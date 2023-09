Napi horoszkóp szeptember 21.: a Rákoknak érdemes óvatosan bánniuk a szavakkal, a Szüzek elhagyhatják a komfortzónájukat

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 21.

KOS (március 21-április 20)

Szokatlan kihívással találod szemben magad a hét második felében, mely az első pillanatban annyira megijeszt, hogy azonnal kihátrálnál a helyzetből. Érdemes azonban mérlegelned, hogy mit nyerhetsz azzal, ha mégis adsz egy esélyt a dolognak és mit veszítesz azzal, ha hátat fordítva elmenekülsz. Amennyiben az előbbi erősebb benned, abban az esetben szedd össze magad, légy a jelenleginél sokkal bátrabb és higgy abban, hogy igenis meg tudod csinálni! Ne menekülj, mert ugyan az a legegyszerűbb út, de utána te fogsz lelkiismeret furdalással küzdeni, míg mások büszkék lesznek magukra!

BIKA (április 21-május 20)

Borzasztóan akartad a sikert, valahogy azonban mégsem a várakozásaidnak megfelelően sül el a helyzet a hét második felében. Érthető módon tehát nem vagy túl boldog, mi több szíved szerint csapot-papot hagynál ott és teljesen más dolgokkal foglalkoznál. Ez a gondolkodás azonban csak azt fogja eredményezni, hogy a későbbiekben lelkiismeret furdalásod lesz, ám akkor már késő lesz meggondolnod magad és visszatáncolnod. Épp ezért mielőtt forró fejjel, dühödben hirtelen elmenekülsz, előtte érdemes három mély levegőt venned és nyugodtan, higgadtan végiggondolni mindent. Ez most nem sikerült, de korántsem garantált az, hogy a jövőben minden tekintetben el fogsz bukni. Fel a fejjel, legközelebb majd összejön!

IKREK (május 21-június 21)

A hét második felében annyi mindenkinek fogod a kezét különböző ügyeket illetően, hogy emiatt teljesen háttérbe szorulnak a saját napi tennivalóid, megállás nélkül azon dolgozol ugyanis, hogy mindenki boldog legyen körülötted, észre sem véve, hogy mindeközben kezdenek a fejed felett összecsapni a hullámok. Nagyon nemes emberi jellemre vall az önzetlen segítőkészség, mégse feledd, hogy elsősorban a saját tennivalóidra és feladataidra érdemes koncentrálnod és ha úgy érzed, hogy ezzel párhuzamosan nem okoz gondot az, hogy a környezetednek is a segítségére legyél, az csúcs szuper. Ám ha úgy érzed, a kettő együtt teljesen felemészti minden energiáidat, ez esetben érdemes egyszerre csupán egyetlen dologra koncentrálnod, az pedig a prioritási sorrendben a te feladatsorod legyen!

RÁK (június 22-július 22)

