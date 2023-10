Napi horoszkóp október 7.: a Skorpióknak szembe kell nézniük a múltjukkal, a Nyilasoknak érdemes a pihenésre is időt szánniuk

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 7.

KOS (március 21-április 20)

Egy véletlen botlás lesz az, ami a hétvége első napját befolyásolja, kissé kapkodva szerettél volna ugyanis túlesni egy bizonyos feladaton, most azonban mégis dupla annyi munkádba kerül korrigálni a hibát, mint amennyit eddig belefektettél. Bosszankodás helyett igyekezz azonban megállni egy pillanatra és végiggondolni, hogyan lehetne a lehető legrövidebb idő alatt a leghatékonyabb manőverrel menteni a menthetőt. Nem lehetetlen, csupán nagy koncentrációra lesz hozzá szükség. Ha kell, kérj segítséget olyasvalakitől, vakon mered tehát rábízni magad. Ha elég ügyes vagy, akkor sikerülni fog és a környezetedben észre sem veszik majd, hogy bármilyen zavar volt a folyamatban, te pedig nyugodt lelkiismerettel adhatod át magad a pihenésnek!

BIKA (április 21-május 20)

Olyannyira előredolgoztál a feladataid tekintetében, mely lehetővé teszi, hogy átadd magad a pihenésnek, mi több, a kikapcsolódásnak olyan formáját válaszd, ami egy kis adrenalinlökettel jár. Nyugodtam szánj időt arra, hogy nem csak a kötelezettségeid tekintetében legyél sínen, de a lelked is harmóniába kerüljön. Ne foglalkozz azzal, hogy mások mit mondanak, néha ugyanis önzőnek kell lenned ahhoz, hogy önmagaddal egyensúlyba kerülj. Pihenj, töltekezz fel, hisz nem tudhatod, miféle kihívások igénylik majd az összes energiádat a közeljövőben!

IKREK (május 21-június 21)

Váratlan akadály kerül az utadba egy olyan folyamat során, amelyen elengedhetetlenül szükséges végigmenned ahhoz, hogy sikeres lehess és a végén joggal ünnepelhess. Annak érdekében tehát, hogy mihamarabb ünnepelhess győztesként, érdemes a félelmeidet és frusztrációidat levetkőzni, bátran a sarkadra állni és szembenézni minden nehézséggel. Ha jobban megnézed, lehetséges, hogy ez nem is a megugorhatatlan kategória, érdemes tehát esélyt adnod magadnak, s hidd el, igenis megvan benned a tudás és a tapasztalat ahhoz, hogy büszkén állhass ki és elmondhasd magadról, rajtad bizony nem múlik semmi! Hajrá!

RÁK (június 22-július 22)

Bármennyire is szeretnél, nem tudod ekerülni a konfliktushelyzetet ezen a hétvégén, egy számodra kiemelten fontos ügyben ugyanis valakin nemhogy osztja a véleményedet, egyenesen szembe megy veled. Ne feledd azonban, az élet kompromisszumok sorozata, meg kell tehát tanulnod toleránsabbnak és mások véleményére is nyitott lenni. Lehet, hogy most nem értetek egyet a vitapartnereddel, am ez még korántsem jelenti azt, hogy olyasfajta mélységekig kellene menned, ami már neked is kellemetlen. Amennyiben tehát az emelt hangvételű vita helyett megpróbálod megérteni és az általa képviselt álláspontot alaposabban megvizsgálni, még az is lehet, hogy kiderül, neki is van némi igazsága. Kezelj lazábban bizonyos helyzeteket!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Végre sínen van minden körülötted, ennek okán abszolút joggal tölt el az elégedettség érzése. Koncentrálj tehát ezen a hétvégén a pihenésre, ugyanakkor fél szemnel figyelj mindenre, ami folyanatban van, nehogy bekövetkezzen egy váratlan fordulat, ami vorítja a terveidet. Tartsd tehát irányban a hajót, hiszen ha túl közel kerülsz a jéghegyhez, akkor már képtelen leszel kikerülni, az pedig beláthatatlan következményeket okozna!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Borzasztóan vágysz egy bizonyos dologra, ennek oltárán elég szélsőséges áldozatokat is képes vagy meghozni, sajnos azonban elvakultaágid miatt talán többet is látni vélsz mögötte, mint ami valójában benne van. Ennek okán elkezdesz gyakorlatilag a saját illúzióidból várat építeni és elhitetni magaddal, hogy ebből a helyzetből bármi kihozható, mely nem feltétlenül igaz. Érdemes azonban visszafognod magad, mielőtt nagyot csalódnál, hisz az, amit te gondolsz, nem biztos, hogy benne is van, most kellene hideg fejjel, racionálisan gondolkodnod, mert ma még van lehetőséged nagyobb baj nélkül útirányt változtatni, viszont minél inkább elkeveredsz a labirintusban, annál nehezebb lesz megtalálni a kiutat!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Rengeteg enegiád fekszik egy számodra fontos ügyben, ami a hétvége első napján bőségesen térül meg. Ennek megfelelően büszkén és meghatódva tekinthetsz a művedre, ezt ugyanis kizárólag magadnak köszönheted. Élvezd tehát az eredmény minden percét, arasd le bátran a babérokat, aztán mindenképp szállj vissza a földre, hisz új inspirációkra van szükséged ahhoz, hogy újult erővel állhass a következő kihívás elé, amelyek teljesítéséhez minden egyes porcikádra, agysejtedre és kreativitásodra szükséged lesz!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Úgy érzed, nem igazán tudsz megszabadulni egy, a múltban történt kellemetlen emléktől, ami folyamatosan eszedbe jut az utóbbi időben, meggátolva abban, hogy felhőtlenül éld az életedet. Addig bizonyára nem is tudsz továbblépni, amíg nem tisztázod magadban a dolgot, le nem vonod a megfelelő konzekvenciát, majd ezek után nem hagyod örökre magad mögött az egészet. Határozd tehát el magad, vedd elő, porold le majd a negatív élményből tanulva lépj tovább egy sokkal felszabadultabb élet felé!

