Napi horoszkóp október 24.: a Skorpiók új feladatban mérettethetnek meg, a Bakok igyekeznek az ígéretüket betartani

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 24.

KOS (március 21-április 20)

A hét második napján rendkívüli módon felbosszant az, hogy valaki véleményt szeretne nyilvánítani egy bizonyos ügyben, de mivel nem kifejezetten tiszteletteljes formában teszi, gyakorlatilag magasról tesz arra, hogy kit vagy kiket bánt meg ezzel. Éppen ezért, bármilyen türelmes és toleráns is vagy, mégis eljött a pillanat, hogy hangot adj a nemtetszésednek, mindenképp ügyelve arra, hogy ne az illető stílusával azonos módon tedd mindezt. Nyugodtan megfogalmazhatod te is az álláspontodat, hiszen ha az illető megengedheti magának, hogy akár kéretlenül is véleményt nyilvánítson, akkor neked ezt miért ne lehetne megtenni?!

BIKA (április 21-május 20)

Úgy érzed, nehezen tudsz túllendülni egy bizonyos helyzeten, melyből elég keserű szájízzel távoztál, ennek okán kissé gondterhelt vagy a hét második napján. Valahogy megállás nélkül azon kattog az agyad, hogy vajon miért alakult így a szituáció és te mit tehettél volna azért, hogy valamiképp eredményesebb lehessen. Most már kár azonban rágódnod ezen, hiszen a múltba visszanyúlni már nem lehet, ami megtörtént, azon már nem lehet változtatni, így tehát jobb, ha beletörődsz a végeredménybe, különben csak magadnak okozol további kellemetlen pillanatokat. Szabadulj meg mindentől, ami csak visszahúz, s inkább nyugodt lelkiismerettel indulj el egy teljesen úgy kihívás felé!

IKREK (május 21-június 21)

A hét második napja tűnik a legalkalmasabbnak arra, hogy rendezd a soraidat, munka után kicsit visszavonulj, s a helyükre tegyél olyan dolgokat, amelyek hosszú ideje foglalkoztatnak, ám eddig valahogy nem találtad a jó megoldást rájuk. Neked is szükséged van ilyen pillanatokra, amikor nem zavar senki és semmi, amikor egyszerűen kettesben maradsz a gondolataiddal. Főzz egy finom teát, majd vedd számításba sorra azokat a le nem zárt gondolatokat, amelyeknek ideje pontot tenned a végére. Hidd el, ha a sikerül rendet tenni a fejedben, sokkal nyugodtabban fogsz aludni.

RÁK (június 22-július 22)

A hét második napján valahogy nem igazán sikerül okosan összeszervezned egy bizonyos folyamat lépéseit, emiatt viszonylag gyorsan kezdenek összecsapni a fejed felett a hullámok, hirtelen azt sem tudod, mit kellene először megoldanod. Ne ess azonban kétségbe, szedd inkább össze magad és haladj szép sorjában és akkor nem lehet olyan eget rengetően bonyolult az, hogy a végére juss. Ha sikerül felállítanod egy logikus sorrendet, melyet a prioritásokra figyelemmel alakítasz ki, akkor bizony nem jelenthet gondot az, hogy végül sikerrel pipálhasd ki a dolgot. Az a legfontosabb, hogy próbálj koncentrálni, gondolkodj megoldáscentrikusan és légy hatékony!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét második napja tűnik a legmegfelelőbbnek arra, hogy mindenki számára bebizonyítsd, mennyi tudást és tapasztalatot sikerült elsajátítanod az elmúlt időszakban. Nincs is más hátra, tedd oda magad, hisz ez egy kivételes alkalom, amikor minden szempár rád szegeződik. Szükséged lesz ugyan minden tudásodra és kreativitásodra, hogy kiállj minden próbát, s végül a magadénak tudhasd ezt az általad hőn áhított sikert. Szóval szedd össze magad és indulj el a kiválasztott úton!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Olyan projekten dolgozol, amelybe mások talán bele sem vágtak volna, hiszen kétségtelenül túl magas az akadály, amelyet meg kell ugranod. Mivel azonban szükséged van arra, hogy a környezetedben elismerjék azt, amit csinálsz, ennek érdekében folyamatosan feszegeted a határaidat. Nincs is ezzel semmi gond, érdemes azonban mindenképp ügyelned arra, hogy soha ne ess át a ló túloldalára, s ne a megfelelési kényszer hajtson, hanem elsősorban önmagadért dolgozz, arra törekedj, hogy a saját elvárásaidnak megfelelj. Nem az a legfontosabb, hogy mások mit gondolnak rólad, legyen ez másodrangú kérdés a számodra. Hidd el, sokkal jobb érzés lesz, ha magadért teszed, amit teszel és ezzel vívsz ki elismerést!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Minden, amit a mai napra terveztél, számodra a lehető legkedvezőbben alakul, éppen ezért őszinte elégedettséggel és boldogsággal tekintesz mindarra, amit magad önerőből hoztál létre. Ne szégyelld a sikert, nyugodtan vállald fel és mutasd meg mindenkinek, mire jutottál. Arasd le a babérokat, méltóképpen ünnepeld meg magad, de vigyázz, olyan nagyon el ne szállj, mert nagyon nehéz lesz ismét visszatalálni a halandó emberek közé. Maradj szerény és tedd tovább a dolgodat úgy, ahogyan eddig is!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét második napján lehetőséged nyílik arra, hogy olyasmiben mérettesd meg magad, amilyen feladattal korábban még soha nem találkoztál. Az ismeretlen szituáció miatt az első pillanatban megremegnek ugyan a lábaid, ám ha jobban belemélyedsz, akkor rögtön rájöhetsz arra, hogy tulajdonképp vonz az izgalmas kaland, pontosan tudod, hogy ha nem próbálnád ki magad, biztosan hosszú ideig bánnád a dolgot, így nem érdemes sokáig hezitálnod. Ugorj fejest a dologba és legyél nyitott arra, ami szembejön veled. Ne feledd: semmi nem történik véletlenül, éppen ezért az is lehet, hogy te most értél meg erre a kihívásra!

