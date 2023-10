Napi horoszkóp október 30.: a Mérlegek számára komoly lehetőség adódik, a Skorpiók kissé kilógnak a sorból

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 30.

KOS (március 21-április 20)

Teljesíthetetlen feladatokat keresel folyamatosan, olyasféléket, amelyeket tapasztalatlanságod okán szinte biztosan nem fogsz tudni abszolválni, képtelen vagy ugyanis belátni a korlátaidat, azt hiszed, hogy bármire képes vagy. Ezen hozzáállásodnak köszönhetően azonban rendre belefutsz a kudarcokba, amelyek kissé hiteltelenné tesznek a környezeted előtt. Mivel mindenképp szeretnél maradandót alkotni, épp ezért érdemes olyan feladatokat kitűznöd, amely nincs teletűzdelve megugorhatatlan akadályokkal. Próbálkozz kisebb magassággal és ha már biztosan meg tudod ugrani a kihelyezett lécet, akkor teheted feljebb. Addig azonban marad a tapasztalatszerzés!

BIKA (április 21-május 20)

Úgy érzed, a megfelelő úton haladsz ahhoz, hogy elérd a kitűzött célodat, minden a legnagyobb rendben van, egészen addig, amig a hét első napján bele nem botlasz valakibe, aki minden áron hátráltatni szeretne. Ne engedj a nyomásnak, ne hagyd magad befolyásolni, csak arra koncentrálj, hogy tovább menj azon a vonalon, amelyen elindultál. Mindig is lesznek majd olyanok, akik beleszólnak a dolgodba, akik nem akarják majd az igazadat, ám ha kellőképpen határozott vagy, illetve tudatában vagy annak, hogy ki és milyen céllal akad az utadba, akkor nem jelenthetnek legyőzhetetlen akadályt!

IKREK (május 21-június 21)

Olyan helyzet adódik a hét első napján, mely igencsak kellemetlen és amennyiben nem változtatsz rajta gyorsan, abban az esetben nem biztos, hogy jól jössz majd ki belőle. Nincs mind gondolkodnod tehát, mihamarabb a kezedbe kell venned az irányítást és amennyiben az érzelmeidet félretéve racionálisan, hideg fejjel gondolkodsz, abban az esetben sikerülhet megoldanod a problémát. Ez az az alkalom, amikor még van lehetőség visszafordítani mindent, ám ehhez a sarkadra kell állnod, mert később lehet, hogy késő lesz! Cselekedj!

RÁK (június 22-július 22)

Rendkívül felelősségteljes feladattal bíznak meg a feletteseid a hét első napján, amelyre nem volt lehetőséged nemet mondani, hisz nem szeretted volna kivívni az ellenszenvüket. Azt azonban már az első pillanatban is tudod, ez bizony nagyon nagy falat lesz neked és nem fogsz tudni vele egyedül megbirkózni a szóban forgó kihívással. Kérj segítséget, ne vállalj egyedül olyan dolgot, amiről biztosan tudod, hogy nincs hozzá megfelelő erőd, tapasztalatod és tudásod. Nem szégyen, ha ezt most magadnak is az elején bevallod, mielőtt még túlságosan síkos talajra tévedsz, ahol biztosan hasra esel!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Rendkívüli precízitással terveztél el minden lépést egy bizonyos feladat eltervezéséhez, pontosan tudod tehát, hogy mit és hogyan kell csinálnod ahhoz, hogy mindenképp véghezvidd, amit kigondoltál. Nagyon okos taktikával játszol, amely úgy néz ki, egyedülálló, senki más nem tud ugyanis megállítani, így nagyon céltudatosan menetelsz előre. Ne hagyd magad befolyásolni, csak akkor fordulj tanácsért a bizalmasaidhoz, ha olyan mértékben akadsz el, hogy nem tudsz semmiféle módon továbblépni. Hajrá, ne engedd ki a győzelmet a kezedből!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét első napján körülötted gyakorlatilag mindenki kételkedik abban, amit kigondoltál, mindenáron próbálnak lebeszélni róla, te mégis pontosan tudod, hogy igazad van, nyomós okod van arra, hogy azt csináld, amit elterveztél, valamint azzal is tisztában vagy, hogy senki másnak nem ártsz vele, mert a saját bőrödet viszed a vásárra. Érdemes azonban óvatosnak lenned, hiszen ezen az úton senki nem fogja a kezedet, amennyiben tehát megbotlasz, abban az esetben önmagadtól kell felállnod. Alaposan gondolj át minden egyes fázist, mielőtt átkelsz a folyón, mert nem tudhatod, milyen mély a víz!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét első napján komoly lehetőség adódik arra, hogy kiemelkedőt alkoss, amire a környezeted is azt mondja majd, hogy elképesztő teljesítmény. Roppant nagy izgalommal tölt el az, hogy végre van valami, ami színt hozhat a hétköznapokba. Ne hezitálj sokat, indulj el az úton, ez a bizonyos lehetőség ugyanis most még adott, ám az korántsem biztos, hogy megvárja, hogy százszor átrágd magad rajta. Menj, hisz veszítenivalód abszolút nincsen!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Kissé bizarr dologhoz ragaszkodsz, ami másoknak megfoghatatlan, épp ezért tekintenek rád kakukktojásként. Mivel azonban te roppant érdekfeszítőnek, mi több, izgalmasnak találod, ezért kötöd az ebet a karóhoz. Lehet, hogy a többiek el fognak majd csodálkozni, milyen bátor vagy, hiszen olyan dologba ugrasz fejest, amiről ők csak álmodni mernek, te pedig büszke lehetsz magadra, hisz semmiképp nem vagy hétköznapinak mondható!

