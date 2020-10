Napi horoszkóp október 6.: a Mérlegek büszkén állnak ki magukért, a Nyilasok a szeretteikre számíthatnak

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 6.

KOS (március 21-április 20)

Most vagy soha! Itt a megfelelő alkalom arra, hogy kiállj és ne hagyd magad elnyomni! Eddig te voltál az, akire mindenki valamennyi terhét rápakolhatta, most azonban, amikor már összeroskadni látszol a súly alatt, ki kell törnöd és meg kell mondanod, hogy nem magashegyi serpának születtél, aki a hegymászók tonnás csomagját cipeli, hogy azok zavartalanul érhessenek a csúcsra! Te is hegyet akarnál mászni és neked is nagyon jól jönne egy teherhordó, aki helyetted megoldja az összes nyomasztó problémát. Ehelyett te megküzdesz egymagad mindennel, mert tudod, hogy nem lehet mindig önző módon másokra építeni. Hozd tehát mindenki tudomására, hogy elég volt, mindenki küzdjön meg a maga bajával!

BIKA (április 21-május 20)

Jó lenne, ha másokra is legalább annyira számíthatnál, mint amennyire te ott állsz nekik rendíthetetlen ólomkatonaként, felfegyverkezve, amikor ők bajban vannak. Mély csalódással tölt el azonban a tudat, hogy jelen pillanatban nagyon úgy tűnik, hogy egyedül kell küzdened az eléd háruló akadályokkal, nem sokan lépik sajnos át ugyanis a pocsolyát érted, míg te másokért az óceánt is átúsznád. Semmi baj, attól leszel erősebb, hogy egyedül éred el az általad kitűzött célokat! Büszke lehetsz magadra, hisz a segítőkészség nagy erény!

IKREK (május 21-június 21)

Úgy tűnik, megvilágosodtál végre és rájöttél bizonyos dolgokra, amelyekkel kapcsolatban eddig a sötétben tapogatóztál. Most már pontosan tudod, mit kell tenned annak érdekében, hogy megfelelően megold az egyenletet, amely eddig tele volt ismeretlenekkel. Így esélyt sem láttál arra, hogy valaha a végére érj a dolgaidnak. Ne tétovázz sokat, állj neki, mert most teljesen ideálisak a körülmények arra, hogy lezárj valamit, ami eddig nem hagyott nyugodni és álmatlan éjszakákat okozott. Indulj, mielőtt ismét elbizonytalanodnál!

RÁK (június 22-július 22)

Nagyon zavar egy bizonyos dolog, nem tudsz tőle nyugodtan aludni. Minden gondolatod ekörül forog, hiába igyekszel elterelni a figyelmedet. Miközben pontosan tudod, hogy sokáig már nem hezitálhatsz, megy elkerülhetetlenül egy fájdalmas döntés vár rád. Minden porcikáddal tudod, lehetséges, hogy jobban jársz, ha mielőbb próbálsz ezen túlesni, de egyelőre még próbálod húzni az időt. Ne tedd, mert akkor még sokáig álmatlan éjszakákra kell számítanod! Biztosan megéri ez neked?

