Napi horoszkóp október 4.: az Ikrek hasznos tanácsot kapnak, a Mérlegek izgalmas feladatban bizonyíthatnak

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 4.

KOS (március 21-április 20)

Kiélezett helyzet adódik a hét közepén, melyben képes lennél ösztönből, különösebb gondolkodás nélkül cselekedni ahelyett, hogy koncentráltan és higgadtan keresnéd a megoldást. Mielőtt azonban fejjel rohannál a falnak, igyekezz végiggondolni azt, hogy mit és hogyan kell csinálnod ahhoz, hogy a lehető legkisebb legyen a hibalehetőség. Amennyiben ugyanis minden előkészítés nélkül veted bele magad a dolgok sűrűjébe, abban az esetben esélyed van rá, hogy nagyot bukj a végén. Épp ezért érdemes minden lehetőséget gondosan számba venni, mielőtt belevágsz valamibe, mert ha rossz döntést hozol, sokkal nagyobb munka lesz korrigálni a hibákat, amelyek nemcsak rád lehetnek hatással, hanem a környezetedre is!

BIKA (április 21-május 20)

Végre készen állsz arra, hogy kilépj egy számodra kényelmetlen helyzetből a hét közepén, mely mostanra már inkább hátráltat, mintsem előrevinne. Igyekezz elmagyarázni a számodra fontos személyeknek, hogy mi a döntésed oka, amennyiben te is sokat jelentesz számukra, abban az esetben támogatni fognak és teljes mellszélességgel kiállnak majd melletted, mely még nagyobb bátorságot és lendületet ad majd az induláshoz. Minden ügyedet véglegesen zárd le azonban, ne hagyj magad mögött megoldatlan problémákat, mert azok a jövőben is visszaköszönhetnek!

IKREK (május 21-június 21)

Kifejezetten hasznos tanácsot kapsz egy jó barátodtól a hét közepén, amit jól tudsz majd hasznosítani az előtted álló feladatban. Kifejezetten jól is jön az illető iránymutatása, hiszen az a kihívás, amellyel szembe kell ézned, az első pillanatban el is rettenthet, emiatt nem mersz bátrabban szembenézni vele. Ne engedd azonban, hogy a félelmeid elhatalmasodjanak rajtad, hiszen ha megbénulsz és nem leszel képes megfelelően reagálni a váratlan eseményekre, akkor az új helyzetben jó eséllyel fogsz kudarcot vallani. Jobban jársz, ha bízol magadban és bátran cselekszel, melyhez ráadásul ezúttal még útravalót is kaptál!

RÁK (június 22-július 22)

Bizonyos személyek nem tetszésüket fejezik ki azzal kapcsolatban, hogy miképp szeretnéd megoldani azt a helyzetet, amelyben toporogsz éppen. Mivel neked nem úgy kell élned az életed, hogy másoknak mi tetszik jobban és mi az, ami kevésbé, épp ezért ne akard tehát erőszakkal megváltoztatni magad. Úgy élj, ahogyan azt te jónak látod, ne úgy, ahogyan mások elvárnák tőled! Nyilvánvalóan van egy társadalmi norma, amelyen a saját érdekedben kell belül maradnod, ám az, hogy miképp cselekszel vagy formálsz véleményt, csak rajtad múlik!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Régóta hajtasz egy számodra különös jelentőséggel bíró dologra, egyszerűen nem vagy hajlandó tágítani mellőle még akkor sem, amikor erre külön felhívják a figyelmedet. El kell azonban gondolkodnod rajta, hogy érdemes-e mindenáron ragaszkodnod bármihez is, amiben nincs különösebb fantázia a jövőre nézve. Ha időben sikerül belátnod, hogy nincs már benne semmi lehetőség a számodra, akkor ideje új utakat keresni. Hidd el, van más lehetőség is, nem kell feltétlenül elveszned a bozótosban!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Valakinek feltételek nélkül bizalmat szavaztál, ám az illető visszaélt vele, melynek okán a hét közepén borzasztóan nagy csalódást érzel. Mivel érthető módon nem szeretnél még egyszer ugyanilyen helyzetet átélni, épp ezért egy pillanatra az is megfordul a fejedben, hogy bezárod a kapukat és nem engedsz többé közel senkit magadhoz, ne feledd azonban, csak azért, mert valaki visszaélt a bizalmaddal, attól még korántsem biztos, hogy mindenki ugyanolyan. Sőt! A Világ attól színes, hogy ahány ember, annyifél. Legyél tehát nyitott a továbbiakban is, arra azonban vigyázz, hogy kit engedsz közvetlenül közel magadhoz!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Olyasmivel foglalkozol a hét közepén, ami rengeteg izgalmat rejt, viszont kockázatokban legalább annyira bővelkedik, így gyakorlatilag folyamatosan a szakadék szélén egyensúkyozol. Ezt a környezeted is kiválóan érzékeli és minden lehetőséget kihasznál arra, hogy lebeszéljen arról, hogy tovább folytasd az utat. Magyarázd el nekik, hogy minden veszéllyel tisztában vagy, amennyiben azonban soha nem kockáztatsz, abban az esetben soha nem is fogsz tapsztalatot gyűjteni. Mondd el nekik, hogy időnként szükséged van az adrenalinra ahhoz, hogy kiszakadj a hétköznapok monotonitásából!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét közepén kissé bizonytalanul érzed magad egy bizonyos helyzetben, emiatt a környezeted számára jól érzékelhető, mennyire feszült vagy. Egyelőre nem tudod ugyanis, hogy a körülötted zajló eseményektől tartanod kellene, vagy el kellene fogadnod mindent úgy, ahogyan van. Könnyűszerrel meggyőződhetsz azonban arról, hogy a félelmed megalapozott-e, esetleg csak vizionálsz bizonyos dolgokat, ne habozz tehát utánajárni már csak a saját nyugalmad érdekében is. Amennyiben úgy találod, hogy a jelenlegi szituáció semmi jóval nem kecsegtet, nyugodtan lépj ki belőle. Semmi nem kötelez ugyanis arra, hogy akaratod és elveid ellenére magadra erőltess bármit, ami egyébként távol áll tőled!

