Napi horoszkóp szeptember 12.: az Oroszlánoknak érdemes elérhetőbb célokat találniuk, a Mérlegek napját váratlan helyzetek határozzák meg

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 12.

KOS (március 21-április 20)

A hét második napján abszolút elérhető távolságba kerül a győzelem számodra egy olyan feladat tekintetében, amelynek pozitív végkimeneteléért egy lukas garast nem adtál volna. Ennek okán egy pillanatra el is bizonytalanodsz, nem tudod eldönteni, hogy ez most valóban megtörténik vagy csupán szemfényvesztés az egész. Ne hagyd magad azonban elbizonytalanítani, csak a célodra koncentrálj és akkor nem veheti el tőled semmiféle megtorpanás a sikert. Menj végig határozottan az úton, hisz csak így tudod majd bezsebelni a győzelmet!

BIKA (április 21-május 20)

A hét második napján számodra is meglepő módon minden ügyed kiválóan halad a maga útján, ennek köszönhetően nem kell rohannod, hiszen nem szorít semmiféle határidő, épp ezért a mai estét érdemes olyan személyekkel töltened, akiknek a társaságában szívesen tartózkodsz, nem érzed magad feszélyezve, bizonyosan semmiféle kellemetlen helyzetbe nem kerülhetsz. Igyekezz olyan programot szervezni, amely nem tartogat semmiféle különleges kihívást, de mégis minőségi időtöltésnek számít. Olyan emberekkel vedd körbe magad, akik segítenek abban, hogy lelkileg egyensúlyban maradj!

IKREK (május 21-június 21)

Bár a mai napot nem így tervezted, mégis olyannyira elárasztanak tennivalókkal, hogy nem is igen tudod, mihez kezdj velük. Mielőtt azonban ész nélkül fejjel rohannál a falnak, igyekezz logikusan felállítani egy fontossági sorrendet, hogy a lehető leghatékonyabban és leggyorsabban lehess úrrá a helyzeten, s akkor marad időd egy kis pihenésre is, persze csak miután mindennek pontot tettél a végére. Nem ez az első eset, tapasztalataidból adódóan tehát pontosan tudod, hogy mit kell tenned, ne késlekedj tehát!

RÁK (június 22-július 22)

A hét második napján olyasféle teherrel kell megküzdened, amelyre abszolút nem számítottál, mégis egyetlen pillanat alatt hadba kell állnod. Mielőtt azonban kétségbeesnél, előtte gyorsan érdemes végiggondolnod, hogy ki lehet az a környezetedben, akit kellőképpen megbízhatónak tartasz ahhoz, hogy megoszd vele, mi vár rád és a támogatását kérd abban, hogy sikerüljön abszolválnod a feladatot. Gyakorlatilag nincs más választásod, egyzerűen muszáj lesz tanácsot kérned, hisz ez a fajta teher teljesen rátelepszik az egész hangulatodra. Önmagadat megkímélendő, igyekezz mihamarabb pontot tenni az ügy végére annak érdekében, hogy tovább tudj lépni!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Kissé elérhetetlennek tűnő álmokat kergetsz, gyakorlatilag ahelyett, hogy a realitások talaján építkeznél, olyan hamis illúziókba ringatod magad, ami egyetlen pillanat alatt összeomolhat. Mivel azonban csalódni senki sem szeret, így jobban teszed, ha inkább olyasfajta célokat keresel, amelyek elérésére valódi esély mutatkozik, s akkor sikerélményt szerezhetsz és méltán lehetsz büszke magadra. Szerencsére nem hajt a tatár, időd annyi, mint a tenger, alaposan nézz tehát körül, inspirálódj, kósolj bele mindenbe és higgy abban, hogy megtalálod azt a tevékenységet, amely valós boldogságot tartogat számodra!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét második napján olyan szituáció adódik, amelyben körülötted mindenki rád hárítja a felelősséget, amely teher az első pillanatban összeroppant. Mivel abszolút nem szeretnéd vállalni azt, hogy olyasmivel küzdj meg, amihez még te sem vagy elég erős, épp ezért egész nyugodtan vállald fel, hogy ez most nem az a tangó, amit egyedül szeretnél eljárni. Amennyiben akad partnered vagy partnereid, abban az esetben teszel egy próbát, ám eszed ágában sincsen a szakadék szélén táncolni, amíg mások a háttérben, teljes biztonságban nézik, hogy leesel vagy nem. Ha ez valakinek nem tetszik, kössön rá csomót, te azonban ne vállalj felesleges terheket!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét második napján váratlan helyzetek lesznek azok, amelyek meghatározzák az útirányt számodra, nincs is nagyon időd gondolkodni, csak úgy visz az ár előre. Ez persze érthető módon kissé megrémít, nem tudod ugyanis, hogy mivel kell számolnod, illetve mi lesz az, ami majd végeredményként a nap végén vár. A jövővel most nem is érdemes most foglalkoznod, arra koncentrálj, ami a jelenben történik és igyekezz minden helyzetet úgy megoldani, hogy a lehető legkevesebb hibát kövesd el. Nem olyan nagy baj az, ha hagyod magad sodródni az eseményekkel, csak arra vigyázz, hogy olyan helyzet ne adódjon, amikor veszélybe kerülhet a biztonságod!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Mindenáron szeretnél valakinek a segítségére lenni, akiről úgy gondolod, szívesen venné azt, ha megragadnád a kezét. Az illető azonban nem kér a segítségedből, te pedig értetlenül állsz a helyzetben, nem nagyon szokták ugyanis elutasítani a mentőövet, amit dobsz egy-egy szituációban. Semmi gond, egy csomóval kevesebb, amit ki kell oldanod, ne nyomulj tovább, hisz kinyújtottad a kezedet felé, az pedig már rajta múlt, hogy megragadja-e. Nyilván megvan az oka, ha elutasít, hagyd, hogy saját maga szerezzen tapasztalatot, s ha elhasal, fel fog tudni állni magától is. Te minden tőled telhetőt megtettél, nem lesz tehát lelkiismeret-furdalásod azért, hogy segíthettél volna, mégsem tetted meg!

