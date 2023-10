Napi horoszkóp október 29.: az Ikrek felelősségteljes döntést hozhatnak meg, a Mérlegek nehezebb feladattal küzdenek

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 29.

KOS (március 21-április 20)

Olyannyira egysíkúan látsz egy bizonyos dolgot, hogy bárki, aki esetleg más alternatívát is felvázol, elhajtod inkább, hogy esély se legyen arra, hogy letérítsenek az utadról. Ezen a ponton érdemes azonban mérlegelned, hogy ha meghallgatsz más nézőpontot, rájöhetsz, hogy talán kissé más dimenzióban értelmezted a helyzetet, többet látva a dologba, mint amennyi benne van. Nyisd ki a szemed, meglátod, érdemes lesz másfelé is tekinteni!

BIKA (április 21-május 20)

Úgy érzed, hiába kértél már többször is egy bizonyos személyt arra, hogy megtegyen neked valamit, azt érzed, hogy folyamatosan bujkál előled, mintegy menekülve a segítségnyújtás elől. A hét utolsó napján eljött tehát az ideje annak, hogy olvass a sorok között és saját kezedbe vedd az ügyet, hisz rá kell jönnöd, hogy ez a bizonyos személy nem véletlenül fogócskázik hosszú ideje. Hidd el, ha a sarkadra állsz és elhiteted magaddal is, hogy képes vagy egyedül végigmenni a függőhídon, nem lesz semmi probléma. Minden csak önbizalom kérdése!

IKREK (május 21-június 21)

A hét utolsó napján egy bizonyos helyzet kikényszeríti belőled, hogy mintegy gondolkodási idő helyett olyasfajta felelősségteljes döntést hozz meg, amelynek később számolnod kell a következményeivel. Mivel nem szeretnéd, ha a dologok negatív irányba mennének, igyekezz mindent mérlegelni és -bár az idő nagyon kevés- úgy kitenni a pontot a mondat végére, hogy közben nem remeg meg a kezed. Talán jobb is így, nem lehet mindig hosszú időn keresztül kotlani valami felett, hisz az élet közben elmegy melletted. Mérlegelj, dönts, lépj tovább. Ennyire egyszerű!

RÁK (június 22-július 22)

Tűkön ülve várod annak az ügynek a fejleményét, amely egy életre megváltoztathat mindent és végre pozitív irányba mozdíthatja el a sorsod. Igyekezz azonban nem sürgetni a dolgot, hisz rajtad már nem múlik az eredmény. Nyugtasd a lelkiismeretedet azzal, hogy minden tőled telhetőt megtettél azért, hogy learathasd a babérokat, innentől pedig minden a karma feladata. Mivel befolyásolni úgysem tudod a végkimenetelt, próbálj kicsit kikapcsolódni, más dolgokkal foglalkozni, hisz attól nem jön előbb az eredmény, hogy non-stop azon kattogsz. Hétvége van, olvass, főzz valami különlegeset, faragj Halloween-i tököt vagy nézz meg egy romantikus filmet!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A környzeted egyfajta szupernőként tekint rád, azt gondolják ugyanis, hogy ami meghaladja az ő képességeiket vagy túl nagy energia leadással járna számukra, inkább meg se mozdulnak, nehogy elfáradjanak, majd te megoldod a helyzetet. Tedd fel azonban magadnak a kérdést: biztos jól van ez így? Biztos mindenkit neked kell megmentened a felelősségvállalástól? Amennyiben a saját életed fontosabb számodra, igyekezz mindenkinek diplomatikusan felhívni a figyelmét arra, hogy neked is csak egy életed van, amit senki nem él helyetted és mivel minőségileg élhetővé szeretnéd tenni, így ezennel tovább is állnál az úton. Ne legyen emiatt lekiismeret furdalásod, hisz mindenki a saját sorsáért felelős!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Próbáltál elbagatelizálni egy igen-igen fontos ügyet, azt gondoltad ugyanis, hogy ha készakarva kisebb méretűre nyomod össze, annál nehezebb lesz másoknak észrevenni. Mivel azonban akadnak a környezetedben olyan személyek, akik kifejezetten arra játszanak, hogy te hibát kövess el és végre nyakon csípjenek, előbb-utóbb belátod, hogy csak káros lehet az, ha olyasféle üggyel kapcsolatban próbálsz kibújni a felelősségvállalás alól, amely igazán fontos, arró nem is beszélve, hogy nem fog a népszerűségi indexed az egekbe ugrani. Épp ezért tehát ne add meg azt az örömet senkinek, hogy kárörvendően vigyorogjon, amikor neked az esküdtszék elé kell állnod. Állj bele két lábbal a helyzetbe, vedd elő minden tudásod és hadd szóljon!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Elég nagy falatnak tűnhet számodra az, amivel a hét utolsó napján szembe kell nézned, annyira ijesztőnek találod a dolgot, hogy kissé gyermeteg módon szíved szerint visszabújnál a takaród alá és csak akkor jönnél elő, ha minden megoldódott és semmiféle komolyabb detonáció nem következett be. Mivel azonban jelenleg ez nem tartozik a választható opciók közé, épp ezért még azelőtt állj két lábra, mielőtt elindulnál a lejtőn és nem tudnád befolyásolni az ügy végkimenetelét. Elegendő tapasztalattal rendelkezel, pontosan tudod, mit kell tenned, nem is küzdesz megrághatatlan falattal, így tehát egy kis bátorsággal és önmagadba vetett hittel abszolút a helyzet nyertese vagy. Menni fog, csak bízz a tudásodban!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Vannak a környezetedben olyan személyek, akiknek teljesen mindegy, mennyi terhet pakolnak a másikra -jelen esetben rád-, a lényeg számukra az, hogy nekik ne nyomja semmi a vállukat. Az, hogy ezek alatt valaki összeroskad-e vagy megbirkózik velük, már nem gondolják az ő gondjuknak, így nem is nagyon nyújtanak segítő kezet, amikor a másik rogyadozik a terhek alatt. Mivel azonban téged nem az áldozat szerepére választott ki az Univerzum, így világosan és diplomatikusan hozd ezen személyek tudtára, hogy elég terhet cipelsz te is, elég feladatot kaptál, amivel küzdened kell, nem hiányzik az a szikla, amit rád szeretnének terhelni. Vagy megoldják ők, maguk vagy terhelje őket a felelősség. Nem vagy te irgalmas szamaritánus, csupán egy halandó ember, akinek végesek az energiaraktárai!

