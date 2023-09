Napi horoszkóp szeptember 20.: a Bikák gyengéd érzelmeket táplálnak valaki felé, a Bakoknak meg kell tanulniuk elengedni bizonyos dolgokat

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 20.

KOS (március 21-április 20)

Nagyon intenzíven dolgozol valamin, semmi nem hagy kizökkenteni, hiszen minél előbb végezni szeretnél a rád bízott feladattal. A nagy kapkodásban azonban egyre nagyobb az esélye annak, hogy hibázol, s akkor félő, hogy kezdheted majd az egészet elölről. Érdemesebb ezért jobban figyelned a részletekre is, mert ugyan lehet, hogy így tovább tart majd munka, de biztosan jobb eredményt produkálsz és nagyobb elismerést vívhatsz ki a feletteseidtől.

BIKA (április 21-május 20)

Valakinek iránt gyengéd érzelmeket táplálsz, az illetőnek azonban nem annyira jön be a a rámenős stílusod, mint amennyire te azt megnyerőnek gondolod. A kommunikációd, a gesztusaid talán túl soknak hatnak, épp ezért érdemes elgondolkodnod azon, hogy taktikát változtatsz és másféleképp közelíted meg a kiszemeltedet. Vegyél vissza a tempóból, légy szerényebb, ne akarj ajtóstól rontani a házba, csak óvatosan hozd a tudtára az érzelmeidet. Hidd el, sokkal nagyobb eséllyel leszel sikeres!

IKREK (május 21-június 21)

Konfliktusba keveredsz valakivel a hét közepén, ehamarkodottan ítélsz ugyanis meg egy szituációt, amiről azt gondolod, hogy neked is közöd van hozzá. Mielőtt azonban összevesznél az érintett személlyel, győződj meg róla, hogy valójában mi és hogyan történt. Teljesen felesleges ugyanis kínos beszélgetésekbe keveredni addig, amíg nem jártál teljesen utána az igazságnak. Ne bánts meg embereket csak azért, mert valaki, aki ráadásul hajlamos a nagyotmondásra, olyasmit terjesztett veled kapcsolatban, amiből egy szó sem igaz.

RÁK (június 22-július 22)

Olyasfajta lehetőséget kínálnak fel neked a hét közepén, amit az első pillanatban el sem mersz hinni, hiszen ezzel egyszer, s mindenkorra, de legalábbis jó hosszú időre rendeződhet a helyzeted. Mivel azonban ez a tizenkilencre lapot húzni tipikus esete, így pontosan tudod azt is, hogy elég nagy a kockázat, s esetleg minden el is veszíthetsz egyetlen másodperc alatt. De mivel pontosan tisztában vagy a céljaiddal, ne hagyd, hogy bármi elrettentsen, mert most be kell látnod, ha nem szeretnél életed végéig bizonytalanságban élni, kénytelen vagy kockáztatni.

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét közepén nehezen fogadod el, hogy nincs ráhatásod egy bizonyos feladat eredményére, ugyan te minden tőled telhetőt megtettél, mégsem úgy alakult a helyzet, ahogy megálmodtad. Ne csüggedj azonban, inkább gondold végig, mit lehetett volna kicsit másképp csinálni, illetve hogy legközelebb hol vedd be a kanyart annak érdekében, hogy ütősebb taktikával úgy teljesíthess, ahogyan azt magadtól elvárod. Egyelőre még hiányzik belőled a kitartás és az akaraterő ahhoz, hogy gond nélkül a kisujjadból rázd ki a megoldást, de be kell látnod, a siker nem hullik csak úgy az öledbe, mert a tudás és a tapasztalat önmagában kevés ahhoz, hogy dobogó legfelső fokára állhass. Ehhez kemény munkára, kitartásra és igen nagy akaraterőre van szükség!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Akad valaki a környezetedben, aki jól láthatóan hibát hibára halmoz és mivel borzasztóan aggódsz érte, épp ezért mindenképp szeretnél közbeavatkozni, mielőtt csúfos kudarc lenne a dolog vége . Ennek érdekében sajnos fájóan őszintének kell lenned vele, hisz pontosan tudod, hogy másként aligha győzheted meg. Ne legyen azonban emiatt lelkiismeret-furdalásod, egyszerűen muszáj ugyanis valakinek felvilágosítania arról, amit egyszerűen nem vesz észre. Lehet, hogy elsőre mellbevágó lesz a közlés, de hidd el, később nagyon hálás lesz majd neked és az sem utolsó szempont, hogy te is nyugodtabban fogsz aludni, hisz megtettél minden tőled telhetőt!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Hirtelen felindulásból, gondolkodás nélkül kívánsz megoldani egy szituációt a hét közepén, olyannyira idegesít a kialakult helyzet. Próbálj azonban megnyugodni, melegíts be alaposan, gondold át a taktikát, mielőtt ringbe szállsz a győzelemért. Beláthatod ugyanis, hogy minél forróbb fejjel küzdesz valamiért, annál kevésbé tudsz racionális döntéseket hozni, márpedig enélkül nem-igen fogsz küzdelmet nyerni. Zárd ki a külvilágot, gondold végig, hogyan oldod meg a helyzetet és csak akkor húzd fel a kesztyűt, ha pontosan tudod, mit és miért fogsz csinálni!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Egy számodra fontos ügyben nem jársz sikerrel, mert valaki az akaratán kívül bizonytalanságot ébresztett benned és elhitette veled, hogy nem vagy felnőve az adott feladat elvégezéséhez. A kudarc pillatában azonban te is belátod, hogy nem a legjobb ötlet kívülállókra hallgatni, amennyiben ugyanis ha hagyod magad befolyásolni, abban az esetben folyton azoknak teszel szívességet, akiknek ez a feltett szándékuk. Ha őszintén hiszel abban, amit csinálsz, állj ki a saját elveidért, ne hagyd, hogy az orrodnál fogva vezessenek, különben hogyan is tudnál sikereket elérni?

