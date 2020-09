Napi horoszkóp szeptember 11.: a Nyilasok önuralmat gyakorolnak, a Bakoknak váratlan fordulat ad nagy lendületet

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 11.

KOS (március 21-április 20)

A hét utolsó munkanapja olyan lehetőséget tartogat a számodra, melyet okosan kihasználva emlékezetes élményre tehetsz szert és a továbbiakra nézve hatalmas lendületet kaphatsz. Ha valóban ésszel és logikusan gonsolkodva használod ki ezt a helyzetet, emellett jól használod fel azt a lapot, amit a pakliból húztál, csak jól jöhetsz ki a dologból, éppen ezért minden idegszáladdal koncentrálj addig, amíg azt az eredményt el nem éred, amivel te is elégedett vagy. Ne hagyd, hogy mások kizökkentsenek, hiszen ez most egy nem mindennapi alkalom arra, hogy magadnak is bizonyíts, mire vagy képes valójában! Hajrá!

BIKA (április 21-május 20)

A mai nap igen zsúfoltra sikeredik, egyszerre több feladatban kell ugyanis jól teljesítened. Ez az első pillanatban megrémít ugyan, de pontosan tudod, hogy megvan benned a megfelelő tudás és tapasztalat ahhoz, hogy helyt állj, s végül nem is akármilyen eredményt produkálj. Ha elég jól koncentrálsz és képes vagy kizárni minden zavaró tényezőt, sikerülhet úgy lezárni a helyzetet, hogy arról bizony sokáig beszélni fognak! Szedd össze magad, megvan benned a képesség ahhoz, hogy minden jól sikerüljön, így semmiféle megugorhatatlan akadály nem kerülhet az utadba!

IKREK (május 21-június 21)

Túlbonyolítod a dolgokat, egyszerű feladványokból is képes vagy több ismeretlenes egyenletet kreálni. Ez azonban roppant fárasztó, hiszen mindig azokkal a nehézségekkel kell megküzdened, amelyeket saját magadnak okozol. Épp ezért a saját időddel, a saját bőröddel fizeted meg a tanulópénzt. Te is rájöhetsz arra, hogy lehet sokkal könnyedebben is élni az életet, nem kell mindig fejjel nekimenni a falnak! Lazíts és változtass a hozzáállásodon, különben megnehezíted a saját dolgodat! Miért lennél önmagad ellensége?!

RÁK (június 22-július 22)

Mielőbb le szeretnél zárni egy bizonyos ügyet, és emiatt nem is tudsz másra figyelni, kizárólag erre összpontosítasz. Így azonban lemaradsz minden olyan lehetőségről, ami maradandó, valóban pozitív élményt jelenthetne. Általában véve azonban sokkal jobb, ha mihamarabb pontot teszel egy-egy bizonytalan, kényelmetlen szituáció végére. De nem árt közben nyitott szemmel járnod, hogy ne csak nézz, hanem láss is bizonyos helyzetekben. Soha nem tudhatod ugyanis, hogy mikor sodor az utadba olyan vissza nem térő lehetőségeket az élet, amelyet ha nem ragadsz meg azonnal, talán örökké bánni fogod!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Hosszú ideje dolgozol valamin, ami most végre pozitív irányt vesz, és látod a fényt az alagút végén. Mivel számodra fontos dologról van szó, ne kapkodj el semmit, az eddig megszokott tempót diktálva próbálj eljutni oda, ahová régóta szeretnél. Fontos, hogy minden apró részletet vegyél figyelembe, hisz sokszor minden azon múlik, hogy észreveszed-e azokat a rejtett dolgokat, amelyekkel ha nem törődsz, akár el is úszhat a siker. Mivel most számodra igazán fontos ügyről van szó, igyekezz úgy teljesíteni a táv hátrelevő részét, hogy elmondhasd magadról, mindent megtettél annak érdekében, hogy elérd a hegy csúcsát!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Túl nagy volumenű dologra vállalkoztál, amelyről első pillanatban még nem láttad, hogy mekkora áldozatokkal jár majd, mostanra azonban világossá vált, hogy nem lesz ez egy sétagalopp. Ha úgy döntesz, hogy nem merülsz benne mélyebbre, még nem késő visszafordulni és lerázni a válladról a súlyt, mielőtt összeroppansz alatta. Ha azonban van benned elég kurázsi és hiszel magadban, ne félj vállalni nagyobb feladatokat is. Az a legfontosabb, hogy te bízz saját magadban annyira, hogy elhidd, meg tudod csinálni, amit evállaltál. Menni fog, ne aggódj!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A vártnál jóval több időt kell eltöltened valamivel, mert megoldottad ugyan az egyenletet, ám most mégis úgy tűnik, hogy valahol elszámítottad magad. Emiatt tovább tart elérned a kitűtött célt, s ez meglehetősen frusztrál téged. Ha azonban kicsit gondolkodsz, a felesleges bosszankodás helyett rájöhetsz, hogy ha tökéletes eredményt szeretnél felmutatni, sokkal jobban jársz, ha most rááldozod minden idődet és energiádat a feladatra, s nem azt várod, hogy minden csak úgy az öledbe hulljon. Ez csak ritkán szokott bejönni!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Fogytán van a türelmed egy bizonyos dologgal kapcsolatban, nem igazán érted, mi tart olyan sokáig, miért állt meg minden, miközben neked egyetlen vesztegetni való perced sincsen. Ha teheted, próbáld megsürgetni a dolgot, hisz nem várhatsz a végtelenségig arra, hogy mások összeszedjék magukat, s végre minden menjen a maga útján a cél felé. El kell azonban fogadnod azt is, hogy bizony vannak olyan ügyek, amelyekre abszolút nincs ráhatásod, akármit is teszel, soha nem tudod befolyásolni a folyamatokat. Nem érdemes izgatnod magad emiatt, csak tegyél meg minden tőled telhetőt és várj türelemmel!

