Napi horoszkóp szeptember 1.: a Bakok időben kapnak segítséget, a Halak vakmerőek

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 1.

KOS (március 21-április 20)

Annyi mindent szeretnél egyetlen nap alatt elvégezni, mintha ma szeretnél pontot tenni minden folyamatban lévő ügy végére. Hamar be kell azonban látnod, hogy egy nap csak huszonnégy órából áll, ezzel tudsz tehát csak gazdálkodni. Állíts fel egy prioritási sorrendet és annak alapján rangsorold a feladatokat, hiszen szinte biztosan nem lesz elegendő időd minden egyes programon részt venni és minden kitűzött célt elérni. Igyekezz okosan beosztani az idődet, hogy mindenre jusson belőle. Ne akard egy nap alatt megváltani a világot, hiszen egyrészt azt már mások is próbálták megtenni, másrészt fájdalom, de be kell látnod, hogy nem rendelkezel semmiféle kivételes képességekkel. Ne legyél a saját magad ellensége!

BIKA (április 21-május 20)

Régóta bánt egy bizonyos dolog, ennek ellenére nem igazán szeretnél szembenézni vele, attól tartasz ugyanis, hogy kellemetlen helyzetbe kerülsz emiatt és nem fogod tudni megfelelően kezelni a helyzetet. Be kell azonban látnod, hogy sokkal nagyobb megkönnyebbülés lesz, ha sikerül legyőznöd a félelmeidet, a gátlásaidat és megoldáscentrikusan gondolkodva bátran beleállsz és le mered zárni a helyzetet. Nem érdemes tovább húznod az időt, mert az előbb-utóbb teljesen rányomja majd a bélyegét a közérzetedre, ami csak megnehezíti a szituációt. Legyél bátor, ne feledd, aki mer, az nyer!

IKREK (május 21-június 21)

Komoly kihívással kell ma szembenézned, akaratodon kívül ugyanis olyan szituációba keveredsz, amely igen nehéz akadályokat állít eléd, neked mégis meg kell küzdened mindennel. Ha nem esel kétségbe, az eszed és a szíved is a helyén van, pontosan tudni fogod, hogyan kell megoldanod a helyzetet, hol van elrejtve a megoldókulcs. A végén mindenki elismerését kivívod és te magad is elégedett lehetsz a teljesítményeddel. Ezért ne futamodj meg rögtön az első nehézséget látva, inkább állj a sarkadra és keményen küzdj meg a sikerért! Hidd el, édesebb lesz az álmod, ha nem gyötör a lelkiismeret-furdalás amiatt, hogy meg sem próbáltad!

RÁK (június 22-július 22)

Amennyiben a hónap első napján mindenre megfelelőképp koncentrálsz, elegendő időt fogsz tudni a számodra fontos dolgokra is szánni az kötelező tennivalók mellett. Igyekezz mindennek pontot tenni a végére, de ne kapkodj, hisz azzal csak azt fogod elérni, hogy előbb-utóbb megbotlasz és nagyot eshetsz! Nem hajt a tatár, ha okosan osztod be az időd és rendszerezed a tennivalóid, nem fog problémát okozni az sem, hogy egyszerre több fronton helyt állj! Mindehhez csupán arra van csak szükséged, hogy okosan taktikázz! Menni fog, bízz magadban!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Komoly helyzetben kérik ki a véleményedet, neked pedig gyorsan el kell döntened, hogy pontosan milyen álláspontot is képviselsz ahhoz, hogy ne válj a többiek szemében hiteltelenné. Noha nem egyszerű kimondanod azt, ami gondolsz, most mégis bátran vállalnod kell a véleményedet. Lehet, hogy tizenkilencre lapot kell húznod, de próbálj úgy tekinteni a helyzetre, hogy rajtad a világ szeme és talán a te álláspontod lesz az, ami döntőnek bizonyul. Ne hezitálj sokat, mert ha nem mondod ki gyorsan, amit gondolsz, elúszhat minden az árral. Legyél bátor!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Kezd fogyni a türelmed egy bizonyos dologgal kapcsolatban, teljesen úgy érzed, annak ellenére, hogy mindent megtettél a siker érdekében, mégis egyhelyben toporogsz. Mielőtt azonban feladnád a küzdelmet, érdemes egy pillanatra megállni és visszatekinteni, hogy mi mindent tettél már meg, mekkora távolságot külzdöttél már le, és mekkora sikerben reménykedhetsz, ha kitartasz. Ha mindezt végiggondolod, te is rá fogsz jönni, hogy ugyan most nem haladsz rohamléptekkel előre, de a cél már ott van közel, és ha apró, ám annál hasznosabb lépésekkel eléred, elégedetten dőlgetsz hátra. Nyugi, csak néhány méteren kell át kitartanod, azt pedig már a kisujjadból kirázod!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Nem vagy tipikusan az a személy, aki minden garast a fogához ver, most mégis meg kell gondolnod, hogy mire költesz, mert ha ész nélkül szórod a pénzt, nagyon könnyen eladósodhatsz. Szerencsére nem a világ vége jött el, csupán egy ideig vissza kell fognod magad, s szorítkozz azokra a kiadásokra, amelyek feltétlenül szükségesek. Nem tudhatod ugyanis, hogy mikor üt be a krach, amikor váratlanul nagy összeget kell majd kifizetned. Akkor pedig majd nagyon jól fog jönni, hogy visszafogtad magad, s kétszer is meggondoltad, mire költesz. Méltán lehetsz büszke magadra, ha képes leszel ésszerű döntéseket hozni!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Mindig, minden helyzetben igyekszel tisztességes játékot játszani, és teljes joggal várod el másoktól is ugyanezt. Mindezek ellenére akad valaki a környezetedben, aki nem így gondolkodik: annak érdekében, hogy némi előnyre tehessen szert, kész mindent bevetni, s még attól sem retten vissza, hogy a céljai elérése érdekében másokon átgázoljon. Mivel ez a te játékszabályaidba abszolút nem fér bele, igyekezz a lehető leghamarabb elmagyarázni neki, hogy az elveiddel teljes mértékig ellentétes, amit csinál, és nem vagy hajlandó engedni. Talán ha rájön, hogy nálad ez nem működik, megpróbál változtatni, ám ha mégis úgy dönt, hogy így játszik tovább, akkor bizonyára nincs is helye a te játékodban!

