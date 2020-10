Napi horoszkóp október 29.: a Skorpióknak a meggyőző képességükre lesz szükségük, a Nyilasok nem szeretik a váratlan helyzeteket

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 29.

KOS (március 21-április 20)

Úgy érzed, nehezen tudsz túllépni egy számodra kellemetlen véget ért szituáción, emiatt nem túl jó a közérzeted sem. Egyfolytában azon kattog ugyanis az agyad, hogyan tudsz utolsó leheleteddel mégis küzdeni a kudarcos helyzet ellen. Időnként el kell azonban fogadnod, hogy vannak olyan ügyek, amelyeket a saját érdekedben is jobb minél előbb lezárni és elengedni, semmint foggal-körömmel ragaszkodni hozzájuk. Nyiss új dolgok felé és igyekezz lezárni azokat, amelyek csupán hátráltatnak, de előnyödre semmiképpen nem válnak!

BIKA (április 21-május 20)

A hétvége közeledtével semmiféle nagyobb volumenű munkára nem vágysz már, csak arra, hogy minél hamarabb teljenek a munkanapok, hogy aztán nyugodtan feltehesd a lábad és átadhasd magad végre a hétvégének. Noha az egyik lábad már-már feltetted, a másikkal azért még maradj a földön, hisz vannak olyan feladataid, amelyek megoldása nélkül nem fogsz tudni továbblépni és lezárni a hetet. Bár ez most szinte lehetetlen, azért igyekezz koncentrálni és odatenni magad, hisz azért az eredmény naptól, napszaktól, időjárástól, mindentől függetlenül elvárt. Mivel nem szeretnél semmiféle felelősségre vonást emiatt, pont ezért ne lankadjon a figyelmed. Vegyél egy utolsó nagy levegőt és fuss neki a dolgoknak, hisz annál előbb szabadulsz!

IKREK (május 21-június 21)

Olyasfajta feladattal bíznak meg, amely igencsak távol áll tőled minden szempontból, ám nemet mégsem tudtál mondani, mert nem akartál emiatt semmiféle konfliktushelyzetet. Az első pillanatban a fejed vakarva állsz, fogalmad sincs, hogyan oldd meg a szituációt, hisz korábban köszönőviszonyban sem voltál az ilyesfajta feladatokkal. Mivel azonban nincs más választásod, mint nekirugaszkodni, így szedd össze minden tudásod, használd azt a sok-sok tapasztalatot, amelyet az évek hosszú során magadra pakoltál és némi rafinériával és logikával oldd meg a helyzetet. Meglátod, minél előbb végzel a dologgal, annál hamarabb szabadulsz fel minden szempontból, de most elsősorban erre koncentrálj!

RÁK (június 22-július 22)

Utolsó utáni másodpercekben kezdesz bele valamibe, amihez sokkal több időre lett volna szükséged, ám mivel egészen idáig nem volt rá lehetőséged, most kell szupergyorsan kihozni belőle a lehető legtöbbet. Ne is koncentrálj másra, zárd ki a külvilágot és igyekezz csak erre összpontosítani annak érdekében, hogy ha olyan eredmény nem is születhet, amit elvárnál magadtól, mégsem fog mások előtt úgy tűnni, hogy karba tett kézzel, tétlenül ültél és semmit nem próbáltál meg. Legközelebb jobban be kell osztanod a tennivalóidat annak érdekében, hogy mindenre jusson időd, ám emiatt ne okold magad, hisz időnként akármennyire tiltakozol, akaratodon kívül is akasztanak a nyakadba ilyesfajta terheket. Ne feledd: teher alatt nő a pálma, a lényeg, hogy te megpróbáltad!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Minél inkább igyekszel elodázni egy bizonyos dolgot, annál jobban a fejedre fog nőni, lassan már egyetlen szabad perced sem lesz tőle. Épp ezért eljött az idő, amikor be kell látnod, hogy nem húzhatod tovább a dolgokat, szembe kell nézned minden olyan problémával, amely nem hagy nyugodtan aludni. Hidd el, hogyha könnyítesz magadon, sokkal egyszerűbb lesz az életed, álmatlan éjszakák nélkül. Minden csak azon múlik, hogy le szeretnéd-e győzni a félelmeidet a lelki békéd érdekében. Határozd el magad, állj fel és cselekedj, csak a saját nyugalmadért! Amennyiben sikerült egyiket a másik után megoldani, még a Nap is máshogy fog majd sütni, meglátod!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Amit a fejedbe veszel, azt tüzön-vizen keresztül viszed, bármi történik, te ragaszkodsz mindig azokhoz az útvonalakhoz, amelyeket már jól ismersz és csukott szemmel is végig tudsz rajtuk menni. Ez azonban időnként megakadályoz bizonyos célok elérésében, vannak ugyanis olyan szituációk, amikor kénytelen vagy letérni az útról és más ösvényen elindulni annak érdekében, hogy végül sikeres lehess. Nem érdemes mindig mindenáron kötni az ebet a karóhoz, legyél rugalmasabb és ne görcsölj rá semmire, amiben nincs perspektíva, a szemed előtt lévő lehetőséget viszont igyekezz megragadni. Időnként, ha bizonytalan vagy, mérlegeld, hogy miféle áldozatot kell meghoznod a saját boldogságodért!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Már korán reggel érzed magadon, hogy nem vagy top formában, úgy érzed, kezdesz lemerülni és a türelmed sem a régi, emiatt felesleges konfliktushelyzetekbe kerülsz, ráadásul olyan személyekkel, akik elég közel állnak hozzád. Érthető, ha fogytán van az energiád, de az, hogy hol szabod meg a határaidat, az csak és kizárólag rajtad múlik. Mielőtt megbántod a körülötted élőket, érdemes egy kicsit magadra maradnod és pihenned, mert ez, hosszú távon semmi jót nem terem majd neked. Ezen kívül ne feledd, semmi sem fontosabb az egészségednél, ha a tested jeleket küld, az sem véletlenül történik!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Minden erőddel igyekszel rábeszélni valakit egy bizonyos lehetőségre, ám az illető minden porcikájával tiltakozik ellene. Mivel azonban te úgy érzed, mindenképp meg kell ragadnia ahhoz, hogy sikeressé válhasson, ezért nem hagyod ezt a hajót elúszni, nyomulsz előre, mintha valaki kötelezne rá, így azonban csupán ellenszenvet fogsz kiváltani másokból. Ha tiltakozik, Te nem tehetsz semmit, mindent megpróbáltál, nem sikerült meggyőznöd, épp ezért jobban teszed, ha túl teszed magad a dolgon és tovább lépsz, hogy elkerüld a konfliktus helyzetet. Ha úgy dönt, hagyja elúszni a hajót, akkor nincs mit tenni, ez az ő döntése!

