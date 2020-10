Napi horoszkóp október 9.: az Ikrek egyre sikeresebbek, az Oroszlánok határozottságukra lehetnek büszkék

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 9.

KOS (március 21-április 20)

Ma nem úgy alakul az életed, ahogyan azt eltervezted, emiatt kissé csalódott és frusztrált vagy, ami rányomja a bélyegét az egész napodra. Ne akarj azonban mindig görcsösen ragaszkodni a dolgokhoz, néha lazíts és lépj túl könnyedén bizonyos problémákon, mert ha mindenbe két kézzel kapaszkodsz, valami előbb-utóbb úgyis kicsúszik a kezedből, s akkor már lehet, hogy elveszíted a kontrollt a folyamatok felett. Tanulj meg elengedni dolgokat!

BIKA (április 21-május 20)

Egy eldurvult vita hevében valaki –talán akaratlanul is –a lelkedbe gázol, ami igen nagy csalódást okoz neked. Nem vártad volna ugyanis, hogy egy olyan személy, akit magadhoz közelállónak gondoltál, a saját igaza védelmében, kizárólag a saját érdekeire tekintettel ilyen övön aluli ütést visz majd be. Lehet, hogy ez igencsak a kedvedet szegi, de próbáld a jó oldalát nézni a dolognak: kiderült, hogy nem mind arany, ami fénylik! Nem biztos tehát, hogy az a jó barát, akit te annak szeretnél látni. Inkább hagynod kellene, hogy az élet mutassa meg, ki az, aki minden körülmények között hajlandó melletted állni!

IKREK (május 21-június 21)

Egyre sikeresebb vagy abban, amit csinálsz és ez roppant nagy elégedettséggel tölt el. Teljes biztonságban érzed magad, és szilárd meggyőződésed, hogy semmi nem állhat az utadba. Kicsit lazíthatsz ugyan, de azért ne bízd el magad: bár most szalad veled a szekér, azonban bármikor belefuthatsz egy olyan kátyúba, amelyben kitörik a kocsid kereke, és akkor oda a sok munka. Szóval figyeld, mi történik körülötted, hogy bármilyen váratlan eseményre képes legyél gyorsan reagálni.

RÁK (június 22-július 22)

Folyamatban lévő ügyeid a határidejükhöz közelednek, emiatt kapkodásba kezdesz, hisz mindent be szeretnél fejezni, mielőtt lejár a kitűzött határidő. Egy idő után azonban arra kell rájönnöd, hogy a vesszőfutásban nem előre, hanem hátrafelé haladsz, nem sikerül semmi, egyre lassulsz, ami kezd kétségbe ejteni. Nyugodj meg, ülj le, foglald rendszerbe a tennivalókat és haladj szépen sorjában, ha már úgy alakult, hogy a hét utolsó munkanapja ilyen túlzsúfolt lett!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Roppant elégedett vagy magaddal, mert sikerül valakit visszautasítanod, aki mindig a válladra nehezít mindenféle terhet és feladatot, amit neki kellene megcsinálnia. Eddig nem mertél visszakozni és elhárítani, de most eleged lesz és egy valami azt sugallja, hogy nemet kell mondanod! Ettől az első pillanatban lelkiismeret furdalásod lesz, de hamar rájössz, hogy sokkal több energiád jut a saját dolgaidra, ha nem mások feladatával vesztegeted az időd.

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Kétes szituáció adódik, ahol semmi másra nem hagyatkozhatsz, csak a korábbi tapasztalataidra és a női megérzésekre. Higyj magadban, benned van minden ahhoz, hogy ne okozz csalódást, légy bátor, ne hezitálj, dönts úgy, ahogy az adott helyzetben jónak látod. Ne félj a kudarctól, hisz ha nem hiszel önmagadban, hogyan várod el másoktól, hogy higgyenek benned?! Na ugye!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Annyira magabiztos vagy egy bizonyos dologgal kapcsolatban, hogy már teljesen elrugaszkodtál a valóságtól. El nem tudod képzelni, hogy bármi is közbeszólhatna, s már a markodban érzed a sikert. Ez azonban semmi jóra nem vezet, s ha próbálod reálisan nézni a dolgokat, látni fogod, hogy korántsem ennyire egyszerű a helyzet. Szóval lenne min változtatni, s fel kellene ismerned, hogy nem teljes a kép, amit kialakítottál magadban. Ráadásul vannak, akik ferde szemmel néznek rád emiatt. De nem is ez az igazán fontos, mert ennél lényegesebb, hogy legalább saját magadat soha ne csapd be.

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Valakinek a viselkedése a környezeteben kezdi átlépni a tűréshatárodat, te pedig nagyon nehezen tudod megállni, hogy ezt ne tedd szóvá. Meglehetősen irritál az, hogy az illető önmagától nem jön rá arra, hol kellene megálljt parancsolnia magának. Nem is érted, miért nyomul annyira, amikor te többször próbáltad jelezni neki, hogy nálad hol a határ, s már túlfeszítette a húrt. Úgy látszik, nem ért a finom gesztusokból, jobb tehát, ha világosan az értésére adod, hogy eddig és ne tovább!

NYILAS (november 23-december 21)

Olyan feladat előtt állsz, amelynek teljesítéséhez tudod, hogy nehéz utat kell bejárnod, de azzal is pontosan tisztában vagy, mekkora eredményt hozhat, ha sikerrel a végére érsz. Bár vannak, akik próbálnak visszatartani, ne hagyd magad befolyásolni, hisz a te érzésed szerint így kell lennie. Majd utána eldöntöd, hogy érdemes volt-e belevágni –vagy csak egy keserű tapasztalattal lettél gazdagabb általa.

BAK (december 22-január 20)

Korábbi tapasztalataidból kiindulva pontosan tudod, hogy nem ajánlott idő előtt elbíznod magad, egészen addig szerénynek kell maradnod, amíg el nem jön az általad elvárt eredmény. Addig pedig legyen benned kitartás, gyakorolj alázatot és szenteld az összes idődet annak, hogy a gondosan felépített munkafolyamatot végigcsináld, s akkor sikerül pontot tenni a dolog végére, te pedig méltán lehetsz büszke magadra és joggal zsebelheted be az összes elismerést! Ám egészen addig csakis szerényen!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Nem szeretsz félbehagyni bizonyos dolgokat, ezért bármennyire is fájó megtenni a nagy lépést, ezt most nem kerülheted meg, s akkor könnyebb lelkiismerettel élheted tovább az életed. Szedd össze minden lelki erődet és tegyél pontot azon dolgok végére, amelyek csak hátráltatnak és nem kecsegtetnek semmiféle pozitívummal vagy előrelépéssel. Hidd el, ha megteszed, tonnákkal leszel könnyebb, és sokkal élhetőbb lesz az életed!

HALAK (február 20-március 20)

Kellemes meglepetésként ér, hogy akkor találod meg a választ egy eddig nyitott kérdésre, amikor nem is számítottál rá. Használd ki a helyzetet és tegyél pontot az ügy végére minél hamarabb, így marad még időd arra, hogy kiélvezhesd a nap hátralévő részét, ami bizony tartogat még számodra meglepetéseket! Meglátod, estére nagyon boldog leszel! A nagy hőség miatt, de még inkább zért, mert okod van az ünneplésre, ülj be a barátaiddal egy hangulatos helyre, s igyatok meg egy pohár bort, hiszen erre az eredményre koccintani kell!