NYILAS (november 23-december 21)

Kifejezetten konfliktuskerülő embernek tartod magad, ha bármiféle helyzet adódik, amikor elveszíted a biztonságérzetedet, akkor általában azonnal próbálsz kimenekülni a helyzetből. Időnként vannak azonban olyan szituációk, amelyekben ki kell állnod magadért és az igazadért annak érdekében, hogy megvédhesd a becsületedet. Kevés olyan ember van, aki kifejezetten keresi a bajt, de ha úgy érzed, hogy ok nélkül bántanak, akkor miért kellene hagynod magad? Neked is van önbecsülésed, méltóságod, állj tehát ki érte!

BAK (december 22-január 20)

Az élet minden területén szereted betartani az ígéretedet, mindig törekszel a hibátlan eredményre, amellyel méltán vívod ki a környezeted elismerését. Vigyázz azonban, hogy kizárólag olyasmibe ugorj bele, ami nem jelent elviselhetetlen terheket, s a kompetenciahatáraidon belül teljesíteni tudod az adott kihívást. Kizárólag azért, mert valaki ki szeretné erőszakolni belőled azt, hogy nekifuss, neked még nem kell mindenképpen kötélnek állni. Fontos szempont persze, hogy senkinek nem akarsz csalódást okozni, de mindenképpen vedd figyelembe a lehetőségeidet és a képességeid is!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Ugyan ez egy rövid munkahét, mégis szeretnél mihamarabb túlesni bizonyos feladatokon, ennek érdekében átugornál egyes fázisokat annak érdekében, hogy rövidebb úton érj el a célodig. Nem biztos azonban, hogy ez a legokosabb taktika, hisz nem véletlenül épül fel egy folyamat úgy, ahogy, ne akard tehát kijátszani a helyzetet, hidd el, sokkal hatékonyabb leszel, ha lépésről lépésre mész előre. Lehet, hogy nem haladsz majd villámsebességgel, de mérföldkövekkel nagyobb eredményt tudsz majd felmutatni. Jobban teszed tehát, ha betartod a játékszabályokat!

HALAK (február 20-március 20)

Olyannyira teljesítményorientált vagy, hogy a siker érdekében képes vagy szinte bármire. Elvakultságodban akár túllépsz a kompetenciahatáridon, s figyelmen kívül hagyod a saját értékrendedet is. Mielőtt azonban nagy galibát okoznál magadnak – és nem mellesleg komolyan a fejedre koppintanának –, érdemes végiggondolnod, hogy mi az, amiért érdemes kockáztatni. A saját érdekedben jobb, ha belátod, hogy nem minden helyzetben éri meg a bőrödet a vásárra vinni, hisz nagyon könnyen megégetheted magad! Gondolkodj, mielőtt cselekszel, mert rengeted bajtól óvhatod így meg magad!