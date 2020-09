Napi horoszkóp szeptember 16.: az Oroszlánoknak fontos mások elégedettsége, a Skorpiók zsúfolt napra számíthatnak

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 16.

KOS (március 21-április 20)

A mai napon nagy kihívás kínálja magát tálcán, amelyet érdemes megragadnod, ha sikereket szeretnél elérni. Nem lesz egy sétagalopp, ahol csak úgy besétálsz a célvonalba, számos akadállyal kell majd megküzdened, ebben látod azonban az izgalmat. Épp ezért minden eshetőségre felkészülve mihamarabb indulj el az úton, hisz nincs vesztegetni való időd, mert ha nem most ragadod meg, később nem biztos, hogy ugyanígy lesz rá alkalmad. Most minden körülmény megfelelő arra, hogy mind magadnak, mind pedig másoknak is bebizonyítsd, mire is vagy képes! Vigyázz, kész, rajt!

BIKA (április 21-május 20)

Összetűzésbe kerülsz valakivel, mert igazságtalannak tartasz egy bizonyos szituációt. Mielőtt azonban ösztönből, indulatosan mondanád ki, ami a lelked nyomja ezzel kapcsolatosan, gondolkodj, higgadj le és intelligens, civilizált emberek módjára mondd el a véleményed, mert sokkal hatékonyabb leszel és hamarabb meg tudod értetni a lényeget. Hidd el, sokkal emberibb módon is lekommunikálod a benned lévő feszültséget és ellenérzéseket, ezzel együtt pedig a népszerűségi indexed sem zuhan akkorát!

IKREK (május 21-június 21)

Valakivel közös projekten dolgozol, ami igen nagy felelősséggel jár, hisz komoly eredményt várnak el tőletek. Épp ezért most semmi mással ne foglalkozz, s amíg sikerrel nem abszolváljátok a feladatot, csak erre koncentrálj, adj bele apait-anyait annak érdekében, hogy rajtad ne múlhasson a siker. Pontosan tudod, hogy mit kell csinálni, hisz megvan benned az ehhez szükséges tudás és tapasztalat, így tehát régóta kitaposott ösvényen haladsz. Ne hallgass senkire, csak a társadra és a feladatodra koncentrálj, mert most ez a prioritási sorrend! Majd utána ráérsz minden mással is törődni!

RÁK (június 22-július 22)

Túl sokáig hezitáltál valamin, emiatt elúszott egy komoly lehetőség arra, hogy végre valamilyen jelentős eredményt érhess el, s ehhez nem is lett volna szükség emberfeletti erőfeszítésre. Nem biztos, hogy a siker elmarad, de mivel ez az alkalom most elszállt, elképzelhető, hogy sokkal hosszabb és kacskaringósabb út vár rád. Ne hagyd azonban, hogy a kishitűséged és félelmeid megakadályozzanak bármiben is, szedd össze minden bátorságodat és indulj el! Ha ehhez saját erődből kell is megmásznod a hegyet, az se ijesszen el, hisz a végén annál édesebb lesz majd a siker íze!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Nagyon keményen azon dolgozol, hogy a környezetedben mindenki elégedett legyen veled, hogy mindenkit boldognak láss, ezért a végsőkig is képes vagy elmenni. Azt gondolod ugyanis, hogy amennyiben nem felelsz a mások által támasztott elvárásoknak, nem fognak egyenrangú partnerként tekinteni rád, s így nem is fogsz érvényesülni. Érdemes azonban mérlegelned, hogy vajon megéri-e egyfolytában futni a mókuskerékben, kizárólag mások értékrendjének megfelelve, vagy inkább magadra koncentrálsz. Igen nagy tévedés ugyanis azt hinni, hogy csak akkor lehetsz boldog, ha másokat is annak látsz. Járd a saját utadat, amely a te kiteljesedésedhez vezethet!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Miközben fejben már elérted, amit szerettél volna, s érzed, hogy nagyon közel vagy a célhoz, ám nem várt akadályokba ütközöl, s ez hirtelen kétségbe ej. Szedd össze magad, aggodalomra semmi okod, pontosan tudod, hogy ilyenkor mi a teendő, hiszen B-terved is van, így tehát könnyűszerrel meg fogod ugrani ezt az akadályt is. Csak bíznod kell magadban, hisz rendelkezel annyi tudással, hogy nem jelenthet gondot a feladat megoldása. Senki nem mondta, hogy egyszerű lesz, de jó irányba haladsz, és ha befutsz a célba, büszke lehetsz majd magadra!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Olyan szituáció adódik, amikor valaki azért, hogy könnyítsen a lelkén, rád zúdítja az összes baját, ráadásul egy elég fajsúlyos ügyről van szó. Neked azonban, bármennyire is sajnálod az illetőt, nem kell mindenki terhét magadra venned, hisz előbb-utóbb összeroskadsz a sok és nehéz csomag alatt. Nem dolgot, hogy teherhordó serpaként segíts másokat a csúcsra jutni, miközben te még mindig félúton jársz. Épp ezért ne vállald túl magad, legfeljebb hallgasd meg a panaszokat, és lépj tovább anélkül, hogy osztozni karnál mások gondjaiban. Ne aggódj, ez nem önzőség, csupán annak elfogadás, hogy te egyszemélyben nem válthatod meg a világot.

