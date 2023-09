Napi horoszkóp szeptember 13.: a Bikáknak érdemes kiállniuk magukért, a Szüzek egy régebbi botlás miatt bosszankodnak

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 13.

KOS (március 21-április 20)

Kissé frusztrál az, hogy nem abban a tempóban haladnak a dolgaid, ahogyan azt korábban eltervezted, érzed ugyanis, hogy közeledik a határidő és te még mindig egy helyben toporogsz. Nem érdemes emiatt bosszankodnod, jelen pillanatban bármit teszel, úgysem tudod befolyásolni a dolgok menetét, nem minden rajtad múlik ugyanis. A saját lelkiismereted szerint tegyél meg mindent a siker érdekében, a többit pedig majd úgyis az adott szituáció alakítja. Lehet, hogy most lassabban megy a szekér, de lásd be, nem mehet mindig minden úgy, mint a karikacsapás!

BIKA (április 21-május 20)

Akad egy személy a környezetedben, akivel kapcsolatban folyamatosan az az érzésed, hogy minden tekintetben rád erőlteti az akaratát és a céljai eléréséhez eszközként igyekszik felhasználni. Neked azonban megvan a saját utad annak minden nehézségével, így nem is kell hagynod magad egyetlen másodpercig sem. Gyorsan állítsd meg az illetőt, egyértelmű, világos és határozott magyarázattal a tudtára adva, hogy a legrosszabb ajtón kopogtat, te ugyanis nem fogsz úgy táncolni, ahogy mások fütyülnek csak azért, hogy ők learathassák a saját babérjaikat!

IKREK (május 21-június 21)

A hét közepén egy általad felületesen ismert személy kellemetlen helyzetbe sodor mások előtt egy olyan dologgal kapcsolatban, amihez semmi közöd. Első pillanatban annyira ledöbbensz, hogy nem is tudsz mit kezdeni a szituációval, ám ha összeszeded a gondolataidat, a saját érdekedben mihamarabb ki kell állnod magadért. Tisztázd mindenki előtt, hogy kinek mi a szerepe, s azt, hogy fogalmad sincs, hogyan kevertek ebbe a helyzetbe. Még azelőtt cselekedj, mielőtt rád omlik az egész teher, amit vess le magadról és arra helyezd, akinek az egészet köszönheted. Nem árulkodás ez, csupán rávilágítasz a valóságra, ami mások számára is jól látható lesz és egyben a felelősséget is leveszi rólad.

RÁK (június 22-július 22)

A hét közepén minden a rendelkezésedre áll majd ahhoz, hogy pontot tehess olyan ügyek végére, amelyeket régóta szerettél volna már lezárni. Most váltak ugyanis ideálissá a körülmények ahhoz, hogy úgy fejezhess be mindent, hogy nem marad elvarratlan szál, ami a jövőben zavaró tényezőként jelentkezhetne. Mielőtt továbblépnél, mindenképp győződj meg róla minden apró részletre kiterjedően, hogy valóban pontot tettél-e mindennek a végére, majd ezután lélegezz fel és ünnepelj. Szép munka volt!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét közepén a kátyúba ragadva kapsz olyan váratlan segítséget, amely kifejezetten jól esik, hiszen ez az, ami megment a kudarctól. Hálás lehetsz annak a személynek, aki kirántott a bajból, mindenképp igyekezz honorálni a gesztust és biztosítani róla, hogy ő is bármikor, bármilyen helyzetben számíthat rád, mert minden tőled telhetőt meg fogsz tenni az érdekében. A zsúfolt, rohanással teli életedben jól esik rájönni, hogy vannak még ilyen kivételes emberek akiket az önzetlenség és odaadás jellemez!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Egy korábbi botlás bosszulja meg magát a hét közepén, s rengeteg időt elvesz a napi elfoglaltságodból az, hogy a hibát kijavítsd és a gépezet újra olajozottan működjön. Ne ess kétségbe attól, hogy a nap nem a terveid szerint alakul, szerencsére semmiféle életbe vágó ügyet nem kell elintézned, arról azonban mindenképp érdemes gondoskodnod, majd aztán bebizonyosodnod, hogy minden szálat elvarrtál-e ezzel a bizonyos dologgal kapcsolatosan, hogy a későbbiekben ez ne zavarhasson semmiben. Most erre koncentrálj leginkább, hogy aztán ne legyenek emiatt álmatlan éjszakáid!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét közepe olyasféle programra ad lehetőséget, amely kikapcsol és lendületet adhat a hét további részére, amennyiben okosan osztod be a tennivalóidat és időben tudaz valamennyinek pontot tenni a végére. Igyekezz kiküszöbölni minden olyan hibalehetőséget, amely meghosszabbítja a tennivalók elvégzésének idejét, illetve ellehetetlenítheti az egész napodat. Amennyiben elég hatékony vagy, abban az esetben délután már szabad emberként élvezheted az életet, az általad olyannyira várt programon! Jó mulatást!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét közepén mindenáron szeretnél megvalósítani valamit, amit előre elterveztél, nehezen kötsz kompromisszumot, hisz tűzön-vizen keresztül szeretnéd vinni a célodat. Mivel kissé csőbe szorult fejjel mész előre, ezért sajnos a látási viszonyok is romlanak, mely azt eredményezheti, hogy nem veszed észee azokat az elrejtett segítségeket, amelyek előrébb vihetnek. Nem árt nyitott szemmel járnod, hiszen ha képes vagy globálisan és előrelátóan gondolkodni, akkor nagyobb eséllyel érhetsz el hosszútávú sikereket!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét közepén mindenképp szeretnél egy bizonyos feladatban jól teljesíteni, ennek okán minden tennivalót a háttérbe szorítasz, észre sem véve, hogy mindeközben kezdenek a fejed felett összecsapni a hullámok a már folyamatban lévő projektek tekintetében. A céltudatosság abszolút nagyra becsülendő tulajdonság, a saját tennivalóid azonban legalább annyira fontosak, mint az, hogy kiválóan teljesíts. Igyekezz tehát rendszerezni a tennivalókat, ne vállalj többet, mint amennyi a batyudban elfér és akkor garantáltan nem kerülsz ehhez hasonló helyzetbe. Lassan járj, tovább érsz!

