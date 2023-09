Napi horoszkóp szeptember 17.: a Rákok hatalmas lendületet kapnak, a Mérlegek határtalanul boldogok

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 17.

KOS (március 21-április 20)

Akad valaki, akivel azelőtt szinte legjobb baráti viszonyt ápoltál, az illető azonban nagyot hibázott veled szemben, amely a kapcsolatotok megszakadását eredményezte. Pillanatnyi dühödben olyasmiket vágtál ugyanis az illető fejéhez, hogy ebben a pillanatban azt gondolod, helyrehozhatatlanok a dolgok kettőtök között. Amennyiben valóban így van, igyekezz azért elfelejteni a rossz pillanatokat és csak a szép emlékeket tartsd meg az illetővel kapcsolatban, emlékezz úgy rá, ahogy annak idején a legjobb barátok voltatok. Időnként sajnos vannak olyan helyzetek, amikor önhibádon kívül el kell engedned embereket ahhoz, hogy lelkileg épülhess.

BIKA (április 21-május 20)

Az átlagosnál nagyobb kihívásokkal küzdesz az utóbbi időben, amelyek fizikailag és mentálisan is igénybe vesznek, te azonban egy cseppet sem bánod, hisz az adrenalin az, ami motivál. Úgy tartja a mondás, hogy az élet a legnehezebb feladatokat mindig azoknak osztja, aki meg tudnak küzdeni azokkal, te pedig abszolút alkalmas vagy, hisz van benned küzdeni akarás, kitartó és motivált vagy, ez pedig annyira ütős kombináció, hogy kevesen tudnának rajtad kívül beleállni a nehezebb helyzetekbe, neked azonban ez is megy. Igazi profi vagy, aki nem ismeri a lehetetlent, ennek megfelelően töröd az utat magad előtt, mely a siker egyik fontos összetevője! Hajrá!

IKREK (május 21-június 21)

Valaki, aki tulajdonképp nem is áll olyan közel hozzád, a hét utolsó napján mégis neked önti ki a szívét, olyan terhet pakolva rád ezzel, amivel nem igazán szeretnél küzdeni. Mivel teljesen biztos vagy benne, hogy akad a környezetedben az illetőhöz sokkal közelebb álló személy is, udvariasan, diplomatikusan, meg nem bántva őt igyekezz világosan a tudtára hozni, hogy nem te vagy az ő embere, akire ráboríthatja, ami benne van, majd más küzdjön a dologgal, ahogy akar, neki olyasvalakire van szüksége, aki a bizalmasa és a legmesszebbmenőkig támogatja. Vigyázz: illedelmességből ne vállalj magadra felesleges terheket!

RÁK (június 22-július 22)

Ugyan mindeddig kissé nyögve-nyelősen mentek a dolgaid, a hét utolsó napján azonban akkora lendületet kapsz, hogy gyakorlatilag azt sem tudod, hol fogsz landolni, csak sodródsz az árral. Bármilyen ijesztőnek is tűnik a helyzet, nem kell megijedned tőle, igyekezz ehelyett élvezni minden pillanatot, hisz akárhogy is kapálódzol, nem tudsz ellene érdemben semmit sem tenni. Ha már a sebességet nem tudod befolyásolni, annyit azért megtehetsz, hogy próbálod magad irányban tartani annak érdekében, hogy az eredeti útvonalról ne kelljen letérned. Kellenek az ember életébe ilyen kalandok is, hogy aztán legyen majd mit mesélni az unokáknak, nem igaz?

