Napi horoszkóp szeptember 15.: az Oroszlánok kivívhatják a környezetük elismerését, a Mérlegek csapatjátékosként bizonyíthatnak

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 15.

KOS (március 21-április 20)

Elégedetlen vagy a jelenlegi teljesítményeddel, úgy érzed, többet is ki tudnál hozni magadból, de annyira fáradtnak érzed magad, hogy nem tudsz továbblépni. Semmi baj, erre a jelre érdemes hallgatnod és kicsit félretenni azt, amin egyfolytában kattog az agyad, vonatkoztass el tőle, összpontosíts más dolgokra, és meglátod, ha újult erővel veszed elő ismét azt, amit teljesítened kell, sokkal hatékonyabban és megoldáscentrikusabban fogsz működni! Egy biztos: nem érdemes rágörcsölnöd a helyzetre, mert annál nehezebb lesz meglátni az utat, amerre érdemes lesz majd menned!

BIKA (április 21-május 20)

Túlságosan sok apró probléma bánt, ami lelkileg és szellemileg is megvisel. Ezúttal jobban jársz, ha megállsz kissé, és megpróbálod kategórizálni az összes zavaró ügyet, majd hideg fejjel gondold végig, ezek közül mit lehet és érdemes gyorsan lezárni. Még az is előfordulhat, hogy a vártnál egyszerűbb lesz a megoldás, és egy csomó ügytől kellő céltudatossággal pillanatokon belül megszabadulhatsz. Járj nyitott szemmel, mert lehet, hogy a megoldás közel van, csak észre kellene venni s hozzá vezető utat!

IKREK (május 21-június 21)

Egy korábbi botlás most bosszulja meg magát, emiatt rengeteg időt elvesz a napi elfoglaltságodból, hogy a korábbi hibát kijavítsd és a gépezet újra olajozottan működjön. Ne ess kétségbe attól, hogy a nap nem a terveid szerint alakul, szerencsére semmiféle életbevágó ügyet nem kell ma elintézned, arról azonban mindenképp érdemes gondoskodnod, hogy minden szálat varrj el ezzel a bizonyos dologgal kapcsolatosan, hogy a későbbiekben ne zavarhasson semmiben. Most erre koncentrálj leginkább, hogy aztán ne legyenek emiatt álmatlan éjszakáid!

RÁK (június 22-július 22)

Valaki olyan szívességet kér tőled, amivel egyáltalán nem tudsz azonosulni, ami ellenkezik az elveiddel, ráadásul nem is egyszerű a feladat, de nem tudod, miként lehetne udvariasan kihátrálni a dologból. Eléggé közismert rólad, hogy te vagy a segítőkészség mintaképe, most mégis úgy érzed, valaki túl sokat vár el, túl nagy áldozatotot kellene érte hoznod. Ne félj nemet mondani, ha úgy érzed, hogy ebből te sem tudnál jól kijönni, de egyáltalán se félj nemet mondani, mert különben mindig mindenki ki fog használni!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A mai nap neked kedvez, így nagy izgalommal várod, hogy kibontakoztathasd a benned rejlő kreativitást és megmutathasd a tudásodat a világnak. Ezúttal nem lesz semmiféle olyan akadály, amit ne tudnál megugrani. Most gond nélkül tudsz minden feladatot megoldani, amellyel ki tudod vívni a környezeted elismerését is! Megdolgoztál a sikerért, így teljes joggal lehetsz büszke magadra. Ünnepeld magad és a tökéletes teljesítményt a barátaid körében!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Valaki pont akkor érkezik, amikor elég ingatag lelkiállapotban vagy. Hirtelen, valami oknál fogva neki öntöd ki a szíved, amit már abban pillanatban meg is bánsz. Nem tudod ugyanis, hogy mennyire bízhatsz meg benne, hisz nem annyira tartozik a közeli ismerőseid közé. Ha már kibeszélted magadból, felesleges idegeskedned, hisz visszacsinálni úgysem tudod már, jobb tehát, ha nem idegeskedsz miatta. Beszéld meg vele, hogy legyen szíves megtartani magának az információt és ha bizalmatlan vagy valakivel, inkább gondolkodj, mielőtt beszélni kezdesz.

