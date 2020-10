Napi horoszkóp október 8.: az Ikrek a győzelemért küzdenek, a Mérlegek komoly döntés előtt állnak

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 8.

KOS (március 21-április 20)

Akadnak bizonyos emberek a környezetedben, akik azért nem fogadnak el, mert a ellentétes álláspontot képviselsz az ő véleményükhöz képest. Emiatt konfliktushelyzetbe kerülhetsz velük, hisz eleinte megpróbálnak meggyőzni, majd amikor látják, hogy falakba ütköznek, ellened fordulhatnak. Ne foglalkozz azzal, hogy mások mit gondolnak, a ha a társadalomban elfogadott normákat képviseled, nem kell úgy élned az életed, hogy beleilleszkedj a dominósorba, hogy aztán majd együtt dőlhess a többiekkel. Persze nem árt, ha be tudsz illeszkedni, de ha az értékrendeddel nem egyezik az, amit mások képviselnek, nem is kell egyet értened velük!

BIKA (április 21-május 20)

Akad valaki a környezetedben, akin ugyan segíteni szerettél volna, ám ő -teljesen félreértve a helyzetet- rendkívül rossz néven vette a segítő szándékú közeledést, így kissé arrogánsan utasított el téged. Mivel azonban teljesen tisztán látszik, hogy két külön úton haladtok, amennyiben mindenképp meg szeretnéd ragadni az illető kezét, az első meglepettségből feleszmélve igyekezz egyfajta logikai vonal mentén megértetni vele a célod, azt, hogy Te nem az ellenfél csapatát erősíted, hanem az ő csapattársaként kívánod kivívni a győzelmet. Próbálj úgy tekinteni a szituációra, hogy az, amit most bántónak találsz, valójában nem neked szól, csupán az illető kezd belefáradni a véget nem érő vesszőfutásba. Ne haragudj rá, inkább igyekezz megmutatni segítő szándékod és azt, hogy mindenben számíthat rád! Hidd el, értékelni fogja!

IKREK (május 21-június 21)

Amikor már a zsebedben érzed a sikert, váratlanul felbukkan valaki, aki mindent megtesz azért, hogy elvigye előled a győztesnek járó serleget. Mivel elég régóta dolgozol ezen a bizonyos projekten, ne hagyd, hogy mások állhassanak a dobogó legfelső fokára. Éppen ezért –persze tisztességes keretek között, a fair play szellemében– tégy meg minden tőled telhetőt azért, hogy ne vehesse el tőled senki az első helyet, ha már annyi energiát fektettél a dologba. Nehogy már az utolsó pillanatban vallj kudarcot! Minden idegszáladdal összpontosíts, s majd a célban ráérsz kifújni magad!

RÁK (június 22-július 22)

A mai nap igen zsúfoltra sikeredik, egyszerre több feladatban kell ugyanis jól teljesítened. Ez az első pillanatban megrémit ugyan, de pontosan tudod, hogy megvan benned a megfelelő tudás és tapasztalat ahhoz, hogy megfelelőképp helyt állj és végül nem is akármilyen eredményt produkálj. Ha elég jól koncentrálsz és képes vagy kizárni minden zavaró tényezőt, sikerülhet úgy lezárni a helyzetet, hogy arról bizony sokáig beszélni fognak! Szedd össze magad, megvan benned a képesség ahhoz, hogy minden jól sikerüljön, így semmiféle, megugorhatatlan akadály nem kerülhet az utadba!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Próbálsz valakit jobb belátásra bírni valamivel kapcsolatban, ám nagyon úgy tűnik, hogy az illető folyamatosan visszapattint magáról, mindenre akad ugyanis magyarázata, amellyel nem tudsz vitatkozni. Emiatt egy idő után be kell sajnos látnod, hogy nem biztos, hogy megéri az a sok-sok feleslegesen futott kör, amelyet érte teszel. Te a saját boldogdágodra koncentrálj, hisz azért vagy felelős. Amennyiben nem sikerül meggyőznöd, ne legyen emiatt kelkiismeret furdalásod, hisz mindent megtettél érte, innentől kezdve rá van bízva, hogy melyik utat választja!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Kezdesz belefáradni abba, hogy unos-untalan rovod a köröket, ennek ellenére semmi előrehaladás nem történik, már-már úgy érzed, valamiféle külső erő befolyásolja az eseményeket. Mielőtt azonban végleg feladnád a futást, ne feledd, hogy mi volt az eredeti célod és miért küzdesz már jó ideje. Ha szeretnél bármiféle eredményt felmutatni, csak igyekezz az eddigi tempót tartani és ne térj le az útról! Higgy magadban és a híresen nagy kitartásodban, nem fogsz csalódni!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Régóta halogatott döntés miatt vívódsz egy ideje, épp ezért itt az idő, hogy kicsit visszavonulj, kizárd a külvilágot és még egyszer végigzongorázz mindent. Mielőtt azonban végső elhatározásra jutsz, érdemes megnézni és áttekinteni mind a pozitív, mind pedig a negatív oldalát a dolognak. Lehet, hogy más szempontokra is felfigyelsz a gondolkodás közben, s ez megváltoztatja a véleményedet és megkönnyítheti a döntésedet. Arra azonban vigyázz, hogy el ne vessz a részletekben, mert ha túl sokáig töröd a fejed a dolgon, elszalaszthatsz olyan lehetőséget, ami még egyszer nem fog visszatérni.

