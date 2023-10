Napi horoszkóp október 8.: az Oroszlánok fájó emléket zárhatnak le, a Skorpiók régóta halogatott döntést hozhatnak meg

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 8.

KOS (március 21-április 20)

Maximalizmusod az, ami a mozgatórugód, minden körülmények között a lehető legjobbra törekszel, roppant fontos ugyanis számodra az, hogy valamennyi feladatot a lehető legtökéletesebben végezz el. Épp ezért amennyiben valami nem a terveidnek megfelelően sikerül, hajlamos vagy fejben egyeen pillanat alatt szétesni és dühödben azonnal csapot-papot otthagyni. Érdemes azonban időnként leülni és higgadtan végiggondolni az aktuális folyamatot, így talán azt is megtanulod elfogadni, ha valami nem jön össze, s talán könnyebben túljutsz a kudarcokon!

BIKA (április 21-május 20)

Néhány olyan dolog kísért a múltból, amelynek nem tettél pontot a végére, s miután ezeket nem zártad le, rendre visszaköszönnek a mostani életedben is. Mivel nem hagynak nyugodni, te pedig nem tudsz továbblépni, épp ezért érdemes visszatekinteni és számba venni, mit rontottál el, s hogyan lehetne túllépni mindenen. Amíg ezt nem teszed meg, addig a kis bogár a füledben folyton duruzsolni fogja, hogy még dolgod van a múltaddal. Talán ha elhatározod magad, nem lesz olyan nehéz újra elővenni a porosodó ügyeket és minden egyes részletet töviről hegyire újra átgondolni. Hidd el, minél hamarabb veselkedsz neki, annál előbb szabadulsz!

IKREK (május 21-június 21)

Hosszú várakozás után úgy tűnik, a hét utolsó napján végre elérkezett a pillanat, amikor mindenkinek megmutathatod, mire vagy képes. Olyan szituáció adódik ugyanis, amelyben kizárólag te tudod a megoldást, rajtad a sor tehát, hogy kivezesd az embereket a sűrű bozótból. Roppant hálásak lesznek neked a talpraesettségedért és magabiztosságodért. Arasd le a babérokat, ünnepeld magad, hisz ez most tényleg az a helyzet, amikor nem kell szerénynek lenned! Ha begyűjtöttél minden elismerést, visszaszállhatsz a földre, és ha ismét talajt fogtál, keress új feladatokat, amelyek segítségével még tovább fejlesztheted a tudásodat!

RÁK (június 22-július 22)

Úgy érzed, az egész Világ összeesküdött ellened, egyszerűen bármibe kezdesz, semmi nem úgy sikerül, ahogyan eltervezted, éppen ezért rengeteget bosszankodsz. Frusztrációd átragad másokra is, ami nemhogy segítene, hanem még tovább bonyolítja a helyzetedet. Felfoghatod ezt egy jelként is, hogy lassítanod kellene a tempón, mert valószínűleg túl sok vasat tartasz egyszerre a tűzben, emiatt pedig a mennyiség jól láthatóan a minőség rovására megy. Ezen a ponton érdemes mérlegelned, hogy mit tegyél: kevesebbet vállalj vagy továbbra is próbálj sokat markolni, ám akkor számolnod kell adott esetben számos kudarcélménnyel is! Még nem késő változtatni!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Úgy érzed, a hét utolsó napja megfelelő lehet arra, hogy lezárj egy régi, fájó emléket a múltadból és végre nyithass új, pozitív élmények felé. Hosszú ideje őrlődtél már, szinte felemésztett az, hogy szerepet játszol, s álarc mögé bújva boldognak mutatod magad, nehogy mások észrevegyék rajtad azt, hogy a mosolyod nem igazán valódi. Neked is nagy megnyugvás lesz, ha túllépsz a dolgon, épp ezért most légy erős, bátor és határozott. Levontad a megfelelő tanulságokat, egy tapasztalattal gazdagabb lettél, itt az idő tehát, hogy újra a boldogságodat keresd, ami neked is jár!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Komoly cél elérését tűzted ki magad elé, emiatt tulajdonképp kissé csőbe szorult fejjel mész előre, egyszerűen nem vagy hajlandó más dolgokra koncentrálni, csakis ez az egyetlen dolog érdekel. Próbálj azonban valamiképp rugalmasabb lenni, hisze ez az egyoldaló látásmód megakadályoz abban, hogy a környezetedben bármit is észrevegyél, ami közelebb vihetne a jelenlegi ügyed sikeres megoldásához. Próbálj több szempontot figyelembe venni, az ugyanis, amit most csinálsz, inkább hátráltat, mintsem előrevisz!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Úgy érzed, jól jönne a változás, mostanra ugyanis kezded egyfajta monotóniában élni az életedet, tulajdonképp nincs semmiféle izgalom vagy kaland a szürke hétköznapokban. Éppen ezért gondolsz arra a hét utolsó napján, hogy ki kell ebből törnöd, új kihívásokban kipróbálva magad. Biztosan találsz olyan kalandot, ami még téged is izgalomba hoz, s azt remélheted tőle, ha leküldöd az akadályt, a ranglétrán feljebb is emelkedhetsz. Ésszerű keretek között ne félj az extremitástól sem, csak bátran vágj bele, teljesen más nézőpontba fog helyeződni sok minden!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét utolsó napján lehetőséged adódik arra, hogy meghozz egy régóta halogatott döntést. Egészen eddig nem tudtad elhatározni, hogy merre is kellene indulnod, ám ma megérkezik az egyértelmű jelzés arra, hogy végre kimondd, amit már régen ki kellett volna. Ez nagy megkönnyebbülést hoz számodra, hiszen nem lesznek ezután álmatlan éjszakáid. Ne késlekedj, változtass, hisz egészen eddig arra a pillanatra vártál, hogy elindulhass egy másik úton, amely a boldogság és a teljes értékű élet felé vezet. Tedd meg most, amit csak lehet, mert nem kizárt, hogy holnap már késő lesz!

