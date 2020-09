Napi horoszkóp szeptember 14.: a Szüzek időben kapnak segítséget, a Skorpiók számukra fontos célért küzdenek

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 14.

KOS (március 21-április 20)

Ma kifejezetten jól indul a napod, már reggel olyan impulzust kapsz ugyanis, ami alapvetően meghatározza a hangulatodat. Mindenkivel kedvesebb és megértőbb leszel, most egyszerűen nem akarod észrevenni a dolgok rossz oldalát. Kifejezetten jól érzed magad a bőrödben, nem törekszel sem jobbra, sem többre, elfogadod az életet úgy, ahogyan van, és nem frusztrál semmi. Időnként ilyesmire is szükség van, amikor apró dolgok is képesek annyira feldobni, hogy óriási lendületet kapsz! Élvezd ki ezt a helyzetet!

BIKA (április 21-május 20)

Ma minden az elképzeléseid szerint alakul, különösebb erőfeszítések nélkül sikerül elérned mindent, a régóta folyamatban lévő, véget nem érő ügyeidet le tudod végre zárni. Ennek köszönhetően elégedetten dőlhetsz hátra, hisz ennyire produktív napot régóta éltél meg. Ha mindent befejeztél, add át magad az édes semmittevésnek, de legalábbis mindenképp olyasmivel foglalkozz, ami pihentet, kikapcsol. Használd ki az alkalmat a feltöltődésre!

IKREK (május 21-június 21)

Úgy tűnik, valaki nagyon hasonló életet él ahhoz, ahol te épp tartasz az úton. Emiatt nagyon hamar megtaláljátok a közős hangot, nem kell különösebben ismerkednetek, mert szinte azonnal ráhangolódtok egymásra. Pontosan ezért nagyon szívesen tartózkodsz a társaságában és arra jössz rá, hogy minél több időt töltötök együtt, annál jobban kötődsz hozzá. Adj egy esélyt a dolognak, hisz ebből még akár nagy szerelem is lehet! Csak nehogy eltaktikázd magad és túl sokáig kerülgesd, mert még le is csaphatják a kezedről!

RÁK (június 22-július 22)

Igyekszel egy bizonyos dolgot minél tovább halasztani, amellyel nem szívesen foglalkozol, mi több, kifejezetten kellemetlen számodra. Rá kell azonban jönnöd, hogy örökké nem seperheted a szőnyeg alá, sokkal jobban teszed tehát, ha rossz szájízzel ugyan, de mégis nagy levegővétellel megoldod a szituációt. Hidd el, sokkal jobban fogsz aludni és tonnákkal könnyebb lesz a lelkiismereted is. Fogadd el, hogy mindenki életében vannak olyan dolgok, amelyekkel nem szívesen foglalkozik, sőt leginkább elfelejtené őket, mégis időnként foglalkozni kell velük – és lehetőség szerint mihamarabb lezárni őket!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Akad valaki a környezetedben, akinek a legidegesítőbb tulajdonsága az, hogy szeret a a kisebb volumenű dolgokból világraszólóakat kreálni csak azért, hogy ezzel gyors hírnévre tegyen szert, még az sem zavarja, ha valamilyen kétes értékű dologról van szó. Neked ezzel kapcsolatban rengeteg ellenérzésed van, épp ezért mielőtt belerángatna bármilyen kellemetlen helyzetbe az illető, érdemes nyíltan és őszintén a tudtára adnod, nem szeretnél senkinek asszisztálni ahhoz, hogy mondvacsinált helyzetekkel magára irányítsa a figyelmet. Mivel az eszközei nem a legtisztességesebbek, nem kell a saját értékrendedet feladni ahhoz, hogy neki megfelelj. Járd a saját utadat, minél távolabb tartva magad az ilyen emberektől!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Egy határidőre elvégzendő feladattal akadsz meg a mai napon, s fogalmad sincs, mit tegyél, hogy végre pontot tehess az ügy végére. Mivel ez a dolog a te képességeiden ezúttal túlmutat, épezért érdemes keresned egy olyan személyt valahol a közeledben, akit kellőképpen megbízhatónak tartasz, s rendelkezik annyi tudással és tapasztalattal, hogy átsegítsen téged ezen az akadályon. Ne feledd majd a közreműködését megköszönni neki, és említsd meg a feletteseidnek, hogy a siker nem csupán a te érdemed volt, így tudni fogják, mi az, amit még nyugodtan rád bízhatnak, és mi az, ami már túl nagy falat a számodra!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Noha karnyújtásnyira vagy a céltól, valami erőteljesen hátráltat, mi több visszahúz. Érdemes végiggondolnod, mi az oka annak, hogy nem nem megfelelően tudsz haladni, s mit kellene tenni ahhoz, hogy megtehesd az utolsó lépéseket. Amennyiben nem találod a hibát, kérj segítséget, ne vesztegesd az idődet arra, hogy hosszan elmélázol azon, hol kerülhetett porszem a gépezetbe. Nem szégyen az, ha tanácsot kérsz valakitől, aki nálad tapasztaltabbnak számít, senki nem mondta ugyanis, hogy egyedül kell megbirkóznod a feladattal. Ne aggódj, ettől még ugyanúgy a te érdemed lesz az eredmény, a dicsőséget senki nem fogja elvenni tőled!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Pontosan tudod, mit szeretnél elérni, kitűztél magad elé egy fontos célt, de abszolút mértékben tisztában vagy a határaiddal, s ez a dolog most képességeiden túlmutat, így egyelőre nem mertés nekivágni az útnak. Amennyiben hagyod, hogy a félelem eluralkodjon rajtad, soha nem fogsz semmiféle sikert elérni és maradandó alkotni, tehát soha nem tudsz majd igazán kiteljesedni sem. Érdemes mérlegelned, hogy továbbra is egyhelyben álldogálva álmodozol, vagy inkább erőt veszel magadon, és kellő önbizalommal felfegyverkezve belevágsz a kalandba. Hidd el, nem fogod megbánni, s ha a végső célodra gondolsz, nem is marad időd a félelmeiddel és frusztrációiddal foglalkozni!

