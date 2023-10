Napi horoszkóp október 3.: a Bikák csapatban is kiválóan működnek, az Oroszlánoknak nagyobb önbizalomra van szükségük

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 3.

KOS (március 21-április 20)

A hét második napján az általad befektetett energiák bőséggel megtérülhetnek, mely téged roppant nagy örömmel tölt el. Élvezd a helyzet minden percét, arasd le bátran a babérokat, hiszen csakis magadnak köszönheted azt, amit elértél. Amennyiben kimaxoltad a sikert, abban az esetben újult erővel indulhatsz is az új kalandok felé, ne hagyd, hogy a mámor elvegye a józan ítélőképességedet!

BIKA (április 21-május 20)

Egy bizonyos feladat kapcsán akalmazkodnod kell másokhoz, ami szerencsére nem okoz gondot, hiszen a magas toleranciaküszöböd és alkalmazkodóképességed révén simán megy ez neked. Mindenkinek megvan a dologban a saját szerepe, ezért te is csak a saját feladatodra koncentrálj és arra, hogy az, amit csinálsz, a lehető legtökéletesebb legyen. Jó kis csapat vagytok, amely téged nagy elégedettséggel tölt el, hisz végre van egy közösség, amelyben jól érzed magad!

IKREK (május 21-június 21)

Lassan kezdesz egy bizonyos folyamat végére érni, amit nagyon szerettél csinálni, emiatt borzasztóan sajnálod, hogy ennek lezárásával új fejezet kezdődik az életedben. Bármilyen nehéz is, be kell azonban látnod, semmi nem tart örökké, egyszer mindennek vége szakad, éppen ezért próbáld minden egyes percét kiélvezni, amíg van rá lehetőség. Ne csüggedj, hiszen ha ez az ajtó bezárul, új kapuk nyílnak majd meg előtted, s rengeteg élmény és lehetőség vár rád. Fel a fejjel, a világ tele van új és izgalmas dolgokkal, neked csak el kell indulnod és élvezni az életet!

RÁK (június 22-július 22)

A mai nap érdekes tapasztalatokat tartogat a számodra, olyan ismeretlen útra tévedsz, ami fordulatot hozhat az eddigi munkádban. Először kissé bizonytalanul teszed egyik lábadat a másik után, amennyiben azonban elkapod a ritmust, abban az esetben szinte csukott szemmel is végig tudsz menni a kötélen, anélkül, hogy lezuhannál. Jól is teszed, ha nem rettensz vissza, hiszen a végén lesz az okod az ünneplésre, mellyel magadnak is bizonyíthatsz, hogy érdemes időnként elhagyni a komfortzónádat, amelyben általában mozogsz!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Hihetetlen módon szükséged van a motiválásra, a pozitív visszaigazolásra ahhoz, hogy végig merj menni bármely úton. A hét második napján azonban bármennyire is várod, valamely rejtélyes oknál fogva elmarad, ami persze igencsak elbizonytalanít, s azt gondolod, talán nem jó nyomon jársz, hagynod kellene az egészet és más utakat kellene keresned. Amennyiben azonban mindig kizárólag arra figyelsz, hogy a környezeted miként reagál, ha minden alkalommal támogatásra vársz, nem-igen fogsz egyről a kettőre jutni. Bízz magadban és ne másokra alapozz!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A józan ítélőképességed szerint abszolút sínen vannak az ügyeid, nem-igen látsz arra esélyt, hogy belebukj bármelyikbe is, ennek okán elégedetten dőlsz hátra. Mivel azonban bármikor beüthet a krach, épp ezért semmiképpen nem ajánlott elbíznod magad, ne hagyd, hogy lankadjon a figyelmed, ne engedd ki az irányítást a kezedből, mert csakis így lesz lehetőséged arra, hogy a végén learasd a babérokat! Csak akkor dőlhetsz végleg hátra, ha átlépted a célvonalat, addig összpontosíts az aktuális feladatra!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Pontosan tudod, hogy ma van a határidő egy bizonyos feladat befejezésére, ennek okán eszeveszett kapkodásba kezdesz, folyamatosan attól rettegve, hogy mikor szólal meg a dolog végét jelző gong. Mielőtt azonban fejjel mennél a falnak, a lehető leggyorsabban ki kell dolgoznod egy tervet, meg kell találnod a megfelelő taktikát ahhoz, hogy az általad elvárt eredményt mutathasd fel a végén. Meg tudod csinálni, hinned kell csupán abban, hogy megvan benned a kellő tudás, talpraesettség és magabiztosság ahhoz, hogy végül mindenki elégedett lehessen, saját magadat is beleértve. Hajrá!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Kivételes hozzáállásod segíthet ma hozzá a sikerhez, amelyről az elején abszolút nem látszott, hogy lehet belőle valami. Kiváló bizonyíték ez számodra, hogy érdemes jobban bíznod a képességeidben, hiszen bőven rendelkezel annyi tudással és tehetséggel, hogy nem okoz gondot egy nehezebb feladat megoldása sem. Ez a szituáció most tökéletes bizonyíték arra, hogy amennyiben elhatározol valamit, s a megfelelő időben a megfelelő módon teszed a dolgodat úgy, ahogyan azt a helyzet megkívánja, szinte teljesen biztosan zsebelheted be a sikert! Csak így tovább, ez a profizmus!

