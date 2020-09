Napi horoszkóp szeptember 12.: a Rákok topformában vannak, a Skorpiók számára vége a bizonytalanságnak

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 12.

KOS (március 21-április 20)

Kissé feszültnek érzed magad, nem úgy haladnak ugyanis az ügyeid, ahogyan eltervezted, sőt van olyan dolog, ami megrekedt a sárban és nem tudod, miként mozdítsd előre, hogy ne legyél csupa latyak. Attól azonban, mert elkeseredetten álldogálsz, csak úgy magától biztosan nem történik semmi! Kérj meg valakit, hogy tolja a szekeret hátulról, miközben te meg húzod elölről, hátha sikerül kimozdulni a holtpontról. Nem kell dühöngened, csak mert nem egy nap alatt jön a nagy eredmény, várj türelemmel, lehet, hogy kicsit késik a siker, de annál nagyobb lesz és annál hosszabb távra szól majd!

BIKA (április 21-május 20)

A mai napon fel kell állítanod a fejedben egy képzeletbeli táblázatot, amelyben gondosan leírod, mikor, mit és hogyan csinálj annak érdekében, hogy mindennel időben végezni tudj. Túl sok ugyanis a mára kitűzött és mások által rád bízott teendő, s ha gondolkodás nélkül fejest ugrasz a dolgokba, csak belefulladsz az egészbe. De ha ehelyett szépen bemelegítesz, majd olyan tempóval úszol, amely még nem fárasztó, de jó részidővel kecsegtet, sokkal nagyobb hatékonysággal fog menni minden és a technika is megfelelő lesz. Úszósapkát fel és irány a medence, de csak okosan!

IKREK (május 21-június 21)

Egy általad fontosnak tartott ügyben váratlan fordulat következik be, ami az első pillanatban eléggé megrémít, mert fogalmad sincs ról, hol és min kellene változtatnod ahhoz, hogy visszatereld a dolgokat a megfelelő mederbe. Ne hagyd azonban, hogy a félelem legyen úrrá rajtad, igyekezz összeszedni magad és koncentrálj, hogy képes legyél megoldani a helyzetet. Mivel elég tapasztalatot szereztél már, így nem fog gondot okozni az, hogy megmentsd a helyzetet, ehhez azonban higgadtnak kellene maradnod. Menni fog, csak hinned kell magadban!

RÁK (június 22-július 22)

Noha hétvége van, mégis ez a legalkalmasabb nap arra, hogy kihozd magadból a maximumot, hisz topformában vagy! Ezt a környezeted is látja rajtad, hisz látnivalóan tündökölsz! Használd ki az alkalmat, s mutasd meg mindenkinek, hogy mennyi mindenre vagy képes, milyen tehetség és kreativitás rejlik benned, amelyet egy-egy szürkébb hétköznapon nem biztos, hogy meg tudnál csillogtatni! Fogadd büszkén az elismeréseket és a bókokat, mert ez a te napod!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Néhány hónappal ezelőtt még görcsösen kerestél kiutat az akkori helyzetedből, mert mindenáron ki akartál szabadulni belőle. Mára azonban, mindenféle presszió nélkül elértél egy olyan szintre, ami megoldást hozhat arra, hogy nyugodt lelkiismerettel lezárd azt, ami zavar és kinyiss egy olyan ajtót, amely a boldogság és az elégedettség felé vezet. Jó úton jársz, ne fordulj vissza, mert akkor visszasüppedsz abba a mélységbe, ahonnan kín-keservesen kiástad magad. Csak magadra koncentrálj, hisz te is megérdemled, hogy végre kiteljesedhess és olyan szintre emelhesd az életszínvonalad, amelyet nem csak a boldogság, de a siker és a jólét tesz teljessé!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Nagyon hatékonyan dolgozol, simán lehagyod a többieket, így előbb végzel a feladataiddal is. Légy azonban óvatos, hisz nem egy rövidtávfutó-versenyen vagy, épp ezért nem az a lényeg, hogy milyen gyors vagy, sokkal inkább az, hogy minőségileg milyen munkát adsz ki a kezedből. Ne akard siettetni a folyamatokat csak azért, hogy előbb szabadulj. Inkább tartson tovább a folyamat, de kifogástalan legyen. Hidd el, te is sokkal nyugodtabban fogsz aludni!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Nem feltétlenül a várakozásaidnak megfelelően alakul a helyzet, kezdenek a szálak összegabalyodni, emiatt pedig te is elkezdesz kétségbeesetten kapkodni, minél inkább igyekszel ugyanis elkerülni a detonációt. Amennyiben azonban nem szeded össze a gondolataid és higgasztod le magad, nem is fogod tudni sehogy sem megoldani a helyzetet. Ne akarj mindenáron, amolyan „minden mindegy” alapon pontot tenni az ügy végére, törekedj arra, hogy olyan eredményt produkálj, amely téged is megnyugtat és a robbanás sem következik be. Koncentrálj, fejben tedd oda magad és egyetlen dolog lebegjen a szemed előtt: a robbanást mindenáron el kell kerülnöd!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Úgy néz ki, hogy a mai nappal vége a bizonytalanságnak, minden egyes puzzle a helyére kerül, ma ugyanis olyasmi történik veled, ami magyarázatot ad sok mindenre, és értelmet nyernek eddig értelmezhetetlen dolgok. Megnyugtat, hogy nem lesznek már álmatlan éjszakáid, hiszen most már tisztán látod, miként kell cselekedned ahhoz, hogy kitalálj a sűrű rengetegből. Így azután ne is vesztegesd tovább az időt, most gyorsan indulj, hogy megtaláld a célt, mielőtt még késő lenne!

