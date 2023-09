Napi horoszkóp szeptember 16.: az Oroszlánok nem ismernek lehetetlent, a Szüzeknek időnként érdemes elengedniük bizonyos személyeket

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 16.

KOS (március 21-április 20)

A sok melléfogás után úgy tűnik, végre sikerült ráérezned egy bizonyos feladat ízére, ami rendkívüli módon motivál. Ragadd meg a logikai szálat és csakis arra menj, amerre érdemesnek tartod, hiszen a ez most csakis a te utad, a te felelősséged, a te sikered lehet. Legyen benned kitartás és akaraterő, rendezd a gondolataidat és magabiztosan menetelj előre. Senki nem mondta, hogy egyszerű lesz, ám a végén nagyon boldoggá tesz majd az, amit elérhetsz!

BIKA (április 21-május 20)

Olyasféle ügyet kell megoldanod a hétvége első napján, amelyen rengeteg minden múlik. Ez az, ami az első pillanatban rendkívüli módon megrémít, hisz azt gondolod, ezen most nagyon sok múlhat. Nem érdemes azonban begörcsölnöd, hiszen ha minden porcikádat a félelem járja át, akkor előbb-utóbb meg fogsz botlani, s angyot hibázol. Vetkőzd tehát le ezeket a gondolatokat és akkor sokkal egyszerűbbé válik minden, a végén, a sikert ünnepelve pedig meg fogod látni, nem is volt érdemes annyira rettegni tőle. Bízz tehát magadban, hiszen a tudásod megvan hozzá, hogy jól teljesíts!

IKREK (május 21-június 21)

Egészen a mai napig azt gondoltad, könnyen megoldhatsz valamit, épp ezért nem is annyira vetted komolyan a feladatot, mint amennyire azt a helyzet megkívánta volna. A hétvége első napján azonban rá kell jönnöd, hogy akaratlan hanyagságod miatt olyan hibákat követtél el, amelyek kijavítása nélkül nemigen tudsz előbbre lépni. Még nem késő észbe kapnod, épp ezért vedd az adást, szedd össze magad és vegyél sorra mindent, vajon hol tévedhettél! Hidd el, a lelkiismereted is sokkal tisztább lesz ezután!

RÁK (június 22-július 22)

Időnként nem az elvárásaidnak megfelelően akakulnak a dolgok és ez rendkívülien frusztrál. El kell azonban fogadnod, hogy az élet nem mindig bánik igazságosan az emberrel. Időnként másoknak kedvez a szerencse, elvégre Fortuna nem tarthatja non-stop rajtad a szemét! Néha előfordul, hogy mások kerülnek rivaldafénybe és te háttérbe szorulsz. Attól azonban, mert nem csillogsz egyfolytában, még semmivel sem vagy kisebb értékekkel bíró ember! Sőt!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A környezeted szerint nem ismersz lehetetlent, a falon is átmész, ha számodra fontos ügyekért kell kiállni. Roppant nagy büszkeséggel tölt el a tudat, hogy ennyire spártainak hisznek a körülötted élők, mindennek ellenére vannak azonban pillanatok a te életedben is, amikor megremeg a lábad és ugyan ezt igyekszel titkolni mások előtt, nehogy bárki is gyengének vagy bizonytalannak lásson, ettől még igaz és abszolút megengedett számodra is. A hosszú távú boldogságod és nyugalmad érdekében próbáld tehát belátni, bármilyen erős is vagy, azért még tévedhetsz, nem kell minden körülmények között legyőzhetetlennek mutatnod magad csak azért, hogy ne okozz csalódást másoknak. Igyekezz minden körülmények között önmagad lenni!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Bizonyos emberekhez borzasztóan ragaszkodsz annak ellenére, hogy számos alkalommal okoztak csalódást neked, mégis valamiféle megmagyarázhatatlan oknál fogva nem tudod elengedni őket. Talán azért történik ez, mert az állandóság egyfajta biztonságot jelent az életedben, emiatt bármilyen fájdalmas is, inkább foggal-körömmel ragaszkodsz, minthogy meghúzz egy határvonalat és azon túl ne engedd őket közel magadhoz. Hidd el azonban, hosszútávon sokka jobban jársz, ha veszel egy nagy levegőt és útjukra engeded ezeket az embereket, rád nézve ugyanis roppant mérgező a jelenlétük az életedben. Hidd el, mindig az a legnehezebb, hogy kimondd a végszót, utána viszont tonnákkal leszel könnyebb!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Noha elég nehezen érint, mégis meg kell próbálnod elfogadni, hogy egyszerűen bárhogy is szeretnéd, nem tudod befolyásolni bizonyos ügyek végkiementelét. Fogadd el azt is, hogy a természetnek nálad sokkal nagyobb ereje és befolyása van mindenre. Bármennyire is futsz tehát a széllel szemben, egyszerűen nem tudsz semmit tenni, próbáld meg felfogni, hogy időnként sokkal jobb, ha hagyod magad sodródni az eseményekkel ahelyett, hogy görcsösen próbálsz elérni valamit, amire nagyon kevés a reális esélyed. Add át magad a sorsodnak, az pedig majd az eldönti helyetted, hogy merre is kell menned!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Új feladat vár rád a mai napon, amelynek elvégzéséhez egyenlőre nem rendelkezel a megfelelő tapasztalattal, hisz életedben nem voltál még hasonló helyzetben sem, mégis pont hétvégére akasztották a nyakadba. Szerencsére azonban akadnak olyan emberek, akik készséggel állnak rendelkezésedre és bármikor kérhetsz bátran tanácsot tőlük. Legyél hálás a segítségért, mert ez esetben nélkülük semmire nem mennél. Ne bosszankodj amiatt, hogy oda a hétvégéd egy része, inkább próbálj hatékony lenni, akkor nagy eséllyel előbb zárhatod le az egészet, mint azt gondolnád!

