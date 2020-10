Napi horoszkóp október 28.: a Kosoknak változtatniuk kell az eddigi taktikán, a Rákok kedvező helyzetben vannak

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 28.

KOS (március 21-április 20)

A saját fejlődésed érdekében időnként változtatnod kell bizonyos dolgokon ahhoz, hogy előre tudj lépni. Ne ragaszkodj görcsösen azokhoz a tényezőkhöz, amik csak hátráltatnak, vagy visszahúznak! Merj új dolgokat kipróbálni, új dolgokba belevágni, meglátod, rengeteg új élményt tartogatnak számodra! Csak be kell zárnod azokat az ajtókat, amik már nem hoznak semmi hasznot, egyúttal pedig ki kell nyitnod azokat az új ajtókat, amelyek sok-sok új lehetőséget rejtenek magukban. Ne feledd: aki mer, az nyer!

BIKA (április 21-május 20)

Nagyon szeretnéd, ha a dolgok felgyorsulnának és végre minden folyamatban lévő ügyednek végére érhetnél, ez azonban egyenlőre várat magára. Mivel nem tudod befolyásolni a dolgot, így nem is érdemes felesleges köröket futnod ezügyben, minden halad majd a maga medrében. Attól mert körbe futkározol, csak jobban elfáradsz, de érdemi előrelépes nem fog történni. Te csak csinálj mindent úgy, ahogy eddig, ne siettesd a dolgokat, hidd el, ha nem görcsölsz rá, előbb véget ér, mint gondolnád!

IKREK (május 21-június 21)

Nem tudod, merre indulj el a célod felé, emiatt inkább egyhelyben toporogsz és azon gondolkodsz, vajon mit kellene csinálnod ahhoz, hogy erről a pontról elmozdulhass. Azonban semmi nem fog történni, ha csupán álldogálsz és a „hogyan továbbról” morfondírozol. Ma kell cselekedned, most van itt a legalkalmasabb pillanat erre, ezért ne késlekedj, hanem kelj fel és indulj el, mert amit ma megtehetsz, azt nem érdemes holnapra halasztani!

RÁK (június 22-július 22)

Nem mered elhinni, hogy a körülményekhez képest a számodra legkedvezőbb helyzetben vagy, minden pillanatban attól tartasz, hogy egy kis botlás következtében összeomolhat körülötted minden. Amennyiben azonban eluralkodik rajtad a görcsösség, abban az esetben elfelejted élvezni az életed. Felejtsd el a negatív érzéseid, használd ki, hogy minden a helyén van és a lehető legjobban alakul. Ha baj van, úgyis észreveszed időben, és kellően talpraesett vagy ahhoz, hogy gond nélkül meg is oldd a dolgot. Nyugi, nem lesz semmi gond!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Nagy teherként nyomja a vállad az bizonyos dolog, amit valaki rád testált, és nem nagyon tudsz vele mit kezdeni. Mivel kezd azonban maga alá temetni a helyzet, igyekezz mihamarabb lépni és olyan megoldást találni, hogy senki számára ne tűnjön úgy, mintha ki akarnál bújni a feladat alól. Gondolkodj megoldáscentrikusan és légy hatékony, mert nagyon úgy tűnik, ebben a dologban most nemigen akad segítőtársad. Ha már azonban így alakult, fuss neki egyedül, legfeljebb te egyedül aratod le a babérokat!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Olyan döntés előtt állsz, amelyet régen meg kellett volna már hozni, ám egészen idáig megpróbáltad a fejedet homokba dugni, s addig húzni az időt, ameddig csak lehet. Hát, eddig lehetett, s nem tovább. Ezzel egyébként te is tisztában vagy, miként azzal is, ha tovább halogatod a dolgot, annak végül elég kellemetlen következményei lehetnek. Igyekezz tehát a sarkadra állni és mondj végre valamit! Hidd el, utána nagyon meg fogsz könnyebbülni. Hajrá!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A sok nehézség és akadály ellenére sikerül befejezned valamit úgy, hogy senki nem kerül ki a helyzetből rosszul. Egészen eddig a pillanatig nem merted elhinni, hogy menthető a szituáció, ám mivel a csapatból te rendelkezel a legtöbb tapasztalattal, így magadra vállaltad a terhet és ebben a tudatban tettél meg mindent az eredmény érdekében. Most mindenki elismerését sikerült kivívnod, ami igencsak legyezgeti a hiúságodat. Légy azonban óvatos, el ne szállj a büszkeségtől, mert ha egyszer túl magasra mész, nagyon nehéz lesz visszajönni a földi halandók közé!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Te sem mertél hinni benne, de sikerült elérned valamit, és ehhez –így utólag visszatekintve– rengeteg akadályt kellett átugranod, mégis beértél a célba. Mivel azonban nagyon sok energiát kivett belőled a dolog, és idegileg is teljesen felőrölt, most mindenképp legyen a pihenésé a főszerep, hisz neked is szükséged van egy lélegzetvételnyi szünetre. Igyekezz kihasználni az időt, s valóban fizikailag és lelkileg is töltődj fel, mert most van erre lehetőséged. Holnaptól ismét új kihívások, ismeretlen pályák várnak új akadályokkal!