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Noha elég sok energiát és időt fektettél valamibe, mégsem olyannak látod az eredményt, amilyennek annak előtte elképzelted és ez elég nagy csalódással tölt el. Hitevesztettséged csak fokozza, hogy mások is megemlítik azt, hogy ennél többet vártak volna tőled, emiatt hajlamos vagy ingerülten reagálni. Ne hagyd azonban, hogy a negatív érzelmek vezéreljenek, hisz nem a környezeted tehet arról, ha valami nem úgy sikerül, ahogy szeretnéd. Be kell látnod, hogy ez most csak rajtad múlt és attól nem lesz jobb a helyzeted, ha arrogánsan reagálva esetleg számodra fontos embereket bántasz meg. Érdemes elgondolkodnod azon, hogy vajon mit kellett volna másképp csinálnod ahhoz, hogy olyan eredményt produkálj, amely elégedetté tenne, így legközelebb már meglesz a tökéletes recepted a sikerhez!

NYILAS (november 23-december 21)

Egy hozzád közelálló személy tanácsot kér tőled egy meglehetősen kellemetlen és fontos üggyel kapcsolatban. Te első pillanatban pontosan tudod, hogy a szíved szerint mit mondanál neki, mert a napnál is világosabban látod azt, amit ő ebben a pillanatban még nem. De vigyáznod kell, hogy mit javasolsz, hiszen nem rólad van szó, s nem a saját bőrödet viszed a vásárra. Ezért légy óvatos, mert rendkívüli felelősség más dolgaiba beleszólni!

BAK (december 22-január 20)

Valaki olyan ígéretet tesz, amitől sokat vársz, bizonytalan helyzetedben úgy kapaszkodsz belé, mint egy mentőövbe a nyílt tenger kellős közepén. Hamar rá kell azonban jönnöd, hogy hamis illúziókat kergetsz, aki ugyanis ezt a bizonyos ígéretet tette, nem rossz szándékkal ugyan, de mégis bevitt az erdőbe: nemhogy közelebb vitt volna a megoldáshoz, de teljesen elkeveredtél a sűrűben. Most, hogy erre rájöttél, addig fordulj vissza, amíg nem késő, és inkább te magad gondold végig, hogy merre kellene menni. Ne szavazz mindenkinek túl gyorsan bizalmat, mert annál nagyobbat csalódhatsz!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az a személy vagy, aki nagyon nehezen tűri a változást, aki a végsőkig ragaszkodik bizonyos dolgokhoz, bizonyos szokásokhoz. Annak ellenére sem tudsz kilépni egy-egy helyzetből, hogy már magad is látod, nem lehet többet kihozni belőle. Egészen az utolsó pillanatig kitartasz, hátha jön egy isteni szikra, amely meghozza a megvilágosodást. Ne akarj azonban ennyire görcsösen kapaszkodni valamibe, mert az csak hátráltat abban, hogy továbblépj és nyithass az új dolgok felé. Hidd el, vannak bizonyos dolgok, amelyeket célszerű mielőbb elengedni.

HALAK (február 20-március 20)

Kezd kissé kétségbe ejteni a tudat, hogy nem épp a számodra megfelelő tempóban haladnak a dolgaid, rendkívüli módon frusztrál az, hogy jelen pillanatban nem tudod befolyásolni az eseményeket, csak a kispadról figyeled, hogy alakulnak a számodra olyannyira fontos dolgok. Fogalmad sincs, mi az, amin változtatnod kellene ahhoz, hogy minden sínre kerüljön és végre elégedetten tekinthess az eredményre. Ne feledd azonban, magától nem fog semmiféle eredmény az öledbe hullani, akarnod kell a sikert és tenned is kell érte. Hidd el, ha van benned kellő hit, magabiztosság és akaraterő, pontosan tudni fogod, melyik az az ösvény, ami elvezet a sikerhez!