BAK (december 22-január 20)

A hét közepén váratlan kudarc töri meg a lelkesedésedet, ráadásul egy olyan ügy kapcsán, amelyhez nagy reményeket fűztél. Érthető módon most eléggé el vagy keseredve, nem gondoltad ugyanis, hogy gödörbe lépsz és kibicsaklik a lábad, ennek okán gyakorlatilag most abban sem vagy biztos, hogy érdemes tovább menned. Ez a gondolkodás azonban csak oda vezet, hogy a későbbiekben lelkiismeret-furdalásod lesz, ám akkor már késő lesz meggondolni magad és visszatáncolni. Épp ezért mielőtt végleg hátat fordítasz, előtte érdemes mély levegőt venned és nyugodtan, higgadtan végiggondolni mindent. Ez most nem sikerült, de korántsem biztos, hogy a jövőben is el fogsz bukni. Fel a fejjel, legközelebb majd összejön!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét közepe olyan kihívást tartogat, amely nehézségi fokából adódóan roppant ijesztő számodra, mégis valahogy izgatja a fantáziádat. Amennyiben azonban hagyod, hogy a félelem határozza meg a tetteidet, abban az esetben bizony jó eséllyel soha nem fogsz nagyobb sikereket elérni. Érdemes tehát mérlegelned, hogy mi a célod és mit kell tenned azért, hogy végül elérhesd azt és sikeres lehess, majd szedd össze magad, légy sokkal bátrabb és higgy abban, hogy igenis meg tudod csinálni. Ne menekülj, mert ugyan az a legegyszerűbb, utána azonban te fogsz lelkiismeret-furdalással küzdeni, míg mások büszkék lesznek magukra!

HALAK (február 20-március 20)

Kissé szokatlan szituációba kerülsz a mai napon, nem vagy ugyanis hozzászokva ahhoz, hogy adódik a mai napon, amelyben valakit mindenáron meg kell győznöd az igazadról ahhoz, hogy a közös feladatot el tudjátpk végezni. A megoldás bármennyire is kézenfekvő, az illető mégsem akarja megérteni, mi a helyes irány. Épp ezért ez most egy próbatétel számodra is, igyekezz tehát türelmesen, az általad logikusnak vélt érvekkel meggyőzni arról, hogy miért gondolod azt, amit, s miért lesz nektek jó, ha ezúttal hallgat rád. Ne add fel, mert ez most mindenképp szükséges lesz ahhoz, hogy végül elérjétek azt, amiért dolgoztok! Lehet, hogy kicsit tovább tart majd, de a kihívások teszik izgalmassá az életet!