted is nagy elismeréssel fogadja a művedet, te pedig teljes joggal lehetsz büszke magadra. Ünnepeld a sikert, csak arra vigyázz, hogy el ne vakítson a reflektorfény, mindig igyekezz szerényen viselkedni, holnap ugyanis ugyanolyan nap lesz, mint amilyen a tegnapi vagy a mai volt. Most azonban tiéd a főszerep!

IKREK (május 21-június 21)

Végre minden adott ahhoz, hogy olyan dolgot valósíts meg, amit már régóta tervezgetsz, de egészen eddig nem volt bátorságod lépni. Amennyiben összeszeded minden akaraterődet és a feladatra koncentrálsz, ezúttal biztosan nem hasalhatsz el. Hosszú ideje gondolkodsz ezen, pontosan tudod tehát, mit kell majd tenned, így semmilyen porszem nem kerülhet a gépezetbe. Legyél felkészülve a váratlan helyzetekre, hogy gyorsan és hatékonyan tudj adott esetben cselekedni. Profi vagy, most sem lehet gond!

RÁK (június 22-július 22)

Komoly ügyért harcolsz, és semmi mást nem látsz már magad előtt, csak a célvonalat, a dobogó legfelső fokát és a téged ünneplő tömeget. A győzelmet azonban nem adják ingyen, keményen meg kell dolgoznod a sikerért, esetleg akkora áldozatokat hozva, amire nem is gondolsz. Amennyiben tényleg olyan fontos számodra ez a bizonyos dolog és a megítélésed szerint érdemes küzdeni érte, abban az esetben vedd elő minden kitartásodat és akaraterődet, hisz nem egy sima kocogásról van szó. Légy azonban óvatos, maradj a saját értékrendeden belül, ne hazudtold meg önmagadat csak azért, hogy megszerezz valamit!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Nagy teherként nyomja a vállad ez bizonyos dolog, amit valaki tulajdonképp úgy testált rád, te azonban nem nagyon tudsz vele mit kezdeni. Mivel kezd összenyomni a helyzet, igyekezz mihamarabb megszabadulni tőle és olyan megoldást találni, hogy senki számára ne tűnjön úgy, mintha ki akarnál bújni a feladat alól. Gondolkodj megoldás centrikusan és légy hatékony, mert nagyon úgy tűnik, ebben a dologban most nem-igen akad segítőtársad. Ha már azonban így alakult, fuss neki egyedül a hegycsúcsnak, legfeljebb te aratod le a babérokat!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Rendkívül felbosszant valaki, aki olyasmit próbál a nyakadba varrni, amihez neked nincs semmi közöd. A célja pedig egyértelműen az, hogy így meneküljön ki egy számára kellemetlen helyzetből. Már az első pillanatban önts tiszta vizet a pohárba, utasítsd vissza határozottan még a feltételezést is. Akik jól ismernek, azok pontosan tudni fogják, hogy az illető állítása köszönőviszonyban sincs a valósággal, hiszen el nem tudnák képzelni rólad, hogy hajlandó vagy efféle dolgokra. Akik ezt másként látják, azok hadd higgyenek, amit akarnak, ne foglalkozz velük!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Egy hozzád közel álló személy olyan szituációban kéri ki az őszinte véleményedet, amely számára rendkívül fontos. Mivel azonban óriási felelősség beleszólni mások életébe, ezért ezt te sem akarod megtenni, hiszen nem akarsz magadnak álmatlan éjszakákat szerezni. Igyekezz tehát diplomatikusan kifarolni, s határozott állásfoglalás helyett legfeljebb óvatosan jelezd, ha az üggyel kapcsolatban aggályaid vannak. De akár azt is elmondhatod, hogy te nem tudsz és nem is akarsz objektív véleményt mondani, hisz nem a te bőrödre megy a játék. Ne félj attól, hogy az illető megorrol rád emiatt, hisz ha a helyedbe képzeli magát, rá fog jönni, hogy ő is nagy valószínűséggel így reagálna.

