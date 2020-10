Napi horoszkóp október 27.: a Rákok függetlenségre vágynak, a Mérlegek igazi csapatjátékosok

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 27.

KOS (március 21-április 20)

Eddig ültél a babérjaidon, arra várva, majd csak történik valami, ami megoldja a jelenlegi helyzetet úgy, hogy neked nem kell egy másodpercig sem közreműködni benne. Mivel azonban semmi változás nem látszik a horizonton, önmagától garantáltan nem fog megoldódni a helyzet. Neked kell összeszedned magad, elhatároznod, mit és hogyan fogsz csinálni, mert úgy semmi nem fog történni, hogy csupán egy helyben toporogsz. Hidd el, csupán elindulni nehéz, ha rálépsz az útra, onnantól már zökkenőmentesen halad minden magától.

BIKA (április 21-május 20)

Elégedetlen vagy a jelenlegi teljesítményeddel, úgy érzed, többet is ki tudnál hozni magadból, de nagyon fáradtnak érzed magad, ezért inkább hagynád a fenébe az egészet. Semmi baj, erre a jelre érdemes figyelni, ezért most tegyél félre mindent. Ne kattogjon az agyad folyton ugyanazon, kapcsolj ki és meglátod, ha újult erővel kezdesz neki ismét a dolognak, sokkal hatékonyabban és megoldáscentrikusabban fogsz működni! Egy biztos: ha egyfolytában görcsölsz, annál nehezebb lesz megtalálni az utat, amelyen érdemes lehet továbbmenned!

IKREK (május 21-június 21)

Egy tőled függetlenül kialakult vitás helyzetben mindkét fél a te támogatásod kéri, ez azonban a számodra roppant kényelmetlen szituációt jelent. Igyekezz diplomatikusan kimaradni ebből az egészből, mert biztosan nem tudsz mindenkit számára üdvözítő megoldást kínálni. Tedd egyértelművé, hogy ezúttal nem kívánsz állást foglalni, mert egyikükkel sem szeretnél emiatt összetűzésbe keveredni! Sokkal bölcsebben teszed, ha összehozol egy olyan találkozót, ahol ők ketten tisztázhatják a nézeteltérésüket. Szinte biztosan hálásak lesznek neked ezért!

RÁK (június 22-július 22)

Eleged van abból, hogy mindig másokra vársz, s belefáradtál abba, hogy a külvilágtól tedd függővé minden lépésedet. Épp ezért eljött az idő ahhoz, hogy a saját lábadra állj, hogy önálló döntéseket hozz bizonyos dolgokkal kapcsolatban. Függetlenedj a többiektől, indulj el a saját utadon, és ne engedd többé, hogy mások bármilyen tekintetben befolyásolják a döntéseidet! Persze légy óvatos, mert lehetséges, hogy olyan hasznos tanácsokat kapsz, amelyeket érdemes lehet megfontolni.