NYILAS (november 23-december 21)

Segíteni szeretnél egy hozzád közel álló embernek a hét utolsó napján, ennek okán kéretlenül kezdesz olyan mentőakcióba, amely előtt az illető is csupán értetlenül áll, ő ugyanis a legkevésbé sem hatalmazott fel semmire. Ez is kiválóan mutatja, hogy nemes tulajdonság a segítőkészség, mégsem mindig célravezető. Amennyiben tehát mindenképp segítseni szeretnél, abban az esetben kérdezz rá, hogy mégis mi az, amiben a szolgálatára lehetsz. Hidd el, sokkal több kellemetlen percet előzhetsz meg azzal, ha nem kezdesz mindenféle hősködésbe!

BAK (december 22-január 20)

Korábban ugyan ígéretet tettél valakinek valamire, ám úgy érzed, mostanra az illető olyannyira veszi készpénznek azt, hogy be is tartod, hogy szinte már erőszakosan követeli azt. Mielőtt azonban felbosszantana és olyat mondanál, amit magad is megbánnál, próbálj türelemmel fordulni felé és diplomatikusan, ám határozottan megértetni vele, hogy ez most nem az a helyzet, ahol ő egyhelyben ugrálva követelheti a játék mackót, itt most türelmesen kell várnia, ha szeretné megkapni. Te ugyanis nem az a személy vagy, aki mások füttyszavára ugrik, aki ha kell, tűzön-vizen keresztülmenve, faltörő kosok mondjára megy előre csak azért, hogy mások elvárásainak megfeleljen. Amennyiben ez nem felel meg másoknak, c'est la vie - lehet tovább állni!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét utolsó napja különleges kihívást tartogat számodra, olyasmiben mérettetheted ugyanis meg magad, amellyel mindenki számára bizonyíthatod, mennyire bátor vagy. Arra azonban nem árt ügyelned, hogy ne lépj a veszélyzónába, hiszen könnyen lehet, hogy vakmerőségednek az egészséged látja majd kárát. Nem kell ahhoz a körúton tigrisbukfencben közlekedned, hogy elismerést válts ki, bőven elég, ha okosan, megfontoltan, valamiféle taktikával állsz a rajtkőre, különben nagy fuldoklás lehet a dolog vége. Ne csinálj bohócot magadból, hisz nem a cirkuszban kell bizonyítanod a rátermettségedet!

HALAK (február 20-március 20)

Teljesen feleslegesen magyarázol valamit a egy bizonyos személynek hét utolsó napján, akárhogy próbálod ugyanisvele megértetni a mondanivalód lényegét, olyan érzésed van, mintha a falnak beszélnél. Ezen a ponton érdemes feltenned magadnak a kérdést: vajon megéri ezeket a köröket futni egy olyan ügyben, amelyben egyedüliként mész előre? Ahol nem akad társad, hisz nem érti a küzdelem lényegét? Tanulj meg olyan embereket hátrahagyni, akik nem segítenek az utadon, mitöbb hátráltatnak is. Nem kötöttél szerződést senkivel, nem kell senkit annak ellenére kézen fogva vezetned az úton, hogy az illető nem is érti, merre tartotok és mi a célotok. Indulj tovább, ne az idődet vesztegesd, hisz a végén te is lemaradsz a dobogóról!