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A környezeted kivételesen nagy tehetséget lát benned egy bizonyos dologgal kapcsolatban, épp ezért mindenki tőled kér segítséget. Ami téged illet, eleinte furának gondolod, hogy egy számodra teljesen természetes dologban állsz rendelkezésre, de szívesen segítesz. A többiek nagyon hálásak érte és az egekig magasztalnak, ennek ellenére igyekezz szerényen tenni tovább a dolgodat, ne szállj el túl messzire, mert annál nehezebb lesz újra talajt fognod! Nyilvánvalóan szükséged van egy egészséges büszkeségre, hisz ebből táplálkozol és ez ad lendületet, hogy tovább kell menetelj az úton, de húzz meg egy határvonalat magadnak is! Munkádnak meglesz a gyümölcse, segítőkészséged ugyanis busásan megtérül majd!

NYILAS (november 23-december 21)

Jónéhányan akadnak a környezetedben, akik folyamatosan megtesznek mindent azért, hogy felhívják a figyelmedet a rád leselkedő veszélyekre, te mégis ragaszkodsz ahhoz az úthoz, amelyen elindultál. Érdemes azonban mérlegelned, hogy kik és pontosan mitől is szeretnének megóvni, hiszen ha ennyien mondják a magukét folyamatosan körülötted, talán lehet némi igazuk. Mielőtt teljesen figyelmen kívül hagyod az álláspontjukat, gondold végig, mit kockáztatsz, és csak akkor menj tovább az úton, ha teljesen meggyőződtél arról, hogy nem érhet semmi baj. Ne ragaszkodj a végsőkig semmihez, ha kétséges a siker!

BAK (december 22-január 20)

Komoly terveket szövögetsz, de nem elég csak úgy fejest ugrani a dologba, elő is kell készíteni mindent. Mellesleg nem mindenki lelkesedik veled együtt az ötletért, akadnak olyanok körülötted, akik inkább az aggályaikat fogalmazzák meg. Ha közülük valaki fontos szerepet tölt be az életedben, arra érdemes annyi időt szánnod, hogy elmondod neki, mit és miért teszel, és nyugtasd meg afelől, hogy mindent kiszámítottál. Légy azonban óvatos, hisz olyanok is lesznek majd az aggódók között, akik egyáltalán nem féltenek, sokkal inkább az ötleteidet és a terveidet irigylik. Ezért vigyázz, kivel és mit osztasz meg!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Nagyon szeretnél egy bizonyos, számodra kényelmetlen dolgon mihamarabb túlesni, emiatt sürgeted az előrehaladást minden egyes pillanatban. Ha azonban azt szeretnéd, hogy végül minden apró részlet hibátlanul legyen elvégezve, le kellene lassítanod, érdemes lenne összeszedned magad és eldönteni, mi is a célod pontosan: az, hogy pontot tegyél az ügy végére – bármi legyen is a végkimenetele –, vagy az, hogy végleg letudd az egészet, és ne keserítse meg olyannyira a mindennapjaidat. Ha sikerült a mérlegelést követően eldöntheted, merre szeretnél menni, aszerint cselekedj! Csak rajtad múlik, melyik utat választod!

HALAK (február 20-március 20)

Te sem mertél hinni benne, de sikerült elérned valamit, melyhez -így utólag visszatekintve is- rengeteg akadályt kellett átugranod, mégis beértél a célba. Mivel azonban nagyon sok energiát kivett belőled a dolog és idegileg is teljesen felőrölt, ezért most mindenképp szakíts időt arra, hogy feltöltődhess. Ehhez nem kell más, mint egy jó kis borozós, csacsogós este a barátnőiddelc, ahol mindent megbeszélhettek, ami egy ilyen estébe belefér. Ereszd le a fáradt olajat és adj lehetőséget magadnak arra, hogy az elveszített energiákat újraépítsd egy következő kihívásra!