Napi horoszkóp október 5.: a Bikáknak érdemes lazábban kezelniük bizonyos helyzeteket, a Rákokat a kilátásban lévő eredmények lelkesítik

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 5.

KOS (március 21-április 20)

Hihetetlen tempót diktálsz a hét második felében, ennek köszönhetően megnyugtató előnyre tehetsz szert másokkal szemben, mely lehetővé teszi, hogy beiktass egy szusszanásnyi pihenést is. Igyekezz olyan dolgokkal foglalkozni, amelyekre máskor képtelen vagy időt szakítani, s találkozz olyan személyekke, akikkel máskor nincs lehetőséged mélyebb beszélgetést folytatni. Hidd el, a te lelkednek is jót tesz majd, ha a legalább egy délután erejéig ollyasmivel tudsz foglalkozni, ami pihentet és feltölt. Mindeközben tartsd az egyik szemed a folyamatban lévő ügyeken, hiszen bármikor adódhat olyan helyzet, amikor a topon kell lenned és gyorsan közbe kell avatkoznod!

BIKA (április 21-május 20)

Kifejezetten annak a híve vagy, hogy mindent jól és előre kiszámított módon lehet csak csinálni, az Élet egy matekpélda és amennyiben rendelkezel a megoldó kulccsal, mindenképp tiéd a siker. Fel kell azonban készülnöd azokra a helyzetekre, amikor váratlan események befolyásolják az útirányt, ne akarj mindenáron, görcsösen ragaszkodni az elveidhez, időnként engedj abból a feszített értékrendszerből, amely meghatározza az életed. Ha kellő lazasággal kezelsz bizonyos helyzeteket, neked is sokkal több élményt fog majd okozni! Jó dolog a kiszámíthatóság, mégsem mindig megvalósítható!

IKREK (május 21-június 21)

Minden feladatban mindig a legjobbat igyekszel kihozni magadból, egy idő után azonban gyakran elakadsz valamiben és bosszúsan fordulsz vissza, akár közvetlenül a cél előtt is. Mivel ezek a kudarcok folyamatosan csalódást okoznak, sokszor elgondolkodsz azon, vajon mi értelme lenne új dolgokba kezdeni, hiszen az esetek többségében úgysem érsz el semmit. Eljött azonban az idő, amikor úrrá kell lenned a kishitűségeden és végre hinned magadban, mert te is alkalmas vagy arra, hogy sikereket érj el, s ezáltal végre boldogabb és teljesebb életet élj. Egy próbát megér, s nézd meg, mi történik akkor, ha megszabadulsz a görcseidtől, szedd össze minden erődet, hagyd hátra a negatív gondolatokat, s így indulj a csatába!

RÁK (június 22-július 22)

Ugyan korántsem értél még a feladataid végére, gyakorlatilag ki sem látsz belőlük, mégis lelkesít a tudat, hogy milyen nagyszerű eredményt érhetsz el. Ennek érdekében minden tőled telhetőt megteszel, s legyen bármi is a végeredmény, te mindenképpen büszkén mondhatod majd el magadról, hogy mindent megtettél a siker érdekében. A benned lévő kitartás és az akaraterő valószínűleg meg is hozza a maga gyümölcsét, hiszen az út végén borzasztóan elégedetten állhatsz majd a dobogó legfelső fokán. Addig azonban nincs megállás, határozottan menned kell előre, hiszen te pontosan tudod, hogy mi a siker receptje! Hajrá!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Túl sok dologgal foglalkozol egyszerre, aminek meg is lesz a következménye, hiszen a figyelmedet nem tudod mindenre egyforma hatékonysággal összpontosítani. Mielőtt belefutsz egy nagyobb kudarcba, most érdemes végiggondolnod, hogy mi az, ami fontos és elsőbbséget élvez az életedben, amit a lehető leghamarabb szeretnél lezárni, s eredményt elérni. Tudomásul kell venned, hogy egy fenékkel nem lehet több lovat megülni. Ha túl vagy a legfontosabb versenyen, s hoztad a várt szintidőt, akkor majd ráérsz más ügyekkel is foglalkozni, addig azonban csak egyetlen dologra koncentrálj, különben elmaradhat a remélt siker! Ne tarts több vasat egyszerre a tűzbe, mert csúnyán megégetheted magad!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Megállás nélkül hajtod magad, roppant teljesítmény- és eredményorientált vagy, semmi másnak nem engedsz teret, amíg hibátlanul be nem fejeztél egy feladatsort. Ez bizonyos mértékig rendkívül dícséretes, mégis tudnod kell megtalálni a határaidat és ha sikerült, igyekezz azokon belül maradni. Nem kell mindenáron, mindent feláldozva hajtanod a célod elérése érdekében, időnként lazíts és add át magad az események sodrásának. Mielőtt tehát végleg kimerülnél, igyekezz kicsit kikapcsolni és megtalálni a feltöltődési lehetőségeket!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Híresen nagy problémamegoldó képességed a hét második felében sem fog cserben hagyni, valaki ugyanis hozzád fordul egy igen kényes kérdésben, amiről nem szívesen beszél, de mégis segítségre van szüksége. A helyzetnek megfelelően kezeld diszkréten az ügyet, és gondolkodj megoldáscentrikusan, még azelőtt kell ugyanis orvosolnotok a problémát, mielőtt mindenki számára világossá válik a helyzet. Az illető roppant hálás lesz neked ezért, te pedig rendkívül büszke leszel magadra, hisz ma sem telik el úgy a nap, hogy hasznossá ne tetted volna magad!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét második felében akaratodon kívül olyasfajta kalandba keveredsz, amelybe kevesen kerülnek rajtad kívül. Ugyan alapvetően kalandvágyó típus vagy, most valahogy mégsincs ínyedre a kialakult helyzet, épp ezért igyekezz mihamarabb letudni és viszonylag nyugodtabb, kiszámíthatóbb feladatokat keresni. Használd ki a délutánt és igyekezz beiktatni egy kis pihenést, hisz ha fáradtan végzed az utolsó simításokat a folyamatban lévő feladataidon,, az bizony elrendelheti az eredményt is!

