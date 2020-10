Napi horoszkóp október 4.: a Nyilasok elszántan küzdenek, a Halak segítőkészségüket bizonyítják

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 4.

KOS (március 21-április 20)

Olyan helyzetbe kerülsz, amely ugyan elsőre kellemetlennek tűnik, emiatt meghátrálsz és próbálsz menekülni, ám ha egy pillanatra megállsz, észre fogod venni, hogy akár még úgy is alakíthatod az egészet, hogy az neked legyen a legkedvezőbb, ezáltal nem kell majd szégyenkezned. Mielőtt tehát felhúzod a nyúlcipőt, érdemes kicsit elveszni a részletekben, hisz csak úgy fogod tudni számodra is kedvezően alakítani a szituációt, ha a a lehető legalaposabban felkészülsz a váratlan fordulatokra is. Menni fog, ne aggódj, nem lesz baj!

BIKA (április 21-május 20)

Úgy tűnik, valamit egyszer, s mindenkorra meg kell tanulnod, hisz olyan helyzetbe kerülsz, ahol ahol a saját károdon kell megtapasztalnod, hogyan kell úgy menni előre az úton, hogy másoknak ne legyen lehetőségük laposra nyomni. Ez a fajta tapasztalat azonban az, amelyet szíved szerint kihagytál volna az életedből. Ám tekints a helyzetre optimistán: semmi nem történik véletlenül, mindennek van egy bizonyos üzenete, épp ezért neked sincs más dolgod, csak olvasni a sorok között. Legközelebb már okosabb leszel e tekintetben is!

IKREK (május 21-június 21)

Túl hamar beleélted magad valamibe, amibe nem kellett volna. Nem biztos, hogy a terveidnek megfelelően alakulnak a dolgok, mert túl hamar dőltél hátra, a kelletténél előbb gondoltad azt, hogy ez a siker bizony már a tiéd. Most azonban szedd össze magad, amíg nem késő, és javítsd ki, ami korrekcióra szorul, mert ha most nem cselekszel gyorsan, még azelőtt fogsz elhasalni, hogy a dolog végére érnél!

RÁK (június 22-július 22)

Általában mindenkivel nagyon nyílt és őszinte vagy, abszolút nem félsz hangosan felvállalni a véleményed. Nagyszájúságod miatt azonban időnként kellemetlen helyzetbe kerülsz, hisz előfordul, hogy olyasmit is kimondasz, amit nem ildomos, vagy adott helyzetben nem túl bölcs dolog kimondani. Nemes tulajdonság az őszinteség, ám ha átesel a ló túloldalára és mindenkinek gátlástalanul kimondod, ami zavar, rengeteg konfliktust okozhatsz ezzel. Igyekezz disztingválni, viselkedj a szituációnak megfelelően és gondolkodj, mielőtt hangot adsz a véleményednek. Hidd el, hosszútávon hasznos befektetés!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Senki nem mondta, hogy egyszerű lesz az út, amelyen elindultál, te mégis valamiért úgy döntöttél, nekivágsz. Nyilvánvalóan azt is tudtad, hogy számtalan akadály lesz előtted, azt is, hogy rosszul is járhatsz, de mégis elindultál. Ha pedig már így határoztál, tarts ki és bizonyítsd be a kételkedőknek, nem vagy annyira meggondolatlan, hogy hűbelebalázs módjára fejest ugorj az üres medencébe. Igenis megvolt rá az okod, hogy így dönts és amennyiben elhasalsz, neked kell majd a saját vérző sebeid árán megtanulnod, hogy máskor kétszer is meggondolj mindent, mielőtt nekivágsz valaminek. De legalább a tapasztalat a tiéd, nem másoké. Csak ezt tartsd szem előtt!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Végre pontot kell tenni egy eddig bizonytalan ügy végére, mert úgy érzed, kialakult egy olyan helyzet, amikor cselekedned kell, hiszen két tűz közé kerültél, s a lángok előbb-utóbb felemésztenek. Ne legyen lelkiismeret-furdalásod a döntésed miatt, hiszen ez nem megfutamodás; egyszerűen nem volt más választásod. De ha legközelebb nem húzod az időt, nem kell kapkodnod, s jobban átgondolhatod, hogy a tetteidnek milyen következménye lehet!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Magad sem tudod miért, de igen feszült vagy, s úgy érzed, ezt le kell vezetned valahogyan. Légy azonban körültekintő, s bármennyire is a plafonon vagy, ne a környezetedben élőkön töltsd ki az indulataidat! Keress inkább valami olyan elfoglaltságot, emi elvonja a figyelmedet – vagy egyszerűen zárkózz el a külvilágtól annak érdekében, hogy még véletlenül se kerülhessel olyan szituációba, amikor akaratlanul is megbánthatsz másokat!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A végére szeretnél járni valaminek, de túl bonyolultnak és kacskaringósnak találod az oda vezető utat, emiatt kicsit félsz belevágni. Mivel azonban a bizonytalanságból adódó kíváncsiságod nagyobb, mint a félelmed, ezért pontosan tudod, hogy el kell indulnod és ki kell derítened, mi történik pontosan. Amennyiben úgy érzed, a feladat túl nagy falat lesz számodra, keress valakit a környezetedben, aki nálad nagyobb bátorsággal bír, talpraesettebb, mint te és a nagyobb hegyeket is gond nélkül mássza meg. Bízd rá magad, mert tudni fogja, merre kell mennetek annak érdekében, hogy minden kiderüljön.

