Napi horoszkóp szeptember 14.: a Kosok pozitívan csalódnak valakiben, a Halaknak magasabb toleranciaküszöbre van szükségük

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 14.

KOS (március 21-április 20)

Pozitívan csalódsz valakiben a hét második felében, akiről eddig úgy gondoltad, nem is áll olyan közel a szívedhez. Ezzel bebizonyosodik számodra, hogy mindenkinek jár egy esély, s hogy érdemes a környezetedben élőket alaposabban megismerni, mielőtt megítéled őket. A világ tele van értékes tulajdonságokkal bíró emberekkel, mely a jelen szituációban tökéletesen megmutatkozik. Adj egy esélyt a kapcsolatnak, hisz nem tudhatod, mivé fejlődhet a kapcsolat közöttetek!

BIKA (április 21-május 20)

A hét második felében elönt a határtalan boldogság érzése, hiszen olyasfajta eredményt érhetsz el, amelyet csakis a kitartó munkának köszönhetsz. Most légy résen az utolsó métereknél, hisz ha idejekorán ünnepled a győzelmet, akkor jó eséllyel az utolsó pillanatban fogsz elhasalni. Légy büszke magadra és arra a kivételes teljesítményre, amelyet úgy nyújtottál, hogy közben számos akadály nehezítette meg az utat számodra. Ünnepeld magad és a sikert, hiszen minden elismerést megérdemelsz!

IKREK (május 21-június 21)

Ugyan mindent aprólékosan elterveztél a hét második felére, mégis valaki váratlanul felbukkan, segítséget remélve tőled, amire igen-igen nehezen mondasz nemet. Belegondolsz ugyanis abba, hogy te hogyan éreznéd magad hasonló szituációban, ennek következtében arra jutsz, hogy borítasz inkább minden programodat és állsz rendkezésre. Mindenképp nagyra becsülendő részedről ez a fajta áldozatkészség, mindemellett azonban ne feledkezz meg a saját ügyeidről sem!

RÁK (június 22-július 22)

Abszolút meg vagy győződve arról, hogy egyedül is boldogulsz egy bizonyos szituációban, épp ezért semmiféle segítséget nem fogadsz el. A táv egy bizonyos részén be kell azonban látnod, hogy nem is annyira egyszerű éskiszámítható a történet, ennek okán elakadsz az úton. Semmi baj nincs ezzel, nem vagy te sem tévedhetetlen, amennyiben szükségét látod, ne szégyellj segítséget kérni, hisz csapatban sokkal könnyebb boldogulni és a felelősség is megoszlik közöttetek. Gondold meg, mielőtt bármibe kezdesz, ha viszonylag sok a veszítenivalód!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Olyan helyzetben találod magad a hét második felében, amelyben nemigen tudsz mit kezdeni mások viselkedésével, mely rendkívüli módon idegesít. Fogadd azonban el, hogy ugyan megváltoztatni senkit nem fogsz, de ha kiállsz a véleményed mellett, akár még úgy is alakíthatod a szituációt, hogy abból senki nem fog a végén rosszul kijönni. Ezúttal minden rajtad múlik, igyekezz tehát beleadni apait-anyait, mert ha sikerül, mindenki téged fog ünnepelni. Ugyan nem a népszerűség a legfőbb szempont, de nem árt időnként megmutatnod, hogy mennyi tehetség és kreativitás rejlik benned. Márpedig ha van rá lehetőséged, miért ne használnád ki?