NYILAS (november 23-december 21)

Ez a hétvége alkalmasnak tűnik arra, hogy olyan feladatokat is elvégezz a ház körül, amelyekre zsúfoltabb napokon nem jut időd. Ez mind nagyon jól hangzik, azt azonban érdemes szem előtt tartanod, hogy a pihenés legalább olyan fontos, mint az, hogy körülötted fizikai értelemben minden rendben legyen. Ennen megfelelően igyekezz tehát kikapcsolódni és csak annyit foglalkozni a körülményekkel, amennyit nagyon muszáj. Menj el moziba a barátnőddel, főzz egy finom vacsorát a szerelmednek, olvass, próbálj tehát ehhez hasonló tevékenységekkel tudatosan felkészülni az előtted álló hétre!

BAK (december 22-január 20)

Általában te vagy az, aki egy-egy családi vagy baráti összejövetel középpontja, híresen nagy szórakoztató vagy, különös ismertetőjeled a túlfűtött exhibicionizmus. Ennek megfelelően az sem esik nehezedre, hogy adott esetben a véleményedet hangosan, akár több ember előtt is felvállald. Emiatt azonban sajnos időnként kellemetlen helyzetbe kerülsz, mások ugyanis nem mindig értenek egyet veled, emiatt neheztelhetnek rád. Mivel nem akarod önmagadat meghazudtolva felülírni a saját álláspontodat csak azért, hogy ne essen a népszerűségi indexed, épp ezért bátran állj ki amellett, amit képvisels. Minden helyzetben igyekezz önazonos maradni!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hétvége első napján kiszagolod az érdek bűzét, valaki ugyanis nem minden hátsó szándék nélkül áll melléd egy bizonyos helyzetben. Annak ellenére, hogy az illető minden mozdulatával segíteni akarást színlel, mégis valahogy azt sejteti számodra, hogy csupán az érdek vezérli, neked pedig nyilvánvalóan abszolút nincs ínyedre ez a fajta taktikázás. Gyorsan tedd tehát világossá számára, hogy átlátsz a szitán és ez nem az a segítség, amit el akarnál fogadni, hisz nincs szükséged arra, hogy a megoldásra váró probléma mellé még effajta terheket is a nyakadba vegyél. Ha csupán ilyen formán hajlandó közreműködni, akkor jobban teszi, ha más ajtón kopogtat, nálad ugyanis zárt kapukat dönget!

HALAK (február 20-március 20)

A hétvége első napja nem éppen úgy indul, ahogy eltervezted, nagyon úgy tűnik ugyanis, hogy gyakorlatilag minden ellened játszik. Ne aggódj, a nap 24 órából áll, neked pedig tengernyi időd van arra, hogy apró változtatásokkal elérd végül azt, amit szerettél volna. Ne ess kétségbe, szedd össze a gondolataidat, vedd fel a kesztyűt és szállj ringbe a saját érdekeid védelmében! Miért engednéd, hogy kontrollálhatatlanul sodródj a vízesés felé?! Ragadd meg az evezőt és vedd a kezedbe az irányítást!