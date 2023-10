Napi horoszkóp október 9.: a Rákok határozottan állnak ki magukért, a Skorpiókra kellemes meglepetés vár

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 9.

KOS (március 21-április 20)

Kissé kakukktojásnak számítasz egy nagyobb társaságban a hét első napján, olyan álláspontot képviselsz ugyanis, amely bizonyos embereknél első hallásra bizony jócskán kiveri a biztosítékot. Próbáld megértetni velük a lényeget, azt, hogy nem te vagy a történetben a gonosz mostoha, sokkal inkább az a karakter, aki igyekszik a happy end-re törekedni. Találj gyorsan egy olyan szálat, amit mindenkinek egyszerű lesz megfognia, amennyiben pedig sikerül végre szót értened a többséggel, abban az esetben nyert ügyed van!

BIKA (április 21-május 20)

Végeláthatlan feladatsor vár a hét első napján, melyből gyakorlatilag ki sem látsz, ennek okán nincs is kedved a start vonalra állni, inkább visszafeküdnél és csak heverésznél egész nap. Mivel azonban ez nem opció a jelenlegi helyzetedben, épp ezért szedd össze magad, gondold végig, hogy mit és hogyan csinálsz annak érdekében, hogy mihamarabb kipipálhasd valamennyit a listán, majd fuss neki valamennyinek. Amennyiben ugyanis csak állsz egyhelyben és azon bosszankodsz, hogy milyen hosszú az előtted álló út, ahelyett, hogy elindulnál rajta, abban az esetben bizony sosem jutsz annak végére. Végy inkább egy mély levegőt és ugorj fejest a feladatokba!

IKREK (május 21-június 21)

Mivel alapvetően kissé rohanó életet élsz, ennek okán vannak napok, amikor egyszerűen nem tudod utolérni magad, bárhogy próbálod. Halmozod a tennivalókat, mintha nem is lenne holnap, mások pedig döbbenten figyelik, hogy hogy bírod a tempót. Mivel jó eséllye lesz majd egy gödör, amelybe akaratodon kívül beleléphetsz, épp ezért ideje lassítanod és lejjebb adnod a tennivalókból. Nem kell neked mindig ezres fordulatszámon pörögnöd, időnként behúzhatod a kéziféket, csak akkor vállalj újabb feladatot, ha letudtad a folyamatban lévőket. Hidd el, jobban jársz!

RÁK (június 22-július 22)

Olyasfajta helyzet adódik a hét első napján, amelyben valaki gátlástalanul próbál keresztülgyalogolni rajtad. A döbbenettől nem is igen jutsz szóhoz, valamiképp azonban reagálnod kell, ennek megfelelően ébredj és cselekedj. Első körben mindenképp világosan és egyértelműen tudasd vele, hogy borzasztóan rossz lóra tett, nem fogod ugyanis karba tett kézzel végignézni, ahogy eltapos. Légy határozott és vedd fel a kesztyűt, másképp ugyanis nem fog menni!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Segítő szándékkal fordulsz valaki felé a hét első napján, aki azonban nem veszi túl jó néven ennek okán kissé arrogánsan utasít el. Mivel azonban teljesen tisztán látszik, hogy nem látja a fától az erdőt és két külön úton haladtok, épp ezért amennyiben az elutasító reakció ellenére mégis meg szeretnéd ragadni az illető kezét, abban az esetben igyekezz megértetni vele az eredeti célodat, ugyanakkor ne haragudj rá, inkább igyekezz megmutatni segítő szándékodat és azt, hogy mindenben számíthat rád! Hidd el, ha megérti a lényeget, akkor értékelni fogja!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Olyan lépésre szánod el magad a hét első napján, amely hosszú idő után jó eséllyel végre felrázhat a monotóniából. Épp ezért koncentrálj, zárd ki a külvilágot és nagyon pontosan dolgozz ki minden apró részletet, mielőtt belevágsz. Mivel nagy kockázatot vállalsz, így abszolút biztosra kell menned, nehogy véletlenül hiba csúszhasson a számításaidba. Ha megfelelően koncentrálsz, kellő odafigyeléssel nem okozhat gondot, hogy végigvidd, amit kiterveltél. Ezúttal nem lesz önzőség, ha csak magadra figyelsz, hisz ez most egy veszélyes játék!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Olyasféle részletre derül fény a hét első napján egy bizonyos ügyben, amely előremozdíthatja végre az eseményeket. Ennek megfelelően a falat is áttörnéd szíved szerint, mely azonban meggondolatlan lépéseket is hozhat magával. Ne kapkodj, gondold végig, mit is kockáztatsz, ne akarj egy lépéssel mattot adni, inkább okosan taktikázva játsszd végig a mérkőzést. Amennyiben sikerül összpontosítanod, abban az esetben nem okozhat gondot az sem, hogy a végén bezsebeld a sikert. Hajrá!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét első napján számodra rendkívül kellemes meglepetésben lehet részed, amely az egész napot valahogy napossá varázsolja. Légy hálás ezekért a pillanatokért, hisz hatalmas lendületet képesek adni egy-egy nehezebben induló feladatnál. Jókedvedet igyekezz másokra is átragasztani, hisz sokkal könnyebben és zökkenőmentesebben megy a munka, ha a jó kedv és a vidámság az, ami meghatározó hangulati elemként van jelen körülöttetek!

