Napi horoszkóp szeptember 18.: a Rákoknak ki kell állniuk magukért, a Mérlegekre nagy kihívások várnak

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 18.

KOS (március 21-április 20)

Szerencséd van a mai napon, hisz olyasfajta lehetőséget kapsz az élettől, ami ahhoz fog majd hozzásegíteni, hogy elérj egy számodra kiemelten fontos célt. Mindenképp érdemes megragadnod az alkalmat, s majdnem mindegy, hogy mennyi időt és energiát kell erre áldoznod, hisz régóta álmodozol erről a bizonyos dologról, ezért nincs is min gondolkodnod. Ha szükséges, vonj be másokat is a projektbe, de csak olyanokat, akikben megbízol és akik nem fogják helyetted learatni a babérokat! Ha csapatban dolgoztok, sokkal hatékonyabban és gyorsabban fogtok tudni minden sikert bezsebelni! Amennyiben elértétek a kitűzött célt, méltó módon ünnepeljétek meg a sikert! Hajrá!

BIKA (április 21-május 20)

Általában véve nagyon jól gazdálkodsz az időddel, mindig nagyon jól be tudod osztani, mikor és mit kell csinálnod ahhoz, hogy határidőn belül és jól teljesíts. Most azonban kezd a kezeid közül kicsúszni az irányítás, úgy érzed, nem tudod megőrizni az irányítást bizonyos dolgok felett és ez rendkívülien frusztrál. Mielőtt belevesznél a dühödbe, érdemes megkeresned, hol kerülhetett porszem a gépezetedbe, mi az a pont, ahol változtatnod kellene. Fogadd el, hogy időnként az élet produkál olyan váratlan helyzeteket, amikor a kreativitásod kell használnod!

IKREK (május 21-június 21)

Valaki mindenáron próbál rábeszélni valamire, amiben nem nagyon hiszel, épp ezért eléggé szkeptikusan állsz a kérdéshez. Mivel azonban önálló ember vagy, önálló véleménnyel rendelkezel, így azt is el tudod dönteni, engedsz-e a csábításnak, hagyod-e meggyőzni magad. Az, hogy megbánod-e a döntésedet, úgyis csak később fog kiderülni, de legalább a tudat nem fog terhelni, hogy hagytad magad mások által befolyásolni!

RÁK (június 22-július 22)

Kezd eleged lenni abból, hogy valaki mindig meg akarja mondani, hogy mit és hogyan kellene csinálnod, mintha neked semi közöd nem lenne a saját életedhez. Nem kell tűrnöd, hogy mások a maguk útját kényszerítsék rád, állj ki magadért és hallasd a hangodat, hogy rájöhessenek, neked is vannak céljaid, olyan álmaid, amelyekért kész vagy harcolni. Hidd el, sokan nem is gondolják rólad, hogy a jámbor külső milyen kemény egyéniséget takar. Azért, mert mindenkivel udvarias vagy, s ritkán emeled fel a hangodat, még benned is ott van a szunnyadó oroszlán, aki nem fogja olyan könnyen hagyni magát! Igyekezz azonban olyan eszközöket választani, hogy a későbbiekben ne kelljen mások bocsánatáért esedezned!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Hosszú idő után végre ma van az első olyan nap, amikor sikerül jól beosztanod az idődet, mindenre jut energiád, amit elterveztél és mindent sikerül befejezned pontosan akkor, amikorra az kitűzted. Ez különösen boldoggá tesz, hisz olyasmivel is tudsz foglalkozni, ami máskor abszolút háttérbe szorul a zsúfolt életed miatt- ma ezekre is összpontosítani. A hét utolsó munkanapja van, tudj le minden kötelezettséget és ugorj fejest a hétvégébe!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Olyan helyzet adódik, amikor hirtelen minden szempár rád szegeződik, mert olyan érvekkel tudsz előállni, amelyekkel meggyőzhetsz több embert is, így végül sikeresek lehettek abban, amin mindannyian dolgoztok. Inspirálóan hat rád a nagy érdeklődés, határozottan és magabiztosan tudod előadni az álláspontotad, amelynek következtében sikerül is megnyerned a többség támogatását, hiszen majdnem mindenki elismerően bólogat. Együtt nagyon ütős csapatot alkothattok, s komoly eredményeket tudtok majd közösen felmutatni! Hajrá!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét utolsó munkanapján nagyon szívesen adnád már át magad a pihenésnek, mégis olyasfajta kihívások elé nézel, amelyek teljesen lázba hoznak. Olyannyira izgatott vagy, hogy abszolút megfeledkezel arról, hogy eddig legfeljebb csigatempóban haladtál, s gyakorlatilag vonszoltad magad az úton. Most szedd össze minden erődet és energiádat, lásd a célt magad előtt és mihamarabb indulj neki a nagy kalandnak, hisz ez most egy kiváló lehetőség arra, hogy valami maradandót alkoss, amiről sokáig beszélnek még az emberek! Hajrá!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Valakivel nem nagyon jössz ki a környezetedben, mert azt érzed, hiába vagy vele nyílt, őszinte és érdeklődő, minden kísérleteddel falakba ütközöl. Találj egy közös érdeklődési kört, igyekezz máshonnan megközelíteni őt, hátha megérzi a jó szándékot a részedről. Próbálkozz, mert előbb-utóbb sikerül áttörni a benne lévő gátakat és olyan kapcsolat alakulhat ki közöttetek, amely akár hosszútávra szólhat. Meglátod, ha egyszer sikerül rábírnod a barátkozásra, ő is feloldódik majd!

