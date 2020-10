Napi horoszkóp október 31.: az Oroszlánok végre élvezhetik a munkájuk gyümölcsét, a Vízöntőkre nagy kaland vár

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 31.

KOS (március 21-április 20)

Valaki nagy görcsösséggel igyekszik megértetni veled valamit, amely neked olyan magas, hogy azt sem tudod, mi a mondanivalója, emiatt a másik eléggé megorrol rád és olyan, övön aluli ütéssel gázol a lelkedbe, amely nagy csalódást okoz neked. Ha azonban félreteszed a megbántottságod, rá fogsz jönni, hogy mennyire fontos az illető számára az, amit mindenképp szeretne elmagyarázni, miközben azt érezheti, hogy fütyülsz a mondanivalójára. Értesd meg vele, hogy egyszerűen nem fér a fejedbe az, amit mondani szeretne, nem azért, mert nehéz a felfogásod, hanem azért, mert egyszerűen nem illik bele az értékrendedbe. Mivel azonban ez az ő élete, élheti a saját elvei szerint, de ne próbáljon belerángatni valamibe, amely ellen minden porcikád tiltakozik!

BIKA (április 21-május 20)

Noha úgy érzed, kellő tapasztalattal bírsz és maradéktalan szakértelemmel el tudod végezni a rád bízott feladatokat, valaki mégis úgy kezel, mintha az óvodai kiscsoportban tanítana cipőt kötni. Pedig te már hosszú ideje kinőttél ebből a korszakból, csak ezt ő még nem hajlandó tudomásul venni. Mindent tegyél meg annak érdekében, hogy udvariasan és finoman értésére add, nincs szükséged arra, hogy mintegy mentorként ott álljon feletted, megmondja, hogyan tedd egyik lábad a másik után, hogy hasra ne ess. Megy ez neked egyedül is, bizonyítsd be!

IKREK (május 21-június 21)

Kendőzetlenül kimondod a véleményedet valamivel kapcsolatban, és ezzel akaratodon kívül ugyan, de nagyon megbántasz valakit, aki magára veszi a dolgot. Mielőtt azonban végképp megromlana közöttetek a viszony egy ilyen apróság miatt, mindenképpen magyarázd el neki, hogy nem őt akartad megtámadni. Hiszen nem csináltál semmi rosszat, csupán kifejtetted az álláspontodat. Okulj azonban a történtekből, és soha ne felejtsd el, hogy minden egyes szónak súlya lehet. Legközelebb fogalmazz óvatosabban!

RÁK (június 22-július 22)

Akad egy személy a környezetedben, aki hosszú ideje érvényesíteni tudja veled szemben az akaratát, s úgy irányít téged, mint egy marionett bábot. Mostanra azonban megelégelted ezt a szerepet, itt az idő tehát a sarkadra állni és hallatni a hangodat azokkal szemben, akik megpróbálnak elnyomni. Fogd azonban vissza magad, nem kell feltétlenül indulatosan vagy arrogánsan felcsattannod, hiszen kulturált formában is tudathatod az érintett személlyel, hogy neked is van saját véleményed. Azért legyél határozott, s akkor sikerülhet tisztáznod mindent!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Olyasmi történik veled, amely rendkívül nagy örömmel tölt el, végre bebizonyosodik az, hogy nem hiába fektettél bele annyi energiát, nem hiába áldoztad rá a szabadidőd, megérte a sok utána járás és várakozás. Most aztán élvezheted a gyümölcsét, nagy kanállal fogyaszthatsz belőle, de vigyázz, nem mindenki örül majd felhőtlenül veled, lesznek, akik megpróbálják lefagyasztani az arcodról a mosolyt. Ez azonban ne szegje kedved, irigyeid mindig is voltak és mindig is lesznek. A lényeg, hogy te mindent megtettél és most ennek megfelelően alakult az eredmény is.