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Te, magad is alig hiszed el, de míg mások a lehetetlennel küzdenek, neked nagyjából minden sínen van az életedben, nem lehet okod panaszra semmilyen tekintetben. El sem mered hinni ezt az idilli állapotot, tulajdonképp emiatt várod folyamatosan, hogy becsapódjon a meteorit. Ahelyett azonban, hogy folyamatosan ezen jár az eszed, felejtsd el, hogy bármiféle porszem kerülhet a gépezetbe és élvezd az életet! Csináld azt, amit szeretsz, foglalkozz azokkal a dolgokkal, amik boldoggá tesznek, hisz most van erre lehetőséged!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét utolsó napján valaki számára bizalmas dolgot oszt meg veled, amit te nem feltétlenül kezelsz diplomatikusan, ezzel pedig megbántod az illetőt, hisz ő támogatást és igenlő bólogatást várt tőled, ám egészen mást kap. Tulajdonképp nem is tudod, miért reagáltál ilyen meggondolatlanul, nem szoktál ilyenformán megbántani másokat, épp ezért ismerd el a botlást és biztosítsd arról, hogy semmiféle bántó szándék nem volt benned. Ugyan ez most kicsúszott a szádon, de legközelebb érdemes tudatosabban megválogatnod a szavaidat, hisz nem tudhatod, milyen mély sebeket ejtesz!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Úgy érzed, találtál végre valakit, akivel abszolút egy hullámhosszon vagytok, szinte a nulladik pillanattól kezdve teljesen jól kijöttök, egyfelé járnak a gondolataitok, tökéletesen működik a kémia közöttetek, nem is kérdés tehát, hogy együtt képzelitek el a jövőt. Alapvetően ritka az a pillanat, amikor Ámor épp a tökéletes szögből talál el valakit, ám neked ezúttal hatalmas szerencséd volt. Annak érdekében tehát, hogy még közelebb kerüljetek egymáshoz, hogy jobban megismerjétek egymást, töltsétek a lehető legtöbb minőségi időt együtt, ám közben ügyelj arra, hogy ne nyomulj nagyon idegesítően, hisz azzal elijesztheted az illetőt!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét utolsó napján valahogy annyi felé járnak a gondolataid, hogy egyszerűen nem tudsz zöld ágra vergődni, ez pedig teljesen rányomja a bélyegét az alaphangulatodra is. Gyakorlatilag méterekről látszik rajtad a sok-sok aggodalom, ennek okán többen faggatnak, hogy mi lehet a baj. Amennyiben nem szeretnéd azonban, hogy mások összesúgjanak a hátad mögött összeesküvés elméleteket gyártva, hogy vajon mi lehet a háttérben, érdemes egy rövid időre magányodba vonulnod és tisztáznod magadban azokat az érzéseket, amelyek jelenleg olyannyira negatívan befolyásolják az életed. Ne hagyd, hogy bármi beárnyékolhassa a boldogságodat!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét utolsó napján akad valaki a közvetlen környezetedben, aki valamilyen oknál fogva rajtad igyekszik hatalmat gyakorolni, amit te rendkívül nehezen viselsz, nagyon zavar ugyanis, hogy folyamatosan meg kell felelned valakinek, ráadásul akaratodon kívül. Mielőtt azonban az eddig kiegyensúlyozott kapcsolatotokat kibillentené az illető a normál tartományból, igyekezz határozottan, diplomatikusan, de udvarias keretek között megfogalmazni, hogy nem igazán szeretnél partner lenni ebben az alárendelt szerepben. Ne hagyd magad elnyomni, az ugyanis a későbbiekben rengeteg fejfájást okozhat!

BAK (december 22-január 20)

Régóta szerettél volna egy bizonyos, számodra kellemes elfoglaltságra időt szakítani, ám rohanó életviteled miatt egészen eddig nem volt lehetőséged arra, hogy kiteljesedj benne. A hét utolsó napján azonban alkalom nyílik arra, hogy átadd magad ennek a tevékenységnek, hogy olyasvalamit alkoss, ami hosszútávon pozitív energiákkal tölt fel. Ne foglalkozz azokkal, akik nem látnak a dologban fantáziát, mi több, le is beszélnének róla, hisz ha neked ez okoz örömet, akkor ebben keresd az élményeket. A legfontosabb, hogy te boldog legyél!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Utolsó másodpercekre hagysz valamit, amit már régen el kellett volna végezned, ám te mégis halogattad a dolgot, emiatt vasárnap kell kapkodnod. Mivel fogalmad sincs, hirtelen mihez kezdj a kialakult helyzettel, ezért nem érdemes tovább húznod az időt, inkább ajánlott mihamarabb keresned valakit, akit alkalmasnak találsz arra, hogy megfelelőképp segítsen. Normál esetben boldogulsz egyedül is, most azonban ahhoz, hogy ne kopogtasson folyamatosan az ajtódon a felelősség, mint a legkevésbé szívesen látott vendég, érdemes az illető segítségével még ma túlesned a dolgon. Legközelebb igyekezz jobban beosztani az idődet!

HALAK (február 20-március 20)

Égető problémát kell a hét utolsó napján megoldanod, olyasmit, aminek ha nem teszel gyorsan pontot a végére, bizony roppant kellemetlen helyzetbe sodorhat. Ennek okán fűhöz-fához szaladgálsz, arra várva, hogy valaki a kezébe veszi a kialakult helyzetet, te pedig ezáltal minden igyekezeteddel kijjebb húzhatod magad a felelősség alól. Ne akarj azonban mindenáron, másokat magad előtt tolva menekülni, sokkal okosabban teszed, ha beleállsz a helyzetbe, vállalod a kellemetlenséget, amivel jár, majd egyszer, s mindenkorra lezárnod az ügyet. Szedd össze magad!