Napi horoszkóp október 26.: a a Skorpiókat kellemes meglepetés éri, a Nyilasok ügyei pozitív irányt vesznek

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 26.

KOS (március 21-április 20)

Egészen idáig rettegtél egy bizonyos dologtól, s a lehető legmesszebbről igyekezted elkerülni. Most azonban úgy tűnik, nem menekülhetsz előle, bár a szíved szerint azonnal futásnak erednél. Ám amennyiben kicsit megnyugszol, legyőzöd az első pillanatban rajtad eluralkodni látszó félelmet, máshogyan is tekinthetsz a helyzetre. Igyekezz úgy felfogni a dolgot, hogy ez egyfajta próbatétel, kihívás, amellyel szembe kell nézned ahhoz, hogy tapasztalatokat szerezhess, hogy feljebb léphess, és elmondhasd magadról, képes vagy úrrá lenni minden helyzeten. Utána még büszke is leszel majd magadra!

BIKA (április 21-május 20)

Túl sok mindent csinálsz egyszerre, amely meg is látszik az eredményeiden. Mivel a jelenleg folytatott tevékenységeid hatással lesznek a környezetedre is, így most kell lassítanod a tempón és elkezdened észszerűen gondolkodni, mert ez semmi jót nem szül majd. Ülj le, dolgozd ki, hogyan kívánod abszolválni a feladatot és addig lépj adekvát működésbe, amíg nem késő. Ha szükségét érzed, kérj segítséget, vonj be másokat is a folyamatba, mert csapatban sokkal könnyebben megy minden. Te pedig igazi csapatjátékos vagy, csak maradj a pályán belül!

IKREK (május 21-június 21)

A sok melléfogás után most tűnik, végre sikerült megtalálnod azt az utat, amelyet érdemes követned ahhoz, hogy kitalálj a sűrű bozótból, megleld a boldogságodat és kiteljesedhess a végén. Ne hagyd, hogy bárki befolyásoljon, csakis arra menj, amerre te érdemesnek tartod, mert a következményekkel is neked kell majd számolnod, nem a kéretlen tanácsadóknak, legyen bármi is az eredmény. Legyen benned több kitartás és akaraterő, rendezd a gondolataid és magabiztosan menetelj előre. Senki nem mondta, hogy egyszerű lesz, ám a végén nagyon boldoggá tesz majd az, amit elérhetsz!

RÁK (június 22-július 22)

A hét első napján olyan hibát követsz el egy mások számára is fontos dologgal kapcsolatban, amely az első pillanatban helyrehozhatatlannak látszik. Emiatt hajlamos lennél feladni az egészet, ám azt is pontosan tudod, hogy amennyiben megfutamodsz, kárba vész az összes, eddig belefektetett energiád. Szedd össze a gondolataidat, cselekedj megoldáscentrikusan és higgy abban, hogy menthető még a helyzet. Nem a szerencse juttatott el odáig, ahol most vagy, s olyan nagy tudással rendelkezel, amit kevesen mondhatnak el magukról. Éppen ezért ezúttal is bizonyítsd a rátermettségedet, és hozd helyre, amit lehet. Cselekedj, mielőtt késő nem lesz!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A környezeted rendkívül céltudatos embernek tart, aki nem ismer lehetetlent. Vannak azonban pillanatok, amikor még neked is megremeg a lábad, bár ezt igyekszel titkolni mások előtt, nehogy bárki is gyengének vagy bizonytalannak lásson. A hosszú távú boldogságod és nyugalmad érdekében azonban próbáld meg belátni, bármilyen erős is vagy, azért még tévedhetsz, nem kell minden körülmények között legyőzhetetlennek mutatnod magad csak azért, hogy ne okozz csalódást másoknak. Igyekezz mindig önmagad lenni, soha ne akarj többnek mutatkozni! Hidd el, így egyszerűbb lesz az életed!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Valaki belekényszerít egy szerencsétlen helyzetbe, s tisztességtelen eszközökkel, egyszerűen a sarokba szorítva próbál a vele való együttműködésre rábírni, neked viszont eszed ágában sincs mellé állni egyetlen percre sem. Épp ezért állj a sarkadra és határozottan hozd a tudtára, hogy nagyon rossz ajtón kopogtat, mert bármit is szeretne elérni, te semmiben nem fogsz együttműködni. Ne engedj a nyomásnak, fordíts egyszerűen hátat az illetőnek és ballagj el!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Akadnak bizonyos emberek a környezetedben, akik azért nem fogadnak el, mert bizonyos kérdésekben más álláspontot képviselsz. Emiatt konfliktushelyzetbe kerülhetsz velük, hiszen eleinte megpróbálnak meggyőzni, majd amikor látják, hogy falakba ütköznek, ellened fordulhatnak. Ne foglalkozz azzal, hogy mások mit gondolnak, csak azzal törődj, hogy mindig a tisztesség talaján állj. Ha így élsz, semmiképpen nem kell beilleszkedned a megalkuvók sorába, különben a saját lelkiismereteddel kerülsz kibékíthetetlen konfliktusba!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét első napja kellemes meglepetéseket tartogat számodra, hisz csupa olyan esemény határozza meg a napod, amire nem számítottál, mégis nagyon pozitívan érint. Éld meg minden pillanatát, mostanában ugyanis nem nagyon adódott olyan alkalom, amikor a benned lévő feszültséget oldva, át tudtad adni magad az élvezeteknek! Rögtön másképp látod a világot, hisz ez az érzés jó darabig el fog majd elkísérni! Jobban nem is indulhatna ez a hét, nem igaz?!

