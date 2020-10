Napi horoszkóp október 30.: a Kosok nagyobb pénzösszegre számíthatnak, az Ikrek fontos ügyért harcolnak

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 30.

KOS (március 21-április 20)

Nagyobb pénzösszeghez jutottál, örömödben pedig hajlamos vagy felelőtlenül költekezni, nem gondolva arra, hogy mi mindenbe tudnál befektetni, ami hosszabb távra biztos jövedelmet ígérhet. Amennyiben mérlegelni tudod, hogy vajon mi az, ami jobban megéri, pontosan tudni fogod, hogy most érdemes okosan bánnod a befolyt összeggel, hogy a jövőben ne fájjon a fejed anyagi gondok miatt. Ha semmiképp nem tudsz megálljt parancsolni a pénzszórásnak, keress valakit, akinél legalább átmenetileg biztonságba helyezheted ezt a bizonyos összeget! Így talán kisebb lesz a kísértés!

BIKA (április 21-május 20)

Olyan dolog terheli a lelkedet, amelyet nem tudsz és nem akarsz mindenkivel megosztani, azt azonban tudod, hogy valakinek el kell mondanod ahhoz, hogy könnyíthess magadon és esetleg olyasn tanácsot kaphass, amely hozzásegít a megoldáshoz. Légy azonban óvatos, hisz nem mindenki akarja a te javadat, vannak irigyeid és rosszakaróid, épp ezért érdemes körültekintően megválasztani azt a személyt, akinek bizalmat szavazol. Amennyiben tudod, kihez kell fordulnod, ne késlekedj őszintén elmondani mindent a legapróbb részletekig, hisz így lesz neked is könnyebb és talán a megoldást is megleled!

IKREK (május 21-június 21)

Teljes mellbedobással dolgozol valamiért, ami különösen fontos a számodra, eddig azonban nem nagyon láttad az eredményét, sőt, a legnagyobb csalódottságodra úgy érzed, inkább hátrafelé haladsz, mintsem előre. Nem érdemes ezen bosszankodnod, érdemes belátnod, hogy nem tehetsz jelen pillanatban többet az ügy előremeneteléért, egyszerűen fogadd el, hogy időnként a sors keze sokkal erősebb nálad. Talán egyelőre ott kell tartanod, ahol most vagy,s akármennyire is tolod két kézzel előre a dolgokat, mindig ellenállásba fogsz ütközni. Lassíts le, ne görcsölj, csak tedd a dolgodat továbbra is alázattal és szorgalommal, s meglátod, jönni fog az eredmény is! Légy kitartóbb!

RÁK (június 22-július 22)

Mindig igyekszel a saját utad járni, önállóan hozod meg a téged érintő döntéseket, ebből fakadóan elég nehezen viseled, amikor valaki megpróbálja befolyásolni a téged érintő ügyeid. Igyekezz gyorsan, érthetően, de szofisztikálst hangnemben megértetni az illetővel, hogy ez a Te életed, így tehát Te vagy az egyetlen kompetens személy, aki ezügyben dönthet a saját sorsáról. Mindemellett be kell tudnod azt is látni, hogy nem minden helyzetben boldogulsz egyedül, vannak olyan szituációk, amikor neked is szükséged van némi támaszra és tanácsra. Jól válaszd meg azonban, kiktől fogadsz el bármiféle tanácsot és ki az, aki csak hamis útra terel. Okos vagy, használd a női megérzéseid!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Régóta halogatsz egy elég súlyos döntést, ám szorít az idő, tudod, hogy lassan mondanod kellene ezzel kapcsolatban valamit. Mielőtt azonban végleges elhatározásra jutnál, sorakoztass fel magadban minden érvet és jól gondold végig, milyen lépésnek mi lehet a következménye. Amennyiben sikerül dűlőre jutnod, ne késlekedj, s mond ki, amit gondolsz. Merd vállalni őszintén a véleményedet, és ha biztos vagy a dolgodban, teljes mellszélességgel állj ki az ügy mellett! Nehogy az első pillanatban megfutamodj, hanem higgy magadban: nem véletlenül jutottál éppen erre a konklúzióra, s meg tudod csinálni a dolgot!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Nagyon-nagyon reménykedsz valamiben, hatalmas várakozással tekintesz rá, ám legnagyobb csalódásodra azzal kell szembesülnöd, hogy nem is tartogat számodra olyasfajta lehetőségeket, mint amennyit vártál volna ettől a helyzettől. Amennyiben úgy gondolod, ideje felhúzni a vasmacskát és tovább állni, ne vesztegesd az időd és keress új utakat, hisz így azok a lehetőségek is elúsznak, amelyekkel sikeres lehetsz. Épp ezért ideje eldöntened, mit is szeretnél valójában: erős alapra erős szerkezetet felhúzni, vagy csupán illúziókból légvárat építeni.