NYILAS (november 23-december 21)

Bár megvan a véleményed egy bizonyos dologról, egyelőre nem jött el a megfelelő pillanat arra, hogy hangosan, mindenki előtt kinyilvánítsd, mit gondolsz erről az ügyről. Igyekezz kordában tartani az érzéseid, mert most még nem biztos, hogy megértenének, ha mindent kipakolsz, sőt, meg is bánhatsz ezzel másokat. Ha visszafogod magad, megspórolod azt is, hogy később magyarázkodnod kelljen csak azért, mert túl hamar járt el a szád! Ne aggódj, eljön majd a te időd is, amikor úgy hallathatod a hangodat, amilyen hangosan csak a csövön kifér, egyelőre azonban próbálj meg uralkodni magadon!

BAK (december 22-január 20)

Váratlan fordulat ad nagy lendületet a hét utolsó munkanapján, pont akkor, amikor már kezdesz végleg lemondani egy bizonyos dologról. Érzésed szerint hiába futod ugyanis minduntalan a maratoni hosszúságú köröket, nagyon úgy tűnik, hogy nem sikerül közelebb kerülnöd a célodhoz. Ez a bizonyos változás viszont éppen azt mutatja, hogy nem érdemes feladnod, mert lehet ugyan, hogy most egyhelyben toporogsz, de bármikor történhet olyasmi, ami a szekeredet kirántja a kátyúból! Ez most egy kiváló bizonyíték arra, hogy a kitartásod átsegíthet a holtponton, ami a jövőre nézve is példaértékű lehet.

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az elégedettség érzésével éled a mindennapjaid, hisz azok a tervek, amiken régóta dolgozol, most kezdenek jövedelmezni, úgy látszik minden sínen van. Ne engedd azonban, hogy az éberséged és a figyelmed egy pillanatra is lankadjon, mert bármikor bekövetkezhet olyan váratlan fordulat, amely más irányba terelheti az eseményeket. Teljesen megnyugodni csak akkor fogsz tudni, ha már minden a helyén van és te, a célvonalat átszakítva, büszkén gyönyörködsz a teljesítményedben. Addig is figyelj és tedd a dolgod tovább, ahogy eddig is!

HALAK (február 20-március 20)

Számodra különösen fontos az, hogyha valakinek ígérsz valamit, azt maradéktalanul be is tartsd, erre alapozva tehát joggal várod el ugyanezt a hozzáállást irányodba is. Ma azonban mégis csalódnod kell valakiben, akiben megbíztál, ám az illető váratlanul faképnél hagyott, miközben te már nyakig süllyedtél a mocsárban. Ne hagyd azonban, hogy az egész helyzet elússzon, magadra maradtál ugyan, de most ne erre összpontosíts, hanem arra, hogy megoldd a szituációt. Szerencsére nem mindenki ilyen a környezetedben, hidd el, rengetegen vannak körülötted, akik önzetlenül segítenek, ha rólad van szó. Drága volt a tanulópénz, de mostantól tudni fogod, ki lesz társad a bajban!