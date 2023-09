Napi horoszkóp szeptember 15.: az Ikrek átadhatják magukat a pihenésnek, a Szüzeknek érdemes lazábban hozzáállniuk bizonyos helyzetekhez

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 15.

KOS (március 21-április 20)

Kifejezetten kerülöd a konfliktushelyzeteket, ha bármi olyasmi történik, ahol elveszíted a biztonságérzetedat, akkor azonnal kihátrálsz és elmenekülsz a szituációból. Időnként vannak azonban olyan események, amelyek egyszerűen rákényszerítenek arra, hogy kiállj magadért és az igazadért annak érdekében, hogy megvédhesd a becsületedet. Kevés olyan ember van, aki kifejezetten keresi a konfliktusokat, de amennyiben provokatív helyzetben találod magad, nem kell lehajtott fejjel állnod, ha úgy érzed, jogtalanul bántanak. Erős vagy, bátor vagy, ne hagyd magad elnyomni!

BIKA (április 21-május 20)

Akad valaki a környezetedben, aki a mindenáron szeretne elodázni egy bizonyos problémát, mely gyakorlatilag mindenkit hátráltat, mert amíg meg nem oldja, mindannyian benne ragadtok a szituációban. Épp ezért igyekezz az illetővel logikus úton megértetni, hogy ugyan megérted, miért szeretné annyira tolni maga előtt a probléma megoldását, mégis muszáj lesz szembenéznie vele. Amennyiben szükségét látod, biztosítsd arról, hogy számíthat rád, mellette fogsz állni, csak legyen annyi bátorsága, hogy pontot tesz a dolog végére. Mindenkinek könnyebb lesz az élete ezután és ami a legfontosabb, hogy a tiédet sem frusztrálja már tovább.

IKREK (május 21-június 21)

Rendkívüli módon örülsz annak, hogy eljött a hét utolsó munkanapja, kezdtél ugyanis borzasztóan kimerülni az e heti nagy hajtásban, mára pedig nem igazán bírod már a tempót a többiekkel tartani. Okosabban teszed tehát, ha megállsz, fújsz egyet és kicsit másra koncentrálsz, mert a mentális megerőltetés sem tesz most túl jót neked. Mindenki meg fogja érteni, hogy szükséged van egy kis szusszanásra, a lehető leggyorsabban igyekezz végezni a tennivalóiddal és add át magad a hétvégi pihenésnek!

RÁK (június 22-július 22)