NYILAS (november 23-december 21)

Borzasztóan vágysz arra, hogy sikeres legyél, a hét első napján pedig úgy tűnik, végre melléd szegődik a szerencse és lehetőséged nyílik arra, hogy el is érd az általad vágyott eredményt. Borzasztóan izgatott vagy emiatt, nem is mered elhinni, hogy végre a tiéd lehet az, amiről eddig csak álmodni mertél, ezért legszívesebben világgá kürtölnéd, hogy mindenki osztozhasson veled az örömödben. Légy azonban óvatos, hisz csak akkor nyugodhatsz meg teljes mértékben, ha valóban kézzel foghatóvá válik, addig bármikor történhet olyan váratlan fordulat, amely elfújja a széllel. Tegyél meg mindent a magad részéről azért, hogy akármi történik, neked tiszta legyen a lelkiismereted!

BAK (december 22-január 20)

A hét első napján számodra kiemelten fontos ügyek élveznek prioritást, melyek a legnagyobb bosszúságodra nem alakulnak épp kedvezően. Eljött tehát a pillanat, amikor a sarkadra kell állnod és a lehető legnagyobb hatékonysággal közbe kell avatkoznod, hisz korántsem biztos, hogy adódik egyhamar alkalmad arra, hogy sikerre vidd azt, amiért hosszú ideje küzdesz már. Legyen számodra elegendő motiváció az, hogy ha sikerül kibogoznod a gordiusi-csomót, szinte garantáltan el fogod érni a céljaidat!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Valahogy az az érzésed, hogy nem haladnak a saját magadtól elvárt tempóban azok az ügyek, amelyektől pozitív végkimenetelt remélsz, mely tudat rendkívüli módon bosszant. Ennék csak az kétségbeejtőbb számodra, hogy jelen pillanatban fogalmad sincs, mi az, amin változtatnod kellene ahhoz, hogy minden sínre kerüljön és végre elégedetten tekinthess az eredményre. Ne feledd azonban, magától nem fog semmiféle eredmény az öledbe hullani, akarnod kell a sikert és tenned is kell érte. Hidd el, ha van benned kellő hit, magabiztosság és akaraterő, pontosan tudni fogod, melyik az az ösvény, ami elvezet a sikerhez!

HALAK (február 20-március 20)

Olyasfajta lehetőség adódik a hét első napján, amely ugyan nem kis áldozatokat kíván tőled, mégis úgy érzed, el kell indulnod az úton annak érdekében, hogy végre te is elmondhasd magadról, hogy elérted az álmodar. Amennyiben szükséges, bizonyos keretek között kockáztass, de mindenképp mérlegelj, hogy mikor érdemes tizenkilencre lapot húznod. Időnként muszáj fejest ugrani bizonyos dolgokba, még akkor is, ha azok veszélyesnek tűnnek, máshogy ugyanis nem fogsz tudni soha sikereket elérni és tapasztalatokkal gazdagodni! Legyél bátor, hisz aki mer, az nyer!