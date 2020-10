Napi horoszkóp október 5.: az Oroszlánok új helyzetben próbálhatják ki magukat, a Szüzeknek több önbizalomra van szükségük

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 5.

KOS (március 21-április 20)

Olyan feladatot kapsz, amit csapatban kellene megoldanotok, a legnagyobb bosszúságodra azonban azt veszed észre, hogy szinte egyedül küzdesz, a többiek karba tett kézzel várják, hogy pontot tegyél a dolog végére. Mivel nem neked kell mindent egyedül megcsinálni, állj a sarkadra és tudasd a társaiddal, hogy most közös munkáról van szó, s nem szeretnéd, ha mások érdemtelenül aratnák le a babérokat. Bátran szegezd nekik a kérdést: vagy dolgoznak ők is, vagy mondják meg, ha nem akarnak tenni semmit. Ez utóbbi esetben ne vesztegeted tovább az időt, tedd meg egyedül, amire képes vagy, de ne rejtsd véka alá a főnökeid előtt sem, hogy az eredmény ebben az esetben egyáltalán nem garantált.

BIKA (április 21-május 20)

Akad valaki a környezetedben, aki mindenáron a szőnyeg alá igyekszik söpörni egy elég komoly problémát, ami a számodra is meglehetősen zavaró, hisz téged is hátráltat, mert amíg nem születik meg a megoldás, egyikőtök sem tud továbblépni. Épp ezért igyekezz az illetőt meggyőzni, hogy ugyan megérted, miért hezitál, de muszáj lesz szembenéznie a helyzettel. Amennyiben szükségét látod, biztosítsd arról, hogy számíthat rád, mellette fogsz állni, csak legyen annyi bátorsága, hogy pontot tesz a dolog végére. Mindenkinek könnyebb lesz az élete ezután és ami a legfontosabb, hogy a lezáratlan ügy téged sem frusztrál már tovább.

IKREK (május 21-június 21)

Nem szereted a konfliktushelyzeteket, és ha bármilyen érdekütközés merül fel, elveszíted a biztonságérzeted, azonnal kihátrálsz és elmenekülsz a helyzetből. Időnként vannak azonban olyan szituációk, amelyekben ki kell állnod magadért és az igazadért annak érdekében, hogy megvédhesd a becsületedet. Kevés olyan ember van, aki kifejezetten keresi a konfliktusokat, de ha kifejezetten provokálnak, nem kell lehajtott fejjel elkullognod, ha úgy érzed, hogy jogtalanul bántanak. Erős vagy, bátor vagy, ha nincs semmi a füled mögött, miért hagynád tehát magad?!

RÁK (június 22-július 22)

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A mai nap folyamán lehetőséged nyílik arra, hogy olyasmiben mérettesd meg magad, amivel korábban még nem találkoztál. Az első pillanatban rémiszt az ismeretlen kihívás, de a másodikban rögtön rájössz arra, hogy tulajdonképp vonz az izgalmas kaland, tudod, hogy ha nem próbálnád ki, biztosan hosszú ideig bánnád, hogy megfutamodtál, emiatt nem érdemes sokáig hezitálnod. Ugorj fejest a dologba és legyél nyitott a világra. Ne feledd: kevés dolog történik véletlenül, épp ezért az is lehet, hogy te most értél meg erre a nagyobb kihívásra!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Hosszú ideje görcsösen dolgozol valamin, attól rettegsz minden pillanatban, hogy mi történik, ha véletlenül hibázol, mi lesz, ha megbotlasz. A folyamatos szorongás miatt azonban elfelejted élvezni azt, amit csinálsz, s emiatt csak kínlódsz az egésztől. Nem érdemes mindent ennyire véresen komolyan venni, mert ettől csak nagyobb lesz az esély arra, hogy hibázol. És ha hibázol? Szerinted minden ember tökéletes?! Na ugye, hogy nem! Lazíts, élvezd az életet és hozd ki a lehető legtöbbet, így akár sikerrel jársz, akár nem, már mindenképpen nyugodt lesz a lelkiismereted!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Ez ma a szerencsenapod, olyan lehetőség kínálkozik ugyanis, ami nem mindenkinek és nem minden nap adatik meg. Ne gondolkodj egy percig sem, ragadd meg az alkalmat és ugorj fejest a dologba, hiszen ha hezitálsz, könnyen lehet, hogy elmegy közben a hajó. Most olyan kapu nyílhat meg előtted, amelyen belépve végül elérheted a korábban kitűzött céljaidat, ami igencsak jót tesz az önértékelésednek, és a többiek is kénytelenek elismerni a teljesítményedet. Mindenképpen élj tehát a lehetőséggel!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét első napján valaki igyekszik rád testálni egy olyan feladatot, amit neki kellene elvégeznie, te pedig cseppet sem konyítasz hozzá. Nem kell azonban olyasmit vállalnod, ami nincs ínyedre, határozottan utasítsd vissza és nyugodtan kérd ki magadnak, hogy nem egy bábu vagy, akit a drámai és komikus szerepekre egyaránt bátran lehet alkalmazni! Pontosítsd a saját pozíciódat ebben a szituációban, illetve próbálj rávilágítani arra, hogy abszolút nem érzed szükségét annak, hogy bármilyen plusz szerepet vállalj benne. Ne engedd kihasználni magad!

NYILAS (november 23-december 21)

Úgy érzed, hatalmas fába vágtad a fejszédet, s nem vagy biztos benne, hogy sikerülhet elérni a kitűzött célt, mert túl kicsinek érzed magad ehhez a feladathoz. Amennyiben új kihívásra vágysz, mindenképpen érdemes gondolkodnod, mielőtt nemet mondanál az egészre, hisz lehet, hogy nagy áldozatot kell hoznod, viszont hatalmas elismerésre számíthatsz, ha sikerrel jársz. Ha azonban úgy érzed, hogy ehhez nincs benned elég erő, érdemes még egyszer fontolóra venni a dolgot, hisz most az a cél, hogy sikerélményt szerezz, ne azt, hogy kudarcot vallj. Tanulj, okulj, figyelj és eljön majd a te pillanatod is!

BAK (december 22-január 20)

Túl sokfelé járnak a gondolataid, miközben pont most kell összeszedettnek lenned. Érzed, ez az a holt pont, amikor kezded az összes energia tartalékod felélni. Emellett mindenki most hív, most keres meg, most kérnek segítséget, illetve mindenkinek most kezdesz hiányozni. Ne engedj a kísértésnek, mert ha elvonják a figyelmed, nem tudod a jelen helyzetet megoldani. Koncentrálj a feladatra!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Bizonytalan helyzetedben kéred ki a környezetben élők véleményét, attól félsz ugyanis, ha egyedül döntesz, végül majd megbánod. Azok azonban, akik tanácsot adnak, nem biztos azonban, hogy jól látják a helyzetet és jelen esetben a legjobb tanácsadók. Épp ezért szelektálj, ne dőlj be mindennek, hisz nem mind arany, ami fénylik. Nem rossz szándékból vezetnek félre, csupán nem járják az utad, így nem elég csak beszélniük róla, ha nem ismerik az ösvényt és a bozótost.

HALAK (február 20-március 20)

Mindenféleképp szeretnél jelezni egy barátodnak valamit, amit jól látsz, neki azonban fel sem tűnik. Igyekezz úgy alakítani a szituációt és próbáld úgy formálni és irányítani a beszélgetést, hogy lehetőséged adódjon úgy tálalni a dolgot, hogy az ne legyen sértő, avagy bántó, hisz a te szándékaid ettől igen távol állnak. Ha ügyes vagy, meglátod, megérti majd, mi a célod.