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A mai nap olyan szituáció adódik, ahol körülötted mindenki arra számít, hogy kimondd a végszót egy igen fajsúlyos dologgal kapcsolatban. A felelősség terhe miatt azonban az első pillanatban megremegnek a lábaid, korántsem vagy már annyira magabiztos, mint annak előtte. Mivel pontosan tudod, hogy nem mutathatod magad bizonytalannak egy olyan helyzetben, amikor rajtad a Világ szeme, ezért gyorsan szedd össze a gondolataid és azt mondd, amit az első megérzésed diktál. Higgy magadban és tedd oda magad bátran! Büszke leszel majd magadra!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Nem hiába dolgoztál, embert próbáló munkád eredménye eljönni látszik, lassan ugyanis érkeznek a visszaigazoló, elismerő bólintások a kollégák részéről. Még a főnököd is megkeres, hogy személyesen dicsérjen meg, ami különösen jól esik, hisz ez egyfajta bizonyítékul szolgál számodra, hogy megérte a sok-sok munka és az irodában töltött túlóra! Most azonban pihenj egy kicsit, vegyél két-három, mélyebb lélegzetet, fújd ki magad, hisz kell az energia a következő projekthez!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Ha valamely célodat komoly verítékkel és szenvedéssel érted el, rengeted áldozatot hoztál érte, ne hagyd, hogy mások élvezzék a hozományát! Nagyon könnyű felállni a dobogó tetejére, nem is az a nagy lépés, hanem az út, amit egészen odáig megtettél, amely mögött hatalmas kitartás és rengeteg fáradtság áll. Épp ezért, ha ezt a bizonyos utat te tetted meg, akkor ragaszkodj ahhoz, hogy te is arasd le a babérokat, hogy téged ismerjenek el érte! Ne hagyd magad, mutasd meg mindenkinek, hogy nem lehet csak úgy arrébb pöckölni!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Ne legyél elégedetlen a jelenlegi életeddel. Most itt kell tartanod, ahol éppen vagy, de ennek is megvan a maga oka. Amennyiben azonban többet szeretnél elérni, áldozatokat kell hoznod érte. Nem mindenki olyan szerencsés, hogy csakúgy az ölébe hullik minden, amit kiejt a száján. Te ebbe a kategóriába tartozol, meg kell dolgoznod mindenért, mert semmit nem adnak ingyen. Pontosan ezért kell büszkének lenned arra, amit eddig elértél, mert nem ajándékba kaptad, hanem a két kezed munkáját dicséri.

NYILAS (november 23-december 21)

Jó érzéssel tölt el, hogy számíthatsz a családodra és a barátaidra, ha úgy hozza az élet, hogy bármiben a segítségükre szorulsz. Az érzés kölcsönös, hisz ők is tudják, hogy ha baj van, te is teljes mellszélességgel ott állsz és hajlandó vagy a spártai lóval is szembeszállni értük. Ezek a legjobb és legőszintébb emberi kapcsolatok, ahol nem kell egy bizonyos álarc alatt izzadnod, hogy valaki másnak mutasd magad, mint aki valójában vagy. Becsüljétek meg egymást!

BAK (december 22-január 20)

Valaki olyasfajta feladatot bíz rád, amelyhez még túl tapasztalatlannak érzed magad. Ne vállalj hatalmas, a képességeidet jóval meghaladó felelősséget, amely alatt összeroskadsz és negatívan jöhetsz ki a helyzetből, esetleg olyannyira rosszul, amely meghatározhatja a jövődet is. Ne akarj megtenni olyan dolgokat, amelyekről előre tudod, hogy képtelen vagy teljesíteni! Jobb a belső béke!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Bizonytalanul teszed az egyik lábad a másik után és mivel ezen az ösvényen még nem jártál, folyamatosan attól rettegsz, hogy mi történhet, ha hasra esel. Félelmeid azonban általad kreált és túlmisztifikált félelmek, valójában egyelőre semmi jelét nem látod ugyanis annak, hogy bármiféle negatív esemény következne be. Vedd fel tehát a szöges cipőd, hisz noha olyan ösvényen gyalogolsz, ahol nincs már turistajelzés sem, rengeteg az akadály, és sűrű a bozót is, mindennek ellenére hallgass a megérzésedre, le ne térj az útról, hisz ha kitartasz, el fogod érni azt a célt, amely felé indultál.

HALAK (február 20-március 20)

Ha elbizonytalanodtál, érdemes mások véleményét kikérni, hisz nem biztos, hogy a forró fejjel, meggondolatlanul elvégzett feladat ugyanolyan eredményes lesz majd, mint a higgadtan, racionálisan végiggondolt. Adj időt magadnak és kérdezz meg másokat, akik számodra is hitelesek. Fogadd el, hogy vannak körülötted olyan személyek, akik bizonyos dolgokban jóval tapasztaltabbak, érdemes tehát rájuk támaszkodni. Ott lesz a megoldás, ahol nem is gondolnád, épp ezért érdmes nyitott szemmel járnod!