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Ajad valaki a körmyezetedben, aki úgy kezel, mint egy kicsiny gyermeket, abszolút nem vesz komolyan, minden lépésedet korrigálja és minden fórumot arra használ fel, hogy kioktasson arról, szerinte mit és hogyan kellene másképp csinálnod. Mivel ez téged rendkívül bosszant, épp ezért próbáld mihamarabb a tudtára hozni, hogy felnőtt ember lévén pontosan tudod, hogy bizonyos helyzetek miféle eljárási módot kívánnak meg, nem vagy tehát a tanácsaira szorulva. Ügyelj azonban arra, hogy a hangnem ne legyen bántó, csupán légy határozott és diplomatikus!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét második felében borzasztóan frusztrál valami, beszélni azonban nem akarsz róla, azt gondolod ugyanis, hogy amennyiben felvállalod a véleményedet, abban az esetben te leszel a közösség kakukktojása. Így azonban abszolút nem érzed magad komfortosan, ami csak fokozza a frusztrációdat. Ne félj tehát hallatni a hangodat, hiszen nem a hétfejű sárkányt árulod titokban, csupán változtatni szeretnél azokon a dolgokon, amelyek nem hatnak rád építőleg. Általában véve vagányan állsz bele ezekbe a helyzetekbe, eljött tehát az a pillanat, amikor fel kell szólalnod. Ne félj, nem fognak megenni!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Olyasfajta váratlan helyzet alakul ki a hét második felében, amire abszolút nem számítottál, de mindenképp kezelned kellene valamiképp a kialakult szituációt. A hirtelen nyakadba zúdult felelősségtől érthető módon megijedsz egy pillanatra, amennyiben azonban rendelkezel kellő tudással és tapasztalattal, no pláne még a kreativitásodat is előveszed, akkor bizony nem jelenthet megugorhatatlan akadályt a dolog. Állj meg mindkét lábadon, legyél magabiztosabb és minden menni fog magától. Csak az első lépés megtétele lesz nehéz, utána már játszi könnyedséggel meg tudod majd oldani a helyzetet. Fel a fejjel és előre!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét második felében egy bizonyos projekt a végéhez közeledik, ami elég ambivalens érzéseket okoz számodra. Egyfelől szeretted, élvezted a folyamatot, hiszen kibontakoztathattad azt a kreativitást, ami benned van, emiatt sajnálod, hogy vége, másfelől pedig egyáltalán nem bánod, hisz elég sok energiádt kivett belőled, ráadásul más ügyekre nem is igazán jutott időd. Mivel

semmi nem tart örökké, egyszer mindennek vége szakad, épp ezért próbáld minden egyes percét kiélvezni, amíg van rá mód, ha pedig ez az ajtó bezárul, lesznek új kapuk, amelyek rengeteg élményt és lehetőséget rejtenek maguk mögött!

BAK (december 22-január 20)

A hét második felére kellőképpen kimerültnek érzed magad, mind szellemileg, mind pedig fizikailag eléggé a nullához közeli állapotban vagy most, mely nem jelent mást, mint azt, hogy képtelen vagy minőségi munkát kiadni a kezedből. Nyugodtan veheted ezt egy jelnek is, lassíts le, iktass be egy kis pihenést, szervezz olyan programot, ami kikapcsol. Menj el egy jó kis illóolajos masszázsra, vegyél egy forró furdőt, olvass, nézz meg egy filmet, hiszen holnap még van egy nap, amikor legalább a minimális elvárást meg kell ugranod. Az elkövetkező napokra ne tervezz semmit, ami a világmegváltó kategóriába tartozik!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Kitűztél magad elé egy fontos célt, melyet mindenáron szeretnél elérni, valahogy azonban nem érzel magadban kellő önbizalmat ahhoz, hogy neki is indulj. A hegy lábánál történő egyhelyben toporgással azonban nem lehet feljutni a csúcsra, épp ezért igyekezz átalakítani a hozzáállásodat, magadra erőltetni egy kis bátorságot és elindulni, máskülönben nem fogsz tudni semmiféle célt elérni. Nincs lehetetlen, csupán neked kell hinned magadban, épp ezért végy egy nagyobb lendületet és indulj el még ma!

HALAK (február 20-március 20)

Valaki az agyadra megy a hét második felében, egyszerűen minden szava és mozdulata idegesít, megbántani azonban mégsem szeretnéd, ezért inkább kilométerekkel igyekszel kikerülöd. Ez viszont pillanatok alatt feltűnik az illetőnek, aki egy váratlan pillanatban neked szegezheti a kérdést, hogy mégis mi a problémád vele. Amennyiben ez megtörténik, abban az esetben ügyelj arra, hogy semmiképp ne bántsd meg, próbálj olyanformán diplomatikus maradni, hogy ne kerülh kellemetlen helyzetbe. Tisztázd magadban, hogy mégis mi a problémád és csak akkor avasd be az illetőt is, amennyiben megalapozottan gondolod azt, amit, nem csupán egy átmeneti allergiás rohamról van szó!