Napi horoszkóp szeptember 11.: az Ikreknek érdemes kevesebb felelősséget a nyakukba venniük, a Mérlegek által befektetett energiák megtérülni látszanak

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 11.

KOS (március 21-április 20)

Akad valaki a környezetedben, aki a meglátásod szerint túl sokat vár el tőled egy bizonyos szituációban a hét első napján. Te már tudod, hogy olyan magasra tette a mércét, amit biztosan nem vagy képes megugrani, ezért érdemes lenne tisztázni a legelején, hogy ez nem fog menni. Ne szégyelld elismerni, hogy neked is vannak határaid! Jobb ez így, mintha később okozol csalódást másoknak és saját magadnak is. Ne aggódj emiatt, mert nem a hozzáállásoddal van baj, csak egyszerűen tisztában vagy a realitásokkal.

BIKA (április 21-május 20)

A hét első napján lehetőséged adódik arra, hogy rendezd a korábbi nézeteltérésedet, s békét köss azzal az emberrel, aki számodra sokat jelent. Így lezárhatsz olyan dolgokat is, amelyekből már semmi jó nem jöhet ki, inkább csak hátráltatnak. Ez persze kínos feladat, mert a saját hibáidat is be kell ismerned, amire csak kevesen vállalkoznak. De jobb, ha gyorsan túlesel ezen, mert így megnyugszol, s kiiktatsz az életedből olyan zavaró tényezőket, amelyek folyamatosan nyomasztottak. Hidd el, megéri!

IKREK (május 21-június 21)

Egyszerre túl sok mindenen próbálod rajta tartani a szemed a hét első napján, mely előbb-utóbb meg is bosszulja magát, porszem kerül ugyanis a gépezetbe, ami megzavarja a rendszer működését. Ne csodálkozz ezen, hisz te is pontosan tudod, hogy nem lehet egy fenékkel két lovat megülni, mert abból csak baj lehet. Amíg nem késő, addig próbáld a tennivalókat megosztani egy olyan személlyel, akinek ismered a munkásságát, így csukott szemmel is rábíznád magad! A jövőben igyekezz felmérni a lehetőségeidet, és soha többé ne vállald túl magad. Ez nemcsak a te érdeked, hanem azoké is, akik a túlzott buzgalmad következményeit viselik!

RÁK (június 22-július 22)

A benned lévő kezdeti bizonytalanság után kezdesz ráérezni egy bizonyos szituációban arra, hogyan is kellene megoldani a helyzetet, mely egyre magabiztosabbá tesz, így sokkal hatékonyabban tudsz dolgozni. Bár vannak a környezetedben olyan emberek, akik befolyásolni próbálnak, ezúttal ne hallgass rájuk, inkább értesd meg velük, hogy pontosan tudod, mit kell cselekedned. Tedd világossá, hogy nem szorulsz mások segítségére, nem kérsz tanácsot, s nem is hagyod magad eltéríteni az általad választott útról. Csak így tovább!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Az az ember vagy, aki semmit nem bíz a véletlenre, mindent jó előre nagyon pontosan kiszámít, hogy még véletlenül se kerülhessen porszem a gépezetbe. A hét első napján azonban hiába készítettél a szokásodnak megfelelően alapos tervet, mégis bekövetkezik egy váratlan fordulat, ami teljesen összekuszálja a dolgokat. Nem érdemes emiatt dühöngened, inkább rögtönözz és gyorsa lépj közbe. Még jobb, ha van egy kész B-terved is, és vedd azt elő, ha nincs, hát tanulj belőle, és legközelebb még alaposabban vedd számba, hogy egy-egy szituációból mi sülhet ki, s akkor végképp nem érhet semmilyen meglepetés és nem kell eszeveszett kapkodásba kezdened!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Hajlamos vagy arra, hogy csak azért, mert valaki kritikával illet, abbahagyd, amit éppen csinálsz, s hátat fordíts az egésznek és új dolgokba kezdj. Ha pedig valakitől ugyanazzal kapcsolatban elismerés érkezik, akkor gyorsan megváltozik az álláspontod, amiből csak az jön ki, hogy belekapsz mindenbe, de igazából semmit nem fejezel be. El kellene döntened végre, mi a fontosabb a számodra: a mások véleménye vagy a saját életed? Nem az az igazán lényeges, hogy saját erődből érj el sikereket? Akkor ugyanis nyugodtan fogsz aludni, s nem nyomaszt majd a lelkiismeret-furdalás azért, mert kihagytál mindenféle lehetőségeket.