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Ha ma a megfelelő tempóban haladsz, akkor olyan programokon is részt vehetsz, amelyekre hosszú ideje nem jutottál el. Rendszerezd a tennivalóidat és annak megfelelően végezd el a feladataidat, és akkor semmiféle hiba nem csúszhat a számításaidba. De akkor se ess pánikba, ha valamilyen váratlan dolog szakad a nyakadba. Amennyiben eléggé összefogott vagy, mindent le tudsz zárni, s délután már szabad emberként élvezheted az életet egy forró csoki vagy pohár bor és a barátaid társaságában!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Úgy érzed, hiába teljesítesz a maximumon, s annak ellenére, hogy a saját meggyőződésed szerint profin dolgozol, valaki mégis elégedetlen veled. Amennyiben azonban nem kérdezel rá ennek a magyarázatára, az idők végezetéig főhetsz a saját levedben, hiszen az égvilágon semmi nem fog történni. Helyesebben teszed, ha leülsz végre az illetővel és megpróbálod tisztázni vele, mi a baja, s szerinte min kellene változtatnod ahhoz, hogy ne csak az örökös kifogásait hallgasd.

NYILAS (november 23-december 21)

Belekerülsz egy szituációba, amelyben első pillanattól kezdve eléggé kényelmetlenül érezted magad, de kénytelen vagy a lehető legjobb tudásod szerint megállni a helyedet. Próbáld a maximumot nyújtani, ne engedd, hogy a körülmények befolyásoljanak. Csakis arra koncentrálj, hogy minél hamarabb pontot tegyél az ügy végére. Ne halogasd tovább a dolgod, zárd le végre, s lépj tovább. Gondolj arra, hogy itt a hétvége, nem kell ráfeszülnöd semmire, csupán csak a pihenésre összpontosíthatsz!

BAK (december 22-január 20)

Szerencsés embernek mondhatod magad, hisz rengeteg támogatód akad, aki melletted áll egy olyan ügyben, amely számodra kiemelten fontos. Hálás vagy ezért, miközben pontosan tudod, hogy ezen az úton neked egyedül kell végigmenned. Hiába a sok szurkoló, ez kizárólag a te ügyed: tiéd lesz a dicsőség – vagy te viseled egy esetleg hibás döntés összes következményét. De ez ne rettentsen vissza, bátran menj tovább a megkezdett úton, hiszen nemes célért küzdesz, s ha eléred, méltán lehetsz büszke magadra!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Annyi mindennel szeretnél végezni a hét utolsó munkanapján, hogy egyszerre rengeteg dologra összpontosítasz, ami előbb-utóbb azt eredményezi, hogy megbotlasz és akkorát fogsz hasalni, hogy kezdhetsz mindent előlről. Az eszeveszett rohanás helyett azonban érdemes megállnod egy pillanatra, végig kell gondolnod, hogy mi, mi után következik és úgy zongorázd végig a darabot, hogy abban egyetlen hamis hang se legyen. Képzeld el, ha mindent csak úgy, nekifutásból csinálnál mindenféle mögöttes tartalom nélkül, azonnal a feje tetejére állna minden! Te ennél azonban sokkal okosabb vagy!

HALAK (február 20-március 20)

Akad valaki a környezetedben, akivel kapcsolatban elég negatív érzéseid vannak, noha semmit nem ártott neked, mégis úgy érzed, ösztönösen kell távol tartanod magad tőle, nehogy ártani tudjon neked. Ne higgy az első megérzésnek és a rosszindulatú pletykáknak, ismerd meg az illetőt egy kicsit jobban, mielőtt még véleményt alkotnál róla, hisz így, ismeretlenül mégsem ítélhetsz el senkit. Amennyiben kicsivel nyitottabb vagy és közelebb kerülsz hozzá, rá fogsz jönni, hogy nem kellett volna bedőlnöd a mendemondáknak, sokkal jobb embert ismerhetsz ugyanis meg a személyében, fenntartva egy hosszabb távú barátság kialakulásának lehetőségét is. Ne ítélj, hogy ne ítéltess!