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Elég nehéz terhet cipelsz magaddal, amit sehogyan sem tudsz letenni. Ráadásul befolyásolja a hangulatodat az is, hogy mások kéretlen tanácsokkal bombáznak ebben az ügyben, esélyt sem adnak arra neked, hogy önálló döntést hozz. Megállás nélkül azt fújják, mit kellene tegyél, s azzal ijesztgetnek, hogy minél tovább húzod az időt, annál komolyabb következményekkel kell számolnod. Ne foglalkozz senkivel, nem a te cipődben járnak. Pontosan tudod, mikor és mit kell csinálnod ahhoz, hogy a legjobb eredményt érd el és megszabadulj végre a tehertől. Valószínűleg az a legjobb megoldás, ha azt teszed, amit jónak látsz!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Sokkal jobban alakulhat a mai programod, mint amire reggel számítottál, ezért valahogyan még a nap is szebben süt, nem veheti el semmi és senki a jókedvedet. Úgy tekints erre a napra, hogy ezúttal sikerre vagy ítélve, hiszen ha ennyire fel vagy töltve, minden nagyon olajozottan tud működni! A jókedved és pozitív gondolkodásod másokra is hatással lesz, a társaságod felvillanyozza az embereket körülötted. Ezúttal ne hagyd, hogy bárki is a kedved szegje a mai napon!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Igazi csapatjátékos lévén borzasztóan zavar az, hogy a társaid közül valaki folyton megpróbál belezavarni a dolgokba, amikor egy pillanatra nem figyelsz. Mivel ezt tökéletesen érzékeled, s azt is tudod, hogy emiatt egyre messzebb kerültök a kitűzött célotoktól, jobb, ha leülsz és rákérdezel, pontosan mi is a probléma, s miért is tesz keresztbe az illető. Értesd meg vele, hogy nem szeretnél senkinek ártani, ám ha kizárólag azon dolgozik, hogy a többieknek ártson, gondoskodni tudsz róla, hogy gyorsan kikerüljön a csapatból! Nem kell eltűrnöd, hogy valaki így viselkedjen veled és a társaival szemben!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Olyan problémával vagy elfoglalva, ami már régen nem foglalkoztat senkit. Ám te mindenáron választ szeretnél találni a kérdéseidre, ennek érdekében belemászol olyan dolgokba, amik a kompetenciahatáraidon kívül esnek. Mielőtt azonban emiatt mások neked rontanának, mérlegeld, megéri-e konfliktushelyzetekbe keveredni teljesen felesleges csak azért, hogy kideríts valamit, aminek a környezeted szerint már régen nincs jelentősége.Hagyd a múltat, inkább figyelj a jövőre! Csak rajtad múlik, helyesen döntesz-e!

NYILAS (november 23-december 21)

Szereted a saját utadat járni, éppen ezért egyáltalán nem lelkesedsz azért, hogy bárki meg akarja mondani neked azt, hogy merre kellene menned. Ennek ellenére mégis akad valaki a környezetedben, aki minden erejével azon dolgozik, hogy a saját szándékai szerint terelgessen, amit rendkívül frusztrálónak tartasz. Nem kell udvariaskodnod, inkább határozottan hozd az illető tudtára, hogy nem szorulsz segítségre, mert megvan neked a magad véleménye. Ügyelj azonban a hangnemre, mert nem kell senkit vérig sértened, amiből csak felesleges bajod származhat.

BAK (december 22-január 20)

Nem egyszerű a döntés, amit meg kell hoznod, éppen ezért próbálod egyre jobban elodázni a dolgot. Hiába halogatod azonban minél tovább, pontosan tudod, hogy hamarosan mondanod kell valamit. Igen vagy nem? Nem bújhatsz ki a válasz alól. Az lebegjen a szemed előtt, hogy a döntésed nem feltétlenül fogja negatív irányban befolyásolni az életedet. Gondolj inkább arra, hogy ezúttal új és kellemes élmények is várhatnak rád!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A mai nap igencsak jól alakul, minden számításod bejön, így hamarabb be tudod fejezni az eltervezett feladataidat. A nap hátralévő részét csak magadra szánd, olyan elfoglaltságokat szervezz, amelyek csak rólad szólnak és ne hagyd, hogy bárki megakadályozzon ebben! Menj el vásárolni, üljetek be a barátnőddel egy kávézóba és csak beszélgessetek az élet nagy dolgairól egy finom kávé mellett! Időnként neked is szükséged van egy kis lopott időre, amit csak magadra fordíthatsz! Hidd el, egy kis feltöltődés után holnap még jobban teszed majd a dolgodat!

HALAK (február 20-március 20)

Bizonytalanság fog el valamivel kapcsolatban, amiben egészen idáig teljesen biztos voltál. A bizonytalanság oka pedig nem más, mint az, hogy valaki a környezetedben mindenáron meg akar ingatni a magabiztosságodban, aki azon dolgozik egyfolytában, hogy feladd, apró megjegyzésekkel szurkálva. Neked most semmi más teendőd nincs, csak kizárni mindent és mindenkit, ami és aki zavaró tényező lehet. Egyszerűen csak menj az úton, amin elindultál, hisz ha elhiszed, hogy győzhetsz, győzni is fogsz. Ehhez azonban te is kellesz!