NYILAS (november 23-december 21)

Maximalista vagy, minden körülmények között arra törekszel, hogy a legjobb formádat hozd akár erőd és a határaid totális figyelmen kívül hagyásával is. Persze, mutasd meg mindenkinek, mire vagy képes, ennek ellenére néha mégis érdemes tudomásul venned, hogy sokkal jobb az, ha időnként egyszerűen csak alakulnak maguktól az események. Találj most olyan elfoglaltságot, amelyben örömödet leled és nem veszel a hátadra egy sziklatömbnyi terhet vele, időnként ugyanis ilyesmire is szükség van!

BAK (december 22-január 20)

Az a fajta ember vagy, aki kifejezetten utálja a váratlan helyzeteket, foggal-körömmel ragaszkodsz a komfortzónádhoz, méghozzá olyannyira, hogy abszolút kétségbe tud ejteni az, ha ki kell lépned belőle. Nyilván emiatt időnként a szemedre olvassák bizonyos személyek, hogy kissé egysíkú az életed, ám valahogy ez téged abszolút nem zavar. A hét első napján azonban olyan helyzetbe sodor az élet, amikor rákényszerülsz arra, hogy elhagyd ezt a bizonyos biztonsági zónát és olyasvalamibe csöppenj, ahol talán életed nagy kalandja vár! Győzd le a kétségbeesésed és gondolj arra, hogy most aztán mindenkinek megmutathatod, milyen fából is faragtak. Hajrá!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét első napján az eddig érzett magabiztosságod hirtelen megremeg, valaki ugyanis elejt egy olyan mondatot, aminek akár alapja is lehet. Noha eddig úgy érezted, hogy megingathatatlan vagy, ma mégis kiderül, hogy az ennél sokkal szilárdabban kell két lábban a földön állnod ahhoz, hogy sikeres lehess, hisz ha valaki csupán egyetlen mondattal meg tud ingatni, akkor a következőtől bizony eldőlsz majd, mint egy dominó. Ha tudod, hogy képes vagy megcsinálni valamit, akkor semmiképp ne hagyd magad, tégy mindent úgy, ahogyan eddig, és ne foglalkozz a kotnyeleskedőkkel!

HALAK (február 20-március 20)

A hét első napján meglehetősen frusztrál a tudat, hogy nem a várakozásaidnak megfelelően haladnak a dolgok, ennek köszönhetően egyszerre vagy feszült, ugyanakkor aggódsz. Márcsak azért is, mert te mindent előre, aprólékosan kiszámoltálc és ennek megfelelően azt remélted, hogy nehézségek nélkül, gyorsan célba érsz. Lehet, hogy idegeskedés helyett csupán hagynod kellene ezúttal mindent magától történni, hiszen attól a folyó még nem fog visszafelé folyni, ha beleteszel egy jókora farönköt!