NYILAS (november 23-december 21)

Szeretsz a dolgok mögé látni, folyamatosan mindenen igyekszel rajta tartani a szemedet, mely roppant fárasztó, hiszen a legnagyobb igyekezeted ellenére sem lehetsz minden fontos információ birtokában. Amennyiben ez így van, akkor az eseményekre sincs feltétlenül hatásod, tehát jobban jársz, ha legalábbis bizonyos keretek között az elveidhez sem ragaszkodsz mindig görcsösen. Vannak dolgok, amelyek kimenetelét úgysem tudod magad befolyásolni, ezeket érdemes elengedni. Törődj inkább azokkal az ügyekkel, amelyek téged közvetlenül érintenek és a sorsod alakulását érdemben befolyásolhatják. Ez éppen elég feladatot jelent, és ha ezekről tudsz, s képes vagy legalább ebben a szűk körben befolyásolni az eseményeket, akkor tulajdonképpen nyert ügyed van!

BAK (december 22-január 20)

A hét utolsó napján szíved szerint feltett lábbal ejtőznél a kanapén, egyszerűen nincs kedved semmihez azon kívül, egy tál pattogatott kukoricával nézed a a kedvenc sorozatodat. Tulajdonképp minden jogos meg is van hozzá, nincs olyan égbekiáltóan fontos feladatot, amelyet határidőre el kellene végzened, így a pihenés az, amit előnyben részesítedsz. Arra érdemes azért ügyelned, hogy ne tornyosuljanak előtted az elvégzendő kötelességek csak azért, mert nincs kedved semmihez, hisz nem az a cél, hogy aztán majd kapkodva végezz el mindent, a felelősségrevonás elkerülésének céljával!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Görcsösen ragaszkodsz valakihez csak azért, mert nem szereted a magányt. Noha érzed, hogy a kötődés már nem túl erős, mégis ámítod magad azzal, hogy még mindig együtt vagytok. Így azonban nemcsak az érzéseidet próbálod átverni, hanem a másikat is, hiszen ő bízik benned és a szerelmedben. Érdemes elgondolkodnod rajta, hogy vajon a lelkiismereteddel hogyan fogsz elszámolni, ha esetleg kiderül, hogy nem igazi érzelmeket táplálsz, hanem csak illúziókat kergetsz. Egyedül lenni nem jó dolog, de ha csak ez tart vissza a szakítástól, ne rabold tovább sem a magad, sem a másik idejét! Amennyiben viszont látsz némi reményt a kapcsolat helyreállítására, abban az esetbenn ülj le a pároddal és beszéljetek arról, hogy mi az, ami neked hiányzik!

HALAK (február 20-március 20)

Annyi minden jár a fejedben a hét utolsó napján, hogy egyszerűen nem tudsz sehogyan sem tudsz zöld ágra vergődni és rendezni a gondolataidat, emiatt kezd egyfajta káosz eluralkodni a fejedben. Mielőtt azonban összecsapnak a fejed felett a hullámok, vonulj vissza, zárd ki a külvilágot és koncentrálj arra, ami lényeges és halaszthatatlan, ami pedig nem annyira égetően fontos, azt inkább akkorra halaszd, amikor már tényleg rend van körülötted. Nem érdemes túl sok mindenbe belekapni, mert ezzel csak azt éred el, hogy előbb-utóbb lényeges dolgokról feledkezel meg, utána pedig már késő lesz! Gyorsan szedd össze magad!