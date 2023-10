Napi horoszkóp október 27.: az Ikrekre a szokásosnál nagyobb kihívás vár, az Oroszlánoknak érdemes diplomáciát gyakorolniuk

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 27.

KOS (március 21-április 20)

Túlzott megfelelési kényszered miatt teljesen háttérbe szorulnak a saját napi tennivalóid, megállás nélkül azon dolgozol ugyanis, hogy mindenki boldog legyen körülötted, észre sem véve, hogy mindeközben kezdenek a fejed felett összecsapni a hullámok. Nagyon nemes emberi jellemre vall, hogy mások elégedett mosolya mindennél fontosabb számodra, ne feledd azonban, hogy elsősorban a saját tennivalóid és feladataid azok, amelyek a prioritási sorrend tetején állnak. Ha úgy érzed, hogy nehéz mindkét fronton megfelelned, akkor érdemes egyszerre csupán egyetlen dologra koncentrálnod, az pedig a te feladatsorod legyen!

BIKA (április 21-május 20)

Hatalmas igyekezeted ellenére a hét utolsó munkanapján valami mégsem úgy sül el, ahogy azt eltervezted, ez a kudarcélmény pedig annyira elkeserít, hogy az is megfordul a fejedben, hogy vissza sem nézve inkább elballagsz. Mielőtt azonban forró fejjel, dühödben hirtelen olyasmit teszel, amit megbánhatsz, előtte érdemes egy mély levegőt venned és nyugodtan, higgadtan végiggondolni mindent. Ez most nem sikerült, de korántsem garantált az, hogy a jövőben minden tekintetben el fogsz bukni. Fel a fejjel, legközelebb majd összejön!

IKREK (május 21-június 21)

Komoly kihívás határozza meg számodra a hét utolsó munkanapját, mely az első pillanatban annyira megijeszt, hogy legszívesebben azonnal nyúlcipőt húznál, ám amennyiben mérlegeled, hogy sikeres teljesítés esetén miféle elismerés az, amivel számolhatsz, akkor mindenképp érdemes összeszedned minden bátorságodat, valamint a jelenleginél nagyobb hittel és önbizalommal nekifutni a kalandnak. Ne menekülj, hisz ugyan az valóban jóval egyszerűbb út, utána azonban mégis te leszel az, aki lelkiismeret-furdalással fog gyötörni!

RÁK (június 22-július 22)