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Általában önállóan – és jó színvonalon – meg tudod oldani a feladataidat, ebben az esetben azonban valakivel együtt kellene működnöd ahhoz, hogy sikerre vihess egy általad különösen fontosnak tartott dolgot. Minden igyekezeted ellenére azonban úgy tűnik, hogy két külön úton haladtok, nem nagyon találjatok a közös nevezőt. Ám mivel feladni semmiképpen nem szeretnéd, érdemes kísérletet tenned arra, hogy elfogadtasd az illetővel a saját álláspontodat. De neked is engedned kellene, mert ha rugalmasabb vagy, valószínűleg többre mész. Hidd el, ha csapatban dolgoztok együtt, sokkal előbb eléritek a hegy csúcsát!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Bár nehezen viseled a kudarcot, most mégsem úgy alakulnak a dolgait, ahogyan azt az elején eltervezted, de bele kell nyugodnod, hogy ezúttal nem tudsz igazán jól kijönni az ügyből. Emiatt eléggé bosszús vagy, hiszen egyáltalán nem így képzelted el az egészet, ám már késő bánat, jobb, ha elfogadod a helyzetet. Ne legyen azonban emiatt lelkiismeret-furdalásod, hisz te mindent megtettél a sikerért, de be kell látnod, hogy a te lehetőségeid sem korlátlanok. Így te is hibázhatsz, ám ne csüggedj, legközelebb majd jobban sikerül!

NYILAS (november 23-december 21)

A mai nap abszolút mértékben alkalmas arra, hogy egy kis előnyre szert tehess a folyamatban lévő ügyeiddel kapcsolatosan, olyan impulzusok érnek ugyanis, amelyek lehetővé teszik azt, hogy ellépj a többiektől. Ne feledd azonban, nem teljesítménytúráról van szó, nem kell tehát mindenáron arra törekedned, hogy elsőnek érj a célba, a minőség megkérdőjelezhetőségével. Figyelj oda a részletekre, koncentráltan végezd a dolgod, hisz előnyre csak akkor tudsz szert tenni, ha valóban hibátlanul dolgozol. Hidd el, sokkal nyugodtabb leszel, ha a minőségre figyelsz ahelyett, hogy ész nélkül törnéd az utat!

BAK (december 22-január 20)

A hétnek még csak a második munkanapjára ébredsz, ám annyi tennivaló szakadt máris a nyakadba, hogy szinte kezdesz összeroppanni alatta. Természetesen ugyanakkor mindenkinek most van segítségre szüksége, amit nyilvánvalóan csak és kizárólag te tudsz megoldani, senki nem boldogul nélküled. Mivel nem szeretnél senkinek csalódást okozni, inkább az általuk kért segítséget igyekszel megadni, emiatt azonban a tennivalóid igen csak háttérbe szorulnak. Annak érdekében, hogy megtaláld az arany közép utat, ami a segítségnyújtás és a saját teendőid között van valahol, meg kell húznod egy határvonalat és úgy rendelkezésre állni, hogy még a mai napon jusson idő a folyamatban lévő dolgaid megfelelő elvégzésére is. Nem kell mindenek felett mindent elvállalni csak azért, hogy másokat boldoggá tehess. Ne feledd: a prioritási sorrend legtetején te, magad vagy!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Úgy érzed, kicsúszott a kezedből a gyeplő, valamilyen oknál fogva kezded elveszíteni a kontrollt valami felett, amely rendkívüli mértékben felbosszant. Ha azonban félre teszed a pillanatnyi dühöd és végiggondolod azt, hogy hol lehetett az a pont, amikor olyannyira lankadt a figyelmed, hogy másoknak engedted át az irányítást, talán rájöhetsz arra is, hogy mit kell legközelebb másként csinálnod ahhoz, hogy végig te lehess az, aki a gyeplőt tartja. Nem érdemes emiatt sokáig bosszankodnod, nézd inkább a dolog jó oldalát, nem te irányítasz, tehát nem is tiéd a felelősség. Nyugodtan dőlj hátra, mert nem neked kell megmondani, hogy ki és merre menjen. Majd megteszik helyetted mások, ami ebben az esetben nem biztos, hogy hátrányt jelent számodra.

HALAK (február 20-március 20)

Lassan poroszkálsz az úton, de most úgy gondolod, ideje lenne gyorsítani, mert ki szeretnéd próbálni, milyen érzés lehet sebesen vágtázni. Vigyázz azonban arra, hogy csak akkor fokozd a tempót, ha már elég biztosan ülöd meg a lovat, ellenkező esetben könnyen kieshetsz a nyeregből. Ezt pedig nem érdemes kockáztatni, mert igen fájdalmas sérüléseket szerezhetsz. Ha a felkészültségedet illetően kétségeid vannak, jobban jársz, ha inkább gyakorolsz még. Nem kell ezt szégyellni, arról nem is beszélve, hogy araszolva is messzebb jutsz, mintha felbuksz.