NYILAS (november 23-december 21)

Túl sok impulzus ért mostanában, s még időd sem volt, hogy feldolgozd azokat, ennek köszönhetően mentálisan kissé leterheltnek érzed magad. Mivel ma semmiféle egetrengető kihívás nincs kilátásban, így munka után vonulj vissza egy kicsit, tölts el egy csendes estét úgy, ahogy szeretnél, tegyél helyre magadban mindent, hisz másként nem tudsz tiszta lappal indulni. Az életed nem egy véget nem érő versenyfutás, így nem az a legfőbb cél, hogy mindenkit legyőzve, folytonos rohanással te legyél az élbolyban, sokkal inkább az, hogy okosan oszd be az energiáidat!

BAK (december 22-január 20)

Abszolút szerencsés embernek mondhatod magad, akad ugyanis egy olyan személy az életedben, akire minden körülmények között számíthatsz és mindig melletted áll bármi is történjék veled. Nem sokan mondhatják el magukról, hogy van egy ilyen őrangyaluk, aki figyeli minden lépésüket, épp ezért hálás lehetsz a sorsodnak érte. Amennyiben bármilyen szituációban esetleg más álláspontja lenne, mind neked, akkor is érdemes fontolóra venned a véleményét, hisz csakis jót akar neked. Biztosítsd róla, hogy az érzés kölcsönös, ő is bármikor számíthat rád, ha úgy hozza az élet!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Teljesen másként tervezted a mai napot, mint ahogyan az alakul, valakivel ugynis megbeszéltél egy igen fontos találkozót, ám egy váratlan fordulat abszolút keresztülhúzza a számításaidat. Ne mondd le a találkozót, ehelyett igyekezz inkább mihamarabb befejezni a munkát, hidd el, ha sikerült pontot tenni a dolog végére, te is sokkal nyugodtabb leszel. Amennyiben eléggé motivál a randevú lehetősége, akkor mindent időben meg fogsz oldani, hogy kellljen lemondanod semmiféle programodat. Ne aggódj, még nincs minden veszve!

HALAK (február 20-március 20)

A mai nap olyasfajta lehetőséget tartogat számodra, amit ügyesen kihasználva hosszútávra szóló sikereket zsebelhetsz be bőséggel. Ha okosan bánsz azzal a bizonyos kártyával, amit most a pakliból húztál, akkor csak jól jöhetsz ki a helyzetből, épp ezért minden idegszáladdal koncentrálj addig, amíg azt az eredményt el nem éred, amivel te is elégedett vagy már. Ne hagyd, hogy mások kizökkentsenek, hisz ez most egy nem mindennapi alkalom arra, hogy magadnak is bizonyítsd, hogy mire is vagy képes valójában! Hajrá!