NYILAS (november 23-december 21)

Görcsösen ragaszkodsz valakihez csak azért, mert nem szereted a magányt, emiatt noha nem feltétlenül adnád az életed az illetőért, mégis önmagadba becsapva, hamis illúziót építve még mindig mellette vagy. Így azonban nem csak a saját érzéseid próbálod kijátszani, hanem a másikat is beviszed az erdőbe, hisz ő bízik benned és a "szerelmedben". Érdemes elgondolkodnod rajta, hogy vajon a lelkiismereteddel hogy fogsz tudni elszámolni, ha esetleg kiderül, hogy nem igazi érzelmeket táplálsz, avagy nem olyanokat, amilyenek egy párkapcsolathoz szükségesek. Ha semmiképp nem tudsz semmiféle érzelmet kicsikarni magadból -márpedig miért erőltetnél valamit, ami nem megy- ne rabold tovább sem a magad, sem a másik idejét. Ha pedig látsz némi reményt, ülj le a pároddal és beszéljetek arról, hogy mi az, ami neked hiányzik ebből a kapcsolatból!

BAK (december 22-január 20)

A hét utolsó munkanapján nagyon szeretnéd, ha a dolgok felgyorsulnának és végre minden folyamatban lévő ügyednek végére érhetnél, ez azonban egyenlőre várat magára. Mivel nem tudod befolyásolni a dolgot, így nem is érdemes felesleges köröket futnod ezügyben, minden halad majd a maga medrében. Attól mert mérgezett egerek módjára rohansz, csupán csak jobban elfáradsz, ám érdemi előrelépes nem fog történni. Te csak csinálj mindent úgy, ahogy eddig, ne siettesd a dolgokat, hidd el, ha nem görcsölsz rá, előbb véget ér, mint gondolnád!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Valaki a környezetedben kezdi átlépni a toleranciaküszöbödet, te pedig nagyon nehezen tudod megállni, hogy ezt ne tedd szóvá. Irritál az, hogy önmagától nem jön rá arra, hol kellene megálljt parancsolnia és disztingválnia. Nem is érted, miért nyomul annyira, amikor te számos gesztussal próbálod jelezni neki, nálad hol a határ – és ő jóval túlfeszítette a húrt. Úgy látszik, nem ért ebből, jobb tehát, ha világosan értésére adod, hogy eddig és ne tovább! Hajrá!

HALAK (február 20-március 20)

A hét utolsó munkanapján úgy érzed, minden a terv szerint alakul, semmiféle porszem nem kerülhet a gépezetbe. Noha kissé tartasz tőle, hogy a nagy örömködés és megnyugvás után jön majd feketeleves, ezúttal mégsem kell ettől félned! Úgy jó minden, ahogyan van, nem ronthatja el semmi a magabiztosságod és az optimizmusod. Te csak állj két lábbal a földön, ne hagyd, hogy a gondolataid és a félelmeid elbizonytalanítsanak, menj tovább az úton, amin elindultál. Hétvége ide vagy oda, meg ne állj most, amikor annyira érzed az ritmust!