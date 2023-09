Napi horoszkóp szeptember 19.: a Kosoknak váratlan helyzetet kell kezelniük, az Oroszlánoknak meg kell tanulniuk nemet mondani

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 19.

KOS (március 21-április 20)

Hirtelen olyan szituáció adódik a hét második napján, amely nem a halasztható kategóriába tartozik, másfelé kell tehát venned az irányt annak érdekében, hogy a hatalmas bukást megelőzd. Mivel nem mindennap találkozol hasonló helyzettel, ezért érthető módon megremeg a lábad, nem is tudod hirtelen, hogy futásnak eredj, avagy beleállj a kihívásba és minden tőled telhetőt megtegyél a siker érdekében. Ne feledd azonban: attól, mert elfutsz, semmi nem fog megoldódni, csupán olyan felelősségrevonással kell szembenézned a későbbiekben, amelyet nem teszel majd zsebre, ám amennyiben azt látják a feletteseid, hogy minden erőddel a feladat megoldásán dolgozol, abban az esetben kevésbé lesznek majd szőrös szívüek. Törekedj a megoldásra, légy bátor, végülis nem a Lochness-i szörnnyel kell megküzdened!

BIKA (április 21-május 20)

Rendkívüli módon zavar egy bizonyos dolog, nem is igen tudod, hogyan illene vagy kellene cselekedned ezzel kapcsolatban. Ennek okán meglehetősen frusztrált vagy, nehezen tud veled a környezeted szót érteni, ez a bizonytalanság ugyanis befészkelte magát a fejedbe. Attól azonban nem lesz jobb, hogy a kétségeidet dédelgeted magadban, amennyibem ennyire nem hagy nyugodni a dolog, abban az esetben végy egy mély levegőt és nézz szembe vele, mert ez így hosszútávon nem nagyon lesz majd jó neked. Hidd el, ha megleled a megoldókulcsot, sokkal jobban fogsz aludni!

IKREK (május 21-június 21)

Egyedülálló lehetőség kínálkozik a hét második napján, melyről korábban álmodozni sem mertél, ám ma hirtelen mégis az öledbe pottyant. Ragadd tehát meg az alkalmat, hisz nem minden nap hullik az ember elé egy ilyen bizonyítási lehetőség, a soha vissza nem térő kategóriából. Szedd össze minden tudásodat, hisz szükséged lesz rá ahhoz, hogy megmutathasd, mennyire érdemelted ki azt, hogy olyasmibe kezdhess, amit soha életedben nem csináltál. Ne görcsölj, menni fog anélkül is, csak add át magad az érzéseidnek és mindent a szíved szerint csinálj, közben persze a józan eszed se hagyjon cserben!

RÁK (június 22-július 22)

Egy nagy munka kellős közepén vagy, érzésed szerint beleadsz apait-anyait, némi elkeseredéssel tölt azonban el a tudat, hogy mennyit kell még tenned, mennyi áldozatot kell hoznod annak érdekében, hogy időre be tudd fejezni. Amennyiben azonban nem azon görcsölsz, hogy mennyi van még előtted, abban az esetben talán könnyebben fog menni a dolog, s nem nyomaszt örökösen a teher, hogy képes leszel-e időben végezni. Próbálj ettől elvonatkoztatni, gondolj arra, hogy eddig is mennyi mindent tettél már és koncentrálj, igyekezz hatékonyan dolgozni, mert ha csupán felesleges dolgokon töröd a fejed, akkor igazán a drága idődet vesztegeted, de előrébb biztosan nem jutsz majd.