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Úgy érzed, elakadtál egy bizonyos dologban, s akármerre próbálsz mozdulni, nem tudsz továbblépni, így be kell látnod, hogy segítségre szorulsz. Keress a környezetedben egy olyan személyt, aki alkalmas a feladatra, akit kellőképpen megbízhatónak tartasz, s aki nem fog visszaélni a kiszolgáltatott helyzeteddel. Ezúttal sajnos nincs más választásod, mint teljes mértékig rábízni magad valakire, aki kétségkívül érti a dolgát. Ha ketten vagytok, sokkal könnyebben boldogultok, te pedig hálás lehetsz a megmentődnek. Csak arra vigyázz, hogy jól válaszd ki azt az embert, akitől segítséget remélhetsz!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Vállaltál egy feladatot, amit mostanra nagyon megbántál, hiszen rengeteg idődbe és energiádba kerül, hogy a tőled megszokott módon megfelelj a kihívásnak. Ám most már nincs visszaút, muszáj végigcsinálni a dolgot. Annak érdekében, hogy mihamarabb végezhess vele és felszabadulhass a rád nehezedő nyomás alól, zárd ki a külvilágot és igyekezz erre az egyetlen ügyre koncentrálni. A megfelelő tudás megvan benned, kellőképpen tapasztalt is vagy, s pontosan tudod, hogyan oldd meg a helyzetet, így nincs más teendőd, mint nekiveselkedni és végigmenni a megkezdett úton! Hajrá!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Ma olyasvalakibe botlasz, akire nem számítottál ugyan, de napok óta mindig eszedbe jutott. Ezen sorsszerűség rendkívül kellemes meglepetést okoz, Te pedig tudat alatt valahogy be is vonzottad. Nyiss a másik felé, jelezd, hogy részedről érdeklődsz és befogadó vagy, de ne legyél túl rámenős, mert még akkor kiábrándulhat belőled, mielőtt bármi elkezdődött volna. Meglátod, a kevesebb sokkal több lesz, ha arra kerül a sor, hogy hosszabb távon mélyebb kapcsolat alakuljon ki!

NYILAS (november 23-december 21)

Bár a rendszerezés és a sorrend híve vagy, most olyan helyzetben találod magad, hol elfelejtheted az ilyesfajta kiszámíthatóságot. Ettől az első pillanatban eléggé elveszted a komfortérzeted, mert úgy érzed, ha nem látod át a dolgokat azonnal, el fog uralkodni a káosz. Ne ess kétségbe, használd az eszed és a logikát, nem fogsz megfulladni, attól, mert nem ér le a lábad a medencében! Ha abbahagyod a kapálózást, rá fogsz érezni arra, hogyan kell ügyesen a víz felszínén maradni.

BAK (december 22-január 20)

Nagy örömmel és várakozással tölt el valami, aminek a beteljesedéséről már régen letettél, hisz nagyon kicsi volt az esély arra, hogy bármifajta előrelépés történjen egy bizonyos ügyben. Most azonban úgy tűnik, valami megmozdult és a sárban ragadt szekér megindulni látszik. Vedd elő az összes eddig összegyűjtött ötleted és kreativitásod, mert most lesz rájuk igazán nagy szükség! Indulj el az úton, innen már sínen lesz minden!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Olyan kaland kínálja fel magát, amit egyszerűen nem tudsz visszautasítani, bár nem vagy kifejezetten az a vakmerő típus, aki a szakadék szélére kimászna, csakhogy lefotózza a tájat. Most azonban nem tudsz nemet mondani, mert van kedved kipróbálni magad valamiben, amibe eddig soha nem kóstoltál még bele. Légy bátor és nyitott az új dolgokra, mert csak így fogsz új élményeket és tapasztalatokat szerezni! Hajrá!

HALAK (február 20-március 20)

Ma van számodra a nagy ráébredés napja, rájössz ugyanis arra, hogy visszafelé futsz a mókuskerékben és olyan emberekkel próbálsz szembeszállni, akikkel teljesen felesleges vitatkoznod, mert értelmetlenül fárasztod magad. Ne akarj mindenkivel mindent megértetni, időnként hagyni kell az embereket a saját álláspontjukkal együtt, mert előbb-utóbb konfliktushelyzetbe sodrod magad azzal, hogy a saját véleményed próbálod megértetni másokkal, akik tulajdonképp nem is vevők erre, az első pillanattól kezdve. Engedd el és koncentrálj olyan dolgokra, amik előrevisznek.