NYILAS (november 23-december 21)

Elszántan küzdesz valamiért, ami fontos neked, ám akadnak a környezetedben olyanok, akiknek egyáltalán nem tetszik a lelkesedésed. Minden mozdulatukkal és szavukkal elárulják, hogy mennyire nincsenek odáig a kezdeményezésedért és minden áron, apró szurkálásokkal igyekeznek megakadályozni abban, hogy megvalósítsd, amiért annyit dolgozol. Ne törődj velük, rázd le magadról ezeket az embereket és menj tovább azon az úton, amin elindultál, hisz ha eléred a célod, ők is el fognak majd ámulni, hogy kitartással milyen messzire lehet eljutni! Csak így tovább!

BAK (december 22-január 20)

Végre megtaláltad a saját utadat, s hosszú bizonytalankodás után most már van egy olyan cél, amelyért küzdesz, mert úgy gondolod, hogy megéri a fáradságot. Régóta kerested ezt a lehetőséget, és most rendkívül boldoggá tesz az, hogy van miért harcolni, hiszen a saját boldogságod a tét. Nyugtasd meg a környezetedet, hogy semmiféle veszélyes manőverre nem készülsz, de értékeld azt is, ha féltenek, s emiatt esetleg valaki a nemtetszésének ad hangot. Ha felkészültél, nincs értelme tovább várnod, egyszerűen csak indulj el, mert ki tudja, holnap nem lesz-e más késő! Ha kínálkozik egy lehetőség, miért ne használnád ki?!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Szilárd meggyőződéssel álltál ki a véleményed mellett egészen idáig, még akkor is, ha a környezetedben élőkkel abszolút mértékben szembe kellett menned. Most azonban olyan váratlan fordulatok bizonytalanítanak el, amelyek erőteljesen befolyásolhatják az események alakulását. Most még van időd visszafordulni, ha nem vagy biztos a dolgodban, kérd ki mások véleményét, de vaktában semmiképp ne kezdj bele semmibe! Győződj meg róla, hogy jól látod a helyzetet, és csak akkor indulj el, ha eltántoríthatatlanul magabiztos vagy!

HALAK (február 20-március 20)

Az a fajta ember vagy, aki önfeláldozásáról és önzetlen segítőkészségéről híres a környezetében. Ezúttal is bebizonyosodik, hogy jókor vagy jó helyen, hisz olyan segítséget nyújtasz, amit nem sokan tennének meg másokért. A szeretteid roppant hálásak neked, mindenképp viszonozni szeretnék, amit értük teszel, téged azonban soha nem az érdekek vezérelnek. Egyedülálló önzetlenséged mellett ne feledkezz meg magadról sem, hisz a te boldogságod legalább olyan fontos, mint másoké!