NYILAS (november 23-december 21)

Kissé bizalmatlan vagy valakivel szemben, aki érzésed szerint túl erőszakosan kíván a bizalmadba férkőzni. Egyszerűen akárhogy is gondolkodsz, nem tudod megfejteni, mit is szeretne tőled, miért nyomul ennyire gátlástalanul, minden eszközt bevetve. Nem kell azonban neked megfejtened a rejtélyt, kérdezz rá, miért legyeskedik egyfolytában körülötted, próbáld megtudni, mik a céljai ezzel. Ha gyanúsnak találod a közeledést, állj a sarkadra és határozottan hozd a tudtára, hogy nagyon rossz ajtón kopogtat, ami nem az ilyen hozzáállással bíró személyeknek van nyitva! Ki mondta, hogy hagynod kell magad az orrodnál fogva vezetni?

BAK (december 22-január 20)

Abszolút nem egyszerű az a helyzet, amelybe kerültél és jó lenne mihamarabb ki is másznod belőle. Épp ezért a hétvége első napját áldozd erre, dolgozz ki egy olyan taktikát, amelyet tűzön-vízen keresztül tudsz vinni és nem kíván eget verő áldozatokat tőled. Azt sem árt szem előtt tartanod, hogy ha ebben a helyzetben ragadsz és húzod az időt, annál kevésbé lesz esélyed arra, hogy megfelelő módon zárhasd be magad mögött az ajtót. Utánad pedig senki nem fog takarítani, ebben biztos lehetsz. Távozz nyugodt lelkiismerettel és úgy indulj az új élmények felé, hogy nem nyom közben agyon a régi dolgok terhe.

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Van valaki a környezetedben, akinek mindenáron bizonyítani szeretnél, ám azt veszed észre, hogy bármit teszel, nem tudsz megfelelni, valamilyen oknál fogva ugyanis bizalmatlan veled szemben. Mivel ez téged rendkívülien frusztrál, egy idő után szinte csak az jár a fejedben, hogy lenyűgözd az illetőt, egyfolytában azon kattog az agyad, hogy mit tudnál tenni, amitől tátva marad a szája. Ne akard azonban az önbecsülésed feladni és mindenáron, a saját határaidat túllépve bizonyítani neki, mert nem biztos, hogy hosszútávon megéri. Fogadd el, hogy nem tudsz mindenkinek megfelelni, engedd el a benned lévő görcsösséget, mert így csak a saját közérzetedre leszel negatív hatással.

HALAK (február 20-március 20)

A hétvége első napján nagyon közel kerülsz a célodhoz, ami hatalmas lendületet ad, úgy érzed, most kell sebességre kapcsolnod ahhoz, hogy elérd, amit szeretnél. Az elején el sem tudtad volna képzelni, hogy valaha reális esélyeid lehetnek a győzelemre, ám ezúttal bebizonyítottad magadnak is, hogy nem szabad kishitűnek lenned. Hisz ha bízol magadban, rendelkezel kellő önbizalommal és ez kitartással párosul, akkor nem létezik elérhetetlen cél. Vannak dolgok, amiért többet kell küzdeni, vannak helyzetek amelyekbe jobban bele kell izzadni, de hidd el, hogy megéri a fáradtságot