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A mai nap a tervezettnél sokkal zsúfoltabbra sikeredik, váratlan feladatokkal kell ugyanis megbirkóznod, és emiatt elég sokat bosszankodsz. Tett félre azonban az indulataidat, s rájöhetsz, hogy mindez tulajdonképp egy próbatétel, egy új kihívás, és ha jól teljesítesz, azzal elsősorban magadnak bizonyíthatod be, hogy mire vagy képes. Most könnyen kiderülhet, hogy többre, mint azt gondolni merted. Ha így állsz a dolgokhoz, sokkal hatékonyabban és eredményesebben tudsz majd dolgozni!

NYILAS (november 23-december 21)

Olyan rejtélyt sikerül ma megfejtened, amely hozzásegíthet ahhoz, hogy egy bizonyos dologban előrelépj a célod felé. Az utolsó puzzle-darabba is a helyére kerül, s többiekhez képest igen komoly előnyre tudsz szert tenni. Az azonban már csak rajtad múlik, hogy másokkal is megosztod-e a megoldókulcsot vagy egymagad aratod le a babérokat. Amennyiben úgy érzed, hogy érdemes másokkal osztozni a sikeren, csak olyan személyeket vonj be, akiket erre érdemesnek találsz, s megbízol bennük. Különben megeshet, hogy kihasználnak és maguk akarnak majd a dobogó legfelső fokára állni. Épp ezért jól gondold meg, hogyan taktikázol!

BAK (december 22-január 20)

Akad egy személy a környezetedben, akivel kapcsolatban folyamatosan az az érzésed, hogy minden tekintetben rád akarja erőlteti az akaratát, s a céljai eléréséhez eszközként igyekszik felhasználni. Neked azonban megvan a saját utad, így nem is kell hagynod magad egyetlen másodpercig sem befolyásolni. Gyorsan állítsd le az illetőt, egyértelműen és határozottan add a tudtára, hogy nem jó ajtón kopogtat, te ugyanis nem fogsz úgy táncolni, ahogyan mások fütyülnek, különösen akkor nem, ha ők akarják learatni a babérokat! Ne hagyd magad kihasználni, csakis a saját ügyeidre koncentrálj!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Van, amire neked sincs ráhatásod, nem tudod saját akaratoddal és a jelenlegi eszköztáraddal befolyásolni. Épp ezért el kell tudnod fogadni, hogy vannak olyan dolgok, amiket az Élet alakít, hogy bármennyire is szeretnéd, nem tudsz erőfölénnyel élni felette. Ha már így alakult a helyzet, igyekezz a dolgok pozitív oldalát nézni, ha valami történik, ami nem tetszik, az nyilván okkal történik, pont azért, hogy tanulni tudj belőle, hogy le tudd vonni a megfelelő konzekvenciát és a jövőben másképp csinálhasd. Próbálj kicsit másként tekinteni bizonyos szituációkra és könnyítsd meg a saját helyzeted.

HALAK (február 20-március 20)

Rendkívül kényelmetlenül érzed magad egy bizonyos szituációban, de azt is pontosan tudod, hogy ezúttal nincs menekvés, egyszerűen végig kell csinálnod azt, amit elkezdtél. Épp ezért nem érdemes ma semmi mással foglalkoznod, csakis arra összpontosíts, hogy ebben a bizonyos helyzetben megálld a helyed és úgy tudj belőle kikerülni, hogy nem elmenekültél, hanem tisztességgel helytálltál és megtettél minden tőled telhetőt. Hidd el, előbb, vagy utóbb úgyis vége lesz, te csak arra törekedj, hogy mindenképp a lehető legjobban kerülhess ki belőle!