Általában az őszinteséget részesíted előnyben, szeretsz kiélezettebb helyzetekbe is beleállni, mely azonban időnként kellemetlen helyzetbe sodor, hisz előfordul, hogy olyasmit is kimondasz, amit nem ildomos, vagy adott helyzetben nem túl bölcs dolog kimondani. Nemes tulajdonság az őszinteség, ám ha átesel a ló túloldalára és mindenkinek gátlástalanul kimondod, ami zavar, akkor bizonyrengeteg konfliktust okozhatsz ezzel. Igyekezz tehát disztingválni, viselkedj adott szituációnak megfelelően és gondolkodj, mielőtt szóra nyílik a szád. Hidd el, hatalmasat fog ugrani a népszerűségi indexed!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Valakitől a hét második felében egyszerűen sarokba szorít, méghozzá nem is túl tisztességes eszközökkel. Emiatt borzasztóan dühös vagy az illetőre, hisz pontosan tudod, hogy milyen hátsó szándékoktól vezérelve, milyen eszközöket használt fel ellened csak azért, hogy előnyt kovácsolhasson magának. Ne hagyd azonban, hogy az érzelmeid és az ösztöneid érvényesüljenek, inkább higgadtan és okosan játszd meg a bábuidat azon a bizonyos sakktáblán úgy, hogy a végén el ne veszítsd a játszmát! Ne feledd: az nevet, aki utoljára nevet!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Ugyan általában véve szeretsz a komfortzónádon belül maradni, a hét második felében mégis olyasfajta lehetőség adódik, amely kimozdít végre a mindennapok monotonitásából és segít abban, hogy átadd végre magad az élvezeteknek anélkül, hogy a kötelezettségeidre kellene koncentrálnod. Ezúttal kifejezetten nagy lelkesedéssel tölt el az, hogy végre új élmények várnak még annak ellenére is, hogy várhatóan jócskán túl kell lépned a határvonalaidon. Időnként át kell azonban törnöd a burkot, amiben élsz, ahhoz, hogy felejthetetlen, életre szóló kalandokba keveredhess!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét második felében rendkívüli módon frusztrál valami, amivel nem tudsz mit kezdeni, hiszen egyelőre nincsenek az eszközök a kezedben, amelyekkel megoldhatnád a helyzetet. Nem kell azonban magadban tartanod a dolgot, nyugodtan beszélj róla valakivel, akiben maradéktalanul megbízol, avasd be az illetőt és kérj tanácsot tőle, mit is kellene kezdened a szituációval. Nem kell lemondanod a dologról és hátat fordítani neki, csak próbálj könnyíteni a helyzeten és vagy megoldani a frusztráló tényezőt, vagy fejben teljesen kizárni. Nem lehetetlen, csak ez most lehet, hogy kicsit bonyolultabb és összetettebb gondolkodást kíván tőled. Érdemes megfontolnod a kapott tanácsot, de csak akkor fogadd meg, ha az a saját értékrendeddel még összeegyeztethető!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A legnagyobb megdöbbenésedre valaki rajtad köszörüli a nyelvét nagyobb plénum előtt a hét második felében, méghozzá olyanformán, amelyet rendkívül megalázónak tartasz. Ennek megfelelően az első pillanatban nem is igen tudsz mit kezdeni a szituációval, azt azonban pontosan tudod, hogy nem szeretnéd semmiképp szó nélkül hagyni a dolgot. Épp ezért ne hezitálj sokat, állj ki magadért, tisztázd mindenki előtt, hogy abszolút igazságtalannak tartod az illető megnyilvánulását és nyugodtan mondd ki hangosan, amit ezügyben gondolsz. Még azelőtt cselekedj, mielőtt rád húzzák a vizes lepedőt és azok, akik csupán felületesen ismernek, ez után fognak tévesen megítélni!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét második felében a vártnál sokkal jobban alakulnak a dolgaid, mindannak ellenére érkeznek az eredmények, hogy az elején meglehetősen szkeptikus voltál. Ma azonban elegendő bizonyítékot kaptál arra, hogy érdemes továbbmenned az úton, hisz ez most azért is fontos, hogy végre új élményekkel gazdagodj. Menj tovább, ahogy eddig, ne kapkodj, csak szépen nyugodtan, mindent végiggondolva tedd egyik lábad a másik után, hisz nem hajt a tatár, te pedig nem szeretnél hasra esni. Ha az eddigi taktikát alkalmazod, nem okozhat gondot a győzelem megszerzése sem!

BAK (december 22-január 20)

Olyasmi történik veled a hét második felében, amire egyáltalán nem számítottál, de nagyon boldoggá tesz majd. Régóta vágytál már rá, nagyon sokat dolgoztál érte, így rendkívülien megérdemelted már, hogy végre te megmártózhass a sikerben. Használd ki minden pillanatát, tudasd mindenkivel, mekkora eredményt is értél el és ne foglalkozz azokkal, akik irigyek rád csak azért, mert nekik nem sikerült. Mindent önerődből, rengeteg fáradtsággal értél el, joggal birtoklod tehát. Ezek tehát most a te pillanataid, ne hagyd, hogy mások befeketítsék!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Ugyan markáns véleménnyel rendekezel egy bizonyos üggyel kapcsolatban, egyelőre mégsem jött el a megfelelő alkalom arra, hogy hangosan, mindenki előtt kinyilváníthasd. Ennek megfelelően próbálj tehát diplomáciát gyakorolni, hiszen nem az a cél, hogy magadra haragíts másokat, csupán az, hogy a mondanivalódat közöld. Ne aggódj, eljön majd a te időd is, amikor egész nyugodtan hallathatod a hangodat, ma azonban mégis próbálj meg uralkodni magadon!

HALAK (február 20-március 20)

A hét második felében nem értesz egyet egy olyan személlyel, aki kiönti a szívét és megértést várna tőled. Te azonban, noha igyekszel megértően, részvéttel és sajnálattal arcodon bólogatni, valójában minden egyes porcikád tiltakozik az illető mondanivalójával. Ám mivel ez a bizonyos ember nagyon közel áll a szívedhez, épp ezért várd ki a legmegfelelőbb alkalmat arra, hogy nagyon finoman és óvatosan véleményt nyilváníthass ezzel kapcsolatosan, gondosan ügyelve arra, hogy ne ejtsd túl mély sebet a lelkén. Az álláspontodat úgy is elmondhatod, hogy egy bizonyos logikai vonal mentén rávezeted. Ügyelj arra, hogy emiatt ne remegjen meg a közöttetek lévő kapcsolat!