Olyasfajta feladattal bíznak meg a hét utolsó munkanapján, amely igencsak távol áll tőled minden szempontból, ám nemet mégsem tudtál mondani, hiszen nem akartál emiatt semmiféle konfliktushelyzetet teremteni. Az első pillanatban azonban fogalmad sincs, mihez kezdj a dologgal, csupán a fejedet vakarva állsz, fogalmad sincs, hogyan oldd meg a szituációt, hisz korábban köszönőviszonyban sem voltál az ilyesfajta feladatokkal. Mivel azonban nincs más választásod, mint nekirugaszkodni, így szedd össze minden tudásodat, használd azt a sok-sok tapasztalatot, amelyet az évek hosszú során magadra pakoltál és némi rafinériával vegyített logikával oldd meg a helyzetet. Meglátod, minél előbb végzel a dologgal, annál hamarabb szabadulsz fel minden szempontból, most azonban elsősorban erre koncentrálj!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Ahelyett, hogy a hét utolsó munkanapján a feladataid lezárására összpontosítanál, neked mégis annyi minden terheli a válladat, hogy nem is igen látsz kiutat a feneketlen kútból. Ne add fel azonban ilyen könnyen, válassz inkább egy jó taktikát, állíts fel egy fontossági sorrendet és úgy haladj végig azokon a dolgokon, amelyekbe belekezdesz, hogy semmit ne hagyj befejezetlenül. Amennyiben nem lankad a figyelmed és megfelelően koncentrálsz az aktuális tennivalóra, nap végére sikerülhet mindennek pontot tenned a végére. Hajrá, tedd oda magad!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Hosszú ideje dolgozol már egy bizonyos projekten, tulajdonképp nem is alakulnak rosszul a dolgok, ám te valahogy attól rettegsz minden pillanatban, hogy mi történik, ha véletlenül hibázol, illetve ha megbotlasz, az milyen következményekkel járhat. Emiatt a folyamatos félelem miatt azonban elfelejted élvezni azt, amit csinálsz és egy frusztrált, erőltetett, kicsikart maszlaggá válik az egész. Nem érdemes ennyire rágörcsölnöd az egészre hiszen pont ezért válik sokkal esélyesebbé a hiba lehetősége. Lazíts, élvezd a helyzetet és próbáld a lehető legtöbbet kihozni magadból, így akár sikerül, akár nem, neked már mindenképp nyugodt lesz a lelkiismereted!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Valaki a környezetedben a széltől is óv, nem szeretné, ha bármi kalamajkába belekerülnél, ami számodra egyfelől roppant megnyugtató, másfelől pedig időnként kicsit sok. Az a túlféltés, amellyel az illető hozzád áll, kissé fojtó ugyanis számodra. Épp ezért, amennyiben zavarónak találod ezt a fajta törődést, abban az esetben próbáld nagyon finoman és óvatosan közelítve megértetni az őrangyaloddal, hogy bár nagyra értékeled az igyekezetét, azért neked is vannak önálló gondolataid, időnként pedig jól esik a saját utadat járni, egyedül meghozva számodra fontos döntéseket. Ha szeret, meg fogja érteni a mondanivalódat!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Bár a legkevésbé sem számítottál rá, a hét utolsó munkanapján olyasfajta lehetőséget sodor utadba a Sors, amelyről azonnal tudod, hogy ez a lesz számodra a nagy kiugrási lehetőség. Ne gondolkodj, egyszerűen ragadd meg, hiszen ez a „soha vissza nem térő” kategóriából való, épp ezért minden mást tegyél félre, csakis erre az egyetlen egy kihívásra koncentrálj, amely végül elvezet a sikerhez és ha elég ügyes vagy, akkor bizony joggal zsebelheted be az elismeréseket is. Mondj nemet mindenkinek, aki megpróbál elterelni az útról mindenféle más programokkal, hisz neked most semmi más nem számít, csak és kizárólag ez az egyetlen egy lehetőség. Hajrá!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét utolsó munkanapján lehetőséged nyílik arra, hogy olyasmiben mérettesd meg magad, amivel korábban köszönőviszonyban sem voltál. Az ismeretlen miatt az első pillanatban ugyan megremeg ugyan a lábad, de a másodikban rögtön rájössz arra, hogy tulajdonképp vonz az izgalmas kaland, tudod, hogy ha nem próbálnád ki magad, biztosan hosszú ideig bánnád a dolgot, emiatt nem érdemes sokáig hezitálnod. Ugorj tehát bátran fejest az ismeretlenbe és legyél nyitott arra, ami veled szembe jön. Ne feledd: semmi nem történik véletlenül, épp ezért az is lehet, hogy te most értél meg erre a nagyobb volumenű kihívásra!

BAK (december 22-január 20)

Valahogy a hét utolsó munkanapján olyan kesze-kuszának tűnik minden körülötted, mindenbe belekapsz egy kicsit azon logika mentén, hogy legalább elkezdve legyen egy adott folyamat, hisz az már fél siker. Ez az, ami a káosz érzését kelti benned és jól láthatóan körülötted is. Szerencsédre azonban akad valaki, aki a Semmiből siet a segítségedre és áll bátran oda mögéd, mely ma gyakorlatilag életmentő számodra. Hálás lehetsz az illetőnek, mert nélküle bizony elég nehéz dolgod lett volna, jó eséllyel a kudarc lett volna az, ami legfőképp jellemezte volna a napodat. Legközelebb igyekezz óvatosabban rendezni a dolgaidat!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét utolsó munkanapján észnél kell lenned annak érdekében, hogy ne érhessen semmiféle meglepetés és mások nehogy happolják el a sikert előled. Pontosan tudod, hogy mit kell csinálnod, már csak egy ütős taktikát kell felállítanod ahhoz, hogy mindenkinél jobb lehess, ne késlekedj tehát, indulj el az úton és küzdj meg mindenkivel azért, hogy a tisztességes eszközökkel megnyert küzdelem végén te lehess az, aki a dobogó legfelső fokára felállhat! Ügyelj azonban arra, hogy a saját értékrendeden ne lépj túl, hogy ne legyen később sem lelkiismeret furdalásod, avagy senki ne olvassa a fejedre azt, hogy nem épp a legkorrektebb módszereket alkalmaztad a győzelem elérésének érdekében!

HALAK (február 20-március 20)

A hét utolsó napja tűnik a legideálisabbnak arra, hogy a bátorságodat bizonyítsd egy olyan helyzetben, amelyben mindenkinek megremeg a lába. Végy tehát egy mély levegőt és lépj előre, hisz ez egy olyan kivételes lehetőség, amellyel mindenképp érdemes élned annak érdekében, hogy elismerjenek szélesebb körben is. Vértezd fel magad egy adag vakmerőséggel és indulj el az úton, hisz ma megmutathatod, mire vagy képes teljesen egyedül!