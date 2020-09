Napi horoszkóp szeptember 10.: a Szüzek kivételes sikereket érhetnek el, a Mérlegek sorsa izgalmas fordulatot vesz

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 10.

KOS (március 21-április 20)

Izgalmas rejtély borzolja a kedélyeidet, épp ezért mindenáron szeretnél utána járni, a környezeted azonban óva int a dologtól, hisz amennyi izgalmat, legalább annyi veszélyt is rejt magában. Noha elég kalandvágyó típusú vagy, ezúttal mégis valóban okosabban teszed, ha hallgatsz azokra, akik féltenek és jót akarnak neked. Bármilyen nehéz is tehát, lapozz egyet és lépj tovább, hisz nem akarhatsz bajba kerülni. Hagyd, hogy ezt a bizonyos rejtélyt most az ár sodorja magával, hidd el nem fogod megbánni!

BIKA (április 21-május 20)

Másokhoz képest elég magas színvonalú életet élsz, semmire nem sajnálod a pénzt, gyakorlatilag olyasfajta felesleges dolgokra is hajlamos vagy elszórni, amelyekből sem előnyöd, sem hasznod nem származik. Ahelyett azonban, hogy éjt nappallá téve dorbézolnál és különösebb kontroll nélkül költekeznél, érdemes olyasmibe fektetned, ami hosszútávon jövedelmező lehet számodra. Élj tudatosabban, igyekezz mértéket tartani és anyagi javaidat a jó ügyekre fordítani! Hidd el, hosszútávon ez lehet a legokosabb döntés!

IKREK (május 21-június 21)

A fejedbe vetted, hogy mindenáron megpróbálsz maradandót alkotni, mellyel lenyűgözheted a környezeted és gyakorlatilag mindenkinek tátva marad majd a szája. Ez mind rendkívüli céltudatosságra vall részedről, kezded azonban a saját értékrended is túllépni annak érdekében, hogy mindenki állva tapsoljon neked. Ezen a ponton érdemes tehát feltenned magadnak a kérdést, mi a fontosabb: az, hogy mindenki a kezet rázzon veled és három napig rólad beszéljen vagy az, hogy amikor a nap végén tükörbe nézel, elégedett és büszke képet láss magadról? Minden csak rajtad múlik!

RÁK (június 22-július 22)