NYILAS (november 23-december 21)

Annyi feladatot kaptál a nyakadba, hogy azt sem tudod, hirtelen mihez kezdj velük, emiatt kétségbeesett kapkodásba kezdesz, hogy minden maradéktalanul beleférjen. Be kell azonban látnod, hogy ez a nap is csak huszonnégy órából áll és neked is véges az energiád. Most azonban nincs idő arra, hogy ezeken a dolgokon meditálj, mielőtt a fejedre omlana minden tokkal, vonóval, válassz jó taktikát, állíts fel egy fontossági sorrendet és úgy haladj végig azokon a feladatokon, amelyekbe belekezdesz, hogy semmit ne hagyj befejezetlenül. Amennyiben nem lankad a figyelmed és megfelelően koncentrálsz az aktuális tennivalóra, nap végére sikerülhet mindennek pontot tenned a végére. Hajrá, tedd oda magad!

BAK (december 22-január 20)

Nagy versenyhelyzetben észnél kell lenned, hogy ne érhessen semmiféle meglepetés és mások nehogy elvigyék dobogós helyet előled. Pontosan tudod, hogy mit kell csinálnod, már csak egy ütős taktikát kell felállítanod ahhoz, hogy mindenkinél jobb lehess, ne késlekedj tehát, hisz ma még előnyben vagy, de ki tudja, mit hoz a holnap. Vedd fel a páncélod, indulj a csatába és küzdj meg mindenkivel azért, hogy a tisztességes eszközökkel megnyert küzdelem végén Te lehess az, aki a dobogó legfelső fokára felállhat! Ügyelj azonban arra, hogy a saját értékrendeden ne lépj túl, hogy ne legyen később sem lelkiismeret furdalásod, sem a bogárka a füledben, aki folyamatosan azt súgja majd: „Csaltál!”. A fair-play szellemében küzdj a sikerekért!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Bár nehezen viseled a kudarcot, most mégsem úgy alakulnak a dolgait, ahogyan azt az elején eltervezted, de bele kell nyugodnod, hogy ezúttal nem tudsz igazán jól kijönni az ügyből. Emiatt eléggé bosszús vagy, hiszen egyáltalán nem így képzelted el az egészet, ám már késő bánat, jobb, ha elfogadod a helyzetet. Ne legyen azonban emiatt lelkiismeret-furdalásod, hisz te mindent megtettél a sikerért, de be kell látnod, hogy a te lehetőségeid sem korlátlanok. Így te is hibázhatsz, ám ne csüggedj, legközelebb majd jobban sikerül!

HALAK (február 20-március 20)

Villámhárító gyanánt szolgálsz egy konfliktushelyzetben, és agyafúrt gondolkodásodnak köszönhetően sikerül megúsznotok, hogy lecsapjon a menykő. A többiek emiatt az egekig magasztalnak, nem győznek köszönetet mondani és hálálkodni, hogy elhárítottad a veszélyt. Bár igyekszel titkolni előttük, de téged is rendkívüli büszkeséggel tölt el a teljesítményed. Menjetek el együtt, ünnepeljétek meg a sikert, nincs is alkalmasabb időpont a szerda esténél arra, hogy egy hangulatos hely teraszán, finom koktélok társaságában beszélgessetek az élet nagy dolgairól!