Napi horoszkóp október 3.: az Oroszlánok változásra vágynak, a Vízöntőket kellemes meglepetés éri

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 3.

KOS (március 21-április 20)

Történt veled valami a múltban, amelyre egyáltalán nem vagy büszke, nem véletlenül nem is tud róla senki a közvetlen környezeteden kívül. Mégis a mai napon olyasmi történik, amely miatt ismét többek előtt felszínre kerül, te pedig legszívesebben a föld alá süllyednél szégyenedben. A múltat eltörölni nem lehet, ami megtörtént, azt már nem tudod meg nem történtté tenni, így ha már ezt dobta a gép, nem kell szégyenedben a Világ elől is elbújnod, vállald fel bátran, hisz ez is az életed része, hozzád tartozik, mint ahogy azok a dolgok is, amelyekre büszke vagy. Hidd el, nem vagy egyedül, mindenkinek vannak olyan titkai, amelyeket legszívesebben örökre kitörölne az életéből!

BIKA (április 21-május 20)

Nehezen tudod túltenni magad egy számodra kellemetlen szituáción, s emiatt nem túl jó a közérzeted sem. Egyfolytában azon kattog ugyanis az agyad, mit rontottál el, s miként lehetne valamit még javítani a helyzeten. El kell azonban fogadnod, hogy az eseményeket nem mindig tudod befolyásolni, így bizonyos ügyeket jobb minél előbb lezárni, semmint foggal-körömmel ragaszkodni valamihez, amiből nyilvánvalóan képtelen leszel jól kijönni. Nyiss új dolgok felé, mert így nagyobb esélyed lesz a sikerre!

IKREK (május 21-június 21)

Minden erőddel siettetnéd a dolgokat, úgy érzed ugyanis, hogy tapodtat sem haladsz előre, bármennyire is szeretnél minél gyorsabban végezni. Próbálj tehát ténylegesen tenni valamit az ügy érdekében, s akkor talán felgyorsulnak majd az események. Ám előtte gondold át alaposan, mit és hogyan kellene csinálni a munka hatékonyságának javítása érdekében. Ha sikeresen elvégezted a rád bízott feladatot, nyugodtan dőlhetsz majd hátra, hiszen mindent megtettél annak érdekében, hogy nyugodt lelkiismerettel élvezhesd a hétvégét!

RÁK (június 22-július 22)

Mindent nagyon precízen eltervezel egy rád bízott feladat végrehajtása kapcsán, teljesen biztos vagy magadban, azt gondolod, hogy semmi nem ingathat meg. Csakhogy váratlanul komplikációt lépnek fel, s emiatt újra kell gondolnod mindent, ám te egyáltalán nem voltál felkészülve erre, hiszen számodra ismeretlen útra kell lépnek. Épp ezért most még jobban ügyelned kell a részletekre, mert a legapróbb hibának is súlyos következményei lehetnek. De ha sikerül megoldani az ügyet, nagyon büszke leszel magadra, hiszen ezért a győzelemért tényleg meg kellett harcolnod.