NYILAS (november 23-december 21)

Maximalista vagy, minden körülmények között a lehető legjobbra törekszel, nagyon fontos a számodra az, hogy az általad megkezdett munkát a lehető legtökéletesebben végezd el. Épp ezért amennyiben valami nem a terveidnek megfelelően alakul, hajlamos vagy lelkileg összeomlani és dühödben azonnal csapot-papot otthagyni. Rendkívül nehezen dolgozod fel a kudarcot, s ez sokszor nagyon megnehezíti a helyzetedet, hiszen emiatt nem igazán találod a megfelelő kommunikációs formát sem. Érdemes azonban időnként leülni és higgadtan végiggondolni több alternatívát is, s ha mégsem úgy sülnek el dolgok, ahogyan szeretnéd, azt is el kell fogadni és úgy feldolgozni a kudarcot, hogy sem te, sem mások ne szenvedjenek maradandó károsodást!

BAK (december 22-január 20)

Akad a környezetedben valaki, aki szorult helyzetedben azonnal a segítségedre siet, ami kis túlzással az életedet mentheti meg. Sok minden szakadt ugyanis a nyakadba, ami igencsak megnehezíti a dolgodat, s nem igazán tudod az első pillanatban, hogyan is kellene egyedül megbirkóznod a helyzettel. Szerencsére nem vagy egyedül, hisz van melletted valaki, aki csak arra vár, hogy a segítségedre legyen, hogy mentőövet dobjon, emiatt pedig rendkívül hálás leszel neki. Nem mindenki mondhatja el magáról, hogy amikor szorul a nyaka körül a hurok, jön egy olyan személy, aki megragadja a kezét és megmenti a hatalmas eséstől. Ne feledd, te is jössz neki egy hasonló volumenű segítséggel!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Kezd eluralkodni a káosz az életedben, nem igazán látod tisztán a helyzetet, épp ezért fogalmad sincs, miként rakj rendet magad körül. Mivel a nagy összevisszaság tarthatatlanná válik, eljött a pillanat, amikor le kell ülnöd és végig kell gondolnod, hogy mi volt az origó, honnan kezdődött a bonyodalom, és ideje elkezdened kibogozni a szálakat. Nem biztos, hogy nem fogsz megizzadni ebben, de hidd el, a saját lelki békéd érdekében érdemes mielőbb hozzákezdened. Ne húzd tovább az időt, nincs ugyanis mire várnod, hisz a napok múlásával csak tovább bonyolódik minden. Szedd össze magad és indulhat a nagytakarítás!

HALAK (február 20-március 20)

Körülötted mindenki kételkedik annak sikerében, amit kigondoltál, s mindenáron próbálnak lebeszélni róla. Te mégis pontosan tudod, hogy igazad van, hisz nyomós okok szólnak amellett, hogy azt csináld, amit elterveztél. Azzal is tisztában vagy, hogy ezzel senki másnak nem ártasz, mert csak a saját bőrödet viszed a vásárra. Azonban légy óvatos! Mivel senki nem áll melletted és senki nem fogja a kezed, ha megbotlasz, nem is lesz, aki felsegítsen! Alaposan gondolj át minden egyes lépést, mielőtt belevágsz, mert nem tudhatod, milyen mély mély vízbe tévedsz!