NYILAS (november 23-december 21)

Általában szeretsz a saját, jól kidolgozott terveid szerint haladni, a váratlan helyzetek könnyen kihoznak a sodrodból, nem is igen tudsz ilyenkor adekvátan reagálni. Ezúttal azonban meg kell tanulnod beilleszkedni és csapatjátékosként működni, hisz olyan feladatot kapsz a kollégáiddal, melyet csak csapatban tudtok megoldani. Ahhoz azonban, hogy konfliktus nélkül végig tudj menni az úton, lejjebb kell adnod az elvárásaidból, helyenként rugalmasabbnak kell lenned, máskülönben nagyon könnyen kakukktojássá válhatsz. Ezekből a szituációkból tudsz a legtöbbet tanulni, hisz megtanítanak arra, hogyan kell a saját érdekeiden felül helyezni a köz érdekeit. Hidd el, ettől leszel több és jobb!

BAK (december 22-január 20)

Van valaki a környezetedben, akinek mindenáron bizonyítani szeretnél, ám azt veszed észre, hogy bármit teszel, nem tudsz megfelelni neki, valamilyen oknál fogva ugyanis bizalmatlan veled szemben. Mivel ez téged rendkívülien frusztrál, egy idő után szinte csak az jár a fejedben, hogy lenyűgözd az illetőt, egyfolytában azon kattog az agyad, hogy mit tudnál tenni, amitől tátva marad a szája. Ne akard azonban az önbecsülésedet feladni és mindenáron, a saját határaidat túllépve bizonyítani neki, mert nem biztos, hogy hosszútávon megéri. Fogadd el, hogy nem tudsz mindenkinek megfelelni, engedd el a dolgot, különben csak magadat idegesíted.

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A mai napon olyan szituáció adódik, amely lehetőséget ad arra, hogy lenyűgözd a környezetedet, s kibontakoztathasd a tehetségedet, és így egészen elképesztő dolgot tudsz véghezvinni. A helyzet azonban, amelyben minden szempár rád szegeződik, csak úgy oldható meg, ha tényleg megmutatod, mennyi kreativitás rejlik benned, ha nehéz feladatok elé állít az élet. Méltán lehetsz büszke magadra, hisz megérdemled az elismerést, mert sokat tettél azért, hogy végre felnézzenek rád. Használd ki a siker minden pillanatát és ünnepelj, de ne szállj el magadtól, különben nagyon nehéz lesz visszatalálni ismét a hétköznapokba, a halandó emberek közé!

HALAK (február 20-március 20)

Sikerült megtalálod a célt, s azt ki is tűzted, és mostantól igyekszel mindenáron elérni, akármilyen nehéz akadályokkal is kell megküzdened az utadon. Készíts egy alapos tervet, próbáld magad tartani hozzá, de ne riadj meg attól sem, ha esetleg porszem kerülne a gépezetbe. Mivel kellőképp talpraesett és találékony vagy, nem okozhat gondot az sem, hogy az esetleges hibákra gyorsan és adekvátan reagálj. Nem lesz egyszerű, de amennyiben sikerül, méltóképp ünnepelheted az elért sikereket. Ehhez azonban fontos, hogy semmiképp ne add fel, bármekkora hétfejű sárkány kerül is az utadba.