Napi horoszkóp október 6.: a Kosok fontos döntést hoznak meg, az Oroszlánok eszeveszett kapkodással szeretnének célba érni

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 6.

KOS (március 21-április 20)

Komoly lépésre szánod rá magad a hétvége küszöbén, ennek azonban nem mindenki örül felhőtlenül a környezetedben. Nyugtasd azonban meg az embereket, hogy nem felelőtlenül és józan ész nélkül döntöttél, pontosan tisztában vagy ugyanis mindennel, figyelembe vetted a következményeket és minden kockázattal együtt kénytelen vagy megtenni ezt a lépést ahhoz, hogy egy sokkal zökkenőmentesebb, nyugodtabb életet élhess. Ne hagyd, hogy a kételkedők megingassanak elhatározásodban, hisz nem véletlenül szántad rá magad erre a nagy lépésre, ha döntöttél, akkor indulj, mielőtt késő lesz!

BIKA (április 21-május 20)

Olyannyira maximalista vagy, hogy nem tudod elviselni, ha hiba csúszik a számításaidba, mely adott esetben elrendelheti az eredményt is. Ne vádold azonban magad, igyekezz elfogadni, hogy vannak dolgok, amelyeket nem mindig tudsz befolyásolni, nem is érdemes ezen különösebben rágódnod. Nem te vagy az Univerzum ura, csupán hasznos részecskéje a társadalomnak, épp ezért neked is megengedett időnként a tévedés lehetősége, amely teljesen természetes jelenség. Ha javítható a hiba, korrigáld, ha nem, ne ragadj meg benne, lépj tovább és keress olyan alternatívát, amellyel még menthető a helyzet!

IKREK (május 21-június 21)

Komoly dologban kell állásf foglalnod a hét utolsó munkanapján, amely elég nagy terhet jelent számodra. Mivel azonban nincsen más választásod, épp ezért ne menekülj, gondold át inkább, hogy mit mondasz, hisz a szavaidak hosszú távú következménye lehet. Bánj tehát csínján velük, ne befolyásold az illetőt olyasmivel, amit te sem szívesen vállalnál fel, ha benne lennél egy ilyen vagy ehhez hasonló szituációban. Csakis olyasmit mondj, ami ugyan véleménynek számít, de mégsem kell akkora mértékű felelősséget magadra vállalnod, amelyet később esetleg számon kérhetnek rajtad!

RÁK (június 22-július 22)

Úgy érzed, valaki ostorral hajt, nem törődve azzal, hogy végesek az energiaraktáraid, illetve az sem igazán érdekli az illetőt, hogy nem vagy hozzászokva ehhez a típusü teljesítménykényszerhez. A hét utolsó munkanapján eljött az idő arra, hogy nemet mondj, mielőtt átesik a ló túloldalára és ennél nagyobb felelősséget tesz a nyakadba. Állj ki magadért és ne add be a derekad csak azért, hogy mások elégedettek legyenek, valamint hogy ne kelljen konfliktusba kerülnöd. Időnkét a saját érdekedben nincs választásod, minthogy a sarkadra állj és megmutasd, hogy milyen fából faragtak!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hétvége közeledtével egyre közelebb kerülnek azok a határidők, melyek egész héten, mintegy mumusként riogattak. Mivel kissé sarokba szorítva érzed magad, ennek okán a hét utolsó munkanapján elkezdesz össze-vissza kapkodni és mindent összecsapni, már az sem érdekel, milyen lesz az eredmény, csak is az lebeg a szemed előtt, hogy mit fognak szólni, ha nem tudsz pontot tenni minden mondat végére. Mivel azonban ez semmi jóra nem vezet, épp ezért parancsolj megálljt önmagadnak, ülj le, logikusan rendezd a tennivalókat és úgy vedd sorra egyiket a másik után, hogy végül lelkiismeret-furdalás nélkül tudd átadni magad a hétvégének!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét utolsó munkanapján úgy tűnik, végre beérik a munkád, neked pedig ehhez semmi mást nem kell tenned, csupán csak kinyújtani a kezedet és leszakítani a zamatos gyümölcsöt. Büszkeséggel és megnyugvással tölt el a tudat, hogy megérte annyi energiát rááldozni, hisz a befektetett munka ezúttal produktív és nem is akármilyen eredményt hozott. A környezeted is roppant nagy elismeréssel tekint rád emiatt, te pedig abszolút büszkén vállalod fel azt, hogy bizony saját erődből értél el valamit, amiért az elején egy lyukas garast sem adtál volna. Látod a hit és az akarat együtt milyen magasságokig képes eljuttatni?