NYILAS (november 23-december 21)

Túl sok programot ütemezel be a hét közepére ahelyett, hogy a már folyamatban lévőkre koncentrálnál, ez a százfelé futás azonban borzasztóan kimerítő számodra. Mivel már visszalépni nem-igen tudsz, így nem maradt más választásod, mint rendszerezni az elintéznivalókat, majd úgy végigmenned rajtuk, hogy hiánytalanul pontot tudj tenni mindennek a végére. Ha sikerül lezárni valamennyi ügyet, szánd a délutánt a pihenésre és legközelebb kevesebb terhet vállalj magadra, hisz a legjobban sem tudnak pihenés nélkül egyfolytában versenyt futni!

BAK (december 22-január 20)

A hét közepén olyasfajta nyomás alól szabadulsz fel, amely kezdett már összenyomni, a legjobbkor tehát nem is jöhetett volna az, hogy pont kerüljön annak az ügynek a végére, mely megannyi álmatlan éjszakát okozott neked. Most egy darabig ne vállalj nagyobb felelősséggel járó dolgokat, hiszen az utóbbi időben kellőképpen kimerített az, hogy rendkívüli erőfeszítések árán topformát kellett mutatnod még akkor is, amikor már a végkimerülés határán voltál. Épp ezért most olyasféle tevékenységeket keress, amiket élvezni fogsz, s különösebben a felelősség súlya sem nyomaszt!, erre van most ugyanis a legnagyobb szükséged!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Valaki a környezetedben elég komoly témában kér tanácsot, te azonban az első másodpercben tudod, hogy nem szeretnél felelősséget vállalni, így nem is igazán akarsz véleményt nyilvánítani. A hetedik érzéked ezúttal sem csal meg, hisz egyrészt ahhoz, hogy objektíven lásd a helyzetet, több szemszögből kellene vizsgálnod a dolgot, másrészt pedig amennyiben rossz ötlettel állsz elő, nem te fogod megégetni magad. Próbálj kimaradni, s modd azt, amit az eszed diktál, meghozzá azt, hogy ezúttal sajnos nem tudsz jó tanáccsal szolgálni!

HALAK (február 20-március 20)

Olyasfajta megoldandó feladattal kell szembesülnöd a hét közepén, amelyről az elején látszik, hogy nem egy egyszeregy. Ennek okán kissé el is bizonytalanodsz, hogy vajon melyik úton indulj el, nem igazán érzel ugyanis rá a megoldásra az első pillanatban. Mivel azonban ez nem az a szituáció, amely lehetővé tenné, hogy elnapold a megoldást, épp ezért inkább arra koncentrálj, hogy miképp tudsz mihamarabb úgy túlesni rajta, hogy az eredmény még a vállalható kategóriába essen. Ne ijedj meg, ha az első ötlet nem oldja meg a problémát, akkor majd lesz egy következő és egy utána következő is! Higgy magadban!