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Úgy néz ki, már a hét legelején túlvállaltad magad, szokásodhoz híven nem nagyon tudtál nemet mondani a körülötted élők felkéréseinek, ennek következtében csak gyűlnek és gyűlnek a feladatok. Mielőtt azonban végzetes, vissza nem fordítható baj történne, igyekezz úrrá lenni a körülötted eluralkodó káoszon, s ha kell, kérj segítséget, időben valld be, ami nem megy, ne akarj hős lenni, aki a világ megmentésére érkezett. Amennyiben ugyanis így folytatod, abban az esetben csupán mártír lehet belőled, hős a legkevésbé sem. Neked is véges az energiád, nem fér el egyszerre minden a hátadon, amivel semmi probléma nincsen, csak merj nemet mondani!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét második napján olyasmi történik veled, ami rendkívül nagy örömmel tölt el, végre bebizonyosodik ugyanis, hogy nem hiába fektettél bele annyi energiát egy számodra fontos projektbe, nem hiába áldoztad rá a szabadidődet, végül megérte a sok utánajárás és a várakozás. Most aztán élvezheted a gyümölcsét, nagy kanállal fogyaszthatsz belőle, de vigyázz, nem mindenki örül majd felhőtlenül veled, lesznek, akik megpróbálják lefagyasztani az arcodról a mosolyt. Ez azonban ne szegje kedved, irigyeid mindig is voltak és mindig is lesznek. A lényeg, hogy te mindent megtettél, és most ennek megfelelően alakult az eredmény is!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Olyasvalakibe botlasz a mai napon, akire a legkevésbé sem számítottál, de napok óta mindig eszedbe jutott. Ezen sorsszerűség rendkívül kellemes meglepetést okoz, amit te tudat alatt valahogyan be is vonzottál. Nyiss a másik felé, jelezd, hogy érdeklődő és befogadó vagy, mégse legyél túl rámenős, mert a illető még akkor kiábrándulhat belőled, mielőtt bármi elkezdődött volna. Meglátod, a kevesebb sokkal több lesz, ha arra kerül a sor, hogy hosszabb távon mélyebb kapcsolat alakuljon ki! Lassan járj, tovább érsz!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Izgalmas kaland veszi kezdetét a hét második napján, mely rengeteg kockázatot rejt ugyan magában, de mégis a célodhoz vezető út kikövezetlensége jelenti számodra a kihívást. Pontosan tudod, hogy nem lesz egy könnyű menet, ám a kilátásban lévő siker az, ami arra ösztönzött, hogy elindulj és kitaposd magadnak az utat! Bátor ember vagy és ugyan nem biztos, hogy karcolások nélkül megúszod a túrát, viszont legalább elégedettséggel és büszkeséggel fog eltölteni, hogy olyasmire vállalkoztál, amibe nem biztos, hogy sokan bele mertek volna vágni! Légy tehát joggal büszke magadra!

NYILAS (november 23-december 21)

Úgy érzed, a hét második napján komoly fordulóponthoz értél, hiszen olyan felelősségteljes döntéseket kell meghoznod, amelyek hatással lesznek hosszútávon a jövődre is. Épp ezért nem mondhatsz most forró fejjel, meggondolatlanul igent vagy nemet, alaposan rágd át a következő lépést, amennyiben szükségesnek látod, zárd ki egy kis időre a külvilágot, amíg eldöntöd, mit és hogyan fogsz tenni ahhoz, hogy ne legyen a folyamat végül deficites. Hideg fejjel, racionálisan, minden szempontot figyelembe véve határozd el magad úgy, ahogyan az neked a legjobb! Hajrá!

BAK (december 22-január 20)

Végre sikerült megtalálnod a pontos célodat, azt, hogy mit szeretnél elérni, ezen az úton végighaladva pedig kisebb-nagyobb áldozatokat hozva végre egy, az eddiginél jóval felhőtlenebb élet vár rád. Készülj fel a lehetséges akadályokra, ne hagyd, hogy bárki elrettentsen, csakis arra fókuszálj, hogy végigmenj a pályán a kitűzött célod felé. Meglátod, hamarosan mindenki csak tátott szájjal figyeli majd, hogy miféle teljesítményre vagy képes!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Eddig úgy tűnik, minden a terveid szerint alakul, a legjobb úton haladsz afelé, hogy a korábbi befektetéseid végre jövedelmezni kezdjenek. Bár nem hitted volna, mégis megérte annyi energiát ráfordítani, hisz nyugodtan dőlhetsz hátra, nem kell reggeltől-estig azon idegeskedned, mi és hogyan fog majd alakulni. Most már a környezetednek is teljesen nyugodtan beszámolhatsz a kilátásban lévő sikereidről, mert nagyon úgy tűnik, ez már a zsebedben van. Így dolgoznak az igazi profik!

HALAK (február 20-március 20)

Olyan helyzet állt elő a hét második napján, amelynek során el kell döntened, hogy melyik utat választod ahhoz, hogy kitalálj a labirintusból, amelyben céltalanul bolyongsz, jó ideje mostmár. Alaposan gondold át, hogy hol veszed be a kanyart, hisz pont elég időt vesztegettél már el az útkereséssel. Egyhelyben álldogálnod semmiképp nem érdemes, ezzel ugyanis elveszed magadtól a lehetőséged arra, hogy egyszer pontot tehess a dolog végére és végre másféle kihívások felé indulj. Próbáld globálisan végiggondolni, hogy mik a lehetőségek, majd úgy válassz útvonalat, ahogy azt a leglogikusabbnak ítéled meg!