NYILAS (november 23-december 21)

Hosszú ideje dolgozol valamin, s most végre pozitív irányt vesznek az események, és már látod az alagút végét. Mivel számodra fontos dologról van szó, ne kapkodj el semmit, az eddig megszokott tempóban folytasd a munkát, ügyelve minden apró részletre, dehogy elbukj egy alig észrevehető kátyúban. Figyelj tehát minden apróságra, és akkor nem lehet semmi baj. Ha a tőled megszokott körültekintéssel intézed az ügyeidet, s siker szinte borítékolható, mert saját erőből jutsz fel a hegy csúcsára.

BAK (december 22-január 20)

Van valaki a környezetedben, akiről úgy érzed, túlságosan nyomul rád, ami téged kifejezetten zavar. Nem kell azonban ezt szó nélkül hagyni, hanem gyorsan tisztázd, hogy neked ez a dolog így nem igazán tetszik. Addig szólj, amíg az illető túlságosan bele nem lovalja magát, mert akkor már nehezebb lesz őt megállítani. Határozottan, de diplomatikusan add a tudtára, hogy túl gyorsnak gondolod a tempót, ezért fogja vissza magát, de ha ez neki nem megy, akár odébb is állhat. Ha udvariaskodsz, ha tiszteletköröket futsz, azzal csak hamis illúziókat keltesz az emberben, ezért szerencsésebb világossá tenni, hogy neked mi az álláspontod kettőtök lehetséges kapcsolatáról. Szóval az illetőt semmiképpen ne hitegesd sokáig.

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Korábbi negatív tapasztalataid bogarat ültettek a füledbe, s nem nagyon bízol senkiben és semmiben, mert attól félsz, bármikor hátba támadhatnak, ha kicsit is lankad a figyelmed. Próbálj azonban optimistábban tekinteni bizonyos élethelyzetekre, hátha nem is olyan rossz a világ, mint amilyennek gondolod. Ne hagyd, hogy ezek a kellemetlen érzések végképp eluralkodjanak rajtad, légy nyitottabb, s akkor új kapcsolatok, új lehetőségek, új élmények várhatnak rád. Ne mindenkiben és mindenben kizárólag a rosszat keresd!

HALAK (február 20-március 20)

Hosszú vívódás után most végre sikerülhet döntést hoznod egy bizonyos helyzetben, ami majd megnyugvással tölt el, hiszen a továbbiakban nem nyomaszt egyfolytában a kérdés, hogy mit is kellene tenned, s mely lépésednek mi a lehetséges következménye. Ha pedig elhatároztad magad, gyorsan szabadulj meg a félelmektől és kételyektől, s nyugodtan vágj bele a kalandba. Nyugtasd meg a környezeted is, hogy minden kockázattal számoltál, és persze mindennek vállalni fogod a következményét, ha végül mégsem járnál sikerrel, ám bízol magadban, a tudásodban, meg a szerencsédben is. Biztos vagy benne hogy nem csinálsz semmilyen ostobaságot, így azután csak tedd a dolgodat!