NYILAS (november 23-december 21)

Általában nyitott vagy az emberek felé, minden körülmények között mindennek megpróbálod csak a jó oldalát nézni, nem esel kétségbe attól, mert egy kisebb akadályt meg kell ugranod. Pozitív életfelfogásoddal másokra is nagy hatással vagy, ennek köszönhetően pedig igen magasan van a népszerűségi indexed is. Mindezek ellenére óvatosnak kell lenned, hisz akadnak majd olyanok is, akik a segítőkészségedet megpróbálják kihasználni és olyasmike akarnak belevinni, ami egyáltalán nem lesz jó neked. Vigyázz magadra, mert felesleges dolgok miatt bajba sodorhatnak és könnyen sérülhetsz!

BAK (december 22-január 20)

Régóta komolyan foglalkoztat a gondolat, hogy valami olyasmibe vágj bele, amely ugyan most még teljesen ismeretlen számodra, ám ebben rejlik számodra az izgalma is. Épp ezért most elhatározásra jutsz, nem húzod tovább az időt, hisz a körülmények jelenleg a legideálisabbak ahhoz, hogy meg tudd valósítani azt, amire hosszú ideje vágysz. Fel kell azonban készülnöd arra, hogy valószínűleg elég nagy áldozatokkal jár majd az, hogy végül pontot tehess a végére és sikeres lehess, de ha visszatekintesz majd a hosszú utadra, rá fogsz jönni, hogy megérte áldozatot hozni a boldogságod érdekében!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Végre eljött az az idő, amikor nem kell az összes idegszáladdal arra koncentrálnod, hogy úgy sikerüljön minden, általad elkezdett feladat, ahogy azt eltervezted, pontosan így haladnak a dolgok a maguk útján, és ez lehetőséget ad neked is arra, hogy kicsit hátradőlj és lazíts. Nézz körül a világban, nyiss új dolgok felé, de ne vállalj egyelőre újabb kihívást, mert ha túlvállalod magad, később minden a fejedre omolhat! Csak olyasmibe kezdj bele, ami a folyamatban lévő ügyekről nem vonja el teljes mértékben minden figyelmed és energiád!

HALAK (február 20-március 20)

Ha a megfelelő tempóban haladsz a mai napon, akkor olyan programokra is jut majd időd, amelyeken hosszú ideje nem tudtál részt venni. Rendszerezd a tennivalóid és aszerint végezd a feladataid, így semmiféle hiba nem csúszhat a számításaidba. Arra azonban soha nem tudsz eléggé felkészülni, hogy mikor csúszik be egy váratlan program, ám ez esetben sem érdemes kétségbe esned, maradj higgadt, igyekezz beilleszteni a puzzle-ba és nyugodtan haladj a megkezdett utadon. Ha elég hatékony vagy, este már szabad emberként élvezheted az életet egy finom koktél és a barátaid társaságában!