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Túl sokáig húztad az időt valamivel kapcsolatban, emiatt a hét utolsó munkanapján előtted úszik el a hajó, mellyel megítélésed szerint komoly sikereket érhettél volna el. Nem biztos azonban, hogy lehúzhatod a rolót, ám az mindenestre elképzelhető, hogy sokkal hosszabb és kacskaringósabb lesz az odavezető utad. Ne hagyd, hogy kishitűséged és félelmed megakadályozzanak bármiben is, szedd össze minden bátorságod és indulj el! Ha ehhez saját erődből kell is átúsznod az óceánt, az se ijesszen el, hisz ha partot érsz, annál édesebb lesz majd a siker íze!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Úgy érzed, kezdesz belefáradni abba, hogy mindig ugyanazt csinálod,hogy mindig minden ugyanolyan, semmi nem változik, hogy ilyen szintű monotónia jellemzi az életedet. Épp ezért lassan érik benned az elhatározás, hogy valamiféle gyökeres változás kellene ahhoz, hogy új lendületet vehess. Amennyiben lehetőséget kapsz erre és valóban változtatni szeretnél, abban az esetben ragadd meg az alkalmat, de ügyelj arra, hogy gondolkodás nélkül ne mondj igent semmire!

NYILAS (november 23-december 21)

Úgy érzed, van valaki a környezetedben, aki mindenáron maga mellé szeretne állítani egy bizonyos helyzetben, ennek érdekében mindent elkövetve és semmit nem szégyellve. Csak azért azonban, mert erőszakkal nyomul, neked még nem kell kötélnek állnod, Te ugyanis önálló gondolkodással bíró emberként el tudod dönteni, kit és miért támogatsz. Ne engedj a nyomásnak, inkább határozottad hozd a tudtára, hogy ezzel a fene nagy taktikázással csak maga ellen fog fordítani. Légy kemény és talpraesett!

BAK (december 22-január 20)

Hosszú gondolkodás és mérlegelés után komoly elhatározásra jutsz a hét utolsó munkanapján, melynek ugyan nem mindenki fog örülni, ám ez most fontos döntés a saját életed szempontjából. Amennyiben kimondtad, amit ki kellett, abban az esetben nincs is értelme hosszasan halogatnod a dolgot, egyszerűen zárd le azt, ahol eddig voltál és indulj el az új felé. Mindig az első lépés a legnehezebb, utána már minden megy magától!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Másokhoz képest igencsak bizarr álláspontot képviselsz egy bizonyos ügyben, mely miatt többen kinéznek a társaságból. Ne legyen azonban mérvadó számodra, hogy mások mit gondolnak rólad, hiszen korántsem biztos, hogy veled van a gond, épp ezért ne változtasd meg a véleményed csak hogy be tudj illeszkedni a sorba. Merj másmilyen lenni, merj különbözni másoktól, mert ha soha nem mered kimondani hangosan a véleményed, csak azért, mert esetleg nem egyezik a tömegével, ne vonulj háttérbe és ne bujkálj! Mindenáron azonban ne menj szembe a szabályokkal, csak azért, hogy mindenki megjegyezze a neved, ésszel képviseld önmagad!

HALAK (február 20-március 20)

Úgy érzed, a hét utolsó napján bármilyen kihívást képes lennél teljesíteni, annyi energia van benned, hogy régen érezted magad ennyire top formában. Ez mind roppant elismerésreméltó, ennek ellenére mivel igen-igen mozgalmas hét végére értél, épp ezért érdemes a pihenésre is időt szentelned, mielőtt olyannyira túlvállalod magad, hogy végül ha jön egy fontos feladat, akkor nem tudod majd a magadtól elvárt teljesítményt nyújtani. Kapcsolódj ki, passzív pihenést válassz, töltődj fel, hisz ez a hétvége kiválóan alkalmas erre!