Úgy tűnik, minden sínen van körülötted, a régóta öntözött gyümölcsfa kezd végre zamatos gyümölcsöket teremni, ez pedig rendkívülien megnyugtat. Méltán lehetsz valóban büszke magadra, ám végleg mégsem dőlhetsz hátra, hisz bármikor megindulhat a lavina, ahol neked menteni kell a menthetőt. Igyekezz tehát résen lenni és nyitott szemmel járni annak érdekében, hogy közbe tudj avatkozni, amennyiben a helyzet úgy kívánja!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Valaki, aki tetőtől talpig ismer téged, sejti hogy mostanában nem épp minden rózsaszín körülötted és bizony vannak dolgok, amikről te ugyan nem beszélsz, de legszívesebben időnként üvöltenéd kifelé magadból, mintegy segítséget kérve. Ez a személy azonban túlságosan jól ismer, így mindenképp szeretne beszélni a problémáidról. Amennyiben teljes mértékig megbízol az illetőben, abban az esetben nincs min hezitálnod, egy jeges kávé mellett bátran elmondhatod, mi bánt pontosan. Ki tudja, lehet, hogy olyan tanácsot kapsz, amely megoldja a hepe-hupákat az életedben?!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Végre eljött a te időd, nem kell mostantól szerénykedned, olyasfajta sikereket érhetsz el ugyanis, ami nem mindenkinek adatik meg. Bármit is gondolnak azonban mások, neked sem hullott az öledbe, litereket izzadtál azért, hogy most learathasd a babérokat, illetve méltán lehess büszke magadra. Ne foglalkozz azokkal, akik irigységük vagy féltékenységük okán próbálnak visszahúzni, méltóképp ünnepeld meg azt, amiért oly sokat dolgoztál! Majd holnap ráérsz ismét szerényen tovább menni az utadon!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Izgalmas fordulatot vesznek körülötted az események, te pedig hirtelen azt sem tudod, mihez kezdj a megnövekedett fordulaszámmal. Mielőtt azonban összegabalyodnának a lábaid, próbálj megállni rajtuk és sziklaszilárdan ragaszkodj az álló pozícióhoz. Ne ijedj meg attól, hogy elveszel a sűrű rengetegben, sokkalinkább érdemes felvértezned magad egy kis kurázsival és beleállni a helyzetbe. Hidd el, sokkal több sikert érhetsz el, ha bátran nekiveselkedsz a kihívásoknak, mintsem arra vársz, hogy valaki szembejöjjön és megragadja a kezed. Vannak bizony olyan hegyek, amelyeket neked kell megmásznod ahhoz, hogy tapasztalatot gyűjts. Hajrá!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Egyetlen fenékkel több lovat szeretnél egyszerre megülni, amellyel nem fogsz mást elérni, csak azt, hogy lezuhansz a földre és annál nehezebb lesz felállnod, miközben még nevetségessé is válhatsz. Ahelyett tehát, hogy annyi dologba kezdenél, ami biztosan meghaladja a képességeidet, érdemes végiggondolnod, hogy mik a határaid és mit mersz még bevállalni. Ha ugyanis mindenre igent mondasz és egyre több hátizsákot cipelsz, előbb vagy utóbb össze fogsz roskadni a súly alatt és kudarcot vallasz. Hosszabb és rövidebb távon is a sikerre törekedj, miközben nem áldozod fel magad bizonyos ügyek oltárán!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét második felére olyannyira kimerültnek érzed magad, hogy gyakorlatilag mázsás súlyokat cipelsz a lábaid helyén, ezáltal csupán vonszolni tudod magad. Érthető módon fáradt vagy, hisz akkora a hajtás mostanában körülötted, hogy egyszerűen a végkimerülés határára kerülsz. Igyekezz azonban még egy nagy levegőt venni és a teendőidet mihamarabb letudni úgy, hogy ne csak a mennyiség legyen kipipálva, hanem minőségileg is kifogástalan legyen. Tégy meg mindent azért, hogy mások ne lássák a fáradtságot rajtad!

BAK (december 22-január 20)

Van valaki a közvetlen környezetedben, aki teljesen meg van győződve arról, hogy legyen bármilyen nagy bajban, te mindig, minden körülmények között ott állsz mögötte és teljes mellszélességgel támogatod. Mielőtt azonban teljesen a kezedbe helyezné a sorsát -ezáltal az összes felelősséget rádtestálná-, érdemes lefektetned a határokat, mi az, ami belefér az értékrendedbe és mi az, ami már túllépi a határokat. Hidd el, ha utat mutatsz az illetőnek, pontosan tudni fogja, meddig mehet el. Ne árulj zsákbamacskát!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Pozitív életszemléleted ma nagy segítségedre lehet egy bizonyos helyzetben, valaki ugyanis olyan helyzetbe hoz, ami igen vékony jégre sodorhat. Neked azonban ennél sokkal szilárdabb az élethez való hozzáállásod, nincs az a nyitott mondat, amit ne tudnál megoldani azzal a gondolkodással, amit képviselsz és amelyre méltán lehetsz büszke. Példaként szolgálhatsz mások számára, hisz nem mindenki áll így az élethez, ahogyan te! Ennek köszönheted a népszerűséged és a sikereid is!

HALAK (február 20-március 20)

Kitűztél valamit, amit nagyon szeretnél el is érni, a környezetednek azonban egyáltalán nem tetszik a dolog. Igyekeznek lebeszélni róla, néhányan már-már kisdedként kezelve, mintha Te, magad nem tudnád eldönteni, jó lesz-e ez neked, vagy hagynod kellene az egészet a fenébe, mert hamvába holt ötlet. Ne érdekeljen, mások mit gondolnak, mennyire féltenek, ha egyszer megszületett a fejedben a gondolat és nem tartod életveszélyesnek, próbáld ki magad benne. Ha rosszul sül el, úgyis neked kell a tanulópénzt megfizetned.