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Kissé monotonnak találod az életed, úgy gondolod, hosszú ideje semmilyen érdekes élményben nem volt részed, csak egykedvűen futsz a mókuskerékben. Épp ezért rendkívüli módon ráunva erre, valamilyen változatosságot keresel, új dolgokat szeretnél kipróbálni, belekóstolnál valamibe, ami megtöri ezt az egyhangúságot. Végy erőt magadon, és keress olyan kalandot, ami új élményeket ígér, s elegendő inspirációt ad ahhoz, hogy a szokásos napi rutint se érezd elviselhetetlen tehernek. Időnként szükséged van arra, hogy más dolgokat is megtapasztalj, hogy többé vagy jobbá válhass!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Ma olyan, számodra ismeretlen útra tévedsz, ahol eddig egyáltalán nem jártál és fogalmad sincs, hogy az hová is vezet. Még nem késő azonban bevallanod, hogy zöldfülűként először keveredtél erre az ösvényre. Hidd el, ha még azelőtt visszafordulsz, hogy reménytelenül eltévednél a labirintusban, rengeteg bajtól óvhatod meg magad. Keress inkább olyan kihívást, amely sikerélményekkel kecsegtet, s nem kell egyfolytában azon görcsölnöd, hogy bármikor hasraeshetsz! Az ismeretlenbe csak akkor indulj el, ha elég bátornak és magabiztosnak érzed magad ahhoz, hogy minden helyzetben el tudj igazodni!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Úgy érzed, hogy olyan dolgokkal kell most megbirkóznod, amelyek jócskán meghaladják a képességeidet. Ha azonban alaposabban elmerülsz a részletekben, lehetséges, hogy kiderül: csak te magad dramatizálod túl a helyzetet, hisz korántsem biztos, hogy nem leszel képes könnyűszerrel teljesíteni a küldetésedet. Ne rettenj meg egy kihívástól már az első pillanatban, inkább tedd oda magad. Most itt a lehetőség arra, hogy a környezeted előtt is bizonyíthasd a rátermettségeded és azt, hogy alkalmas vagy a feladatra!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Olyan projekten dolgozol, amelyet – veled ellentétben – mások talán be sem vállaltak volna, mert ez túl nagy falatnak tűnik. Neked azonban szükséged van arra, hogy a környezetedben elismerjék azt, amit csinálsz, s ennek érdekében folyamatosan emeled a lécet. Nincs is ezzel semmi gond, érdemes azonban ügyelned arra, hogy át ne ess a ló másik oldalára, szóval ne hagyd, hogy a megfelelési kényszer eluralkodjék rajta. Elsősorban önmagadért dolgozz, s arra törekedj, hogy a saját elvárásaidnak felelj meg, az pedig, hogy mások mit gondolnak, legyen mindig másodrangú kérdés. Hidd el, sokkal boldogabb leszel, ha önmagadért teszed, amit teszel, s ezzel is ki tudod vívni ki a környezeted elismerését!

NYILAS (november 23-december 21)

Olyannyira sikeresnek érzed magad valamiben, hogy már kissé nagyképűen állsz a dologhoz, azt gondolod ugyanis, hogy bármibe kezdesz, az neked biztosan sikerülni fog. Emiatt hajlamos vagy lazítani, ami viszont időnként kellemetlen helyzetbe is sodorhat. Amennyiben hátradőlsz és látatlanban bezsebeled a sikert anélkül, hogy érdemben tettél volna bármit is érte, előbb-utóbb igen nagyot fogsz bukni. Jó dolog a magabiztosság, s jó, ha mindig pontosan tudod, hogy mit kell tenned a biztos győzelemért, mégis érdemes szerénynek maradni. Hidd el, a túlzott magabiztosság könnyen visszaüthet!

BAK (december 22-január 20)

Segítesz egy kedves ismerősödnek, aki rendkívül hálás azért, hogy a bonyodalmakban számíthat rád. Nagyon jó barát vagy, és ezt a többiek is tudják rólad. Mindig maradj ilyen ember, mert nagyon ritka az olyan barát, aki minden körülmények között rendíthetetlenül odaáll a másik mellé, és elhordja a hátán a hegyet is, ha arra van szükség. Legyél méltán büszke magadra!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Kellemes meglepetésként ér, hogy akkor jössz rá egy eddig nyitott kérdés megoldására, amikor nem is számítottál rá. Örömmel és nyugalommal tölt el, hogy most már tisztán látod a helyzetet, nem kell rajta tovább gondolkodnod. Használd ki, gyorsan oldd meg a dolgot, mert ez most egy olyan lehetőség, amit nem szabad elszalasztani. A végén nagyon elégedett leszel az eredménnyel.

HALAK (február 20-március 20)

Közös projekten gondolkodsz egy ismerősöddel, ő azonban nem veszi túl komolyan az ötletet. Így viszont ne ragaszkodj görcsösen hozzá, mert ha most komolytalanul áll hozzá, később ez fogja a bonyodalmat okozni közöttetek, és lehet, hogy emiatt véget is ér majd a közös munka. Ülj le, beszélj vele, add értésére, pontosan mit szeretnél és mit vársz el tőle, mert ha nem lát tisztán, mindvégig ott fog körülötted bohóckodni, így viszont semmi értelme belekezdeni.