Valaki rendkívül kellemetlen helyzetbe sodor mások előtt a hét utolsó munkanapján, mely roppant módon feldühít. Amennyiben azonban sikerül megnyugodnod és összeszedned a gondolataidat, akkor a saját érdekedben mihamarabb érdemes kiállnod magadért. Tisztázd mindenki előtt, hogy semmi közöd az illető kicsinyes játékához, mi több, fogalmad sincs, hogy kerül a neved a kalapba. Nem árulkodás ez, csupán rávilágítasz a valóságra, mely mások számára is jól látható lesz és egyben a felelősséget is lemossa rólad. Az illető pedig tehet egy szívességet!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Általában bátran vállalod a véleményedet bárkivel szemben, olykor kendőzetlenül, különösebb mérlegelés nélkül ki is mondod. Ennek okán azonban időnként kellemetlen helyzetbe kerülsz, hisz előfordul, hogy olyasmi is kicsúszik a szádon, amit adott helyzetben nem túl bölcs dolog kimondani. Nemes tulajdonság az őszinteség, ám ha átesel a ló túloldalára és mindenkinek gátlástalanul kimondod, ami zavar, akkor rengeteg konfliktust okozhatsz ezzel. Igyekezz inkább kicsit disztingválni, viselkedj a szituációnak megfelelően és gondolkodj, mielőtt szóra nyílik a szád. Hidd el, nagyot fog ugrani a népszerűségi indexed!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A vártnál sokkal jobban alakulnak az általad irányított folyamatok a hét utolsó munkanapján, végre látod ugyanis az alagút végét mindannak ellenére, hogy az elején meglehetősen szkeptikus voltál, nem igazán hittél abban, hogy bármifajta sikert elérhetsz a későbbiekben. Ez azonban most kiváló bizonyíték arra, hogy érdemes továbbmenned és küzdened, hisz az most nem csak azért fontos, hogy sikert érhess el, de arra is, hogy új élményekkel gazdagodj. Menj tovább, ahogy eddig, ne kapkodj, csak szépen nyugodtan, mindent végiggondolva tedd egyik lábad a másik után, hisz nem hajt a tatár, ha az eddigi taktikát alkalmazod, nem okozhat gondot a győzelem megszerzése!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét utolsó munkanapján egy bizonyos helyzetben rendkívüli módon frusztrál valami, amivel nem tudsz mit kezdeni. Mivel azonban roppant idegesítőnek találod, épp ezért érdemes megnyílnod és beszélned róla valakivel. Nem kell lemondanod a sikerről és hátat fordítani a helyzetnek, csupán próbálj könnyíteni magadon és vagy megoldani a frusztráló tényezőt vagy fejben teljesen kizárni. Nem lehetetlen, csak ez most lehet, hogy kicsit bonyolultabb és összetettebb gondolkodást kíván tőled. Érdemes megfontolnod a kapott tanácsot, de csak akkor fogadd meg, ha az a saját értékrendeddel még összeegyeztethető!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Olyasmi történik veled a hét utolsó munkanapján, amire ugyan egyáltalán nem számítottál, mégis roppant boldoggá tesz majd. Hosszú ideje vágytál már erre a bizonyos élményre, nagyon sokat dolgoztál érte, így rendkívülien megérdemelted már, hogy végre megmártózhass benne. Használd ki minden pillanatát, tudasd mindenkivel, mekkora eredményt is értél el és ne foglalkozz azokkal, akik irigyek rád csak azért, mert nekik nem sikerült. Mindent önerődből, rengeteg fáradtsággal értél el, joggal birtoklod tehát. Ezek tehát most a te pillanataid, ne hagyd, hogy mások beárnyékolják!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét utolsó munkanapján olyasfajta lehetőség adódik, amely kimozdíthat végre a mindennapok monotonitásából, melynek révén végre átadhatod magad az élvezeteknek anélkül, hogy a kötelezettségeidre kellene koncentrálnod. Ugyan te korántsem az a fajta személy vagy, aki tudatosan keresi a kalandot, szeretsz a komfortzónádon belül maradni, ma mégis kifejezetten nagy lelkesedéssel tölt el a tudat, hogy végre új élmények várnak. Időnként át kell törnöd a burkot, amiben élsz, ahhoz, hogy felejthetetlen, életre szóló kalandokba keveredhess!

BAK (december 22-január 20)

A hét utolsó munkanapján valaki kiönti neked a szívét, megértést várva tőled, te azonban a legkevésbé sem tudsz empátiát gyakorolni, rendkívül messze áll ugyanis a világodtól az, amit az illető képvisel. Ennek okán noha igyekszel megértően, részvéttel és sajnálattal arcodon bólogatni, valójában minden egyes porcikád tiltakozik ellene. Ám mivel ez a bizonyos ember nagyon közel áll a szívedhez, várd ki a legmegfelelőbb alkalmat arra, hogy nagyon finoman és óvatosan véleményt nyilváníthass ezzel kapcsolatosan, gondosan ügyelve arra, hogy ne nyúlj túl mélyre a lelkében és ne bántsd meg vele. Az álláspontodat úgy is elmondhatod, hogy egy bizonyos logikai vonal mentén rávezeted az illetőt a lényegre!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét utolsó munkanapján valaki megpróbál sarokba szorítani, méghozzá nem túl tisztességes eszközökkel, mely téged érthető módon feldühít. Legszívesebben világgá kürtölnéd, hogy az illető miféle övön aluli ütésekkel próbál meg előnyhöz jutni, egyelőre azonban mégis jobban teszed, ha uralkodsz az imdulataidon és nem engeded, hogy az érzelmeid és az ösztöneid érvényesüljenek. Inkább tanítsd móresre úgy, hogy higgadtan és okosan játszod meg a bábuidat úgy, hogy a végén te gyere ki győztesként a szituációból. Ne feledd: az nevet, aki utoljára nevet!

HALAK (február 20-március 20)

Ugyan markáns véleményt képviselsz egy bizonyos dologgal kapcsolatban, egyelőre mégsem látod alkalmasnak a pillanatot, hogy hangosan kinyilváníthasd. Igyekezz tehát ennek megfelelően kordában tartani az érzéseidet, hiszen most még nem biztos, hogy a környezeted megértene, mi több, jó eséllyel meg is bánhatsz másokat. Amennyiben sikerül diplomáciát gyakorolnod, abban az esetben megspórolod magadnak a felesleges köröket, a magyarázkodást annak okán, hogy túl hamar járt el a szád. Ne aggódj, eljön majd a te időd is, amikor olyan hangosan hallathatod a hangodat, ahogy csak tudod, ez azonban még nem az a nap!