NYILAS (november 23-december 21)

Egy számodra igencsak kellemetlen dologra derül fény a hét második napján, mely igencsak rányomja a hangulatodra a bélyegét. Nem érdemes azonban sokáig lamentálnod rajta, amennyiben ugyanis kiderült, abban az esetben nyugodtan vállald a felelősséget, hiszen ez is az életed része, a múltat pedig megváltoztatni már úgysem tudod. Ne aggódj, nem te vagy az egyetlen ember a Föld nevű bolygón, akinek vannak kellemetlen titkai, nem is vagy tehát akkora kakukktojás, mint amekkorának gondolod magad!

BAK (december 22-január 20)

A hét második napján valaki a határaidat feszegeti, egyszerűen nem fogadja el a véleményedet, gyakorlatilag folyamatosan provokál és bosszant, melyet igen nehezen tolerálsz. Nem vagy ugyanis hozzászokva ehhez a fajta viselkedéshez, hiszen általában olyan emberekkel veszed körül magad, akik megértenek, akik kedvelnek és elfogadnak. Mivel az illető semmilyen módon nem illik ebbe a képbe, épp ezért inkább engedd el és lépj tovább, a saját ügyeidre koncentrálva. Nem kell neked mindenki tetszését elnyerned, ne pazarold az energiáidat arra, hogy minden áron meggyőzz embereket a saját álláspontodról, főleg olyanokat, akik sportot űznek abból, hogy felbosszantsanak!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Úgy érzed, kezded elveszíteni a kontrollt egy számodra fontos ügyben, mely rendkívüli módon bosszant. Legszívesebben az egészet sutba dobnád dühödben, úgy érzed az eddig leadott energia teljesen felesleges volt. Amennyiben azonban képes vagy úrrá lenni az indulataidon és végiggondolod azt, hogy hol lehet az a bizonyos banánhéj, abban az esetben talán rájöhetsz arra is, hogy mit kellene másként csinálnod ahhoz, hogy visszakapd a gyeplőt a kezedbe. Abszolút nem a lehetetlennel küzdesz, annyi biztos azonban, hogy a jelenleginél nagyobb összpontosítást igényel a dolog!

HALAK (február 20-március 20)

Végre sikerült annak a projektnek az utolsó fázisába érned, amelyek hosszú ideje dolgozol, mely nem is jöhetett volna jobbkor, hiszen kezdtél már kissé hitevesztetté válni. Ettől a ponttól csupán egy utolsó nagy erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy végül büszkén és boldogan ünnepelhess a célban. Semmiképpen ne hagyd tehát, hogy bármi kizökkentsen, hiszen pontosan tudod, hogy nincs már sok hátra. Régóta készültél arra, hogy megmutasd mindenkinek, mire is vagy képes, ezért feltétlenül tarts még ki néhány méter erejéig! Meg tudod csinálni, csak higgy magadban és a képességeidben!