NYILAS (november 23-december 21)

A hét közepéig próbáltál valahogy a fadatok között ellavírozni, ezzel azonban csak azt érted el, hogy mindent felhalmoztál magad előtt. Épp ezért érthető módon kezdest kétségbe esni, hiszen a fent említett okok miatt nem éppen a számodra megfelelő tempóban haladnak a dolgaid. Igazából jelen pillanatban tulajdonképp fogalmad sincs, milyen messzire jutsz akkor, ha sebességbe helyezed magad és rákapcsolsz, megpróbálnod azonban mindenképp érdemes, hiszen nem tudhatod, mikor kérdez rá bárki, hogy te mégis mit csinálsz munka ürügyén. Mivel rengeteget veszíthetsz, épp ezért egy próbát mindenképp megér, állíts fel egy fontossági sorrendet és kezdj el haladni annak érdekében, hogy legalalább valameddig eljuss!

BAK (december 22-január 20)

Időnként túl görcsösen ragaszkodsz bizonyos dolgokhoz, nehezen tudsz elengedni olyan helyzeteket is, amelyekből már valószínűleg semmit nem lehet kihozni. Mivel azonban ezzel a saját életedet teszed lehetetlenné, épp ezért elérkezett a pillanat, amikor érdemes elgondolkodnod azon, hogy megéri-e folyamatosan olyasmikbe kapaszkodni, amik csak visszahúznak. Amennyiben arra a konszenzusra jutsz, hogy jobb, ha megtanulsz lazábban hozzáállni az élethez, abban az esetben szabadulj meg a láncaidtól és inkább a jövőbe tekints, hiszen ha folyton leragadsz, nem fogsz tudni lépést tartani a Világgal!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Valaki elég nagy volumenű szívességet kér tőled a hét közepén, te azonban a kérés elhangzásának pillanatában tudod, hogy nem szeretnéd beadni a derekadat, abszolút nem értesz ugyanis egyet a dologgal, mert az elveiddel tökéletesen ellentétben áll. Általában véve a környezetedben mindenki segítőkészség emberként ismer, most mégis úgy érzed, nem szabad beszállnod ebbe a játékba. Ne félj kihátrálni, ha úgy érzed, hogy saját magadat is bajba keverheted, különben mindenki ki fog használni. Hidd el, ettől még nem leszel rosszabb ember, egyszerűen csak képes felelős döntést hozni, amellyel megelőzheted, hogy egy ostobaság miatt bárki megüsse a bokáját.

HALAK (február 20-március 20)

A kissé unalmasnak ható hét közepét olyan esemény töri meg, amire nem számítottál, épp ezért még nagyobb örömmel tölt el. A kedves gesztus, mely a napodat bearanyozza, ráadásul egy olyan személytől érkezik, akiről tulajdonképp nem is feltételeztél volna ilyesmit. Épp jókor ért utol ez a meglepetés, hiszen akkora lendületet kaphatsz általa, hogy játszi könnyedséggel veszel minden akadályt, hiszen egészen más megvilágításba helyeződik egy-egy feladat teljesítése. Értékeld az ilyesfajta gesztus és igyekezz az illető tudtára adni, hogy kis túlzással ez most életmentő volt!