NYILAS (november 23-december 21)

Annak ellenére, hogy mások az általuk menedzselt folyamatok lezárásán dolgoznak, neked mégis elakadt a fogaskerék, emiatt nem tudsz továbblépni a feladataid tekintetében. Mivel semmi esetre sem hagynád dugába dőlni az eddig befektetett energiáidat, épp ezért próbálj mihamarabb megoldást találni annak érdekében, hogy mihamarabb pontot tehess az ügy végére és a hétvégi programot szervezhesd. Légy azonban óvatos, hiszen a kapkodás semmi jóra nem vezet, alaposan gondold át, mit és miért teszel, nehogy hasra ess az utolsó métereken!

BAK (december 22-január 20)

Akad valaki a környezetedben, aki árgus szemekkel figyeli minden mozdulatodat, s alig várja, hogy fogást találjon rajtad és beléd köthessen. Mivel szeretnéd mindenképpen elkerülni a konfliktust, egy idő után azt veszed észre, hogy semmi más nem motivál, mint az, hogy ne kövess el hibát, amit számon kérhetnének rajtad. Mielőtt azonban teljesen belefulladsz a megfelelési kényszerbe, érdemes végiggondolnod, mi is a fontosabb a számodra: az, hogy elégedett légy magaddal vagy hogy igyekezz megfelelni számodra nem is túl fontos személyek értékrendjének. Ne feledd, elsősorban a saját mércéd szerint kell élned, s magaddal kell elszámolnod, hogy mindent megtettél-e a sikerért! Az, hogy mások közben mit gondolnak, legyen az ő bajuk!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét második felében egy jelentéktelen ügy miatt kipattant vita kezd elfajulni közted és egy hozzád közel álló személy között, s mindkettőtöket elragadnak az érzelmek és elég súlyos sértéseket vágtok egymás fejéhez. Emiatt elég rosszul érzed magad, hiszen lelkiismeret-furdalásod van, nem akartad ugyanis megbántani az illetőt. Próbálj most higgadtan gondolkodni azon, hogyan találhatnátok meg a közös nevezőt, hiszen a kölcsönös sértegetés nem vezet sehova. Ha azonban nem sikerül kompromisszumos megoldást találni, lépjetek túl a dolgon. Nem éri meg ezért a kapcsolatot kockáztatni!

HALAK (február 20-március 20)

Mások számára rendkívül fajsúlyos kérdésben kérik ki a véleményedet a hét második felében, ami bizony elég kellemetlenül érint, hiszen abszolút nem állt szándékodban beleavatkozni a dologba. Mivel azonban tudod, hogy valamiféle választ mégiscsak adnod kell, épp ezért igyekezz diplomatikusan fogalmazni annak érdekében, hogy a későbbiekben emiatt ne vonhassanak felelősségre. Ugyanakkor jelezd azt is, hogy az ügyhöz neked semmi közöd, mi több, az értékrendeddel is ellentétes mindaz, ami történik. Ne hagyd, hogy az érzelmeid befolyásoljanak, hallgass az eszedre. Tarts távolságot, hisz ha nem muszáj, miért sodornád bajba magad?