NYILAS (november 23-december 21)

Jó szándékkal veszed a kezedbe az irányítást egy bizonyos üggyel kapcsolatban, a nagy segíteni akarásod azonban visszájára fordul és mégsem úgy sül el a dolog, ahogyan azt eredetileg szeretted volna. A nagy bukást elkerülendő gyorsan és hatékonyan kell reagálnod ahhoz, hogy ne zúduljon az egész a nyakadba. Mivel pontosan tudod, hogyan oldd meg legegyszerűbben a problémát, nem tart sokáig az sem, hogy átvágd a gordiuszi csomót. Vesd be minden tudásodat és eddig megszerzett tapasztalatodat, mindeközben vállald azt is, hogy hibáztál. Ne aggódj, mivel te is halandó ember vagy, belefér a tévedés lehetősége!

BAK (december 22-január 20)

Egy apró botlás lesz az, amely a mai napodat meghatározhatja, ám csak abban az esetben, ha nem tudod a helyén kezelni a problémát. Mindenkivel előfordul, hogy hibázik, de ne tulajdoníts ennek nagyobb jelentőséget annál, mint amekkorát a dolog megérdemel. Pontosan tudod, hogyan kell a csorbát kiköszörülni, még csak nincs is mások segítségére szükséged, mihamarabb állj neki tehát a hiba kijavításának! Nem olyan nagy probléma ez, hogy hatalmas lufit fújj belőle, arról már nem is beszélve, hogy minél nagyobb dobra vered a dolgot, annál nagyobb esélyed van arra, hogy másoknak is feltűnik a melléfogásod. Diszkréten oldj meg mindent és lépj tovább!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Kezdesz besokallni attól, hogy a környezetedben mindenki a legjobb életvezetési tanácsadónak és pszichológusnak hiszi magát, megállás nélkül körülötted legyeskednek és meg akarják mondani, hogyan éldd az életed. Kérdés, hogy az általuk megfelelőnek tartott élet az etalon-e, hisz neked sokkal különböznek az elveid az övéiktől. Ne foglalkozz velük, egyszerűen csak járd a magad útját, hisz nálad jobban senki nem tudja, mi a jó neked!

HALAK (február 20-március 20)

Túl gyorsan és túl jól haladnak a dolgaid, emiatt már-már kezd az egész gyanússá válni, s várod, mikor csap le egy olyan nagy vihar, amely mindent elsodor. Amennyiben nem tudod elhessegetni ezt az érzést, érdemes felkészülnöd a legrosszabbra, még akkor is, ha csupán te vizionálsz mindenféle veszélyeket. Ezzel legalább megnyugtathatod a lelkiismeretedet, hiszen mindenre számítasz. Így nyugodtan élvezheted azt a tevékenységet, amit most végzel. Ne hagyd, hogy a félelem vegyen erőt rajtad, különben soha nem fogod felszabadultan, lazán élni az életed, akkor meg mi értelme az egésznek?! Élvezd az életet, mert nincs belőle kilenc neked sem!