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét első napján végre kezd az általad végzett rengeteg munka gyümölcse beérni, hiszen megtapasztalhatod, hogy a sok befektetett energia és fáradság kifizetődni látszik. Ez újabb lendületet ad az előtted álló héthez, hiszen nyilvánvalóvá válik számpodra az, hogy van értelme annak, amit csinálsz. Találj azonban alkalmat arra is, hogy kipihend magad, hiszen nem lehet egyfolytában csak hajtani, amit eddig elvégeztél, biztos alapokon nyugszik, ezért ha most egy picit lazítasz, attól még nem fog összedőlni semmi. Adj lehetőséget magadnak a kikapcsolódásra, hiszen hosszúnak ígérkezik az előtted álló hét!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Nem osztod mások véleményét egy bizonyos dologgal kapcsolatban, emiatt úgy érzed, kinéznek abból a közösségből, ahol az időt nagyrészét töltöd. Ne akard őket mindenáron meggyőzni az igazadról, fogadd el, hogy mindenkinek lehet saját véleménye és csak azért, mert most ferde szemmel tekintenek rád, ne legyen rosszabb a kedved, s emiatt ne engedj az elveidből. Mindazonáltal gondold végig, kinek és mit mondasz, mert nem érdemes felesleges konfliktusokba keveredni. Ugyanakkor vállald bátran önmagad, és örülj annak, hogy más vagy, mint a többiek.

NYILAS (november 23-december 21)

A legnagyobb bosszúságodra folyamatosan újabb és újabb akadályokba ütközöl a hét első napján, mely ellehetetleníti azt, hogy érdemben haladj előre. A hosszútávú boldogulás érdekében azonban most ne kezdj bele semmi másba, koncentrálj az elvégzendő teendőkre és mielőbb próbáld befejezni azt, amit elkezdtél. Ha pontot tettél ennek a dolognak a végére, majd akkor ráérsz a következő kihívásnak nekifutni, addig azonban első a jelenlegi projekt!

BAK (december 22-január 20)

Elhatározásra jutottál egy bizonyos dologgal kapcsolatban, úgy gondolod ugyanis, hogy ideje tovább lépned. Valaki azonban a környezetedben ezt képtelen elfogadni, attól tart ugyanis, hogy el fog veszíteni téged. Mégis bármilyen nehéz ezt elhinned, mégis igyekezz más szemszögből megközelíteni a dolgot, hiszen az illető nem keresztbe akar tenni neked, egyszerűen csak ragaszkodik hozzád. Épp ezért amennyiben az eddigiekhez képest tényleg más úton kívánsz elindulni, magyarázd el, hogy a te életedről van szó, arról pedig kizárólag te dönthetsz. Ilyen az élet, semmi sem állandó!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Hosszú idő után először nem érzed úgy, hogy belefulladsz a feladatokba, s most nem kell azon görcsölnöd, hogy nem felejtettél-e el valamilyen határidőt. Használd ki az alkalmat és koncentrálj csak saját magadra, hisz nem minden nap adódik ilyen lehetőség, így tehát mindenképpen élj vele. Szánj egy kis időt a testi-lelki feltöltődésre, tarts a barátnőiddel egy csajos délutánt, szépítkezz, vásárolj, egyél finomakat és egyszerűen élvezd az életet! Időnként neked is szükséged van arra, hogy a szürke, dolgos, munkával teli hétköznapok közepette csak az élvezeteknek add át magad!

HALAK (február 20-március 20)

Elég zsúfolt munkanapra ébredsz, melynek már az elején érzed, hogy halomszámra sorakoznak az elvégzendő feladatok. Amennyiben azonban soha nem tudsz ellentmondani és mindenkinek első szóra ugrasz, előbb-utóbb óriási káoszba fullad majf az életed és az egészséged is rámehet a folyamatos hajtásra. Éppen ezért most semmi olyasmit ne csinálj, ami még többet kivesz belőled, keress olyan elfoglaltságot, ami teljesen kikapcsol, pihentet és új energiákkal tölt fel. Egyetlen percre se feledd el, hogy te is halandó ember vagy, akinek végesek a lehetőségei, s egymagában nem tudja a világot megváltani.